12 комментариев

«Монако» интересен Ренан.

Возможно, вскоре «Зенит» будет не таким уж и Рио-де-Жанейро. Об интересе к бразильцам каждый день мелькают новости, а некоторые переговоры подтверждают надежные источники.

Мы выделили главное.

Малком 🔜 «Аль-Хилаль»

Малком в шаге от перехода в «Аль-Хилаль». За лучшего бомбардира прошлого сезона заплатят 60 млн евро, он будет зарабатывать грандиозные 18 млн евро в год. Отказаться от таких условий действительно сложно.

Ожидается, что сделку оформят уже в понедельник – и обладатель паспорта РФ покинет Россию. Сергей Семак оставил Малкома в запасе на первый тур РПЛ и подтвердил факт переговоров: «Пока ведутся переговоры, решили обезопасить его от всякого рода рисков».

Вендел ❓ «Фламенго», «Фенербахче» или «Палмейрас»

Вендел до сих пор не вернулся в расположение «Зенита». По информации журналиста Фабио Алейшо, за полузащитника просят 25 млн евро. Главные претенденты – «Фламенго» и «Фенербахче». Но в гонке есть и «Палмейрас», который взамен может предложить своих игроков.

«Фламенго» называют наиболее реальным вариантом, правда, сам клуб опровергает факт переговоров. 20 июля появилась информация, что игрока могут обменять на нападающего Педро или на Габигола.

22 июля Александр Медведев рассказал, что Вендел летит в Петербург: «Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в ее расположении. Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием. Надеемся, что он будет их исполнять также».

Клаудиньо ❓ «Фламенго»

Здесь тоже главным претендентом называют «Фламенго», который котирует Клаудиньо выше Вендела: Globo Esporte пишет, что клуб и игрок уже даже рассмотрели контракт до 2027 года. И «Зенит» готов обсуждать переход. В Бразилии верят, что за двоих нужно заплатить 40 млн евро.

Но прямо сейчас трансфер зависит от продажи 19-летнего Матеуса Франсу в английскую Премьер-лигу – им интересуются «Челси» и «Кристал Пэлас». Если за таланта выручат 25 млн, денег может хватить и на покупку двоих игроков.

Впрочем, еще 17 июля Клаудиньо сказал «Чемпионату», что точно остается. Вопросов много.

Ренан ❓ «Монако»

Издание Bolavip со ссылкой на журналиста Жорже Николу сообщает, что защитника Роберта Ренана планирует купить «Монако» – готовит 25 млн евро. И это несмотря на то, что молодой центрдеф уже заявил, что никуда не собирается.

Зимой Роберта подписали бесплатно – в рамках сделки по переходу в «Коринтианс» Юри Алберто. Нападающий в 2022-м обошелся зенитовцам в 25 млн евро.

А что с остальными?

По поводу Дугласа Сантоса и Густаво Мантуана нет слухов, Ду Кейрос только приехал, а вскоре появится еще и Педро дос Сантос. Так что дефицита бразильцев в Петербурге не будет в любом случае.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Рамиль Ситдиков