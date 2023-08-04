А вот Рикки Фаулер отказался.

«Лидс», вылетевший в Чемпионшип, начал сезон-2023/24 с новыми инвесторами – и очень неожиданными! В клуб зашли известные гольфисты и звезда баскетбола.

Одного из гольфистов смутил вылет «Лидса» из АПЛ – и он отказался от инвестиций

Вот кто будет инвестировать в «Лидс»:

• Рассел Уэстбрук – баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс».

• Джордан Спит – гольфист

• Джастин Томас – гольфист

К этой компании мог присоединиться и третий гольфист – Рикки Фаулер. Но его слишком расстроил вылет «Лидса» из АПЛ, и Фаулер решил отказаться от покупки миноритарной доли.

Спит, Томас и Уэстбрук в деле: они не смогут напрямую участвовать в управлении «Лидсом», их приход не меняет клубную вертикаль.

Джордан Спит заявил, что вылет команды из АПЛ «не был идеалом». Но гольфист верит, что в составе группы 49ers Enterprises (владельцы клуба) они добьются успеха.

«Мы подумали, что это будет отличная возможность. Большой город, исторический клуб, прекрасное поле на «Элланд Роуд». Когда мы изучили вопрос, то поняли, что это может быть действительно интересно», – объяснил Спит.

Вообще «Лидс» принадлежит семье Йорк, которая впервые инвестировала в клуб еще в 2018-м. По данным The Athletic, группа владельцев 49ers приобрела контрольный пакет акций клуба за 213 млн долларов. Если бы «Лидс» остался в Премьер-лиге, то ценник мог вырасти до 500 млн.

Эллардайс не вытащил «Лидс» из пропасти – четыре матча и увольнение. Покорять Чемпионшип будут вместе с Фарке

Команда заканчивала чемпионат с опытным Сэмом Эллардайсом, но даже его закалка не помогла вылезти из подвала. Это удивительный путь, учитывая, что еще полтора года назад в «Лидсе» работал идейный Марсело Бьелса, а дальше строился английский «Ред Булл» вместе с Джесси Маршем.

В «Лидсе» уже нет ни Марша, ни сменившего его Хави Грасии, ни кризисного Эллардайса, который успел провести только четыре матча – проиграл «Сити», «Вест Хэму» и «Тоттенхэму», а также сыграл вничью с «Ньюкаслом».

Еще попрощались с Виктором Ортой – спортивным директором и главным идеологом бьелсализации, он уже в «Севилье». Президент «Лидса» Андреа Радриццани подвел неутешительный итог АПЛ-2022/23: «Я разбит. Я виноват во всем этом дерьме. Это неприемлемо. Вы не заслуживаете этого. Просто бред».

Теперь за дело берется Даниэль Фарке – бывший тренер «Краснодара» (правда, без официальных матчей), который в прошлом сезоне тренировал «Боруссию» из Менхенгладбаха. Фарке дважды выигрывал Чемпионшип с «Норвичем» – возможно, получится повторить этот же трюк и с «Лидсом».

В этом случае Фаулер явно пожалеет, что отказался от инвестиций.

Фото: East News/ Ross Kinnaird/Getty Images/AFP, EZRA SHAW; IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press; Gettyimages.ru/Matt McNulty