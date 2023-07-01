86 комментариев

Но не все так просто.

Во Франции продолжаются массовые беспорядки в связи с гибелью 17-летнего подростка Наэля от выстрела полицейского в Нантере.

Футболист сборной Франции тоже прокомментировали последние события.

«Понимаем суть, но не одобряем форму». Мбаппе и остальные просят прекратить погромы

Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени, Бенжамен Павар и другие игроки сборной Франции опубликовали официальное заявление, призвав остановить насилие:

«Как и все французы, мы потрясены жестокой смертью Наэля. Прежде всего, мы думаем о нем и его семье, которой выражаем искренние соболезнования.

Очевидно, мы не можем оставаться равнодушными к обстоятельствам, при которых произошла эта неприемлемая смерть. После этого трагического события мы стали свидетелями выражения народного гнева, суть которого понимаем, но форму которого не можем одобрить .

Многие из нас, выходцы из рабочих кварталов, разделяют чувства боли и печаль. К этому страданию добавляется страдание беспомощных свидетелей процесса самоуничтожения. Но насилие ничего не решит, тем более когда оно неизбежно и неустанно оборачивается против тех, кто его выражает.

Вы уничтожаете свои районы, свои города, свои места самореализации и близости. В этом контексте крайнего напряжения мы не можем промолчать, наша гражданская осведомленность побуждает нас призывать к успокоению, повышению осведомленности и расширению прав и возможностей.

Это мнение социальных деятелей, родителей, старших и младших братьев и сестер в наших районах.

Совместная жизнь, которой мы привержены, находится под угрозой, мы все несем ответственность за ее сохранение. Есть и другие мирные и конструктивные способы самовыражения. Именно на этом должны быть сосредоточены наша энергия и мысли. Время насилия должно прекратиться и уступить место времени скорби, диалога и восстановления».

Что случилось?

Подросток по имени Наэль, алжирец по происхождению, находился за рулем автомобиля и отказался подчиниться требованию дорожного патруля. BBC сообщает, что юноша находился за рулем Mercedes и нарушил несколько правил дорожного движения. Полицейский выстрелил. Наэль получил пулевое ранение в грудь.

Врачи пытались его реанимировать, но юноша скончался. Полицейский уже задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.

Полиция поначалу заявила, что Наэль пытался сбить сотрудников. Но на опубликованном позже агентством AFP видео происшествие выглядело иначе, вскоре власти подтвердили подлинность.

В ночь на среду в пригородах Парижа начались беспорядки – протестующие сжигали мусорные баки и автомобили, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками и возвели баррикады на улицах. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. В некоторых местах сотрудникам пришлось отступить под напором демонстрантов.

По информации AFP, только в ночь на субботу задержано около 1000 человек, работают не менее 40 тысяч полицейских.

«Последние несколько часов происходят сцены насилия, нападения на полицейские участки, школы и мэрии», – комментирует ситуацию президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сначала игроки не высказывались против протестов

Беспорядки происходят уже несколько дней – и сначала футболисты поддерживали протестующих.

«Мне жаль мою Францию. Недопустимая ситуация. Мои мысли обращены к семье и близким Наэля, к этому маленькому ангелу, который ушел слишком рано», – первым высказался Килиан Мбаппе.

«Наэль мог бы быть моим младшим братом, и мое сердце разбито, когда слышу слова его матери, так как я слышу голос моей матери. Мы не изменим мир в соцсетях, но я хотел бы понять, почему многие молодые люди гибнут во время полицейских проверок, которые кажутся тривиальными.

Хочу понять, почему нажатие на спусковой крючок ощущается менее тяжелым, когда дело доходит до определенного типа людей. Видео нужно было выпустить, чтобы дело не замяли, – высказался Орельен Тчуамени. – Почему некоторые журналисты разжигают ненависть? Она разделяет нас, может заставить забыть о том, что подавляющее большинство сотрудников полиции выполняют миссию, уважают права людей в очень сложных условиях. Знаю, что применение силы полицией не всегда является незаконным, но я знаю и то, что вопрос заключается в золотой середине между законностью и незаконностью силы.

Наэль был нашим младшим братом. А во Франции братство должно еще что-то значить».

«Пуля в голову. Всегда одних и тех же людей ошибки приводят к смерти. За Наэля и его маму», – написал Майк Меньян.

А вот мнение Жюля Кунде:

«Молодой человек застрелен полицейским за отказ подчиниться при проверке. Такова реальность. Это драма. Словно этой полицейской ошибки было недостаточно, теперь новостные каналы непрерывно обсуждают это.

Оторванные от реальности «журналисты» задают «вопросы» с единственной целью – исказить правду, криминализировать потерпевшего и найти смягчающие обстоятельства там, где их нет.

Старый как мир способ скрыть настоящую проблему. Что, если мы ненадолго выключим телевизор, чтобы узнать правду?»

Фото: globallookpress.com/Lionel Guericolas/Keystone Press Agency, Denis Thaust/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Telmo Pinto/Keystone Press Agency; East News/FRANCK FIFE / AFP, Sebastien SALOM-GOMIS / AFP