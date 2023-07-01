86 комментариев

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«Мне жаль мою страну». Игроки сборной Франции просят прекратить погромы

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Бенжамен Павар Бенжамен Павар
Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Майк Меньян Майк Меньян
Жюль Кунде Жюль Кунде
Футбол Футбол

Но не все так просто.

Во Франции продолжаются массовые беспорядки в связи с гибелью 17-летнего подростка Наэля от выстрела полицейского в Нантере.

Футболист сборной Франции тоже прокомментировали последние события. 

«Понимаем суть, но не одобряем форму». Мбаппе и остальные просят прекратить погромы

Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени, Бенжамен Павар и другие игроки сборной Франции опубликовали официальное заявление, призвав остановить насилие:

«Как и все французы, мы потрясены жестокой смертью Наэля. Прежде всего, мы думаем о нем и его семье, которой выражаем искренние соболезнования.

Очевидно, мы не можем оставаться равнодушными к обстоятельствам, при которых произошла эта неприемлемая смерть. После этого трагического события мы стали свидетелями выражения народного гнева, суть которого понимаем, но форму которого не можем одобрить.

Многие из нас, выходцы из рабочих кварталов, разделяют чувства боли и печаль. К этому страданию добавляется страдание беспомощных свидетелей процесса самоуничтожения. Но насилие ничего не решит, тем более когда оно неизбежно и неустанно оборачивается против тех, кто его выражает.

Вы уничтожаете свои районы, свои города, свои места самореализации и близости. В этом контексте крайнего напряжения мы не можем промолчать, наша гражданская осведомленность побуждает нас призывать к успокоению, повышению осведомленности и расширению прав и возможностей.

Это мнение социальных деятелей, родителей, старших и младших братьев и сестер в наших районах.

Совместная жизнь, которой мы привержены, находится под угрозой, мы все несем ответственность за ее сохранение. Есть и другие мирные и конструктивные способы самовыражения. Именно на этом должны быть сосредоточены наша энергия и мысли. Время насилия должно прекратиться и уступить место времени скорби, диалога и восстановления».

Что случилось?

Подросток по имени Наэль, алжирец по происхождению, находился за рулем автомобиля и отказался подчиниться требованию дорожного патруля. BBC сообщает, что юноша находился за рулем Mercedes и нарушил несколько правил дорожного движения. Полицейский выстрелил. Наэль получил пулевое ранение в грудь.

Врачи пытались его реанимировать, но юноша скончался. Полицейский уже задержан по подозрению в непредумышленном убийстве. 

Полиция поначалу заявила, что Наэль пытался сбить сотрудников. Но на опубликованном позже агентством AFP видео происшествие выглядело иначе, вскоре власти подтвердили подлинность.

В ночь на среду в пригородах Парижа начались беспорядки – протестующие сжигали мусорные баки и автомобили, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками и возвели баррикады на улицах. Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. В некоторых местах сотрудникам пришлось отступить под напором демонстрантов.

По информации AFP, только в ночь на субботу задержано около 1000 человек, работают не менее 40 тысяч полицейских.

«Последние несколько часов происходят сцены насилия, нападения на полицейские участки, школы и мэрии», – комментирует ситуацию президент Франции Эмманюэль Макрон.

Сначала игроки не высказывались против протестов

Беспорядки происходят уже несколько дней – и сначала футболисты поддерживали протестующих.

«Мне жаль мою Францию. Недопустимая ситуация. Мои мысли обращены к семье и близким Наэля, к этому маленькому ангелу, который ушел слишком рано», – первым высказался Килиан Мбаппе.

«Наэль мог бы быть моим младшим братом, и мое сердце разбито, когда слышу слова его матери, так как я слышу голос моей матери. Мы не изменим мир в соцсетях, но я хотел бы понять, почему многие молодые люди гибнут во время полицейских проверок, которые кажутся тривиальными.

Хочу понять, почему нажатие на спусковой крючок ощущается менее тяжелым, когда дело доходит до определенного типа людей. Видео нужно было выпустить, чтобы дело не замяли, – высказался Орельен Тчуамени. – Почему некоторые журналисты разжигают ненависть? Она разделяет нас, может заставить забыть о том, что подавляющее большинство сотрудников полиции выполняют миссию, уважают права людей в очень сложных условиях. Знаю, что применение силы полицией не всегда является незаконным, но я знаю и то, что вопрос заключается в золотой середине между законностью и незаконностью силы.

Наэль был нашим младшим братом. А во Франции братство должно еще что-то значить».

«Пуля в голову. Всегда одних и тех же людей ошибки приводят к смерти. За Наэля и его маму», – написал Майк Меньян.

А вот мнение Жюля Кунде:

«Молодой человек застрелен полицейским за отказ подчиниться при проверке. Такова реальность. Это драма. Словно этой полицейской ошибки было недостаточно, теперь новостные каналы непрерывно обсуждают это.

Оторванные от реальности «журналисты» задают «вопросы» с единственной целью – исказить правду, криминализировать потерпевшего и найти смягчающие обстоятельства там, где их нет.

Старый как мир способ скрыть настоящую проблему. Что, если мы ненадолго выключим телевизор, чтобы узнать правду?»

Фото: globallookpress.com/Lionel Guericolas/Keystone Press Agency, Denis Thaust/Keystone Press Agency, Panoramic/Keystone Press Agency, Telmo Pinto/Keystone Press Agency; East News/FRANCK FIFE / AFP, Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

86 комментариев

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oleg414
Тиран Макрон должен уйти! Франция будет свободной! Французы - вы невероятные!
+64
-16
+48
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Amalfitano
Есть одна истина которая стара как мир. Кто сеет ветер, тот пожнёт бурю. Это я к тому как Европа, и в частности Франция, поддерживает такие протесты по всему миру. Но только не у себя.
+46
-13
+33
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Vitto
Ответ oleg414
Тиран Макрон должен уйти! Франция будет свободной! Французы - вы невероятные!
Тигран.
+27
-3
+24
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London.is.blue
Молодцы африканцы.
Сначала разогнали огонь, а сейчас когда поняли масштабы кипиша резко стали гуманистами.

Французские силовики - это топ класс, скорее всего алжиро-марокко-сенегальцев потушат, но Франции нужно что-то делать с вопросами миграции.

Как бы это цинично не звучало, но все эти коренные африканцы банально не соответствуют уровню культуры и истории Франции.

И это не расизм, это факт.
+27
-4
+23
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Фан Рубина
Как говорила бывший спикер американского Конгресса Нэнси Пелоси в таких случаях - beautiful sights, прекрасное зрелище.
+22
-4
+18
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Антон Киселёв
Ответ oleg414
Тиран Макрон должен уйти! Франция будет свободной! Французы - вы невероятные!
Да здравствует Корсиканская Народная Республика!
+20
-2
+18
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Max9999
Эка они заговорили. То кричали - за што ангелочка загубили?!
+14
-1
+13
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Компотов
Окситания и Бургундия будут свободными!
+14
-1
+13
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Анатолий Дмитриевич
Ответ London.is.blue
Молодцы африканцы. Сначала разогнали огонь, а сейчас когда поняли масштабы кипиша резко стали гуманистами. Французские силовики - это топ класс, скорее всего алжиро-марокко-сенегальцев потушат, но Франции нужно что-то делать с вопросами миграции. Как бы это цинично не звучало, но все эти коренные африканцы банально не соответствуют уровню культуры и истории Франции. И это не расизм, это факт.
а выкачивать ресурсы из колоний - это соответствует уровню культуры и истории Франции?
+17
-5
+12
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VDX00
Странно что МИД России до сих пор не выпустил заявление в поддержку борцов за свободу во Франции)))
Очень актуально же
+13
-1
+12
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Amalfitano
Ответ Vitto
И где и когда она так поддерживала?
Украина, Армения, вся Африка ... Везде слова про озабоченность и про право на "мирный" протест. Вот теперь и у них "мирный" протест.
+15
-8
+7
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Koulmann
Во Франции такие протесты постоянны. И на уровне жизни, правах граждан и развитии страны они не сильно сказываются. В отличие от стран с крепостными
в смысле не сказывается? там недавно пенсионный возраст подняли. или это другое?))
+8
-1
+7
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Koulmann
Эти протестующие из-за этого буянят? Они все равно не доживут))) А в России протестовали против повышения? Может люди или профсоюзы себе что-то выбили или отстояли, да? Или нет?
В России не протестовали. и подняли. Во Франции протестовали. и подняли. в чем разница?)
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+6
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Amalfitano
Ответ Koulmann
Нет, там беспорядки. Это факт. Но твое сено в голове не даёт тебе прнять разницу между протестами в той же Армении и сейчас во Франции.
Там протесты и это факт, но сено в голове у меня?)) Ясненько, понятненько.))
+7
-1
+6
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Тюменский медвежонок
Макрон собственными руками "это" натворил и довел до такого состояния
+8
-3
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Amalfitano
Ответ Vitto
Ни в Украине, ни в Армении не было таких погромов, так что не надо врать. Африка - это другая планета.
Ну да, в Украине не было. Ага.)) А в Африке как? Там любой всплеск и люди не машины жгут, а режут друг друга. Ах да. Еще "мирные протесты" в Ливии поддержали.
+8
-3
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Carver
Красиво горит! Свободу французскому народу!
+4
0
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VDX00
Ответ Ювенский Туринтус
клоун
Макарон клоун.

Необходимо поддержать борцов за свободу на улицах Франции! 😂
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Vitto
Так сравни с продолжительностью жизни, а потом пиши.
а какая разница-то? если они протестовали, а все равно подняли?
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Syndycate
Запад будет возмущаться по поводу жесткого обращения с протестантами?)
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Amalfitano
Ответ London.is.blue
Причем тут Макрон, если протестующие устроили неспровоцированные погромы? Это тебе не мальчики со стаканчиками в «империи».
Вечная борьба между понятием "мирный протест" и "неспровоцированная агрессия банд".
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VDX00
Ответ Ювенский Туринтус
Ваши попытки "зеркалить" оппозиционные российские лозунги невероятно нелепы и глупость их очевидна даже для детей, наверное. Ибо ничего общего с российской ситуацией там нет
А, типичное ’вы не понимаете, это другое’. Да, да, конечно. Там погромщики, а не борцы за свободу. Верим, чивоужтам.
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Amalfitano
Ответ Koulmann
Мда, какой же бред рождает пораженный пропагандой мозг. На какое извращение действительности он способен. Как же легко из таких делать послушных рабов, лепящих бред и верующих в любую чушь по телеку.
То что здесь и сейчас беспорядки по всей Франции это тоже бред?
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Amalfitano
Ответ Koulmann
По делу есть что сказать? Статистику какую-то привести, примеры, факты?
Желтые жилеты несколько лет протестовали потому, что им стало хорошо жить, ага. Если ты не знаешь азбуки, бессмысленно тебе давать читать Войну и Мир.
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Amalfitano
Ответ Koulmann
Во Франции такие протесты постоянны. И на уровне жизни, правах граждан и развитии страны они не сильно сказываются. В отличие от стран с крепостными
Ну тебе как истинному французу виднее.))
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