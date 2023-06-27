8 комментариев

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Куда уйдет Кейн? Хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» не пускает

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«МЮ» тоже тут.

Харри Кейн – один из самых ценных лотов на трансферном рынке: стал лучшим бомбардиром в истории сборной, наколотил 30 голов в АПЛ за кризисную команду. 

При этом контракт 29-летнего форварда истекает через год, продлеваться англичанин не хочет. Кажется, единственный вариант для президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви − продать сейчас.

Тем более претендентов на Кейна достаточно.

«Реал» отказался от Кейна. Все ради Мбаппе

Месяц назад самым ожидаемым вариантом считался переход в «Реал». Все изменилось из-за письма Килиана Мбаппе – теперь мадридцы сконцентрированы на тяжелых переговорах с «ПСЖ».

Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Похоже, ему главное – получить 150 млн евро

•‎ В конце мая мадридская радиостанция Cadena SER сообщила, что Харри предложили «Реалу». Тогда же As писал, что Карло Анчелотти просит подписать англичанина в «Мадрид»: видит в нем идеальную девятку в связке с Винисиусом.

•‎ В начале июня надежный журналист Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito TV сообщил, что форвард «Тоттенхэма» – самый вероятный вариант замены Бензема. Marca сообщала, что Харри согласен на переход, а сумма трансфера составит 80 млн евро. 

•‎ Дальше вы знаете: Мбаппе, «ПСЖ», новый сериал. Хотя у As другая версия: «Реал» передумал покупать Кейна из-за ценника (минимум 116 млн «Тоттенхэму»).

Теперь Харри хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» против

Харри мечтает о трофеях в самый короткий срок − в «Баварии» это проще, чем в любом английском клубе («Ман Сити» новый форвард не нужен).

• Журналист Флориан Плеттенберг пишет, что Кейн предпочитает именно Германию. 

• Для «Баварии» Кейн тоже приоритет. Издание Bild пишет, что «трансфер реален как никогда»: в Мюнхене уверены, что смогут подписать англичанина меньше чем за 100 млн. Более того, контракт с Кейном уже согласован, Тухель лично общался с форвардом. 

• По информации The Athletic, мюнхенцы уже предложили «Тоттенхэму» 70 млн евро, но получили резкий отказ.

«МЮ» тоже хочет Кейна. Но трансфер внутри АПЛ нереален

«Юнайтед» давно ведет Харри, «Тоттенхэм» мешает сделке: Леви категорически не хочет усиливать конкурентов.

•‎ Еще в марте Manchester Evening News сообщал, что Кейн – приоритетная цель Тен Хага. The Guardian уточнял: тренер одержим трансфером англичанина. Тогда же The Times написал, что «Тоттенхэм» отдаст форварда, только если «МЮ» выплатит 100 млн фунтов (116 млн евро) одним траншем.

•‎ Для «Юнайтед» это неподъемная сумма: из-за затянувшейся смены владельца и новых требований ФФП у клуба есть около 100 млн евро на трансферы. «МЮ» готов вернуться к переговорам, если «Тоттенхэм» снизит цену до 80 млн фунтов (93 млн евро). 

•‎ По версии The Athletic, «МЮ» вернется за Кейном летом 2024-го – если тот останется в «Тоттенхэме» и не станет продлевать истекающий контракт. 

А Кейн может остаться?

Есть и такой вариант. По информации ESPN, «Тоттенхэм» уже уведомил Харри, что ни за какие деньги не продаст его этим летом. У клуба есть год, чтобы уговорить англичанина на новый контракт.

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Этих трансферов ждем летом больше всего. Куда Неймар? Кто подпишет Кейна и Райса? Кто еще – в Саудовскую Аравию?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Conor Molloy/News Images, Xinhua, IMAGO/Andy Rowland

8 комментариев

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Любезный Коссутий
если у МЮ "есть около 100 млн евро на трансферы", то как, интересно, по мнению автора, они могут заплатить 93 за Кейна, а на оставшиеся 7 купить вратаря и полузащитника?))
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The Red
Уже очевидно, что Кейн не продлит контракт. Было бы глупо оставлять его, чтобы потерять бесплатно. Поэтому Леви лучше согласиться и заработать денег. Для "Баварии" это идеальный вариант - своего рода "новый Левандовски". А вот "МЮ" надеюсь не будет тратиться!
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InterBoy
Надо в Баварию уходить. Чемпионат считай в кармане :-)
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Фан Рубина
Если бы так все клубы за своих игроков держались, то мешкам бы тяжко пришлось в чемпионатах - вместо плюшевых соперников, у которых выбор - проиграть разгромно или нет, им пришлось бы бодаться с зубастыми командами. Всякие чашки постоянно брали бы новые лица. Футбол был бы лучше.
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ag2cidk
Ответ Любезный Коссутий
если у МЮ "есть около 100 млн евро на трансферы", то как, интересно, по мнению автора, они могут заплатить 93 за Кейна, а на оставшиеся 7 купить вратаря и полузащитника?))
Селихова и Литвинова уже нельзя за 7 взять что-ли?
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