8 комментариев

«МЮ» тоже тут.

Харри Кейн – один из самых ценных лотов на трансферном рынке: стал лучшим бомбардиром в истории сборной, наколотил 30 голов в АПЛ за кризисную команду.

При этом контракт 29-летнего форварда истекает через год, продлеваться англичанин не хочет. Кажется, единственный вариант для президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви − продать сейчас.

Тем более претендентов на Кейна достаточно.

«Реал» отказался от Кейна. Все ради Мбаппе

Месяц назад самым ожидаемым вариантом считался переход в «Реал». Все изменилось из-за письма Килиана Мбаппе – теперь мадридцы сконцентрированы на тяжелых переговорах с «ПСЖ».

•‎ В конце мая мадридская радиостанция Cadena SER сообщила, что Харри предложили «Реалу». Тогда же As писал, что Карло Анчелотти просит подписать англичанина в «Мадрид»: видит в нем идеальную девятку в связке с Винисиусом.

•‎ В начале июня надежный журналист Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito TV сообщил, что форвард «Тоттенхэма» – самый вероятный вариант замены Бензема. Marca сообщала, что Харри согласен на переход, а сумма трансфера составит 80 млн евро.

•‎ Дальше вы знаете: Мбаппе, «ПСЖ», новый сериал. Хотя у As другая версия: «Реал» передумал покупать Кейна из-за ценника (минимум 116 млн «Тоттенхэму»).

Теперь Харри хочет в «Баварию», но «Тоттенхэм» против

Харри мечтает о трофеях в самый короткий срок − в «Баварии» это проще, чем в любом английском клубе («Ман Сити» новый форвард не нужен).

• Журналист Флориан Плеттенберг пишет, что Кейн предпочитает именно Германию.

• Для «Баварии» Кейн тоже приоритет. Издание Bild пишет, что «трансфер реален как никогда»: в Мюнхене уверены, что смогут подписать англичанина меньше чем за 100 млн. Более того, контракт с Кейном уже согласован, Тухель лично общался с форвардом.

• По информации The Athletic, мюнхенцы уже предложили «Тоттенхэму» 70 млн евро, но получили резкий отказ.

«МЮ» тоже хочет Кейна. Но трансфер внутри АПЛ нереален

«Юнайтед» давно ведет Харри, «Тоттенхэм» мешает сделке: Леви категорически не хочет усиливать конкурентов.

•‎ Еще в марте Manchester Evening News сообщал, что Кейн – приоритетная цель Тен Хага. The Guardian уточнял: тренер одержим трансфером англичанина. Тогда же The Times написал, что «Тоттенхэм» отдаст форварда, только если «МЮ» выплатит 100 млн фунтов (116 млн евро) одним траншем.

•‎ Для «Юнайтед» это неподъемная сумма: из-за затянувшейся смены владельца и новых требований ФФП у клуба есть около 100 млн евро на трансферы. «МЮ» готов вернуться к переговорам, если «Тоттенхэм» снизит цену до 80 млн фунтов (93 млн евро).

•‎ По версии The Athletic, «МЮ» вернется за Кейном летом 2024-го – если тот останется в «Тоттенхэме» и не станет продлевать истекающий контракт.

А Кейн может остаться?

Есть и такой вариант. По информации ESPN, «Тоттенхэм» уже уведомил Харри, что ни за какие деньги не продаст его этим летом. У клуба есть год, чтобы уговорить англичанина на новый контракт.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Conor Molloy/News Images, Xinhua, IMAGO/Andy Rowland