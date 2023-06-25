Уже традиция.

Звездные кадры из Африки – это не только Денис Лебедев, отсылка в заголовке к шоу с ним, но и футболисты в отпуске.

Многие правда едут в африканские страны: свои родные и не только. Так происходит не первый год, но всегда это очень колоритно.

Вот вратарь «Интера» Андре Онана вернулся в Камерун и сыграл с местными футболистами. Заодно и сфотографировался с ними.

Возможно, от таких полей Онана уже отвык.

Кстати, заметили на заднем плане полузащитника «Наполи» Андре-Франка Замбо-Ангисса? Он тоже поиграл с друзьями.

Принадлежащий «Вероне» Мартин Онгла тоже там. Поле, на котором рубились ребята, отсылает куда-то далеко в детство. Когда неважно, какой под ногами слой грязи. Главное – что ровно и можно играть.

Онана там же в Камеруне запустил бесплатную программу для детей из малообеспеченных семей, которым нужна операция.

Остаемся в Камеруне: это Кевен Сони из греческого «Астераса» поучаствовал в турнире, который организовал габонец из турецкого «Алтая» Андре Бийого Поко.

А Жан Макун, экс-игрок сборной Камеруна, пригласил Леандре Тавамбу из пятой команды лиги Саудовской Аравии – «Аль-Таавуна».

Игнатиус Ганаго из «Ланса» и игрок «Ньора» Ги Килама поработали тренерами на одном из турниров.

Виктор Осимхен прямо в майке «Наполи» покорял вот такие поля у себя в Нигерии! 100-миллионный форвард в таком антураже – необычно.

Немец Тило Керер из «Вест Хэма» – в Бурунди, он вот так развлекался с местными жителями, зажигательно танцевал.

Ашраф Хакими посетил собственный фонд в Марокко. Он помогает в учебе и спорте марокканским детям.

А голландец Коди Гакпо приехал в Того накормить детей. Его отец – тоголезец с ганскими корнями.

Букайо Сака снова побывал в Нигерии. У него нигерийские корни, и он полгода назад оплатил операцию 120 детям!

Эдуардо Камавинга, судя по всему, отдыхает в Марракеше.

А Мохамед Салах отметил в Египте день рождения.

В Марракеше, кстати, успел отдохнуть и Килиан Мбаппе. Похоже на кадр из ГТА, правда?

Мбаппе ездил туда вместе с Хакими и прошлым летом. Тогда многие посещали континент: Мауро Икарди побывал в Руанде и Кении, Андер Эррера – в Танзании, в Руанду заглядывали Серхио Рамос, Тило Керер, Кейлор Навас и Юлиан Дракслер, Поль Погба посетил в Гвинею, Жозе Моуринью – Намибию, а Кай Хавертц – ЮАР.

Выглядит правда как популярное направление.

Фото: твиттер AllezLesLions, соцсети Андре Онана, Ашрафа Хакими, Коди Гакпо, Букайо Саки, Эдуардо Камавинга, Мохамеда Салаха, Килиана Мбаппе