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Звезды в Африке: на грязевых полях играют Осимхен, Онана и другие

Андре Онана Андре Онана
Мартин Онгла Мартин Онгла
Андре-Франк Замбо-Ангисса Андре-Франк Замбо-Ангисса
Игнатиус Ганаго Игнатиус Ганаго
Кевен Сони Кевен Сони
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Коди Гакпо Коди Гакпо
Мохамед Салах Мохамед Салах
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
Букайо Сака Букайо Сака
Футбол Футбол

Уже традиция.

Звездные кадры из Африки – это не только Денис Лебедев, отсылка в заголовке к шоу с ним, но и футболисты в отпуске.

Многие правда едут в африканские страны: свои родные и не только. Так происходит не первый год, но всегда это очень колоритно.

Вот вратарь «Интера» Андре Онана вернулся в Камерун и сыграл с местными футболистами. Заодно и сфотографировался с ними.

Возможно, от таких полей Онана уже отвык.

Кстати, заметили на заднем плане полузащитника «Наполи» Андре-Франка Замбо-Ангисса? Он тоже поиграл с друзьями.

Принадлежащий «Вероне» Мартин Онгла тоже там. Поле, на котором рубились ребята, отсылает куда-то далеко в детство. Когда неважно, какой под ногами слой грязи. Главное – что ровно и можно играть.

Онана там же в Камеруне запустил бесплатную программу для детей из малообеспеченных семей, которым нужна операция.

Остаемся в Камеруне: это Кевен Сони из греческого «Астераса» поучаствовал в турнире, который организовал габонец из турецкого «Алтая» Андре Бийого Поко.

А Жан Макун, экс-игрок сборной Камеруна, пригласил Леандре Тавамбу из пятой команды лиги Саудовской Аравии – «Аль-Таавуна».

Игнатиус Ганаго из «Ланса» и игрок «Ньора» Ги Килама поработали тренерами на одном из турниров.

Виктор Осимхен прямо в майке «Наполи» покорял вот такие поля у себя в Нигерии! 100-миллионный форвард в таком антураже – необычно.

Немец Тило Керер из «Вест Хэма» – в Бурунди, он вот так развлекался с местными жителями, зажигательно танцевал.

Ашраф Хакими посетил собственный фонд в Марокко. Он помогает в учебе и спорте марокканским детям.

А голландец Коди Гакпо приехал в Того накормить детей. Его отец – тоголезец с ганскими корнями.

Букайо Сака снова побывал в Нигерии. У него нигерийские корни, и он полгода назад оплатил операцию 120 детям!

Эдуардо Камавинга, судя по всему, отдыхает в Марракеше.

А Мохамед Салах отметил в Египте день рождения.

В Марракеше, кстати, успел отдохнуть и Килиан Мбаппе. Похоже на кадр из ГТА, правда?

Мбаппе ездил туда вместе с Хакими и прошлым летом. Тогда многие посещали континент: Мауро Икарди побывал в Руанде и Кении, Андер Эррера – в Танзании, в Руанду заглядывали Серхио Рамос, Тило Керер, Кейлор Навас и Юлиан Дракслер, Поль Погба посетил в Гвинею, Жозе Моуринью – Намибию, а Кай Хавертц – ЮАР.

Выглядит правда как популярное направление.

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Фото: твиттер AllezLesLions, соцсети Андре Онана, Ашрафа Хакими, Коди Гакпо, Букайо Саки, Эдуардо Камавинга, Мохамеда Салаха, Килиана Мбаппе

6 комментариев

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Vanek1411
> отсылает куда-то далеко в детство. Когда неважно, какой под ногами слой грязи. Главное – что ровно и можно играть.

Как раз-таки в детстве на "ровно" вообще пофиг было. Ведёшь мяч, он от кочек до колена подпрыгивает, а тебе всё равно весело. В более взрослом возрасте это уже, разумеется, раздражало.
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Vanek1411
Хакими, Салах и Мбаппе в подборке выделяются, потому что Северную Африку посещали. А остальные фото прям да – колоритные.
+5
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Валерий Рытов
Я бы поиграл в GTA за Мбаппе, кстати. Полностью подходит на роль главного героя по всем параметрам)
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Trash Talking
Я только сейчас осознал, что Мбаппе реально похож на Франклина из ГТА 5 :)
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Сергей Силантьев
Молодцы парни. И помогают и пример пацанам. Пацанчики видят, что все возможно.
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Dan Kennedy
Ответ Vanek1411
Хакими, Салах и Мбаппе в подборке выделяются, потому что Северную Африку посещали. А остальные фото прям да – колоритные.
Ну и Камавинга еще туда же. Все, кроме Салаха, в Марокко.
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