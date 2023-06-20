24 комментария

19 июня 2023 года – возможно, первый день в истории футбола, когда сразу два матча были прекращены из-за расистских скандалов.

Игрок сборной Катара оскорбил новозеландского защитника. К арбитру подходили с вопросом: «Слышали, что он сказал?»

Обычный товарищеский матч. На 17-й минуте Марко Стаменич забил за Новую Зеландию. Дальше – расистский скандал.

Инцидент произошел на 40-й минуте. Полузащитник Катара Юссеф Абдуризаг упал после стыка с капитаном Новой Зеландии Джо Беллом. Здесь не было ничего особенного – Белл поставил корпус, но арбитр матча Мануэль Шюттенгрубер назначил штрафной удар.

Новозеландский защитник Майкл Бокселл сначала возразил арбитру, а потом что-то сказал Абдуризагу, все еще сидящему на газоне. Дальше хавбек сборной Катара встал, направился к Бокселлу, и сказал ему фразу, на которую отреагировала почти половина новозеландской команды. Несколько игроков спрашивали арбитра: «Вы слышали, что он сказал?»

Разгневанные новозеландцы окружили Абдуризага перед штрафным ударом. Слышно, как один из игроков Новой Зеландии кричит: «Это расизм».

Судья пропустил эпизод, несмотря на длительный разговор с капитаном Новой Зеландии Джо Беллом. Затем футболисты слегка успокоились, арбитр отправил команды на перерыв.

Но на второй тайм новозеландцы не вышли, приняли решение всей командой. «Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда договорилась не выходить на второй тайм», – говорится в заявлении сборной.

До сих пор доподлинно неизвестно, что было сказано в адрес Бокселлу. Он выступает за «Миннесоту» из МЛС. Наполовину самоанец.

Еще пострадал игрок сборной Ирландии U-21

Игроки молодежной команды Ирландии тоже покинули поле из-за расистских оскорблений. Был товарищеский матч против сборной Кувейта. Тренер ирландцев Джим Кроуфорд увел футболистов с поля на 86-й минуте (при победном счете 3:0). По информации Sky Sports, жертва расизма – игрок на скамейке запасных. Его имя не сообщается.

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) выпустила заявление: «FAI с сожалением сообщает, что сегодняшний матч молодежной команды против сборной Кувейта был остановлен после расистского замечания, которое сделал один из кувейтских игроков в адрес нашего запасного».

FAI доложит об инциденте и в ФИФА, и в УЕФА.

ФИФА ужесточит наказания за расизм. Для этого даже создали комитет под руководством Винисиуса

На днях ФИФА организовала специальный комитет по борьбе с расизмом, его возглавил Винисиус.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подробно рассказал об инициативе: «Футбола с проявлениями расизма больше не будет. Игры должны быть немедленно остановлены, когда это произойдет. Довольно.

Я попросил Винисиуса возглавить группу игроков, которые предложат более строгие наказания за расизм. Позже они будут введены футбольными властями по всему миру. Мы должны услышать игроков и узнать о том, что им нужно для работы в более безопасной среде. Мы очень серьезно относимся к этому.

Мы введем очень строгие наказания, чтобы раз и навсегда покончить с проблемой расизма в футболе. Мы больше не можем терпеть расизм», – сказал Инфантино.

Расизм против футболистов со светлой кожей бывал раньше?

Такие случаи были.

Защитник сборной ЮАР Мэтью Бут, который в начале 2000-х выступал за «Ростов» и «Крылья Советов», возмущался, что иностранные журналисты перед ЧМ-2010 часто брали у него интервью только из-за цвета кожи. Бут был единственным белокожим футболистом ЮАР.

В сентябре 2020-го темнокожий нападающий шведского клуба «Норрбю» Оке Акповета получил двухматчевую дисквалификацию за фразу в адрес соперника – там были слова «белый мальчик».

Тему на периферии поднимал Джеймс Макклейн – говорил, что после плохих игр ему прилетают оскорбления и даже угрозы: «Но ничего не изменится. Я белый ирландец. В Англии до таких, как я, нет дела». Трой Таунсенд, представитель Kick It Out (организация против дискриминации в футболе), признавал проблему: «Когда темнокожий футболист встречается с оскорблениями, люди сразу на это реагируют. Когда это Джеймс Макклейн, и он встречается с оскорблениями из-за того, что он ирландец и католик, люди это игнорируют».

Фото: globallookpress.com/Andreas Sandstr/Keystone Press Agency; nzherald.co.nz; Gettyimages.ru/Alex Caparros, Clive Rose