24 комментария

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Два расистских скандала за день! Новая Зеландия и Ирландия пострадали от Катара и Кувейта

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Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
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Джанни Инфантино Джанни Инфантино
сборная Новой Зеландии по футболу сборная Новой Зеландии по футболу
Мэттью Бут Мэттью Бут
Джо Белл
Майкл Бокселл Майкл Бокселл
Футбол Футбол

19 июня 2023 года – возможно, первый день в истории футбола, когда сразу два матча были прекращены из-за расистских скандалов. 

Игрок сборной Катара оскорбил новозеландского защитника. К арбитру подходили с вопросом: «Слышали, что он сказал?»

Обычный товарищеский матч. На 17-й минуте Марко Стаменич забил за Новую Зеландию. Дальше – расистский скандал. 

Инцидент произошел на 40-й минуте. Полузащитник Катара Юссеф Абдуризаг упал после стыка с капитаном Новой Зеландии Джо Беллом. Здесь не было ничего особенного – Белл поставил корпус, но арбитр матча Мануэль Шюттенгрубер назначил штрафной удар.

Новозеландский защитник Майкл Бокселл сначала возразил арбитру, а потом что-то сказал Абдуризагу, все еще сидящему на газоне. Дальше хавбек сборной Катара встал, направился к Бокселлу, и сказал ему фразу, на которую отреагировала почти половина новозеландской команды. Несколько игроков спрашивали арбитра: «Вы слышали, что он сказал?»

Разгневанные новозеландцы окружили Абдуризага перед штрафным ударом. Слышно, как один из игроков Новой Зеландии кричит: «Это расизм».

Members of the All Whites surround Qatar players following an incident during their friendly in Austria. Photo / Sky Sport

Судья пропустил эпизод, несмотря на длительный разговор с капитаном Новой Зеландии Джо Беллом. Затем футболисты слегка успокоились, арбитр отправил команды на перерыв.

Но на второй тайм новозеландцы не вышли, приняли решение всей командой. «Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда договорилась не выходить на второй тайм», – говорится в заявлении сборной.

До сих пор доподлинно неизвестно, что было сказано в адрес Бокселлу. Он выступает за «Миннесоту» из МЛС. Наполовину самоанец.

Еще пострадал игрок сборной Ирландии U-21

Игроки молодежной команды Ирландии тоже покинули поле из-за расистских оскорблений. Был товарищеский матч против сборной Кувейта. Тренер ирландцев Джим Кроуфорд увел футболистов с поля на 86-й минуте (при победном счете 3:0). По информации Sky Sports, жертва расизма – игрок на скамейке запасных. Его имя не сообщается.

Футбольная ассоциация Ирландии (FAI) выпустила заявление: «FAI с сожалением сообщает, что сегодняшний матч молодежной команды против сборной Кувейта был остановлен после расистского замечания, которое сделал один из кувейтских игроков в адрес нашего запасного».

FAI доложит об инциденте и в ФИФА, и в УЕФА.

ФИФА ужесточит наказания за расизм. Для этого даже создали комитет под руководством Винисиуса

На днях ФИФА организовала специальный комитет по борьбе с расизмом, его возглавил Винисиус. 

Президент ФИФА Джанни Инфантино подробно рассказал об инициативе: «Футбола с проявлениями расизма больше не будет. Игры должны быть немедленно остановлены, когда это произойдет. Довольно. 

Я попросил Винисиуса возглавить группу игроков, которые предложат более строгие наказания за расизм. Позже они будут введены футбольными властями по всему миру. Мы должны услышать игроков и узнать о том, что им нужно для работы в более безопасной среде. Мы очень серьезно относимся к этому.

Мы введем очень строгие наказания, чтобы раз и навсегда покончить с проблемой расизма в футболе. Мы больше не можем терпеть расизм», – сказал Инфантино.

Расизм против футболистов со светлой кожей бывал раньше?

Такие случаи были.

Защитник сборной ЮАР Мэтью Бут, который в начале 2000-х выступал за «Ростов» и «Крылья Советов», возмущался, что иностранные журналисты перед ЧМ-2010 часто брали у него интервью только из-за цвета кожи. Бут был единственным белокожим футболистом ЮАР.

В сентябре 2020-го темнокожий нападающий шведского клуба «Норрбю» Оке Акповета получил двухматчевую дисквалификацию за фразу в адрес соперника – там были слова «белый мальчик».

Тему на периферии поднимал Джеймс Макклейн – говорил, что после плохих игр ему прилетают оскорбления и даже угрозы: «Но ничего не изменится. Я белый ирландец. В Англии до таких, как я, нет дела». Трой Таунсенд, представитель Kick It Out (организация против дискриминации в футболе), признавал проблему: «Когда темнокожий футболист встречается с оскорблениями, люди сразу на это реагируют. Когда это Джеймс Макклейн, и он встречается с оскорблениями из-за того, что он ирландец и католик, люди это игнорируют».

Бразилия впервые сыграла в черном. В знак поддержки Винисиуса

Фото: globallookpress.com/Andreas Sandstr/Keystone Press Agency; nzherald.co.nz; Gettyimages.ru/Alex Caparros, Clive Rose

24 комментария

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Streetbor
Винисиус вылетел на место расследования
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igor 123
На колено встать не помогло, черная форма тоже.. Какую еще глупость придумают для борьбы с расизмом.
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gninnur esrever*
Судей опять крайними сделали. Чуваки просто вышли в свисток посвистеть и позырить футбик, а не решать ваши сраные эльфийские комплексы
+7
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Ayaks82
погодите... это что ж получается - черный оскорбил полинезийца наполовину белого, и матч прекратили?! Дожили...
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LaffyTaffy
не удивительно, что первые на расизм в сторону белых отреагировали маленькие но гордые новозеландцы и ирландцы. Молодцы, что сказать. Не побоялись пойти против всей мировой повесточки. Действительно, гордые народы.
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Алекс Самойлов
кайф же. пример : Реал отлетает в матче , Вини начинает ныть про расизм. сливки уходят с поля , соперникам технарь. идеально же
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gninnur esrever*
Ответ igor 123
На колено встать не помогло, черная форма тоже.. Какую еще глупость придумают для борьбы с расизмом.
вымазаться гуталином
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Евгений Шазиев
Ответ LaffyTaffy
не удивительно, что первые на расизм в сторону белых отреагировали маленькие но гордые новозеландцы и ирландцы. Молодцы, что сказать. Не побоялись пойти против всей мировой повесточки. Действительно, гордые народы.
Ирландцам особый респект. Еще отомстят за злодеяния Кромвеля.
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Евгений Шазиев
Ответ Ayaks82
погодите... это что ж получается - черный оскорбил полинезийца наполовину белого, и матч прекратили?! Дожили...
да какой-то кабздец творится с этой BLM-повесткой
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Евгений Шазиев
Ответ Streetbor
Винисиус вылетел на место расследования
ахах, отлично)))
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Todo
Помню смотрел матч ЮАР и когда Бут получал мяч ему свои же черные братья свистели, грустоно было это видеть... обидно было за Мютью, когда его же свои соотечественники освистывали
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Водяра
Какая то катарская обезьяна оскорбляет белого самонца. Дожили.
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Кот Егрис
детектив алексей насонов наступил в коровью лепёху и решил расследовать это дело.
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Иван Иванов
«Кто опять клетку не закрыл?»
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Евгений Шазиев
Чем больше я читаю про подобные факты, тем больше становлюсь расистом. Там, кстати, Винисиуса не подключили еще?
Он же уже больше не не футболист а антирасистская Грета Тунберг.
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Simon Petrikov
а как all blacks называть теперь?
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TaR
2035 год, новости спорта:

Матч Реал Мадрид - Барселона закончился на 65 минуте, команда Реал ушла с поля, барса получила технарь - 3:0
Матч Атлетик - Хетафе закончился на 34 минуте, Хетафе ушел с поля. Атлетик получил технарь 0:3.

И тд и тп
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Ya_Mama
На днях ФИФА организовала специальный комитет по борьбе с расизмом, его возглавил Винисиус.
АХАХАХА что?)))
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LaffyTaffy
Ответ Streetbor
Винисиус вылетел на место расследования
они разве черные? чтобы он вылетел? сомневаюсь, что он белых будет защищать)
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Фан Рубина
Надувают щёки в борьбе всё больше, и оскорблений всё больше.
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Моутиньо оформляет 40
Ответ igor 123
На колено встать не помогло, черная форма тоже.. Какую еще глупость придумают для борьбы с расизмом.
Уже придумали, игру останавливать((
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El Canibal
Рождённый ползать, летать (как каждый из этих нефте-арабов на личном самолёте) - не может.
Тут не про расизм, а превосходство социального положения перед культурным, но как это называется - не знаю (уже).
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