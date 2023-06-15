9 комментариев

Модрич в шаге от трофея! Голландцы спаслись на 90+6, хорваты классически вынесли в овертайме – и вышли в финал Лиги наций
Первого со сборной.
Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций – благодаря выездной победе над Нидерландами в дополнительное время. Да-да, сезон закончился только для клубов, сборные вот-вот разыграют единственный трофей 2023-го.
Четыре решающих матча Лиги наций принимают как раз Нидерланды. В первом тайме они забили первыми даже несмотря на бодрое хорватское начало: Матс Виффер (стал чемпионом с «Фейеноордом», а играли как раз на его поле) выкатил на Дониэлла Малена (чуть не стал чемпионом с «Боруссией») – того потерял игравший слева в защите Иван Перишич. Нападающий «Дортмунда» спокойно реализовал.
Второй тайм хорваты начали свирепо – и логично забили два. Сначала Лука Модрич подкараулил Коди Гакпо у штрафной, отобрал мяч и подставился под очевидный фол.
Чтобы Андрей Крамарич сравнял с пенальти.
Потом бывший спартаковец Марио Пашалич забил второй после удачного прострела от 24-летнего Луки Иванушеца.
Нидерланды не смирились, в конце перешла на тактику, проверенную против Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2022: выпустили Ваута Вегорста в нападение и стали грузить в штрафную, туда вдобавок приходили и Вирджил ван Дейк, и Коди Гакпо, и рослые ребята.
Сработало на седьмой добавленной к основному времени: после подачи на дальнюю и скидки Вирджила в толкучке Ноа Ланг из «Брюгге» вколотил под перекладину – 2:2, спасение.
Правда, тут не Кубок России – есть дополнительное время, не сразу серия пенальти. А в любых овертаймах хорватам максимально комфортно.
На первый экстра-тайм вышел Бруно Петкович из загребского «Динамо»: на 98-й минуте он развернул Френки Де Йонга и бахнул метров с 25 из-под Ван Дейка. Попал прямо в угол.
Второй камбэк у голландцев не получился. Наоборот, Тирелл Маласия на 116-й ударил по ноге того же Петковича, а Модрич реализовал пенальти – 4:2. Когда Луку заменили на 119-й минуте, нидерландский тренер Роналд Куман лично подошел пожать руку. Очередной великий матч мастера, который скоро может уехать в Саудовскую Аравию.
Хорватия в финале Лиги наций – впервые. 18 июня шанс взять трофей, в Роттердаме финал против Испании или Италии (выяснится вечером в четверг).
Хорватия – синоним дополнительного времени. Но в турнирах УЕФА выиграли впервые
За пять лет Хорватия дошла до второго финала – вместе с ЧМ-2018. Если добавить катарский полуфинал, выходит, что это самая стабильная сборная Европы после французов (золото и серебро ЧМ).
И все хорватские успехи объединяет виртуозное использование дополнительного времени. Игры по 120 минут – привычное для Луки Модрича и его товарищей развлечение.
Давайте посмотрим на все это глазами Луки, дебютировавшего за сборную в 2006-м:
• У Модрича в сборной было 12 матчей, где хотя бы теоретически могло дойти до дополнительного времени – в девяти случаях так и вышло;
• Матчи без дополнительного времени у сборной Хорватии в эпоху Луки Модрича: финал ЧМ-2018, полуфинал ЧМ-2022 и катарский матч за бронзу;
• Правда, на Евро хорваты проиграли все матчи в дополнительное время: каждый выход в плей-офф означал экстра-таймы и поражения. Так было и с Турцией-2008, и Португалией-2016, и с Испанией-2020.
Получается, победа над Нидерландами в полуфинале Лиги наций – у хорватов первая в допвремя на турнирах УЕФА. Тоже польза Лиги наций!
Тут у Луки Модрича лучший шанс на первый трофей со сборной.
Что важно знать о развязке Лиги наций? Как это все влияет на отбор к Евро-2024?
- Дата проведения
- 14 июня, 21.45, «Фейеноорд»
- Голы:
- 1:0 – 34 Мален, 1:1 – 55, пенальти Крамарич, 1:2 – 72 Пашалич, 2:2 – 90 Ланг, 2:3 – 98 Петкович, 2:4 – 116, пенальти Модрич.
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Нидерланды –
Бейло, Думфрис (Ланг, 85), ван Дейк, Гертрюйда, Аке (Маласиа, 105), Копмейнерс, де Йонг, Виффер (Вейналдум, 75), Симонс (Вегорст, 64), Гакпо (де Рон, 105), Мален (Бергвейн, 75).
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Хорватия –
Ливакович, Юранович (Станишич, 79), Вида, Шутало (Петкович, 90), Перишич, Модрич (Баришич, 119), Ковачич (Маер, 85), Брозович, Пашалич, Иванушец (Влашич, 78), Крамарич (Эрлич, 90).
Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel / Stringer
Иногда им просто не хватает 30 минут, чтобы забирать все трофеи ;)