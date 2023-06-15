9 комментариев

Первого со сборной.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций – благодаря выездной победе над Нидерландами в дополнительное время. Да-да, сезон закончился только для клубов, сборные вот-вот разыграют единственный трофей 2023-го.

Четыре решающих матча Лиги наций принимают как раз Нидерланды. В первом тайме они забили первыми даже несмотря на бодрое хорватское начало: Матс Виффер (стал чемпионом с «Фейеноордом», а играли как раз на его поле) выкатил на Дониэлла Малена (чуть не стал чемпионом с «Боруссией») – того потерял игравший слева в защите Иван Перишич. Нападающий «Дортмунда» спокойно реализовал.

Второй тайм хорваты начали свирепо – и логично забили два. Сначала Лука Модрич подкараулил Коди Гакпо у штрафной, отобрал мяч и подставился под очевидный фол.

Чтобы Андрей Крамарич сравнял с пенальти.

Потом бывший спартаковец Марио Пашалич забил второй после удачного прострела от 24-летнего Луки Иванушеца.

Нидерланды не смирились, в конце перешла на тактику, проверенную против Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2022: выпустили Ваута Вегорста в нападение и стали грузить в штрафную, туда вдобавок приходили и Вирджил ван Дейк, и Коди Гакпо, и рослые ребята.

Сработало на седьмой добавленной к основному времени: после подачи на дальнюю и скидки Вирджила в толкучке Ноа Ланг из «Брюгге» вколотил под перекладину – 2:2, спасение.

Правда, тут не Кубок России – есть дополнительное время, не сразу серия пенальти. А в любых овертаймах хорватам максимально комфортно.

На первый экстра-тайм вышел Бруно Петкович из загребского «Динамо»: на 98-й минуте он развернул Френки Де Йонга и бахнул метров с 25 из-под Ван Дейка. Попал прямо в угол.

Второй камбэк у голландцев не получился. Наоборот, Тирелл Маласия на 116-й ударил по ноге того же Петковича, а Модрич реализовал пенальти – 4:2. Когда Луку заменили на 119-й минуте, нидерландский тренер Роналд Куман лично подошел пожать руку. Очередной великий матч мастера, который скоро может уехать в Саудовскую Аравию.

Хорватия в финале Лиги наций – впервые. 18 июня шанс взять трофей, в Роттердаме финал против Испании или Италии (выяснится вечером в четверг).

Хорватия – синоним дополнительного времени. Но в турнирах УЕФА выиграли впервые

За пять лет Хорватия дошла до второго финала – вместе с ЧМ-2018. Если добавить катарский полуфинал, выходит, что это самая стабильная сборная Европы после французов (золото и серебро ЧМ).

И все хорватские успехи объединяет виртуозное использование дополнительного времени. Игры по 120 минут – привычное для Луки Модрича и его товарищей развлечение.

Давайте посмотрим на все это глазами Луки, дебютировавшего за сборную в 2006-м:

• У Модрича в сборной было 12 матчей, где хотя бы теоретически могло дойти до дополнительного времени – в девяти случаях так и вышло;

• Матчи без дополнительного времени у сборной Хорватии в эпоху Луки Модрича: финал ЧМ-2018, полуфинал ЧМ-2022 и катарский матч за бронзу;

• Правда, на Евро хорваты проиграли все матчи в дополнительное время: каждый выход в плей-офф означал экстра-таймы и поражения. Так было и с Турцией-2008, и Португалией-2016, и с Испанией-2020.

Получается, победа над Нидерландами в полуфинале Лиги наций – у хорватов первая в допвремя на турнирах УЕФА. Тоже польза Лиги наций!

Тут у Луки Модрича лучший шанс на первый трофей со сборной.

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel / Stringer