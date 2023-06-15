9 комментариев

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Модрич в шаге от трофея! Голландцы спаслись на 90+6, хорваты классически вынесли в овертайме – и вышли в финал Лиги наций

Дониэлл Мален Дониэлл Мален
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Ноа Ланг Ноа Ланг
Бруно Петкович Бруно Петкович
Сборная Хорватии по футболу Сборная Хорватии по футболу
Лига наций УЕФА Лига наций УЕФА
Лука Модрич Лука Модрич
Футбол Футбол

Первого со сборной.

Сборная Хорватии вышла в финал Лиги наций – благодаря выездной победе над Нидерландами в дополнительное время. Да-да, сезон закончился только для клубов, сборные вот-вот разыграют единственный трофей 2023-го.

Четыре решающих матча Лиги наций принимают как раз Нидерланды. В первом тайме они забили первыми даже несмотря на бодрое хорватское начало: Матс Виффер (стал чемпионом с «Фейеноордом», а играли как раз на его поле) выкатил на Дониэлла Малена (чуть не стал чемпионом с «Боруссией») – того потерял игравший слева в защите Иван Перишич. Нападающий «Дортмунда» спокойно реализовал.

Второй тайм хорваты начали свирепо – и логично забили два. Сначала Лука Модрич подкараулил Коди Гакпо у штрафной, отобрал мяч и подставился под очевидный фол.

Чтобы Андрей Крамарич сравнял с пенальти. 

Потом бывший спартаковец Марио Пашалич забил второй после удачного прострела от 24-летнего Луки Иванушеца.

Нидерланды не смирились, в конце перешла на тактику, проверенную против Аргентины в четвертьфинале ЧМ-2022: выпустили Ваута Вегорста в нападение и стали грузить в штрафную, туда вдобавок приходили и Вирджил ван Дейк, и Коди Гакпо, и рослые ребята.

Сработало на седьмой добавленной к основному времени: после подачи на дальнюю и скидки Вирджила в толкучке Ноа Ланг из «Брюгге» вколотил под перекладину – 2:2, спасение.

Правда, тут не Кубок России – есть дополнительное время, не сразу серия пенальти. А в любых овертаймах хорватам максимально комфортно.

На первый экстра-тайм вышел Бруно Петкович из загребского «Динамо»: на 98-й минуте он развернул Френки Де Йонга и бахнул метров с 25 из-под Ван Дейка. Попал прямо в угол.

Второй камбэк у голландцев не получился. Наоборот, Тирелл Маласия на 116-й ударил по ноге того же Петковича, а Модрич реализовал пенальти – 4:2. Когда Луку заменили на 119-й минуте, нидерландский тренер Роналд Куман лично подошел пожать руку. Очередной великий матч мастера, который скоро может уехать в Саудовскую Аравию.

Хорватия в финале Лиги наций – впервые. 18 июня шанс взять трофей, в Роттердаме финал против Испании или Италии (выяснится вечером в четверг).

Хорватия – синоним дополнительного времени. Но в турнирах УЕФА выиграли впервые

За пять лет Хорватия дошла до второго финала – вместе с ЧМ-2018. Если добавить катарский полуфинал, выходит, что это самая стабильная сборная Европы после французов (золото и серебро ЧМ).

И все хорватские успехи объединяет виртуозное использование дополнительного времени. Игры по 120 минут – привычное для Луки Модрича и его товарищей развлечение.

Давайте посмотрим на все это глазами Луки, дебютировавшего за сборную в 2006-м:

• У Модрича в сборной было 12 матчей, где хотя бы теоретически могло дойти до дополнительного времени – в девяти случаях так и вышло;

• Матчи без дополнительного времени у сборной Хорватии в эпоху Луки Модрича: финал ЧМ-2018, полуфинал ЧМ-2022 и катарский матч за бронзу;

• Правда, на Евро хорваты проиграли все матчи в дополнительное время: каждый выход в плей-офф означал экстра-таймы и поражения. Так было и с Турцией-2008, и Португалией-2016, и с Испанией-2020.

Получается, победа над Нидерландами в полуфинале Лиги наций – у хорватов первая в допвремя на турнирах УЕФА. Тоже польза Лиги наций!

Тут у Луки Модрича лучший шанс на первый трофей со сборной.

Что важно знать о развязке Лиги наций? Как это все влияет на отбор к Евро-2024?

Нидерланды – Хорватия 2:4 (1:0, 1:2, 0:1)
Дата проведения
14 июня, 21.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 34 Мален, 1:1 – 55, пенальти Крамарич, 1:2 – 72 Пашалич, 2:2 – 90 Ланг, 2:3 – 98 Петкович, 2:4 – 116, пенальти Модрич.
НидерландыБейло, Думфрис (Ланг, 85), ван Дейк, Гертрюйда, Аке (Маласиа, 105), Копмейнерс, де Йонг, Виффер (Вейналдум, 75), Симонс (Вегорст, 64), Гакпо (де Рон, 105), Мален (Бергвейн, 75).
ХорватияЛивакович, Юранович (Станишич, 79), Вида, Шутало (Петкович, 90), Перишич, Модрич (Баришич, 119), Ковачич (Маер, 85), Брозович, Пашалич, Иванушец (Влашич, 78), Крамарич (Эрлич, 90).
Предупреждения:
Ковачич (17), Пашалич (24), де Йонг (38), Брозович (63), Ливакович (90), Копмейнерс (93), Маласиа (116).

Фото: Gettyimages.ru/Christof Koepsel / Stringer

9 комментариев

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Марк Власов
4 миллиона человек население. В три раза меньше Москвы. И такие результаты. Просто уважение
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Давид Agabekyan
Далич конечно топовую сборную построил. Жаль что ей недолго осталось
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Andrey Maximkin
Лучшая футбольная сборная на свете в тайминге 120 минут)
Иногда им просто не хватает 30 минут, чтобы забирать все трофеи ;)
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GMF
Отличный футбольчик получился, с удовольствием посмотрел.
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Давид Agabekyan
Ответ bevooch
Иногда лучше прочитать текст перед тем, как написать коммент. >Правда, на Евро хорваты проиграли все матчи в дополнительное время: каждый выход в плей-офф означал экстра-таймы и поражения.
Они в дополнительное время дошли до финала ЧМ и выиграли бронзу ЧМ. Пофиг на вылет от Испании на Евро
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bevooch
Ответ Давид Agabekyan
Они в дополнительное время дошли до финала ЧМ и выиграли бронзу ЧМ. Пофиг на вылет от Испании на Евро
Я что-то пропустил или под ником Давид Agabekyan на спортсе зарегистрирован Лука Модрич или тренер сборной Хорватии? Тебе может и пофиг, а им, предполагаю, нет.
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VictorVallecano
Ответ Давид Agabekyan
Далич конечно топовую сборную построил. Жаль что ей недолго осталось
Звучит очень угрожающе.
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