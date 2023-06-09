25 комментариев

Вы это видели?
Блог

Эффект Месси: 5 миллионов подписчиков за пару дней, цены на билеты выросли в 20 раз!

МЛС МЛС
Интер Майами Интер Майами
деньги деньги
Лионель Месси Лионель Месси
соцсети соцсети
бизнес и маркетинг бизнес и маркетинг
Футбол Футбол

Бекхэм счастлив.

Переезд Лионеля Месси в МЛС – уже один из главных трансферов лета.

«Мы счастливы, что Месси присоединится к «Интер Майами» и МЛС этим летом – хотя еще предстоит завершить работу над формальным соглашением, мы все с нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов в нашей лиге», – гордится лига Лео в официальном заявлении.

Стоп. Все еще не верите?

На «Интер Майами» уже подписалось 5 миллионов!

Тогда оцените, как аргентинец прокачал соцсети «Интер Майами» – всего за несколько часов после объявления о грядущем переходе.

🕛 Старт: на аккаунт «Интер Майами» подписано менее млн человек;

🕧 На фоне кучи новостей про аргентинца профиль пробивает первый млн подписчиков;

🕐 «Интер» подтверждает приезд Лео. Количество подписчиков сразу же удваивается;

🕜 За одну ночь – снова рост в два раза. Уже днем покорили 5 млн подписчиков;

🔜 «Интер» уверенно шагает к шестому миллиону – 5 млн подписчиков за два дня!

Меньше суток спустя количество подписчиков почти достигло 7 млн человек!

Продолжаем наблюдение.

Цены на билеты выросли почти в 20 раз!

Месси привез не только подписчиков.

 •‎ Bleacherreport сообщает, самый дешевый билет на матч «Интера» на 21 июля до объявления о переходе стоил 29 долларов. После – 467 долларов. Цена выросла почти в 20 раз.

 •‎ AS добавляет, что на предположительно первый матч Лео в футболке «Майами» (с мексиканским «Крус Асулем» 21 июля) билетов уже нет – их очень оперативно раскупили. Цены у перекупщиков уже в районе 9 тысяч долларов.

 •‎ Ажиотаж настолько велик, что даже Месси не смог достать билеты для Серхио Агуэро – об этом рассказал сам Кун.

 •‎ Фанаты нацелились не только на игру с «Крус Асулем» – цены выросли и на будущие матчи МЛС. Чтобы посмотреть матч «Майами» и «Нью-Йорк Ред Буллз», придется отдать 983 доллара (на 883% больше, чем до перехода Месси), а средняя цена на матч с «Лос-Анджелесом» подскочила со 150 до 785 долларов. Все билеты на матчи «Майами» до 20 августа проданы.

 • Проблема в том, что «Майами» играет на DRV PNK Stadium – это небольшая 18-тысячная арена. Кажется, маловато для игрока масштаба Месси. Клуб уже строит новый стадион, но там будет лишь на семь тысяч посадочных мест больше.

И совсем не факт, что Лео дождется завершения строительства.

«Есть Месси, а есть все остальные». МЛС так давно мечтала о Лео – со дня основания «Интер Майами»

Фото: globallookpress.com/Daniela Porcelli/Keystone Press Agency; facebook.com/InterMiamiCF

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
8arcelona
Инстасамка
+20
-7
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
Бэкс конечно сейчас счастливо потирает руки, вытянул счастливый билет для своего клуба :D а ведь могли в теории осуществить мечту многих на этой Земле и подписать и Роналду и Месси, два лучших игрока в футбол вместе... тогда бы инста бы вообще сломалась и вселенная захлопнулась...)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
waleri
Вернемся к этой теме через годик...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Фила Воронина по популярности все равно не догонит.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TushcanRash
Интересно сколько на него бы подписалось, если он в Курский Авангард махнул
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xm.md
Но как мы знаем это другое
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Ларин
Ответ Тюменский медвежонок
Бэкс конечно сейчас счастливо потирает руки, вытянул счастливый билет для своего клуба :D а ведь могли в теории осуществить мечту многих на этой Земле и подписать и Роналду и Месси, два лучших игрока в футбол вместе... тогда бы инста бы вообще сломалась и вселенная захлопнулась...)
ага по-настоящему Голливудская история ну Роналду обещал еще 2 сезона бегать)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Лио зря не взял процент еще и с продажи билетов. Не просчитал гном.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СержМиранэн
играть при 18 000 ? Куда он попал ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Выручка от билетов это достанется клубу или спекулируют по этим ценам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol Belov
"на 21 июля до объявления о переходе стоил 29 долларов. После – 467 долларов. Цена выросла почти в 20 раз." - вообще-то в 16 раз, но да что 16, что 20... автор не глядя округлил...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
💅📈
🏆📉
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Щас местное глорье Лео будут рассказывать, что он уже окупил свою зарплату)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Минин
Ответ 8arcelona
Инстасамка
Это какая-то новомодная зппп?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фруктовый роналду
Виски кола королева танцпола😁😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kuryanin
Ответ TushcanRash
Интересно сколько на него бы подписалось, если он в Курский Авангард махнул
5 миллиардов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бромка
Ответ Mbest77
На секунду 18000 билетов по 467$ это больше 8 млн $. За одну игру 🙈 больше чем за весь наш чемпионат Зенит собирает на билетах
Возможно что сравнивать некорректно и надо смотреть билетную политику. Например, если цена растет обратно пропорционально количеству свободных билетов и, начинается, условно, с 10$, а заканчивается как раз максимальным 467$. Ну или что просто в последнюю очередь выкупили дорогие билеты с вип мест. Это не повышает цену на купленные билеты.
ЗЫ
Это не отменяет, что Зенит (как и любая команда в РФ - помойка).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий