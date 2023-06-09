25 комментариев

Бекхэм счастлив.

Переезд Лионеля Месси в МЛС – уже один из главных трансферов лета.

«Мы счастливы, что Месси присоединится к «Интер Майами» и МЛС этим летом – хотя еще предстоит завершить работу над формальным соглашением, мы все с нетерпением ждем возможности приветствовать одного из величайших футболистов в нашей лиге», – гордится лига Лео в официальном заявлении.

Стоп. Все еще не верите?

На «Интер Майами» уже подписалось 5 миллионов!

Тогда оцените, как аргентинец прокачал соцсети «Интер Майами» – всего за несколько часов после объявления о грядущем переходе.

🕛 Старт: на аккаунт «Интер Майами» подписано менее млн человек;

🕧 На фоне кучи новостей про аргентинца профиль пробивает первый млн подписчиков;

🕐 «Интер» подтверждает приезд Лео. Количество подписчиков сразу же удваивается;

🕜 За одну ночь – снова рост в два раза. Уже днем покорили 5 млн подписчиков;

🔜 «Интер» уверенно шагает к шестому миллиону – 5 млн подписчиков за два дня!

Меньше суток спустя количество подписчиков почти достигло 7 млн человек!

Продолжаем наблюдение.

Цены на билеты выросли почти в 20 раз!

Месси привез не только подписчиков.

•‎ Bleacherreport сообщает, самый дешевый билет на матч «Интера» на 21 июля до объявления о переходе стоил 29 долларов. После – 467 долларов. Цена выросла почти в 20 раз.

•‎ AS добавляет, что на предположительно первый матч Лео в футболке «Майами» (с мексиканским «Крус Асулем» 21 июля) билетов уже нет – их очень оперативно раскупили. Цены у перекупщиков уже в районе 9 тысяч долларов.

•‎ Ажиотаж настолько велик, что даже Месси не смог достать билеты для Серхио Агуэро – об этом рассказал сам Кун.

•‎ Фанаты нацелились не только на игру с «Крус Асулем» – цены выросли и на будущие матчи МЛС. Чтобы посмотреть матч «Майами» и «Нью-Йорк Ред Буллз», придется отдать 983 доллара (на 883% больше, чем до перехода Месси), а средняя цена на матч с «Лос-Анджелесом» подскочила со 150 до 785 долларов. Все билеты на матчи «Майами» до 20 августа проданы.

• Проблема в том, что «Майами» играет на DRV PNK Stadium – это небольшая 18-тысячная арена. Кажется, маловато для игрока масштаба Месси. Клуб уже строит новый стадион, но там будет лишь на семь тысяч посадочных мест больше.

И совсем не факт, что Лео дождется завершения строительства.

Фото: globallookpress.com/Daniela Porcelli/Keystone Press Agency; facebook.com/InterMiamiCF