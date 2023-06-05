100 комментариев

💍 Смолов женился! В шоке все
Карина Истомина ➡️ Смолова.
Главная светская новость понедельника: Федор Смолов женился!
В соцсетях выложил фото с теперь уже женой.
Его жена – блогер и диджей Карина Истомина, она тоже очень медийная.
Вы вполне могли о ней слышать без привязки к Федору.
Как диджей она, например, единственной из России сотрудничала с Apple Music, а как блогер сейчас развивает ютуб-канал «Справиться проще»: он о ментальном здоровье и сложностях, которые могут возникать у людей в разных жизненных ситуациях.
На канале уже больше 200 тысяч подписчиков, а самое популярное видео – разговор о любовной зависимости – собрал больше 800 тысяч просмотров.
Об отношениях Смолова с Кариной Истоминой стало известно совсем недавно – около месяца назад. Сколько времени они вместе, пока неизвестно.
Очевидный факт: свадьба Федора и Карины удивила очень многих.
В комментариях под свадебным постом основная реакция – кхм, удивление. В разных формах, далеко не всегда цензурных.
Сам Смолов в комментариях у Карины написал: «Как мы это делаем?»
Как это понимать – решайте сами.
Теннисистка Светлана Кузнецова у себя в телеграм-канале, например, поразилась: «Вот это скорости у Феди, не только на поле». Очевидно, тоже удивлена тому, как быстро отношения доросли до свадьбы.
Карина Истомина в профиле – уже Смолова, девичья фамилия осталась в скобках.
Смолова (Истомина) ведет очень открытую жизнь – например, не стесняется рассказывать о своих ментальных сложностях.
Она считает, что таким образом может помочь другим справиться с проблемами.
Теперь они вместе.
❤️❤️❤️
Фото: instagram.com/smolovfedor_10; instagram.com/diamond_april; РИА Новости/Светлана Шевченко
Да всем нас..ть.
А здесь все руки-ноги изуродованы, смотреть противно.
Хотя судя по тому, что Федька то с Лопыревой был, то с внучкой Ельцина, он в целом лёгких путей не ищет. Джордан менталити, такая вот, понимаешь, загогулина!
Для меня, это тоже, просто, стоп-сигнал какой-то.
Это как-то не женственно что ли... Как кадык
Одно дело поддерживать с такими людьми периодическое общение. Но не связывать с ним свою жизнь и судьбу. Меня хорошо поймут ребята, у кого есть родитель(и)-алкоголик(и). Эти люди неисправимы. Помню от знакомой:
- У друга мама бросила пить после реабилитации в 41 год. И после как отрезало. Ни капли в рот.
- И сколько она уже не пьет?
- Умерла в 45 от обширного инфаркта.
Закидайте камнями, но жизнь у меня одна. А круг людей не кончается твоим городом. А иногда даже и страной. Фильтруйте окружение по максимуму и не стоит доверять им себя, пока не узнаешь про них всё, что посчитаешь нужным. Чтобы потом не плакать лет в 60 "на кого я свою любовь и время потратил"
Даю Смоловым максимум 4 года.