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💍 Смолов женился! В шоке все

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Карина Истомина ➡️ Смолова.

Главная светская новость понедельника: Федор Смолов женился!

В соцсетях выложил фото с теперь уже женой.

Его жена – блогер и диджей Карина Истомина, она тоже очень медийная.

Вы вполне могли о ней слышать без привязки к Федору.

Как диджей она, например, единственной из России сотрудничала с Apple Music, а как блогер сейчас развивает ютуб-канал «Справиться проще»: он о ментальном здоровье и сложностях, которые могут возникать у людей в разных жизненных ситуациях.

На канале уже больше 200 тысяч подписчиков, а самое популярное видео – разговор о любовной зависимости – собрал больше 800 тысяч просмотров.

Об отношениях Смолова с Кариной Истоминой стало известно совсем недавно – около месяца назад. Сколько времени они вместе, пока неизвестно.

Очевидный факт: свадьба Федора и Карины удивила очень многих.

В комментариях под свадебным постом основная реакция – кхм, удивление. В разных формах, далеко не всегда цензурных.

Сам Смолов в комментариях у Карины написал: «Как мы это делаем?»

Как это понимать – решайте сами.

Теннисистка Светлана Кузнецова у себя в телеграм-канале, например, поразилась: «Вот это скорости у Феди, не только на поле». Очевидно, тоже удивлена тому, как быстро отношения доросли до свадьбы.

Карина Истомина в профиле – уже Смолова, девичья фамилия осталась в скобках.

Смолова (Истомина) ведет очень открытую жизнь – например, не стесняется рассказывать о своих ментальных сложностях. 

Она считает, что таким образом может помочь другим справиться с проблемами.

Теперь они вместе.

❤️❤️❤️

Фото: instagram.com/smolovfedor_10; instagram.com/diamond_april; РИА Новости/Светлана Шевченко

100 комментариев

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Aleksandr Dubovik
В шоке буквально все…
Да всем нас..ть.
+129
-4
+125
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ezheloko
невероятный ажиотаж шокированных людей в комментариях
+54
-2
+52
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ChipsRobber
Как же я тату не люблю...
А здесь все руки-ноги изуродованы, смотреть противно.
+59
-14
+45
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Metalloid
Ответ ZamoRano
Как человек, проживший в Москве много лет, могу сказать, что это классическая солевая давалка, которая к своим 26 попробовала в буквальном смысле ВСЁ. Паланик с Бегбедером не додумались бы до того, что она в реале осуществила, я раньше таких цеплял по барам-тусовкам на хатах, но чисто ради быстрого секса без обязательств, типо мне вообще не интересен ее какой-то там внутренний мир и ТД, нажрались, курнули и попехались... Но догадаться на таком жениться....она же образ жизни не поменяет, ей интересен секс с разными мужиками...может Смолов куколд, конечно, хз...
Да-да, мы поняли, какой ты альфач )
+35
-4
+31
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Коэн Варвар
Татухи пестрят как сыпь на коже
+30
-1
+29
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Consistency
Вот вроде всегда говорят, что привычка футболистов выбирать тупых силиконовых кукол, моделей и прочих онлифансиц до добра не доведет, и это правда, но тут перекрытая истеричная по характеру бывшая наркоманка, еще и медийная...возможно, иногда есть варианты и хуже стандартной тпшки)))

Хотя судя по тому, что Федька то с Лопыревой был, то с внучкой Ельцина, он в целом лёгких путей не ищет. Джордан менталити, такая вот, понимаешь, загогулина!
+18
0
+18
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Зверёк
Счастья молодым в любом случае.Федя вроде неплохой мужик,адекватный более менее чем другие лимитные 🪵🌳
+21
-5
+16
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Ives
Вообще пофиг, но можно отметить, что бабенка чуть более стремная чем полностью.Сочуствую губошлепу.
+13
0
+13
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ZamoRano
Как человек, проживший в Москве много лет, могу сказать, что это классическая солевая давалка, которая к своим 26 попробовала в буквальном смысле ВСЁ. Паланик с Бегбедером не додумались бы до того, что она в реале осуществила, я раньше таких цеплял по барам-тусовкам на хатах, но чисто ради быстрого секса без обязательств, типо мне вообще не интересен ее какой-то там внутренний мир и ТД, нажрались, курнули и попехались... Но догадаться на таком жениться....она же образ жизни не поменяет, ей интересен секс с разными мужиками...может Смолов куколд, конечно, хз...
+35
-24
+11
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Metalloid
Ответ Metalloid
Я читал, что несвязные с друг-другом тату, натыканные невпопад, это признак психического расстройства. Прям реально психиатр писал. И судя по темам её бложика, он был прав.
О, загуглил, там официально пограничное расстройство личности, ну чтож, удачи Феде, Лопырёвой ему было мало )
+11
-1
+10
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Вячеслав Тотров
по теории семи рукопожатий Федя отминетит пол клубной тусовки Москвы
+10
-1
+9
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Гекдениз Кардениз
Ответ Коэн Варвар
Татухи пестрят как сыпь на коже
Выглядит как школьная парта
+9
0
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Mcconaughey_lol
Ответ Timur_A
Точно. Для меня, это тоже, просто, стоп-сигнал какой-то. Это как-то не женственно что ли... Как кадык
Сейчас бы физиологическую особенность приравнять к добровольным рисункам на теле. И такие люди на полном серьезе осуждают выбор Федьки и табуируют татуировки
+10
-2
+8
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burefan
Чо за пальто у Смолова?
+7
0
+7
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Эл Сварщик
Ответ burefan
Чо за пальто у Смолова?
У бати взял
+7
0
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Timur_A
Ответ ChipsRobber
Как же я тату не люблю... А здесь все руки-ноги изуродованы, смотреть противно.
Точно.
Для меня, это тоже, просто, стоп-сигнал какой-то.
Это как-то не женственно что ли... Как кадык
+13
-6
+7
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Metalloid
Я читал, что несвязные с друг-другом тату, натыканные невпопад, это признак психического расстройства. Прям реально психиатр писал. И судя по темам её бложика, он был прав.
+7
-1
+6
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Дима Дуров
Я хуже татуировок чем эти, на женских руках, что-то даже не припомню.
+6
0
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Растиньяк
Похоже, у Смолова отсутствует мозг
+9
-3
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Евгений Вырныгаев
Не только футболисты, но и многие люди слишком много уделяют физическому здоровью, но мало психологическому и ментальному. Девушка "чистая" всего 3 года. Её цитата: «Я всегда была сама себе плохая компания. <...> Мне просто всегда было очень грустно жить, у меня было чувство пустоты, я не могла никак с этим разобраться, мне всегда хотелось, чтобы эмоции были на максимуме. Мне хотелось жить в Диснейленде. Мальчишки были как вспомогательная история»
Одно дело поддерживать с такими людьми периодическое общение. Но не связывать с ним свою жизнь и судьбу. Меня хорошо поймут ребята, у кого есть родитель(и)-алкоголик(и). Эти люди неисправимы. Помню от знакомой:
- У друга мама бросила пить после реабилитации в 41 год. И после как отрезало. Ни капли в рот.
- И сколько она уже не пьет?
- Умерла в 45 от обширного инфаркта.
Закидайте камнями, но жизнь у меня одна. А круг людей не кончается твоим городом. А иногда даже и страной. Фильтруйте окружение по максимуму и не стоит доверять им себя, пока не узнаешь про них всё, что посчитаешь нужным. Чтобы потом не плакать лет в 60 "на кого я свою любовь и время потратил"
Даю Смоловым максимум 4 года.
+8
-3
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Сиськи Маши Макаровой
Неплохие, но мы лучше
+3
0
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Metalloid
Ответ Карлик На Гормонах
У меня жена приближена к идеалам комментаторов, но я не вижу ничего плохо в выборе Федора Смолова. Это его жизнь. Любви новой семье.
Вряд-ли у всех комментаторов общие идеалы, но есть бабы, по которым прям видно, буги, глупец, оно тебя сожрёт. Особенно через пару месяцев после знакомства жениться... Это реально надо быть сказочным, без проверки бытом, без всего.
+3
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Тюменский медвежонок
Ответ ZamoRano
Как человек, проживший в Москве много лет, могу сказать, что это классическая солевая давалка, которая к своим 26 попробовала в буквальном смысле ВСЁ. Паланик с Бегбедером не додумались бы до того, что она в реале осуществила, я раньше таких цеплял по барам-тусовкам на хатах, но чисто ради быстрого секса без обязательств, типо мне вообще не интересен ее какой-то там внутренний мир и ТД, нажрались, курнули и попехались... Но догадаться на таком жениться....она же образ жизни не поменяет, ей интересен секс с разными мужиками...может Смолов куколд, конечно, хз...
сейчас местная детвора сайта расскажет что "это шикарная девушка, открытая, без принципов" :D ведь воспитания и норм не существует на самом деле хахахахаха, в соседней ветке мне уже один ребенок попытался доказать, что "воспитание, принципы, нормы морали" - это все выдуманное мной и навязанное моими родителями, на самом деле нужно спать со всеми, бухать и рассказывать как и что берешь в рот и это нормально, это говорит об "открытости девушки, о ее искренности" ;D ахахахаха
+9
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Kanonir152
Кокорин и Мамаев с девкой познакомили?
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Denis Solovyov
Я себе в детстве тоже жевачки за 1.5 рубля с переводными татуировками покупал и руки ими забивал. Мама потом ругала))
+2
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