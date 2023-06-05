100 комментариев

Карина Истомина ➡️ Смолова.

Главная светская новость понедельника: Федор Смолов женился!

В соцсетях выложил фото с теперь уже женой.

Его жена – блогер и диджей Карина Истомина, она тоже очень медийная.

Вы вполне могли о ней слышать без привязки к Федору.

Как диджей она, например, единственной из России сотрудничала с Apple Music, а как блогер сейчас развивает ютуб-канал «Справиться проще»: он о ментальном здоровье и сложностях, которые могут возникать у людей в разных жизненных ситуациях.

На канале уже больше 200 тысяч подписчиков, а самое популярное видео – разговор о любовной зависимости – собрал больше 800 тысяч просмотров.

Об отношениях Смолова с Кариной Истоминой стало известно совсем недавно – около месяца назад. Сколько времени они вместе, пока неизвестно.

Очевидный факт: свадьба Федора и Карины удивила очень многих.

В комментариях под свадебным постом основная реакция – кхм, удивление. В разных формах, далеко не всегда цензурных.

Сам Смолов в комментариях у Карины написал: «Как мы это делаем?»

Как это понимать – решайте сами.

Теннисистка Светлана Кузнецова у себя в телеграм-канале, например, поразилась: «Вот это скорости у Феди, не только на поле». Очевидно, тоже удивлена тому, как быстро отношения доросли до свадьбы.

Карина Истомина в профиле – уже Смолова, девичья фамилия осталась в скобках.

Смолова (Истомина) ведет очень открытую жизнь – например, не стесняется рассказывать о своих ментальных сложностях.

Она считает, что таким образом может помочь другим справиться с проблемами.

Теперь они вместе.

❤️❤️❤️

Фото: instagram.com/smolovfedor_10; instagram.com/diamond_april; РИА Новости/Светлана Шевченко