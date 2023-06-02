8 комментариев

Что все это было?

За среду и четверг часов раскрутился и свернулся сериал вокруг возможного ухода Карима Бензема из «Реала».

По инсайдам складывалось впечатление, что французский форвард принял окончательное решение покинуть «Мадрид», и вот-вот об этом объявит, а в итоге он заявил, что сейчас точно никаких таких заявлений не будет, и вообще очень похоже, что Карим как минимум сезон в «Реале» еще проведет.

Зафиксируем, как весь этот сценарий развивался.

Среда, день. Бензема встречается с Пересом, фанаты «Реала» готовы прощаться

Слухи о щедром предложении Кариму из Саудовской Аравии звучали давно, но в среду днем появились сигналы о том, что готовится некая сделка.

Было известно: президент «Реала» Флорентино Перес готов согласиться с любым решением игрока. В обеденное время в среду они встретились на базе клуба: DAZN сообщал, что Бензема приехал туда за три с половиной часа до начала тренировки – складывалось впечатление, что разговор запланирован долгий.

Журналисты радио Cadena SER незадолго до этого уверенным тоном сообщили: в «Реале» точно знают о предложении от аравийского «Аль-Иттихада», а вероятность ухода француза очень велика. Болельщики «Мадрида» тем временем готовились к прощанию, в воскресенье последний тур Ла Лиги, домашний матч с «Атлетиком».

Фабрицио Романо добавлял, что «Аль-Иттихад» ждет финального ответа от Карима как можно скорее – 100 млн евро за сезон без учета бонусов наверняка француза торопили.

В переезде француза заинтересовано даже правительство Саудовской Аравии – по данным издания Relevo, руководство страны даже повлияло на клубы . Изначально Бензема хотел видеть у себя «Аль-Хилаль», но в правительстве определили, что Карим больше подходит «Аль-Иттихаду», в том числе из-за вопросов, связанных с вероисповеданием.

Среда, вечер. Готов прощаться и клуб, Бензема якобы уведомил об отъезде

Примерно во время финала Лиги Европы появился инсайд о том, что Бензема сообщил «Реалу» об уходе. Foot Mercato утверждал, что Карим четко сформулировал клубу: его желание – уехать в Саудовскую Аравию .

Тот же источник уточнял, что «Реал» не был к такому готов, что уход форварда сорвал бы все трансферные планы клуба на лето – поэтому в «Мадриде» надеялись убедить француза остаться до следующего лета, на последний год контракта.

При этом в Relevo дополняли: клубные департаменты в «Реале» запустили экстренную подготовку к уходу легенды, чтобы устроить церемонию на матче с «Атлетиком» и выпустить в соцсетях соответствующий поводу контент.

Четверг, день. Говорят, Бензема и «Реал» готовы к прощальной пресс-конференции

Детализация, которая заставила поверить, что инсайды воплощаются: журналист Серхио Валентин сообщил, что Карим принял финальное решение и намерен сразу о нем объявить.

Репортер esRadio Мария Трисак добавила, что «Реал» готовит для француза прощальную пресс-конференцию, где и ожидалось официальное подтверждение .

В этот момент действительно возникло полное впечатление готового решения и оставшихся формальностей. Как правило, инсайды о пресс-конференции – одна из последних стадий.

Четверг, вечер. Бензема получил награду и заявил, что сейчас никуда не собирается

У Карима действительно было запланировано мероприятие на вечер четверга – но совсем не то.

Он приехал на церемонию вручения Marca Leyenda – приза «Легенда» от одного из главных испанских медиа. Это награда, которую вручают весьма хаотично, причем не только действующим, но и бывшим спортсменам. Например, год назад в мае ее получил Лука Модрич, в декабре 2021-го – американская гимнастка Симона Байлс, а в марте и июне 2010-го – боксер Мохаммед Али и баскетболист Карим Абдул-Джаббар.

Бензема получил приз и на церемонии высказался:

«Я очень горжусь своей работой, я наслаждаюсь каждым моментом в «Реале». Поездка в Вальдебебас на тренировку – это не работа. Я наслаждаюсь «Мадридом». Вчера, сегодня и завтра у меня тренировки. У меня игра в субботу, завтра тренировка, так что прямо сейчас я в «Мадриде». Почему я должен говорить о будущем? Я в мадридском «Реале». Разговоры идут в интернете, но реальность – не интернет ».

Прозвучало как вежливое, но четкое опровержение. Как минимум того, что Карим уходит прямо сейчас.

Чуть позже у Marca появилась отдельная заметка, в которой нет прямой речи, но конкретно озвучены планы Бензема. С одной стороны, выглядит как очередной инсайд, но с другой – сложно представить себе, что издание выпустило такой материал сразу после церемонии с героем, не сверив с ним сведения в неформальном ключе.

В материале сказано, что Карим останется в «Реале» на следующий сезон, последний в действующем контракте. Логика француза: интерес из Саудовской Аравии льстит, но уходить из «Мадрида» он намерен так, чтобы к этому все были готовы , никаких подстав для клуба он организовывать не намерен. При этом, по сведениям Marca, форвард ощущает, что в 35 лет еще вполне способен на сильный европейский сезон. Конкретной договоренности в аравийцами у него нет, остается только вариант продолжить переговоры относительно отъезда в 2024-м.

Так что пока Карим Бензема – все еще игрок «Реала», минимум на год .

Фото: globallookpress.com/Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Florencia Tan Jun / Stringer, Angel Martinez / Stringer; East News/AP Photo/Manu Fernandez