11 комментариев

Легчайшая серия пенальти для «Севильи». Хотя решающий пенальти пришлось перебить
У «Ромы» плохо с 11-метровыми.
120 минут бойни в финале Лиги Европы закончились серией пенальти, где одна команда была лучше буквально во всем.
Началось все с того, что капитан «Севильи» Ракитич выиграл у Манчини и выбор ворот (перед фанатами «Севильи»), и выбор очередности (бить первым).
А дальше...
Окампос начал серию пенальти ноу-лук ударом! Вот это нервы
✅ 1:0 – Окампос пробил аккуратно, почти по центру. Патрисиу заваливался в угол.
Получилось эпично: Окампос даже не смотрел на ворота, хотя мяч еще не докатился до линии.
✅ 1:1 – Кристанте уверенно пробил низом в угол. Буну угадал, но не дотянулся.
✅ 2:1 – теперь Патрисиу угадал угол, но удар еще ближе к штанге – это Эрик Ламела!
❌ 2:1! Манчини бьет очень сильно, но по центру. Так сильно, что Буну, падающий в угол, успел ногой отбить удар.
✅ 3:1 – еще один спокойный удар! Это Ракитич развел мяч и Патрисиу по углам.
❌ 3:1 – штанга! Ибаньес не попал в створ. Центральные защитники «Ромы» бьют пенальти хуже, чем защищаются.
Решающий удар – у Монтьеля, он забил финальный пенальти и за Аргентину в финале ЧМ-2022
❓ 3:1 – Монтьель не реализовал попытку. Пробил на удобной для Патрисиу высоте.
Но у Монтьеля появилась вторая попытка! Оказалось, что Патрисиу дернулся с линии ворот раньше времени. Вот доказательство.
✅ 4:1 – со второй попытки Монтьель уже забил.
Он забил решающий пенальти и в серии пенальти против Франции в финале ЧМ-2022. Тогда лишь во второй раз в истории чемпионатов мира турнир закончился точным ударом в серии пенальти – до этого если и заканчивалось в серии пенальти, то промахом или сэйвом вратаря. Первым был Фабио Гроссо в 2006-м – тоже, к слову, защитник.
История повторилась, только теперь Монтьель принес трофей не сборной, а клубу.
- Дата проведения
- 31 мая, 22.00, «Пушкаш Арена»
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Севилья –
Буну, Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао Тейшейра, 120), Теллес (Рекик, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 120), Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46), Эн-Несири.
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Рома –
Руй Патрисиу, Челик (Залевски, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Льоренте, 105), Матич (Бове, 120), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 105), Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Justin Setterfield; кадры трансляции
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