11 комментариев

У «Ромы» плохо с 11-метровыми.

120 минут бойни в финале Лиги Европы закончились серией пенальти, где одна команда была лучше буквально во всем.

Началось все с того, что капитан «Севильи» Ракитич выиграл у Манчини и выбор ворот (перед фанатами «Севильи»), и выбор очередности (бить первым).

А дальше...

Окампос начал серию пенальти ноу-лук ударом! Вот это нервы

✅ 1:0 – Окампос пробил аккуратно, почти по центру. Патрисиу заваливался в угол.

Получилось эпично: Окампос даже не смотрел на ворота, хотя мяч еще не докатился до линии.

✅ 1:1 – Кристанте уверенно пробил низом в угол. Буну угадал, но не дотянулся.

✅ 2:1 – теперь Патрисиу угадал угол, но удар еще ближе к штанге – это Эрик Ламела!

❌ 2:1! Манчини бьет очень сильно, но по центру. Так сильно, что Буну, падающий в угол, успел ногой отбить удар.

✅ 3:1 – еще один спокойный удар! Это Ракитич развел мяч и Патрисиу по углам.

❌ 3:1 – штанга! Ибаньес не попал в створ. Центральные защитники «Ромы» бьют пенальти хуже, чем защищаются.

Решающий удар – у Монтьеля, он забил финальный пенальти и за Аргентину в финале ЧМ-2022

❓ 3:1 – Монтьель не реализовал попытку. Пробил на удобной для Патрисиу высоте.

Но у Монтьеля появилась вторая попытка! Оказалось, что Патрисиу дернулся с линии ворот раньше времени. Вот доказательство.

✅ 4:1 – со второй попытки Монтьель уже забил.

Он забил решающий пенальти и в серии пенальти против Франции в финале ЧМ-2022. Тогда лишь во второй раз в истории чемпионатов мира турнир закончился точным ударом в серии пенальти – до этого если и заканчивалось в серии пенальти, то промахом или сэйвом вратаря. Первым был Фабио Гроссо в 2006-м – тоже, к слову, защитник.

История повторилась, только теперь Монтьель принес трофей не сборной, а клубу.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Justin Setterfield; кадры трансляции