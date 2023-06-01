11 комментариев

Вы это видели?
Блог

Легчайшая серия пенальти для «Севильи». Хотя решающий пенальти пришлось перебить

Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Рома Рома
Севилья Севилья
Футбол Футбол

У «Ромы» плохо с 11-метровыми.

120 минут бойни в финале Лиги Европы закончились серией пенальти, где одна команда была лучше буквально во всем.

Началось все с того, что капитан «Севильи» Ракитич выиграл у Манчини и выбор ворот (перед фанатами «Севильи»), и выбор очередности (бить первым). 

А дальше...

Окампос начал серию пенальти ноу-лук ударом! Вот это нервы

✅ 1:0 – Окампос пробил аккуратно, почти по центру. Патрисиу заваливался в угол. 

Получилось эпично: Окампос даже не смотрел на ворота, хотя мяч еще не докатился до линии.

✅ 1:1 – Кристанте уверенно пробил низом в угол. Буну угадал, но не дотянулся.

✅ 2:1 – теперь Патрисиу угадал угол, но удар еще ближе к штанге – это Эрик Ламела!

❌ 2:1! Манчини бьет очень сильно, но по центру. Так сильно, что Буну, падающий в угол, успел ногой отбить удар.

✅ 3:1 – еще один спокойный удар! Это Ракитич развел мяч и Патрисиу по углам.

❌ 3:1 – штанга! Ибаньес не попал в створ. Центральные защитники «Ромы» бьют пенальти хуже, чем защищаются.

Решающий удар – у Монтьеля, он забил финальный пенальти и за Аргентину в финале ЧМ-2022

❓ 3:1 – Монтьель не реализовал попытку. Пробил на удобной для Патрисиу высоте. 

Но у Монтьеля появилась вторая попытка! Оказалось, что Патрисиу дернулся с линии ворот раньше времени. Вот доказательство.

✅ 4:1 – со второй попытки Монтьель уже забил. 

Он забил решающий пенальти и в серии пенальти против Франции в финале ЧМ-2022. Тогда лишь во второй раз в истории чемпионатов мира турнир закончился точным ударом в серии пенальти – до этого если и заканчивалось в серии пенальти, то промахом или сэйвом вратаря. Первым был Фабио Гроссо в 2006-м – тоже, к слову, защитник.

История повторилась, только теперь Монтьель принес трофей не сборной, а клубу.

Севилья Испания – Рома Италия 1:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:1
Дата проведения
31 мая, 22.00, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 34 Дибала, 1:1 – 55, автогол Манчини.
СевильяБуну, Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао Тейшейра, 120), Теллес (Рекик, 95), Ракитич, Фернандо (Жордан, 120), Окампос, Оливер Торрес (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46), Эн-Несири.
РомаРуй Патрисиу, Челик (Залевски, 90), Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола (Льоренте, 105), Матич (Бове, 120), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 105), Дибала (Вейналдум, 68), Абрахам (Белотти, 75).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.
Предупреждения:
Матич (22), Рафа Мир (36), Пеллегрини (45), Манчини (48), Кристанте (65), Ракитич (65), Челик (74), Залевски (105), Ламела (109), Жордан (120), Монтьель (120), Окампос (120), Карсдорп (120).

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Justin Setterfield; кадры трансляции

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тимон
Буну перевел в штангу
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TaR
Более бездарную серию пенальти только от японцев на ЧМ видел. Перемудрили с бьющими
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V69
Ламела наконец-то с титулом! Вот что значит перейти в клуб с победными традициями!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Ответ TaR
Более бездарную серию пенальти только от японцев на ЧМ видел. Перемудрили с бьющими
А как же испанцы на последнем ЧМ, которые не забил ни одного тому же Буну?)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krizex
У Монтьеля мощный сезон конечно) Сначала победный пенальти на ЧМ, теперь победный пенальти в финале ЛЕ. Мне кажется тренеры начнут его теперь ставить пенальтистом в сериях чисто как талисман
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vermont Bulatkin
У Ромы не было на поле нормальных исполнителей что-ли?Почему эти дуболомы били,которые первый раз в жизни к точке подошли?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yen Bedder
Роме не хватило уверенности в серии пенальти, такого игрока как Дибала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toffiti
Если решение Ромы тянуть до серии пенальти было конкретное, то команда просто выстрелила себе в ногу. В обе. Болельщики римлян, которые наблюдали за игрой Патрисиу, за "фееричными" пенальтистами по ходу сезона, наверняка, умоляли команду забить в игре и не доводить дело до серии пенальти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
مختار موسى حاجييف
Ответ Кирилл Антонов
Что за тупое правило вообще не вылезать с линии, специально чтоб до пенальти не доводили
а что предлагаешь? чтобы со свистком вратарь начал бег к мячу? таким образом, пока Погба дойдет до мяча, вратарь выбьет его и чай выпьет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий