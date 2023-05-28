14 комментариев

«Хайденхайм» затащил параллельный матч и поднялся в элиту сам.

Это кадры с разницей в несколько минут: фанаты «Гамбурга» до и после. Сейчас поймете, что случилось и откуда такая разница.

В Германии второй раз подряд забавная история с преждевременным празднованием. На этот раз – во второй Бундеслиге. За второе место для прямого выхода в элиту до последнего тура боролись «Хайденхайм» и «Гамбург».

Когда установился финальный гамбургский счет, 1:0, фанаты команды выбежали на поле праздновать выход. Но их матч закончился раньше, чем игра «Хайденхайма». Когда звучал свисток у «Гамбурга», параллельный счет устраивал команду, вот они и помчали отмечать. Но конкурент перевернул матч в добавленные 11 минут – и ситуацию в таблице .

Как все было? Вот хронология эпичной развязки!

1’, 0:0 в обоих матчах: «Хайденхайм» выходит напрямую, «Гамбург» – в стыки

При равенстве очков все устраивало «Хайденхайм» – команда из Баден-Вюртемберга, никогда не игравшая в первой Бундеслиге за столетнюю историю, почти весь сезон шла в первой двойке, а «Гамбург», который уже пять лет пытается вернуться наверх, догонял.

Так совпало, что оба лидера играли с аутсайдерами: «Гамбург» – с «Зандхаузеном» Александра Жирова, который уже вылетел, а «Хайденхайм» – с «Яном Регенсбург», сохранявшим шансы на стыки, могли спихнуть в зону вылета «Арминию», еще сезон назад игравшую в элите.

3’, гол «Гамбурга»: сами выходят напрямую, «Хайденхайм» – в стыки

Уже на третьей минуте «Гамбург» сделал все от себя зависящее: забил полузащитник Жан-Люк Домпе. Этот гол опустил «Хайденхайм» на третье место, а «Гамбург» поднялся на второе.

Так и закончили – 1:0. Кстати, в составе «Зандхаузена» 90 минут отыграл Жиров – он вообще в этом сезоне провел 33 матча в чемпионате без замен, пропустив лишь один тур.

56’, «Хайденхайм» пропустил 2 за 5 минут: «Гамбург» еще увереннее выходит напрямую

Форвард «Регенсбурга» Принс-Осеи Овусу сделал дубль за пять минут – сделал все, чтобы спасти команду от вылета. В лайв-режиме она опередила «Арминию», которая уже горела 0:3 в гостях с «Магдебургом».

58’, «Хайденхайм» отыгрывает один гол: «Гамбург» все еще выходит напрямую

Лишь после двух пропущенных «Хайденхайм» вспомнил, что борется за историческое.

Команда знала, что «Гамбург» ведет, поэтому ее не устраивала даже ничья – при равенстве очков гамбургский клуб был бы выше за счет разницы мячей.

90’, «Гамбург» заканчивает – фанаты прорываются на поле

Болельщики «Гамбурга» сразу после финального свистка рванули на поле праздновать долгожданное возвращение в Бундеслигу.

Диктор стадиона в Зандхаузене даже поздравил соперника с выходом наверх.

Безумные эмоции.

Кажется, пробили такой яркий выезд.

Тем временем матч «Хайденхайма» затянулся: к основному времени добавили аж 11 минут при счете 2:1 в пользу «Яна».

93’, «Хайденхайм» сравнивает: «Гамбург» даже так выходит напрямую

Защитник Ян-Никлас Бесте забил пенальти в ворота бывшей команды. У него в этом сезоне 12 голов и 12 ассистов – он второй бомбардир команды.

Игроки и тренеры «Гамбурга» все еще принимают поздравления и остаются на поле. Кажется, они не особо следят за происходящим параллельно.

Они зажигают сами.

Зерно разума – тренер «Гамбурга».

Он тоже был на поле, но не праздновал и как раз успокаивал всех: надо дождаться финального свистка «Хайденхайма».

98’, «Хайденхайм» забивает и выходит в Бундеслигу с первого места! А «Гамбург» в стыках 🥴

Через пять минут включился лучший бомбардир второй Бундеслиги и «Хайденхайма» – Тим Кляйндинст. 27-летний форвард за три с половиной сезона в клубе (на полгода уезжал в аренду в Бельгию) наколотил 61 гол, в этом сезоне – 25.

25-й – самый важный. Он принес победу, которая вывела в Бундеслигу.

Очередь «Хайденхайма» праздновать!

На немецком ТВ сюрреалистичная картина: поле в Зандхаузене усыпано фанатами «Гамбурга», а в соседнем окошке празднуют болельщики «Хайденхайма», тренер Франк Шмидт принимает поздравления.

Конечно, все обо всем узнали быстро.

Настроение «Гамбурга» резко упало.

Разочарование после приступа счастья еще больнее.

Осталось только спрятаться на скамейке.

Или обессиленными, обескураженными вот так расположиться на газоне.

Радость превратилась в горе.

А «Хайденхайм» все сделал четко – и выскочил на первое место!

Председатель правления «Гамбурга» Йонас Больдт не скрывал: «Конечно, хоть сейчас и перевешивает разочарование, мы хотим переломить ситуацию и воспользоваться энергией наших болельщиков, чтобы выиграть в стыковых матчах».

В стыках «Гамбург» уже ждет «Штутгарт». Недавно без этих команд нельзя было представить первую Бундеслигу, теперь они встретятся за право в ней сыграть в следующем сезоне.

У команды был примерно тот же эмоциональный перепад – любопытно, как это повлияет на стыковые матчи?

Фото: globallookpress.com/Tom Weller/dpa, IMAGO/Max Krause, IMAGO/Eibner-Pressefoto, Uwe Anspach/dpa; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Matthias Hangst