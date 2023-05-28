19 комментариев

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Цифра дня: 3 фаната встретили чемпионский «ПСЖ» в аэропорту

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Футбол Футбол

Ультрас бойкотируют клуб.

«ПСЖ» девятый раз за одиннадцать сезонов выиграл чемпионат Франции, но никакого парада, никаких фейерверков и никаких восторженных фанатов. Титулы еще не превратились в обыденность только для трех болельщиков парижан.

Где и как встречали чемпионов?

«ПСЖ» забрал чемпионство в субботу после гостевой ничьей со «Страсбуром» (1:1). В полночь первый самолет с семью футболистами приземлился в аэропорту Париж-Ле-Бурже. Среди них были Маркиньос, Преснель Кимпембе, Ашраф Хакими и Нуну Мендеш. Они покинули аэропорт на микроавтобусах, и никто из парижских болельщиков их не встречал.

Через полтора часа остальная часть команды прибыла в аэропорт Париж – Шарль-де-Голль. Это случилось примерно в два часа ночи. Первым в зал вышел тренер Кристоф Галтье. Только три болельщика встретили команду в аэропорту и поздравили с чемпионством.

Игроки буднично вышли на парковку и разъехались по домам – им никто не мешал. 

Возможно, самое тоскливое чемпионство в истории Франции.

Дело не только в чемпионской привычке. У «ПСЖ» мощный конфликт с фанатами

У фанатов накопились негативные эмоции: бесславные вылеты из Лиги чемпионов, конфликты в команде и безразличие звезд (помним, что Месси укатил в Саудовскую Аравию в разгар сезона по рекламным делам). 

• 3 мая болельщики собрались у офиса парижан и потребовали ухода из «ПСЖ» Лионеля Месси, Неймара, Марко Верратти и других игроков. Также прилетело президенту клуба Нассера Аль-Хелайфи.

«У этого корабля нет капитана. Мы хотим президента, который будет больше внимания уделять актуальным делам, который будет встречаться с нами, когда мы об этом просим. Из-за футболистов нам стыдно весь год», – отметил глава Collectif Ultras Paris (CUP) Ромен Мабиль.

• Часть ультрас еще отправилась к дому бразильского нападающего. «Неймар, убирайся!» – кричали фанаты. По словам футболиста, болельщики шумели у его дома до девяти вечера.

«Месси собирается уйти из «ПСЖ», и мы хотим дать понять Неймару, что было бы хорошо, если бы он тоже покинул клуб, – говорит президент фанатского объединения Ромен Мабиль. – Мы не хотим ему навредить. Мы хотим, чтобы он продолжил свою карьеру вдали от Парижа. Хотим перейти в другую эпоху».

Неймар готов задуматься об уходе из «ПСЖ» этим летом. По данным Le Parisien, его шокировал поступок фанатов.

• Тогда клуб поддержал футболистов и 7 мая заблокировал 450 билетов на матч с «Труа» (3:1) – все принадлежали представителям Collectif Ultras Paris, которые участвовали в протестах. Клуб посчитал, что болельщики вели себя крайне неуважительно.

Как сообщает Get French Football News, напряжение между ультрас и руководством продолжает расти. Лидеры Collectif Ultras Paris уже встретились с боссами «ПСЖ» и объявили, что приостанавливают всю деятельность. Они на время отказались поддерживать «ПСЖ», включая не только основную команду, но и женскую, и гандбольную.

В заявлении CUP указано, что они считают ситуацию «очень серьезной»: «Мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод».

• Еще фанаты злятся на Лео Месси. Во время объявления состава «ПСЖ» против «Аяччо» часть болельщиков парижского клуба освистала аргентинца. Несколько секунд спустя имя Килиана Мбаппе встретили бурными аплодисментами.

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра поддерживает партнеров: «Было тяжело. Мы видели, как товарищам по команде свистят, это нехорошо. Хотя были и аплодисменты. Мы все заодно. Если вы свистите кому-то одному, значит, вы свистите всей команде».

Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта

Фото: RMC Sport; instagram.com/psg; globallookpress.com/IMAGO/Jonathan Rebboah

19 комментариев

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Romano1985
У чувака за ухом )
+15
0
+15
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Петр Кифоренко
Ну в принципе они правы, если убрать шейхов, то проблем с вылетами из ЛЧ не будет, потому что в ЛЧ они и не попадут.) Будут болтаться в середине таблицы, как и было до них)
+14
-3
+11
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Rule1
Килограммы денег просто ни к чему
Мы покупаем доли в клубах вот как я живу

-«Где самые преданные болельщики» - У нас в клубе
-«Где самые ярые болельщики» - У нас в клубе
-«Где люди живут футболом» - У нас в клубе
-«Если мы нужны тебе ищите на с в клубе.

Ultras Paris - "Ici c’est Paris"
+8
0
+8
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Lavochkin12
Ответ Nacho13
Катарский ПСЖ с самого начала был абсолютно искусственным проектом. Они наряду с другими такими же ноуваришами испортили европейский футбол, превратив его в гонку с баблом. Уверен, что ПСЖ рано или поздно вернётся к истокам.
ноувариши - это кто существование ВАРа отрицают?
+6
0
+6
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Nacho13
Катарский ПСЖ с самого начала был абсолютно искусственным проектом. Они наряду с другими такими же ноуваришами испортили европейский футбол, превратив его в гонку с баблом. Уверен, что ПСЖ рано или поздно вернётся к истокам.
+5
-1
+4
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jackson_07
Может мне кто-нибудь объяснить что такого сделал 23 летний Мбаппе для команды в этом сезоне и не сделал 35 летний Месси. У них реально фанаты неадекваты. Даже фаны Реала лучше относились к Месси.
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Андрей Балабаев
3 дебила это сила)
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Husly
Такое чувство, что в ПСЖ очередь стоит из классных футболистов. В это г. теперь не кого и под дулом автомата не затащишь. Будет весело посмотреть на ПСЖ без шейхов и звезд. Мбаппе еще в Реал свалит и тогда у них основательно подгорит)
+2
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Segden
Ответ Romano1985
У чувака за ухом )
Урны рядом не было
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Nacho13
Ответ Lavochkin12
ноувариши - это кто существование ВАРа отрицают?
ДА!
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fellx
Уровень Лиги Фермеров
0
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дикийоскар
Встречающие скандировали: «Такси, такси, до центра, 50 евро. Едем, нет?»
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Тиджани Бабангида
Гипертрофированное выражение постулата о том,что только деньги и основаные лишь на них локальные успехи, не могут быть основным связующим звеном в футболе. Никому такая команда не нужна - ни болельщикам,ни игрокам. Да и владельца она,похоже,интересует все меньше…
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Flavius
Если у клуба нет никаких болельщиков, кроме ультрас, то с клубом явно что-то не так
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руслан рарк
окурок за ухом он докуривать собрался?
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NottinghamForest
Я настолько стар, что помню как в газете Футбол Хоккей Женжини называли футболистом Сен-Жермена. Приставки Пари тогда почему то не было
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Упасть бы ниц и ницше
да это три таксиста были ))
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Antony222
Похоже эта команда не нужна никому, кроме Мбаппе
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