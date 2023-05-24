32 комментария

«Барса» расслабилась в Ла Лиге после титула – была близка к разгрому от «Вальядолида». И подставила «Эспаньол»
Мощно.
«Барселона», оформив чемпионство, потеряла мотивацию играть в Ла Лиге – каталонцы проиграли во втором матче подряд. Сначала дома уступили «Реал Сосьедаду» (1:2), а теперь чуть не устроились на крупное поражение от аутсайдера «Вальядолида» (1:3, и гол отыграли лишь на 84-й минуте).
• «Барса» впервые проиграла два матча подряд в Ла Лиге при Хави. Да и в целом за полтора года Хави это лишь третий такой случай: каталонцы уступали в двух матчах подряд только в разных турнирах – чемпионате и Лиге Европы. Но отдельно в Примере – нет.
• «Барселона» пропустила семь голов в трех последних матчах и подпортила свою статистику пропущенных: ее соперники забили столько же, сколько за предыдущие 24 игры.
• С «Вальядолидом» Хави еще и впервые сделал замену вратаря в перерыве: Марк-Андре тер Стеген уступил место на поле 24-летнему дебютанту Иньяки Пенье. Немца сняли при счете 0:2, Пенья пропустил еще один гол.
• «Барса» проиграла «Вальядолиду» впервые за девять лет – последнее поражение случилось в марте 2014-го. С тех пор были исключительно победы – в семи матчах подряд. Причем соперник за этот отрезок забил всего один гол. Да и вообще в 20 последних матчах у «Барсы» 16 побед над «Вальядолидом», трижды сыграли вничью, а та победа из 2014-го – единственная для «Вальядолида».
• Интересно, что своим поражением «Барселона» приближает вылет «Эспаньола» – «Вальядолид» прямой конкурент бело-синих в борьбе за выживание, и благодаря этой победе принадлежащий Роналдо клуб опережает соседей «Барсы» на пять очков (правда, у каталонцев матч в запасе).
- Дата проведения
- 23 мая, 23.00, «Хосе Соррилья»
- Голы:
- 1:0 – 2, автогол Кристенсен, 2:0 – 22, пенальти Ларин, 3:0 – 73 Плата, 3:1 – 84 Левандовски.
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Вальядолид –
Масип, Фреснеда, Хоакин Фернандес (Торрес, 16), Санчес, Оласа (Мончу, 56), Меса (Эскудеро, 56), Агуадо, Плата, Мачис (Лукас Роза, 71), Плано (Кике Перес, 71), Ларин.
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Барселона –
тер Стеген (Пенья, 46), Серджи Роберто (Кессиэ, 46), Алонсо, Кристенсен, Бальде, Эрик Гарсия, де Йонг, Гави (Фати, 76), Торре (Дембеле, 63), Рафинья (Ферран Торрес, 63), Левандовски.
- Предупреждение:
- Фреснеда (27).
Символ чемпионства «Барсы» – сухие матчи. Хороший базис для великого будущего, но у Хави еще много работы
Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer; East News/CESAR MANSO / AFP
"— Я долго искал клуб во второй лиге Англии, но все было очень дорого. Затем я начал поиски в Португалии и Испании, где цены были более доступными, но мне ничего не нравилось. В итоге купил «Вальядолид за 30 миллионов евро, но с долгом в 25 миллионов и только двумя игроками, так как все остальные были взяты в аренду.
Приобрести еще один клуб? Все мои деньги в «Вальядолиде»" — сказал Роналдо в подкасте Flow Podcast.
"Мадрид" иногда может даже поделиться со своим преданным фармом, когда в турнире все понятно и это не сказывается на их собственных интересах. Да и странную статистику чуть разбавлять иногда надо. Из последних 29 матчей подстилка проиграла Реалу - 26.
Барса же наоборот, топит за то что чтобы Каталонию Испанские власти признали независимой.
Короче в политическом вопросе, Эспаньол всегда за Испанию, то бишь за Мадрид, а Барселона за Каталонию и независимость.
2)Сезон 21/22 - поражение от "Эспаньола" при отстающей кумано-бармалеевской разобранной "Барсе", не воспринимаемой никем тогда, как серьезный конкурент в сезонной гонке, к началу октября, проигравшей половину матчей в лиге.
3)Ничья с "Эспаньолом" в сезоне 12/13 при -15 отставания от чемпионской "Барселоны" в 35 туре.
То есть, за 15 лет, начиная с сезона 2008/2009 (приход Гвардиолы в качестве тренера), "Реал" во всех матчах с "Эспаньолом" набрал 78 очков. А их "оппоненты" за тот же период - 9, и то, практически все в матчах "Реалу" индифферентных.
Для сравнения, дебютант Ла Лиги "Жирона", каталанский клуб, особо не превосходящий возможностями и составом промадридских земляков, - за 5 лет имеет почти равную с "Реалом" статистику по набранным очкам в личных встречах 10 - 13.
Президент Роналдо - он является президентом … Или это тоже часть владения клуба .. я что то не догоняю . Поправьте меня
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