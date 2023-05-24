32 комментария

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«Барса» расслабилась в Ла Лиге после титула – была близка к разгрому от «Вальядолида». И подставила «Эспаньол»

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Футбол Футбол

Мощно.

«Барселона», оформив чемпионство, потеряла мотивацию играть в Ла Лиге – каталонцы проиграли во втором матче подряд. Сначала дома уступили «Реал Сосьедаду» (1:2), а теперь чуть не устроились на крупное поражение от аутсайдера «Вальядолида» (1:3, и гол отыграли лишь на 84-й минуте).

• «Барса» впервые проиграла два матча подряд в Ла Лиге при Хави. Да и в целом за полтора года Хави это лишь третий такой случай: каталонцы уступали в двух матчах подряд только в разных турнирах – чемпионате и Лиге Европы. Но отдельно в Примере – нет.

• «Барселона» пропустила семь голов в трех последних матчах и подпортила свою статистику пропущенных: ее соперники забили столько же, сколько за предыдущие 24 игры. 

• С «Вальядолидом» Хави еще и впервые сделал замену вратаря в перерыве: Марк-Андре тер Стеген уступил место на поле 24-летнему дебютанту Иньяки Пенье. Немца сняли при счете 0:2, Пенья пропустил еще один гол.

• «Барса» проиграла «Вальядолиду» впервые за девять лет – последнее поражение случилось в марте 2014-го. С тех пор были исключительно победы – в семи матчах подряд. Причем соперник за этот отрезок забил всего один гол. Да и вообще в 20 последних матчах у «Барсы» 16 побед над «Вальядолидом», трижды сыграли вничью, а та победа из 2014-го – единственная для «Вальядолида».

• Интересно, что своим поражением «Барселона» приближает вылет «Эспаньола» – «Вальядолид» прямой конкурент бело-синих в борьбе за выживание, и благодаря этой победе принадлежащий Роналдо клуб опережает соседей «Барсы» на пять очков (правда, у каталонцев матч в запасе). 

Вальядолид – Барселона 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
23 мая, 23.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 2, автогол Кристенсен, 2:0 – 22, пенальти Ларин, 3:0 – 73 Плата, 3:1 – 84 Левандовски.
ВальядолидМасип, Фреснеда, Хоакин Фернандес (Торрес, 16), Санчес, Оласа (Мончу, 56), Меса (Эскудеро, 56), Агуадо, Плата, Мачис (Лукас Роза, 71), Плано (Кике Перес, 71), Ларин.
Барселонатер Стеген (Пенья, 46), Серджи Роберто (Кессиэ, 46), Алонсо, Кристенсен, Бальде, Эрик Гарсия, де Йонг, Гави (Фати, 76), Торре (Дембеле, 63), Рафинья (Ферран Торрес, 63), Левандовски.
Предупреждение:
Фреснеда (27).

Символ чемпионства «Барсы» – сухие матчи. Хороший базис для великого будущего, но у Хави еще много работы

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer; East News/CESAR MANSO / AFP

32 комментария

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Sergey Mikhaylenko
Ой, Барса подставила Эспаньол, чьи фанаты сорвали празднование чемпионства, выбежав на поле с агрессией в сторону футболистов. Ой как неприятно получилось! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
+93
-5
+88
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Александр Опёнышев
Ответ xion76
Мде 7 мячей пропустили за 3 матча.
Мда, надо было как МЮ, за один семь пропустить!
+64
-4
+60
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Bob Ganiev
отлично! эспаньоль в сегунду!
+21
-2
+19
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malama47
Ответ Jedemdasseine
Если эта промадридская второсортная команда в Сегунду вылетит, буду только рад. Жирона остаётся ведь, а она намного более приятная и аутентичная репрезентация Каталонии в лиге.
Почему же она промадридская? То что две каталонские команды не переносят друг друга, ни делает одну их них промадридской.
+19
-6
+13
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Timur Sagitov
Ответ malama47
Почему же она промадридская? То что две каталонские команды не переносят друг друга, ни делает одну их них промадридской.
Фанаты Эспаньола промадриские не в смысле клуба, а власти. Фанаты Барселоны чаще разделяют идеи независимости.
+11
-2
+9
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TealFountain853
Ответ Владимир Самсонов
У Барсы просто недостаточно класса, чтобы без настроя обыгрывать мотивированные команды. Удивило только то, что играла фактически основа.
А вот и диванная аналитика подъехала
+14
-5
+9
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Jedemdasseine
Если эта промадридская второсортная команда в Сегунду вылетит, буду только рад. Жирона остаётся ведь, а она намного более приятная и аутентичная репрезентация Каталонии в лиге.
+22
-13
+9
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Мыло "судейское"
Ответ footballs_life
Принадлежащий клуб Роналду , так звучит как будто он владелец . Президент Роналдо - он является президентом … Или это тоже часть владения клуба .. я что то не догоняю . Поправьте меня
дык он владелец)

"— Я долго искал клуб во второй лиге Англии, но все было очень дорого. Затем я начал поиски в Португалии и Испании, где цены были более доступными, но мне ничего не нравилось. В итоге купил «Вальядолид за 30 миллионов евро, но с долгом в 25 миллионов и только двумя игроками, так как все остальные были взяты в аренду.
Приобрести еще один клуб? Все мои деньги в «Вальядолиде»" — сказал Роналдо в подкасте Flow Podcast.
+4
0
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xion76
Мде 7 мячей пропустили за 3 матча.
+6
-3
+3
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Tun
Всё по конспектам Бердыева 2008, они тоже после чемпионского отрыва все игры слили, хотя до этого в защите стена была)
+3
0
+3
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AminO2
Ответ JENNINGS
Именно поэтому в сезоне 21/22 «Эспаньол» нанёс «Реалу» первое поражение в том сезоне
Так это же элементарно, Ватсон)
"Мадрид" иногда может даже поделиться со своим преданным фармом, когда в турнире все понятно и это не сказывается на их собственных интересах. Да и странную статистику чуть разбавлять иногда надо. Из последних 29 матчей подстилка проиграла Реалу - 26.
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Fan_barça_
Ответ malama47
Почему же она промадридская? То что две каталонские команды не переносят друг друга, ни делает одну их них промадридской.
Эспаньол поддерживает Испанию, в вопросе об отделении Каталонии.
Барса же наоборот, топит за то что чтобы Каталонию Испанские власти признали независимой.

Короче в политическом вопросе, Эспаньол всегда за Испанию, то бишь за Мадрид, а Барселона за Каталонию и независимость.
+2
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Alexlagodny
Это не подстава, а помощь поскорее отправиться им туда, где их место со своими дикарями болельщиками.
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AminO2
Ответ JENNINGS
Всё понятно - это когда, в октябре, когда и состоялся тот матч?!
1)Сезон 17/18 - поражение от "Эспаньола" при отставании в -16 от "Барселоны" на рекордной серии.
2)Сезон 21/22 - поражение от "Эспаньола" при отстающей кумано-бармалеевской разобранной "Барсе", не воспринимаемой никем тогда, как серьезный конкурент в сезонной гонке, к началу октября, проигравшей половину матчей в лиге.
3)Ничья с "Эспаньолом" в сезоне 12/13 при -15 отставания от чемпионской "Барселоны" в 35 туре.
То есть, за 15 лет, начиная с сезона 2008/2009 (приход Гвардиолы в качестве тренера), "Реал" во всех матчах с "Эспаньолом" набрал 78 очков. А их "оппоненты" за тот же период - 9, и то, практически все в матчах "Реалу" индифферентных.
Для сравнения, дебютант Ла Лиги "Жирона", каталанский клуб, особо не превосходящий возможностями и составом промадридских земляков, - за 5 лет имеет почти равную с "Реалом" статистику по набранным очкам в личных встречах 10 - 13.
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saper088
Ответ Bob Ganiev
отлично! эспаньоль в сегунду!
Там ему самое место
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Игорь Климов
Место Эспаньола в Сегунде!
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AminO2
Процедура отправки ФК "Эспаньол" и его слишком подвижных болельщиков во второй дивизион испанского чемпионата - сегунду прошла во вторник в испанском городе Вальядолиде. Торжество состоялось с привлечением ряда звезд мирового футбола. Не забывайте, что присутствие мадридской подстилки в примере - это гарантированные 6 очков "Реалу" в таблице.
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siragh@yandex.ru
И Зубастику помогли и этих ушлепков к вылету приблизил
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footballs_life
Принадлежащий клуб Роналду , так звучит как будто он владелец .
Президент Роналдо - он является президентом … Или это тоже часть владения клуба .. я что то не догоняю . Поправьте меня
+1
0
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Universal1000
Ответ JENNINGS
Если даже так, почему не проиграть спокойно 0:1, а не забить гол престижа в концовке при 0:3? При равенстве очков смотрят на результаты матчей в очных встречах, поэтому здесь явно что-то большее, чем подстава «Эспаньола»
Явно что-то большее это что?
Расскажи. Поведай.
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Наимчон Негматов
чемпионство было неизбежно же.
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JENNINGS
Ответ AminO2
Так это же элементарно, Ватсон) "Мадрид" иногда может даже поделиться со своим преданным фармом, когда в турнире все понятно и это не сказывается на их собственных интересах. Да и странную статистику чуть разбавлять иногда надо. Из последних 29 матчей подстилка проиграла Реалу - 26.
Всё понятно - это когда, в октябре, когда и состоялся тот матч?!
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10STRELSOVDELPIEROMESSI
Дерзкий план завалить эспаноль
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Наимчон Негматов
ну они оба в барселоне же.надо было уважат.хоть покинет примеру или нет барса должно было оказать свою помощ уважительно.хоть ничья было бы здорово
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Дмитрий Арефьев
Эспаньол, в первую очередь, сам себя подставил, оказавшись в зоне вылета) А не Барса
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