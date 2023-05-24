32 комментария

Мощно.

«Барселона», оформив чемпионство, потеряла мотивацию играть в Ла Лиге – каталонцы проиграли во втором матче подряд. Сначала дома уступили «Реал Сосьедаду» (1:2), а теперь чуть не устроились на крупное поражение от аутсайдера «Вальядолида» (1:3, и гол отыграли лишь на 84-й минуте).

• «Барса» впервые проиграла два матча подряд в Ла Лиге при Хави. Да и в целом за полтора года Хави это лишь третий такой случай: каталонцы уступали в двух матчах подряд только в разных турнирах – чемпионате и Лиге Европы. Но отдельно в Примере – нет.

• «Барселона» пропустила семь голов в трех последних матчах и подпортила свою статистику пропущенных: ее соперники забили столько же, сколько за предыдущие 24 игры.

• С «Вальядолидом» Хави еще и впервые сделал замену вратаря в перерыве: Марк-Андре тер Стеген уступил место на поле 24-летнему дебютанту Иньяки Пенье. Немца сняли при счете 0:2, Пенья пропустил еще один гол.

• «Барса» проиграла «Вальядолиду» впервые за девять лет – последнее поражение случилось в марте 2014-го. С тех пор были исключительно победы – в семи матчах подряд. Причем соперник за этот отрезок забил всего один гол. Да и вообще в 20 последних матчах у «Барсы» 16 побед над «Вальядолидом», трижды сыграли вничью, а та победа из 2014-го – единственная для «Вальядолида».

• Интересно, что своим поражением «Барселона» приближает вылет «Эспаньола» – «Вальядолид» прямой конкурент бело-синих в борьбе за выживание, и благодаря этой победе принадлежащий Роналдо клуб опережает соседей «Барсы» на пять очков (правда, у каталонцев матч в запасе).

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer; East News/CESAR MANSO / AFP