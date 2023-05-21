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Эллардайс нашел на поле 5 фунтов и предложил судье – после отказа забрал себе

Сэм Эллардайс Сэм Эллардайс
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Лидс Лидс
Вест Хэм Вест Хэм
Футбол Футбол

Сэм Эллардайс продолжает отжигать – теперь уже в роли главного тренера «Лидса».

В первом тайме матча с «Вест Хэмом» (1:3) Эллардайс нашел у поля 5 фунтов и предложил судье на бровке Энди Мэдли.

Медли, улыбнувшись, в шутку оттолкнул Эллардайса и показал жестом, чтобы тренер вернулся в свою зону.

На этом Биг Сэм не остановился: вернувшись на скамейку, он предложил купюру помощнику Карлу Робинсону. Тот отказался, и Сэм Эллардайс, рассмеявшись, удовлетворенно засунул деньги себе в карман.

Как дела у «Лидса»? Если кратко, все плохо

Сэм Эллардайс пришел спасать команду 3 мая, сменив Хави Грасию. Прямо сейчас «Лидс» идет на 18-м месте за тур до конца, шансов на спасение очень мало.

В трех матчах при Эллардайсе «Лидс» дважды проиграл («Ман Сити» и «Вест Хэму») и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2). Теперь для спасения необходима победа над «Тоттенхэмом» и осечка «Эвертона» против «Борнмута» – в противном случае «Лидс» свалится в Чемпионшип, не поможет даже магия Биг Сэма.

Решающий матч сезона пройдет 28 мая.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Allstar Picture Library; Gettyimages.ru/Julian Finney

18 комментариев

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robe_bracho
В Италии и Испании бы взяли🌚
+42
-1
+41
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Гекдениз Кардениз
Ответ robe_bracho
В Италии и Испании бы взяли🌚
Но потом с Лидса сняли бы 12 или 10 очков)
+18
0
+18
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TaR
Сэму вроде 3 млн фунтов обещали, если Лидс не вылетит.

Видимо веры в это уже мало и теперь даже пятерка не лишняя)))
+17
0
+17
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Just Joe
Биг Сэм - легенда!
+14
0
+14
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LaffyTaffy
как многие радовались, когда Лидс вернулся... и сам Лидс вообще недолго пробыл в АПЛ... жаль.
АПЛ вообще выглядит такой лигой, которую нужно расширять)) уж очень много клубов достойных в чемпионшипе варятся. до 22 клубов расширить АПЛ!))
+7
0
+7
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Сигрдрива
Сэм Эллардайс, рассмеявшись, удовлетворенно засунул деньги себе в карман.
-------------------------
Ну, правильно, в Англии 5 фунтов никогда не лишние. Как сейчас помню...
+3
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+3
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Фут.Боль
Лидсу 5 фунтов под килем в оставшихся матчах.
+2
0
+2
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Ответ LaffyTaffy
как многие радовались, когда Лидс вернулся... и сам Лидс вообще недолго пробыл в АПЛ... жаль. АПЛ вообще выглядит такой лигой, которую нужно расширять)) уж очень много клубов достойных в чемпионшипе варятся. до 22 клубов расширить АПЛ!))
Не согласен, если достойны, то пусть пробиваются, если недостойны, то пусть вылетают. Всегда кого-то жаль, хотя бы из-за имени, как Лидс или Лесников, Лестер или "святых", да и Эвертон тоже. Но кому-то вылетать надо
+1
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Enotaz24
Ответ LaffyTaffy
как многие радовались, когда Лидс вернулся... и сам Лидс вообще недолго пробыл в АПЛ... жаль. АПЛ вообще выглядит такой лигой, которую нужно расширять)) уж очень много клубов достойных в чемпионшипе варятся. до 22 клубов расширить АПЛ!))
Если расширить Сити на такой дистанции будет вечно чемпионом, и начинать чемпионат будет с минус 6 очков и все равно догонять и перегонять.
+1
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Гекдениз Кардениз
Ответ TaR
Сэму вроде 3 млн фунтов обещали, если Лидс не вылетит. Видимо веры в это уже мало и теперь даже пятерка не лишняя)))
Сплавили Бьелсу хотели повыше подняться поднялись да здраствует Чемпионшип
+1
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+1
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vitetek
Из этих команд на картинке у Лестера лучший +- по голам. Но как же безвольно они играют последние матчи будто половина состава хотят слиться из клуба.
+1
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Roman Betenya
Ответ robe_bracho
В Италии и Испании бы взяли🌚
В Англии переводят на карту? Итальянские и испанские рефери работают значительно адекватнее английских :)
+2
-2
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_FoX-
Ответ robe_bracho
В Италии и Испании бы взяли🌚
В Испании налоговая бы засудила за неуплату налога с этих денег, а потом еще какая-нибудь из сторон потребовала налоговый вычет, ну и потом мы бы сотни новостей на спортсе наблюдали) Так что да - жаль, что не в Испании)
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Ответ Гекдениз Кардениз
Но потом с Лидса сняли бы 12 или 10 очков)
И с Юве десятку )
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Александр Калашников
Хотел подкупить судью
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Beaver
Ответ TaR
Сэму вроде 3 млн фунтов обещали, если Лидс не вылетит. Видимо веры в это уже мало и теперь даже пятерка не лишняя)))
но 5 фунтов это 5 фунтов!
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Brigant
надеюсь на удачу взял!
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