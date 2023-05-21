18 комментариев

Сэм Эллардайс продолжает отжигать – теперь уже в роли главного тренера «Лидса».

В первом тайме матча с «Вест Хэмом» (1:3) Эллардайс нашел у поля 5 фунтов и предложил судье на бровке Энди Мэдли.

Медли, улыбнувшись, в шутку оттолкнул Эллардайса и показал жестом, чтобы тренер вернулся в свою зону.

На этом Биг Сэм не остановился: вернувшись на скамейку, он предложил купюру помощнику Карлу Робинсону. Тот отказался, и Сэм Эллардайс, рассмеявшись, удовлетворенно засунул деньги себе в карман.

Как дела у «Лидса»? Если кратко, все плохо

Сэм Эллардайс пришел спасать команду 3 мая, сменив Хави Грасию. Прямо сейчас «Лидс» идет на 18-м месте за тур до конца, шансов на спасение очень мало.

В трех матчах при Эллардайсе «Лидс» дважды проиграл («Ман Сити» и «Вест Хэму») и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2). Теперь для спасения необходима победа над «Тоттенхэмом» и осечка «Эвертона» против «Борнмута» – в противном случае «Лидс» свалится в Чемпионшип, не поможет даже магия Биг Сэма.

Решающий матч сезона пройдет 28 мая.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Allstar Picture Library; Gettyimages.ru/Julian Finney