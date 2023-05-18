31 комментарий

Битва за Чемпионшип.

В Англии уже идут плей-офф за выход в высшие лиги. И совершенно внезапно главное шоу четверга (да, даже при закаливающей драматичности еврокубков) устроили «Питерборо» и «Шеффилд Уэнсдей».

Команды сошлись в ответном полуфинале плей-офф за выход из Лиги 1 в Чемпионшип.

В первом матче «Питерборо» отгрузил сопернику четыре безответных гола. Какие шансы на камбэк?

«Уэнсдей» же до этого обидно отдал путевку в Чемпионшип, отстав от «Ипсвича». И установил рекорд: в Футбольной лиге (три дивизиона от Чемпионшипа до Лиги 2) ни одна команда, набравшая 96 очков, не оставалась без прямой путевки наверх.

Вчера произошла настоящая катастрофа для «Питерборо», который наверняка уже видел себя в финале плей-офф.

⚽ 9-я минута – «Шеффилд» открыл счет с пенальти. На лицах фанатов появилась надежда.

⚽⚽ 25-я минута – надежда стала более осязаемой, впереди было еще больше часа. «Питерборо» вжался в штрафную и провел там почти все оставшееся время.

⚽⚽⚽ 71-я минута – «Уэнсдей» нужно было добавить всего один, чтобы увести игру в экстра-таймы.

⚽⚽⚽⚽ 90+8 минута – и «Шеффилд» сделал это на восьмой добавленной минуте! НЕВЕРОЯТНО.

🔴 105-я минута – «Питерборо» отыгрывает один гол. Этот результат выводит в финал уже гостей...

⚽⚽⚽⚽⚽ 112-я минута – «Шеффилд» вновь восстанавливает равенство по сумме двух матчей!!!

Ну а потом – серия пенальти. И в ней «Уэнсдей» был лучше – 5:3. Точно помогли домашние трибуны. Все бьющие забили пенальти, кроме одного – Дэна Батлера из «Питерборо».

Коуч «Питерборо» Даррен Фергюсон выглядел подавленным. У него была претензия к судейству: хозяева забили четвертый гол на восьмой добавленной минуте, хотя арбитр накинул только шесть.

«Так проиграть матч и вылететь в полуфинале – это очень тяжело. Футбол бывает жесток. Мы допустили несколько ошибок, ну и пропустить на последней минуте... Не хочется, чтобы это звучало с горечью, потому что это не так – но судья добавил шесть минут, а мы сыграли восемь. Это неправильно. Но должен поздравить «Шеффилд Уэнсдей», желаю им всего наилучшего в финале», – сказал Фергюсон. Он мог заработать свой пятый промоушн с «Питерборо» – это его четвертый заход в кембриджский клуб.

На другой стороне были исключительно положительные эмоции. Еще бы: «Шеффилд Уэнсдей» стал первой командой в истории Футбольной лиги (напоминаем: три дивизиона с Чемпионшипа по Лигу 2), вышедшей в финал плей-офф, проиграв первый матч с разницей в четыре мяча. До этого никто не отыгрывал даже разницу в три мяча! Максимум – в два.

Вот слова героев:

Капитан Барри Бэннан: « Мы всю неделю пересматривали камбэки топ-клубов в Лиге чемпионов . Нам нужно было только верить. Когда болельщики с нами, все возможно. Это лучший матч, в котором я играл. Я счастлив, парни это заслужили. Все списали нас, но мы доказали, что у нас твердый характер. Те, кто освистывал нас на прошлой неделе, говоря, что мы недостойны носить эту футболку, должны посмотреть на это».

Вратарь Кэмерон Доусон: «Нам нужен был фундамент. На следующий день после первого поражения было тяжело. У нас было несколько честных разговоров. Это заслуга тренерского штаба. Они каждый день работали над этим фундаментом и придавали нам все больше веры, пока шла неделя».

Тренер Даррен Мур: «Это мой лучший матч в карьере. Не мог пожелать лучшего места для такого момента, чем «Хиллсборо». Сегодняшний вечер особенный, но нам предстоит еще одна игра. Мы насладимся этим вечером, но сосредоточимся на игре на «Уэмбли».

Экс-тренер Брайан Лоус: «Никогда не видел ничего подобного. На моих глазах произошло нечто невероятное. Сразу подумал о тренере Даррене Муре, которого перемололи критикой после первой игры. Это было жестоко и ужасно, но его профессионализм позволил команде сотворить нечто значимое. Хочу его поздравить».

Болельщики были в восторге и прорвались на поле после победы.

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty / Stringer, Michael Regan / Staff