31 комментарий

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Отыгрались с 0:4 на 98-й минуте – чудо в подвале Англии! Вдохновлялись Лигой чемпионов 😳

Д3 Англия Д3 Англия
Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
Питерборо Питерборо
Барри Бэннан Барри Бэннан
Кэмерон Доусон
Даррен Фергюсон
Даррен Мур Даррен Мур
чемпионшип чемпионшип
Футбол Футбол

Битва за Чемпионшип.

В Англии уже идут плей-офф за выход в высшие лиги. И совершенно внезапно главное шоу четверга (да, даже при закаливающей драматичности еврокубков) устроили «Питерборо» и «Шеффилд Уэнсдей».

Команды сошлись в ответном полуфинале плей-офф за выход из Лиги 1 в Чемпионшип. 

В первом матче «Питерборо» отгрузил сопернику четыре безответных гола. Какие шансы на камбэк?

«Уэнсдей» же до этого обидно отдал путевку в Чемпионшип, отстав от «Ипсвича». И установил рекорд: в Футбольной лиге (три дивизиона от Чемпионшипа до Лиги 2) ни одна команда, набравшая 96 очков, не оставалась без прямой путевки наверх.

Вчера произошла настоящая катастрофа для «Питерборо», который наверняка уже видел себя в финале плей-офф. 

⚽ 9-я минута – «Шеффилд» открыл счет с пенальти. На лицах фанатов появилась надежда.

⚽⚽ 25-я минута – надежда стала более осязаемой, впереди было еще больше часа. «Питерборо» вжался в штрафную и провел там почти все оставшееся время.

⚽⚽⚽ 71-я минута – «Уэнсдей» нужно было добавить всего один, чтобы увести игру в экстра-таймы.

⚽⚽⚽⚽ 90+8 минута – и «Шеффилд» сделал это на восьмой добавленной минуте! НЕВЕРОЯТНО.

🔴 105-я минута – «Питерборо» отыгрывает один гол. Этот результат выводит в финал уже гостей...

⚽⚽⚽⚽⚽ 112-я минута – «Шеффилд» вновь восстанавливает равенство по сумме двух матчей!!!

Ну а потом – серия пенальти. И в ней «Уэнсдей» был лучше – 5:3. Точно помогли домашние трибуны. Все бьющие забили пенальти, кроме одного – Дэна Батлера из «Питерборо».

Коуч «Питерборо» Даррен Фергюсон выглядел подавленным. У него была претензия к судейству: хозяева забили четвертый гол на восьмой добавленной минуте, хотя арбитр накинул только шесть.

«Так проиграть матч и вылететь в полуфинале – это очень тяжело. Футбол бывает жесток. Мы допустили несколько ошибок, ну и пропустить на последней минуте... Не хочется, чтобы это звучало с горечью, потому что это не так – но судья добавил шесть минут, а мы сыграли восемь. Это неправильно. Но должен поздравить «Шеффилд Уэнсдей», желаю им всего наилучшего в финале», – сказал Фергюсон. Он мог заработать свой пятый промоушн с «Питерборо» – это его четвертый заход в кембриджский клуб.

На другой стороне были исключительно положительные эмоции. Еще бы: «Шеффилд Уэнсдей» стал первой командой в истории Футбольной лиги (напоминаем: три дивизиона с Чемпионшипа по Лигу 2), вышедшей в финал плей-офф, проиграв первый матч с разницей в четыре мяча. До этого никто не отыгрывал даже разницу в три мяча! Максимум – в два.

Вот слова героев:

Капитан Барри Бэннан: «Мы всю неделю пересматривали камбэки топ-клубов в Лиге чемпионов. Нам нужно было только верить. Когда болельщики с нами, все возможно. Это лучший матч, в котором я играл. Я счастлив, парни это заслужили. Все списали нас, но мы доказали, что у нас твердый характер. Те, кто освистывал нас на прошлой неделе, говоря, что мы недостойны носить эту футболку, должны посмотреть на это».

Вратарь Кэмерон Доусон: «Нам нужен был фундамент. На следующий день после первого поражения было тяжело. У нас было несколько честных разговоров. Это заслуга тренерского штаба. Они каждый день работали над этим фундаментом и придавали нам все больше веры, пока шла неделя».

Тренер Даррен Мур: «Это мой лучший матч в карьере. Не мог пожелать лучшего места для такого момента, чем «Хиллсборо». Сегодняшний вечер особенный, но нам предстоит еще одна игра. Мы насладимся этим вечером, но сосредоточимся на игре на «Уэмбли».

Экс-тренер Брайан Лоус: «Никогда не видел ничего подобного. На моих глазах произошло нечто невероятное. Сразу подумал о тренере Даррене Муре, которого перемололи критикой после первой игры. Это было жестоко и ужасно, но его профессионализм позволил команде сотворить нечто значимое. Хочу его поздравить».

Болельщики были в восторге и прорвались на поле после победы.

Шеффилд Уэнсдей – Питерборо 5:1 (2:0, 2:0, 0:1, 1:0), по пенальти - 5:3
Дата проведения
18 мая, 22.00, «Хиллсборо»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 9, пенальти Смит, 2:0 – 25 Грегори, 3:0 – 71 Джеймс, 4:0 – 90 Палмер, 4:1 – 105, автогол Грегори, 5:1 – 112 Патерсон.
Шеффилд УэнсдейДоусон, Патерсон, Джеймс (Волкс, 88), Ихьекве, Иорфа (Флинт, 90), Джонсон (Браун, 102), Палмер, Бэннан, Уиндасс, Смит, Грегори (Хант, 108).
ПитербороНоррис, Кент, Эдвардс, Берроуз (Батлер, 46), Норберн, Тэйлор, Киприану (Джонс, 94), Поку (Найт, 80), Уорд (Томпсон, 46), Кларк-Харрис, Мэйсон-Кларк (Тшиманга, 120).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 5:3.
Предупреждения:
Палмер (6), Киприану (16), Бэннан (47), Батлер (71), Тэйлор (87), Ихьекве (99), Хант (120).

Криса Уоддла уже вспомнили в комментариях: MVP первого сезона АПЛ – шоумен из рабочего класса. Его недооценивали в Англии и обожали во Франции

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty / Stringer, Michael Regan / Staff

31 комментарий

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persk
Ответ rdyabin@icloud.com
Зачем этот колхоз здесь?
Это ты про себя?
Офигенная история!
+72
-1
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Andrey Andreev
Третий английский дивизион, а атмосфера на трибунах лучше, чем в РПЛ. Сам стадион судя по фото тоже в полном порядке
+73
-6
+67
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Demetrio-77
Ответ Andrey Andreev
Третий английский дивизион, а атмосфера на трибунах лучше, чем в РПЛ. Сам стадион судя по фото тоже в полном порядке
Ну Шеффилд Уэнсдэй не какой-то там завсегдатай низших дивизионов. В 80-90-е команда в АПЛ играла, помню, например, за неё Крис Уоддл выступал - мой любимый английский футболист того времени.
+56
-1
+55
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Илья Добрый
Ответ Andrey Andreev
Третий английский дивизион, а атмосфера на трибунах лучше, чем в РПЛ. Сам стадион судя по фото тоже в полном порядке
дело не в РПЛ, а в самом отношении к футболу в стране. Там каждый клуб, каждый городок имеет своих фанатов. Это история, традиции. У нас же даже клубы из крупных городов не могут собрать народ, даже без фан айди. А всякая мишура вроде Химок это просто не пойми что. Команда для никого. Посмотрите так же на культуру джерси, у нас ее просто нет, даже в крупных городах. Так что не стоит печалиться. У нас не может быть иначе.
+39
-3
+36
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Антон Князев
Забили в Ферги-тайм в ворота команды сына Ферги)
+35
0
+35
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Человек_Легенда
Там на ютубе шикарный 22 минутный обзор этого безумия, советую заценить.
Ну и атмосфера в третьей лиги, как на топ-матчах РПЛ в былые времена.
Шикарный камбэк!
+16
0
+16
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Keen2win
Ответ rdyabin@icloud.com
Зачем этот колхоз здесь?
Ты о чем? Такой же футбол - такие же эмоции и драйв.
Я кайфанул.
+12
0
+12
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Eddenonkas
Один из лучших матчей этого года, и один из самых запоминающихся камбэков, за которыми только приходилось наблюдать. Удачи совам в финале плей-офф!
+10
-2
+8
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Алексей Зуев
Первая ассоциация с Шеффилд Уэнсдей - Крис Уоддл. Один из самых любимых английских футболистов.
+8
-1
+7
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letovgetto
Ответ Человек_Легенда
Там на ютубе шикарный 22 минутный обзор этого безумия, советую заценить. Ну и атмосфера в третьей лиги, как на топ-матчах РПЛ в былые времена. Шикарный камбэк!
https://m.youtube.com/watch?v=WFeO6frTGCc&pp=ygUTc2hlZmZpZWxkIHdlZG5lc2RheQ%3D%3D
+6
0
+6
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Max Bochkov
Тот самый "Хиллсборо"...
Жизнь продолжается. И футбол тоже. И это прекрасно...
+4
0
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Guardsman
Ответ rdyabin@icloud.com
Зачем этот колхоз здесь?
Этот "колхоз" повыше нашей высшей лиги будет.
+5
-1
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Пользователь заблокирован
Представляю лица лудоманов по всему миру, которые грузили против 🤣🤣🤣
+5
-2
+3
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Under
Ответ заблокированному пользователю
Представляю лица лудоманов по всему миру, которые грузили против 🤣🤣🤣
Какой там кэф после 4:0 в первом матче был, чтобы грузить лудоманам по всему миру?
+1
0
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AR Hongover
Ни одна команда в истории плей-офф ЧШ и более низших проф лиг не отыгрывалась во второй игре с 0-3, а тут 0-4
+1
0
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olander
Ответ Andrey Andreev
Третий английский дивизион, а атмосфера на трибунах лучше, чем в РПЛ. Сам стадион судя по фото тоже в полном порядке
Там и уровень игры повыше, похоже
+3
-2
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NottinghamForest
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
ШУ пару сезонов назад в шипе играл, это не какая-то команда из зажопинск сити. Тем более команда с историей, а не бюджетная отмывка, как в России.
Это и есть футбольная страна
+1
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Max9999
Чемпионский корабль!
+1
0
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Andrey Andreev
Третий английский дивизион, а атмосфера на трибунах лучше, чем в РПЛ. Сам стадион судя по фото тоже в полном порядке
ШУ пару сезонов назад в шипе играл, это не какая-то команда из зажопинск сити. Тем более команда с историей, а не бюджетная отмывка, как в России.
0
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Dmitriy Korchagin
Видео - просто отвал башки! ) спасибо!!!
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bedLaM
Ответ Илья Добрый
дело не в РПЛ, а в самом отношении к футболу в стране. Там каждый клуб, каждый городок имеет своих фанатов. Это история, традиции. У нас же даже клубы из крупных городов не могут собрать народ, даже без фан айди. А всякая мишура вроде Химок это просто не пойми что. Команда для никого. Посмотрите так же на культуру джерси, у нас ее просто нет, даже в крупных городах. Так что не стоит печалиться. У нас не может быть иначе.
Может быть, но этим надо долго и кропотливо заниматься.
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amra73
Звери конечно. Молодцы
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ответ Under
Какой там кэф после 4:0 в первом матче был, чтобы грузить лудоманам по всему миру?
100, больше не дают
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storm1
Ответ Человек_Легенда
Там на ютубе шикарный 22 минутный обзор этого безумия, советую заценить. Ну и атмосфера в третьей лиги, как на топ-матчах РПЛ в былые времена. Шикарный камбэк!
Обратите внимание на 9го номера Питерборо во время 4го гола. Вместо того чтобы выпнуть мяч из своей штрафной на чужую половину поля, катнул его низом, хотя никто особо не мешал. Дальше атака хозяев продолжилась, и из-под того же 9го номера был забит этот гол.
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