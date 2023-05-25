31 комментарий

Клубу пришлось перевести зарплату раньше срока.

«Тулуза» – возможно, главный поставщик новостей в последнее время. После победы в Кубке Франции команду захлестнули скандалы: сначала несколько игроков отказались надевать ЛГБТ-футболки, а потом Закария Абухляль указал на неравный статус мужчин и женщин.

Теперь в центре неприятной истории – центральный защитник «Тулузы» Расмус Николайсен. Из-за игровой зависимости и долгов перед партнерами.

Николайсен набрал 100 тысяч евро долгов. Чтобы защитник все вернул, клуб перевел ему зарплату раньше срока

Главное французское издание о «Тулузе» Les Violets рассказало, что Николайсен занимал деньги не только у партнеров (говорят как минимум о шести), но и сотрудников клуба. Так набирались долги из-за спуска денег на азартных играх, общая сумма задолженностей достигла 100 тысяч евро.

По данным авторитетного достоверного агрегатора информации о зарплатах Capology, зарплата Николайсена – 10 тысяч евро в месяц. Получается, что накопил долгов ориентировочно на 2,5 месячных зарплат.

Издание L’Equipe сообщало, что защитник «Тулузы» Габриэль Суасо, пришедший в команду только зимой, отказался помочь Николайсену. После этого капитан команды Брехт Деягере вместе с полузащитником Бранко ван ден Боменом поговорили с президентом клуба Дамьен Комолли – зависимость Николайсена напрягает раздевалку. Некоторые игроки даже были намерены отказаться от участия в матчах, пока ситуация не разрешится.

14 апреля Николайсен сам пропустил матч против «Лиона» («Тулуза» проиграла 1:2), главный тренер Филипп Монтанье объяснил, что у защитника боли в подколенном сухожилии. Защитник подозрительно быстро вылечился.

Пока его не было в команде, Комолли решил ситуацию – отправил Николайсену зарплату авансом, чтобы он мог вернуть долги партнерам по команде. Больше всего ему одолжил японский нападающий Адо Онаиву (аж 50 тысяч евро). Еще Николайсену точно давали деньги Велько Бирманчевич (10 тысяч) и Рафаэль Ратао.

Затем Николайсен вернулся в состав.

Пару сезонов назад датский защитник уже попадал в похожую историю: во время аренды в «Портсмуте» (27 матчей и 1 гол) его уличили в ставках. В итоге отделался штрафом в 2500 фунтов: расследование показало, что Николайсен не ставил на матчи «Портсмута» и не знал о разнице в правилах азартных игр между датским и английским футболом. За время аренды защитник сделал 53 ставки.

Похоже, у Николайсена лудомания – как от нее избавиться?

Вот что предлагает терапевт и соучредитель компании Stop Betting Sports Дэна Филда – он больше 10 лет лечит людей с зависимостью от азартных игр.

• Лудоманию нужно распознать и принять – это главное. И потом обратиться к специалисту (или попробовать справиться самому).

• Полностью воздержаться от всех азартных сайтов, занятий и медиа, связанных со спортом, а также от покера, криптовалют и торговле на бирже – все это хотя бы в течение месяца.

• Следить за сном, диетой и физической формой. Нужно придумать практические способы повышения дофамина (гормон удовольствия – Sports.ru) без азартных игр.

Хороший способ повышения дофамина – занятие спортом вместо ставок на него. Это помогает справиться с чувством вялости, скуки и вины, которые характерны для первоначального воздержания от ставок на спорт. Филд рассказывал, как работал с молодым человеком, страдавшим игровой зависимостью, и он впоследствии стал марафонцем.

• Дальше начинается этап под названием «зона без телефона». Это когда вы не просто переводите телефон в авиарежим, а убираете его подальше на какое-то время: до шести часов ночью и на 60 минут днем. Каждые пару недель нужно увеличивать число минут без телефона.

• Иногда необходимо провести комплексную работу с семьей, сосредоточившись на вопросах установления границ и совместной ответственности.

• Развивать терпение. Филд рассказывал, что среди стратегий – ежедневные медитации, а также смс-сообщения, где клиенты рассказывают специалисту, почему они не играют в этот день. Спустя время Филд дает клиентам перечитать старые сообщения, чтобы укрепить их веру в себя.

Фото: instagram.com/rasmusnico; unsplash.com/rupixen.com; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency