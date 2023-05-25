31 комментарий

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У игрока «Тулузы» лудомания. Его даже отстраняли из-за долгов перед одноклубниками

Расмус Николайсен
Брехт Деягере Брехт Деягере
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Клубу пришлось перевести зарплату раньше срока.

«Тулуза» – возможно, главный поставщик новостей в последнее время. После победы в Кубке Франции команду захлестнули скандалы: сначала несколько игроков отказались надевать ЛГБТ-футболки, а потом Закария Абухляль указал на неравный статус мужчин и женщин.

Теперь в центре неприятной истории – центральный защитник «Тулузы» Расмус Николайсен. Из-за игровой зависимости и долгов перед партнерами.

Николайсен набрал 100 тысяч евро долгов. Чтобы защитник все вернул, клуб перевел ему зарплату раньше срока

Главное французское издание о «Тулузе» Les Violets рассказало, что Николайсен занимал деньги не только у партнеров (говорят как минимум о шести), но и сотрудников клуба. Так набирались долги из-за спуска денег на азартных играх, общая сумма задолженностей достигла 100 тысяч евро.

По данным авторитетного достоверного агрегатора информации о зарплатах Capology, зарплата Николайсена – 10 тысяч евро в месяц. Получается, что накопил долгов ориентировочно на 2,5 месячных зарплат.

Издание L’Equipe сообщало, что защитник «Тулузы» Габриэль Суасо, пришедший в команду только зимой, отказался помочь Николайсену. После этого капитан команды Брехт Деягере вместе с полузащитником Бранко ван ден Боменом поговорили с президентом клуба Дамьен Комолли – зависимость Николайсена напрягает раздевалку. Некоторые игроки даже были намерены отказаться от участия в матчах, пока ситуация не разрешится.

14 апреля Николайсен сам пропустил матч против «Лиона» («Тулуза» проиграла 1:2), главный тренер Филипп Монтанье объяснил, что у защитника боли в подколенном сухожилии. Защитник подозрительно быстро вылечился.

Пока его не было в команде, Комолли решил ситуацию – отправил Николайсену зарплату авансом, чтобы он мог вернуть долги партнерам по команде. Больше всего ему одолжил японский нападающий Адо Онаиву (аж 50 тысяч евро). Еще Николайсену точно давали деньги Велько Бирманчевич (10 тысяч) и Рафаэль Ратао.

Затем Николайсен вернулся в состав.

Пару сезонов назад датский защитник уже попадал в похожую историю: во время аренды в «Портсмуте» (27 матчей и 1 гол) его уличили в ставках. В итоге отделался штрафом в 2500 фунтов: расследование показало, что Николайсен не ставил на матчи «Портсмута» и не знал о разнице в правилах азартных игр между датским и английским футболом. За время аренды защитник сделал 53 ставки.

Похоже, у Николайсена лудомания – как от нее избавиться?

Вот что предлагает терапевт и соучредитель компании Stop Betting Sports Дэна Филда – он больше 10 лет лечит людей с зависимостью от азартных игр.

• Лудоманию нужно распознать и принять – это главное. И потом обратиться к специалисту (или попробовать справиться самому).

• Полностью воздержаться от всех азартных сайтов, занятий и медиа, связанных со спортом, а также от покера, криптовалют и торговле на бирже – все это хотя бы в течение месяца.

• Следить за сном, диетой и физической формой. Нужно придумать практические способы повышения дофамина (гормон удовольствия – Sports.ru) без азартных игр.

Хороший способ повышения дофамина – занятие спортом вместо ставок на него. Это помогает справиться с чувством вялости, скуки и вины, которые характерны для первоначального воздержания от ставок на спорт. Филд рассказывал, как работал с молодым человеком, страдавшим игровой зависимостью, и он впоследствии стал марафонцем.

• Дальше начинается этап под названием «зона без телефона». Это когда вы не просто переводите телефон в авиарежим, а убираете его подальше на какое-то время: до шести часов ночью и на 60 минут днем. Каждые пару недель нужно увеличивать число минут без телефона.

• Иногда необходимо провести комплексную работу с семьей, сосредоточившись на вопросах установления границ и совместной ответственности. 

• Развивать терпение. Филд рассказывал, что среди стратегий – ежедневные медитации, а также смс-сообщения, где клиенты рассказывают специалисту, почему они не играют в этот день. Спустя время Филд дает клиентам перечитать старые сообщения, чтобы укрепить их веру в себя.

4 игрока отказались надевать ЛГБТ-футболки – для акции против гомофобии во Франции. Их исключили из заявки на матч

Фото: instagram.com/rasmusnico; unsplash.com/rupixen.com; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency

31 комментарий

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rafa_Labret
Прекрасная статья с советами. Мне, как бывшему лудоману, было очень интересно. ( справился своими силами, но было жестко, побывал аж в монастыре))
+32
0
+32
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Александр Витюк
Общая сумма задолженностей достигла 100 тысяч евро.

По данным авторитетного достоверного агрегатора информации о зарплатах Capology, зарплата Николайсена – 10 тысяч евро в месяц. Получается, что накопил долгов ориентировочно на 2,5 месячных зарплат.

Илья у вас с математикой не очень дела обстоят? тут получается 10 месячных зарплат, а не 2,5
+19
0
+19
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Сергей Левшин
Ответ Александр Витюк
Общая сумма задолженностей достигла 100 тысяч евро. По данным авторитетного достоверного агрегатора информации о зарплатах Capology, зарплата Николайсена – 10 тысяч евро в месяц. Получается, что накопил долгов ориентировочно на 2,5 месячных зарплат. Илья у вас с математикой не очень дела обстоят? тут получается 10 месячных зарплат, а не 2,5
Я так понимаю здесь опечатка, 10 тысяч евро в неделю скорее всего
+13
0
+13
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Тюменский медвежонок
Советы мягко говоря странные, по статистики аж больше 60% игроманов вообще не имеют какую-либо постоянную работу, ладно у этого футболиста по сути "лайт-история" он зарабатывает хорошие деньги, он футболист и все может вернуть и в теории вылечиться по тем советам которые указаны в статье, но как быть бедолагам у которых нет заработка? откуда брать уйму свободного времени на все эти упражнения и т.д. они такими темпами через месяц от голода помрут :D а если найдут условно постоянную работу, то будут вкалывать по 8-10 часов в сутки и крутить мысли в голове что "получу зарплату - поставлю и поднимусь и к черту эту работу", то есть там по сути замкнутый круг
+5
-2
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art_1
Ответ rafa_Labret
Прекрасная статья с советами. Мне, как бывшему лудоману, было очень интересно. ( справился своими силами, но было жестко, побывал аж в монастыре))
Какой минус за всю жизнь?
+2
0
+2
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Talgat
По меркам футболиста играющего в Европе сумма для лудомана небольшая, я будучи игроком на ставках имея зарплату раз в сто меньше слил больше 50к евро, уже два года расплачиваюсь, а он отделался одной лишь зп
+2
0
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Николай Коровин
Ответ Deathember
Поиграл год. Понял, что это рандом и никогда, даже если ты плотно будешь следить за командами, ты не сможешь на 100% быть уверенным ни в чем. Но хуже не это, а то что лудомания отнимает много времени, которое дороже даже гипотетического большого выигрыша. Короче говоря, это бесполезная трата времени, нервов и денег. p.s. угробил по итогу мало, к счастью, в -5к ушел примерно.
а я на проституток трачу. тоже хочу остановиться.пора уже
+1
0
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GromwuD
Между тем наши буки заполонили все рекламное пространство... вот уж кого стоит прижать к стенке
+2
-1
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Deathember
Поиграл год. Понял, что это рандом и никогда, даже если ты плотно будешь следить за командами, ты не сможешь на 100% быть уверенным ни в чем. Но хуже не это, а то что лудомания отнимает много времени, которое дороже даже гипотетического большого выигрыша. Короче говоря, это бесполезная трата времени, нервов и денег. p.s. угробил по итогу мало, к счастью, в -5к ушел примерно.
+1
0
+1
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Аркадий Аркадич
Накопил долгов на 100 тысяч евро, зп - 10 тысяч евро а месяц, в итоге накопил долгов на 2,5 месячных зарплат. Можно чуточку объяснений?
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|Leon|
ахаха лудоманы в каментах 😁
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44ndfwwgbr
Ответ Тюменский медвежонок
Советы мягко говоря странные, по статистики аж больше 60% игроманов вообще не имеют какую-либо постоянную работу, ладно у этого футболиста по сути "лайт-история" он зарабатывает хорошие деньги, он футболист и все может вернуть и в теории вылечиться по тем советам которые указаны в статье, но как быть бедолагам у которых нет заработка? откуда брать уйму свободного времени на все эти упражнения и т.д. они такими темпами через месяц от голода помрут :D а если найдут условно постоянную работу, то будут вкалывать по 8-10 часов в сутки и крутить мысли в голове что "получу зарплату - поставлю и поднимусь и к черту эту работу", то есть там по сути замкнутый круг
Если человек идиот, то он найдет способ потерять все деньги. А если чел всерьез думает разбогатеть на ставках, то он точно идиот.
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колючий ёжик
Ответ Александр Витюк
Общая сумма задолженностей достигла 100 тысяч евро. По данным авторитетного достоверного агрегатора информации о зарплатах Capology, зарплата Николайсена – 10 тысяч евро в месяц. Получается, что накопил долгов ориентировочно на 2,5 месячных зарплат. Илья у вас с математикой не очень дела обстоят? тут получается 10 месячных зарплат, а не 2,5
имелось ввиду - "в неделю", тогда математика сходится.
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Леонид Кирьянов
Ответ garp
на 1й фотке гетра рваная
Последнюю нормальную в ломбард заложил, видимо)
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LaffyTaffy
Ответ Тюменский медвежонок
Советы мягко говоря странные, по статистики аж больше 60% игроманов вообще не имеют какую-либо постоянную работу, ладно у этого футболиста по сути "лайт-история" он зарабатывает хорошие деньги, он футболист и все может вернуть и в теории вылечиться по тем советам которые указаны в статье, но как быть бедолагам у которых нет заработка? откуда брать уйму свободного времени на все эти упражнения и т.д. они такими темпами через месяц от голода помрут :D а если найдут условно постоянную работу, то будут вкалывать по 8-10 часов в сутки и крутить мысли в голове что "получу зарплату - поставлю и поднимусь и к черту эту работу", то есть там по сути замкнутый круг
от лудомании помогает тяжёлый физический труд. Например грузчиком поработать, или уехать в деревню, работать на ферме/в саду. У меня одноклассник лудоман, проигрывал бешеные суммы. Так вылечился. Вначале в деревне поднимал хозяйство, потом на вахту в Якутию уехал. Сейчас в Питере живет и не ставит вроде больше
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Danila.Kasyanov
Ответ Аркадий Аркадич
Накопил долгов на 100 тысяч евро, зп - 10 тысяч евро а месяц, в итоге накопил долгов на 2,5 месячных зарплат. Можно чуточку объяснений?
Можно. Ошибся человек, очевидно не в месяц 10 тысяч, а в неделю
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Александр Витюк
Общая сумма задолженностей достигла 100 тысяч евро. По данным авторитетного достоверного агрегатора информации о зарплатах Capology, зарплата Николайсена – 10 тысяч евро в месяц. Получается, что накопил долгов ориентировочно на 2,5 месячных зарплат. Илья у вас с математикой не очень дела обстоят? тут получается 10 месячных зарплат, а не 2,5
Думаю писал Черданцев, у которого 3/4 + 1/3 = 1
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FEZ10
Ответ Александр Витюк
Общая сумма задолженностей достигла 100 тысяч евро. По данным авторитетного достоверного агрегатора информации о зарплатах Capology, зарплата Николайсена – 10 тысяч евро в месяц. Получается, что накопил долгов ориентировочно на 2,5 месячных зарплат. Илья у вас с математикой не очень дела обстоят? тут получается 10 месячных зарплат, а не 2,5
Я думаю редакторы ошиблись со сроком .Недельная зарплата видимо 10.Тогда все сходится
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LaffyTaffy
Ответ Тюменский медвежонок
ключевое слово "вроде"...)
ну судя по его соцсетям, он живет нормальной обычной жизнью) семья, путешествия, дети. Сомневаюсь, что там осталась лудомания)
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Тюменский медвежонок
Ответ LaffyTaffy
от лудомании помогает тяжёлый физический труд. Например грузчиком поработать, или уехать в деревню, работать на ферме/в саду. У меня одноклассник лудоман, проигрывал бешеные суммы. Так вылечился. Вначале в деревне поднимал хозяйство, потом на вахту в Якутию уехал. Сейчас в Питере живет и не ставит вроде больше
ключевое слово "вроде"...)
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TiNO
Отправьте его в проект Давида Багдасарова "Лудоманы")
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KosSpb
Ответ rafa_Labret
Прекрасная статья с советами. Мне, как бывшему лудоману, было очень интересно. ( справился своими силами, но было жестко, побывал аж в монастыре))
И что, сейчас даже соточку не тянет закинуть во время просмотра матча какого-нибудь под пивас?
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And-Rover
Заняться творческим делом, чтоб это приносило пользу самому и другим.
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Romano1985
Вся наша жизнь …. Игра !!!!!!!!!
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garp
на 1й фотке гетра рваная
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