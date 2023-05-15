25 комментариев

«Барселона» стала чемпионом Испании благодаря победе над «Эспаньолом» в гостях – в этом факте есть одно неприятное обстоятельство.

Команда Хави стала праздновать долгожданный титул, для многих он первый за «Барсу», но фанаты «Эспаньола» не дали этого сделать.

Чемпионы устроили хоровод в центральном круге, но в какой-то момент люди из этой цепочки заметили страшное.

И побежали в раздевалку.

Было из-за чего: с трибун на поле прорвались вот такие парни. Фаны «Эспаньола» были разъярены, что принципиальнейший соперник празднует у них дома.

Многие прорвались на поле сразу после свистка. И игрокам «Барселоны» пришлось делать мчать в укрытие.

Рванули все, не каждый даже устоял на ногах.

Начался хаос.

Стюарды, конечно, включились – но поздно.

Вообще-то они должны были не допустить такого прорыва, а пришлось валить кого получается на газон.

Похоже, бригада «Эспаньола» наслаждалась тем, что игрокам «Барсы» пришлось спасаться бегством.

Понятно, чего футболисты испугались.

По полю летали стулья – видимо, взятые у скамеек запасных.

И что-то покрупнее – вот такие временные ограждения.

Защищать вход в раздевалку пришлось полицейским.

Камера ESPN в тоннеле, который ведет к раздевалкам, сняла, например, как на кого-то орет Серхио Бускетс – не до конца ясно, добрался ли туда кто-то из фанатов или он раздражен обстоятельствами в целом.

Конечно, не так должен выглядеть чемпионский вечер.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos; AFP/LLUIS GENE, JOSEP LAGO