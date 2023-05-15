25 комментариев

Бегство «Барсы» от фанов «Эспаньола» – вместо празднования на поле. Момент чемпионства испорчен
«Барселона» стала чемпионом Испании благодаря победе над «Эспаньолом» в гостях – в этом факте есть одно неприятное обстоятельство.
Команда Хави стала праздновать долгожданный титул, для многих он первый за «Барсу», но фанаты «Эспаньола» не дали этого сделать.
Чемпионы устроили хоровод в центральном круге, но в какой-то момент люди из этой цепочки заметили страшное.
И побежали в раздевалку.
Было из-за чего: с трибун на поле прорвались вот такие парни. Фаны «Эспаньола» были разъярены, что принципиальнейший соперник празднует у них дома.
Многие прорвались на поле сразу после свистка. И игрокам «Барселоны» пришлось делать мчать в укрытие.
Рванули все, не каждый даже устоял на ногах.
Начался хаос.
Стюарды, конечно, включились – но поздно.
Вообще-то они должны были не допустить такого прорыва, а пришлось валить кого получается на газон.
Похоже, бригада «Эспаньола» наслаждалась тем, что игрокам «Барсы» пришлось спасаться бегством.
Понятно, чего футболисты испугались.
По полю летали стулья – видимо, взятые у скамеек запасных.
И что-то покрупнее – вот такие временные ограждения.
Защищать вход в раздевалку пришлось полицейским.
Камера ESPN в тоннеле, который ведет к раздевалкам, сняла, например, как на кого-то орет Серхио Бускетс – не до конца ясно, добрался ли туда кто-то из фанатов или он раздражен обстоятельствами в целом.
Конечно, не так должен выглядеть чемпионский вечер.
100:99 – счет трофейной гонки «Реала» с «Барселоной». Изучаем!
Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos; AFP/LLUIS GENE, JOSEP LAGO
Смешно смотреть на Мадриский пожар
По этой выходке - несколько матчей с пустыми трибунами как минимум
Понятно, что болельщики якобы защищают свой стадион и территорию, но можно это сделать другими способами: перекричать, свистеть, держать всякие плакаты, перешуметь (как это делает Энфилд) и т.д. Но когда дело касается физического воздействия - это уже беспредел и уголовка.
Футболисты то может и спортсмены, в хорошей физической форме, легко могут дать отпор хоть 50 болельщикам, но они после 90 минут бега и игры, на эмоциях, тут не равное противостояние, поэтому те , кто пишут, что футболисты Барсы трусливо сбежали - клоуны. Давайте вы позанимайтесь в зале очень интенсивно 1,5-2 часа, а затем еще и выйдите помахаться с 2-3 соперниками. Приятно будет?...
А Барселону с чемпионством!