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Бегство «Барсы» от фанов «Эспаньола» – вместо празднования на поле. Момент чемпионства испорчен

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«Барселона» стала чемпионом Испании благодаря победе над «Эспаньолом» в гостях – в этом факте есть одно неприятное обстоятельство.

Команда Хави стала праздновать долгожданный титул, для многих он первый за «Барсу», но фанаты «Эспаньола» не дали этого сделать.

Чемпионы устроили хоровод в центральном круге, но в какой-то момент люди из этой цепочки заметили страшное.

И побежали в раздевалку.

Было из-за чего: с трибун на поле прорвались вот такие парни. Фаны «Эспаньола» были разъярены, что принципиальнейший соперник празднует у них дома.

Многие прорвались на поле сразу после свистка. И игрокам «Барселоны» пришлось делать мчать в укрытие.

Рванули все, не каждый даже устоял на ногах.

Начался хаос.

Стюарды, конечно, включились – но поздно.

Вообще-то они должны были не допустить такого прорыва, а пришлось валить кого получается на газон.

Похоже, бригада «Эспаньола» наслаждалась тем, что игрокам «Барсы» пришлось спасаться бегством.

Понятно, чего футболисты испугались.

По полю летали стулья – видимо, взятые у скамеек запасных.

И что-то покрупнее – вот такие временные ограждения.

Защищать вход в раздевалку пришлось полицейским.

Камера ESPN в тоннеле, который ведет к раздевалкам, сняла, например, как на кого-то орет Серхио Бускетс – не до конца ясно, добрался ли туда кто-то из фанатов или он раздражен обстоятельствами в целом.

Конечно, не так должен выглядеть чемпионский вечер.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos; AFP/LLUIS GENE, JOSEP LAGO

25 комментариев

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Однажды в Космосе
Ничего ребята, надеюсь больше этот мерзкий эспаньол с их дикарями болельщиками мы не увидим!
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Miguelito2015
Кто-то чемпион, а кто-то отправится в Сегунду)
+21
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forsp
На фото почему-то бегут и смеются)
+8
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D3SP7C1TO
Можно понять эмоции фанатов. Собственных успехов не наблюдается, так ещё и самый принципиальный соперник топчет твоих любимчиков и нагло празднует чемпионство прямо на твоём домашнем стадионе, а твоему клубу предстоит путешествие в пердив. Понятно, отчего многих так сильно порвало. Очень хорошо, что Эспаньол запретил на стадионе каталонскую атрибутику, а то на этой волне могли бы пострадать болельщики Барсы. Не одобряем подобное поведение 😌
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Shumer
Барса чемпион! эспаньол летит уверенно в секунду.
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Bazilic
Да не испорчен)
Смешно смотреть на Мадриский пожар
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Kamalov
Вся Испания такая. И фанаты Барсы ничем не отличаются. Просто охрана на стадионе лучше
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alberto-m
Ответ Qazan
Жаль мне тебя, прольёшь ты горькие слёзы
Сказал ,болельщик Рубина🤦‍♂️🤦‍♂️
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Антон Киселёв
По запрету атрибутики вопросов нет - ответка за матч на Спотифае
По этой выходке - несколько матчей с пустыми трибунами как минимум
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LaffyTaffy
Некрасиво и очень подло.
Понятно, что болельщики якобы защищают свой стадион и территорию, но можно это сделать другими способами: перекричать, свистеть, держать всякие плакаты, перешуметь (как это делает Энфилд) и т.д. Но когда дело касается физического воздействия - это уже беспредел и уголовка.
Футболисты то может и спортсмены, в хорошей физической форме, легко могут дать отпор хоть 50 болельщикам, но они после 90 минут бега и игры, на эмоциях, тут не равное противостояние, поэтому те , кто пишут, что футболисты Барсы трусливо сбежали - клоуны. Давайте вы позанимайтесь в зале очень интенсивно 1,5-2 часа, а затем еще и выйдите помахаться с 2-3 соперниками. Приятно будет?...
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Adeen
Как там корреспондентка ОККО? Надеюсь, она не очень громко праздновала.
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Daylight
О, и здесь "Эспаньола" отличилась
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Strateg 7
Удачи попугаевским клоунам пылить в Сегунде))
А Барселону с чемпионством!
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Alcibiades
Устроили Барсе чемпионский коридор)
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pantriashvili
Это дерби
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Сергей Богатырёв
наверное, ещё и без фанайди
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Сергей Богатырёв
Ответ mArty-.-
Не оправдываю болельщиков Эспаньола, но водить хороводы на стадионе без своих болельщиков, но с чужими это норм?
в целом да, команда чемпионат выиграла
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Василь Юсько
Ответ D3SP7C1TO
Можно понять эмоции фанатов. Собственных успехов не наблюдается, так ещё и самый принципиальный соперник топчет твоих любимчиков и нагло празднует чемпионство прямо на твоём домашнем стадионе, а твоему клубу предстоит путешествие в пердив. Понятно, отчего многих так сильно порвало. Очень хорошо, что Эспаньол запретил на стадионе каталонскую атрибутику, а то на этой волне могли бы пострадать болельщики Барсы. Не одобряем подобное поведение 😌
Это дикари а не болейщики
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(10)Messi(10)
Ответ forsp
На фото почему-то бегут и смеются)
Нас.и в родных стенах)))
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VictorVallecano
Ответ Bazilic
Да не испорчен) Смешно смотреть на Мадриский пожар
Одни каталонки гоняют других, но опять стоит приплести Мадрид :D Ох уж этот провинциальный комплекс.
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