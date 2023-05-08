119 комментариев

Карвахаль бил и задирал Грилиша весь первый тайм. Могло закончиться плохо
Электричество.
До гола Винисиуса на 36-й минуте матч «Реала» и «Сити» был не слишком азартным, но это не касалось фланга Грилиша и Карвахаля. Там было жарко без пауз.
Кульминация случилась в конце тайма, где было сразу два скользких эпизода.
44-я минута. Карвахаль жестко бортанул Грилиша – тот влетел прямо в рекламные щиты
«Сити» настраивал позиционную атаку, и Кевин де Брюйне внезапно перевел мяч с правого полуфланга на левый – прямо к границе штрафной, куда вбегал Грилиш.
Может, Джек и не обработал бы сильный пас, но ему в любом случае помешал Карвахаль, который бортанул его в спину. Да-да, не в бок, а прямо в спину.
Арбитр Артур Диаш не увидел фола, а Карвахаль подошел к лежащему Грилишу и протянул руку, но Джек отказался принимать жест и даже сделал резкое ответное движение. Карвахаль рухнул на газон, намекая, что Грилиш ударил его по руке.
Партнеры требовали санкций, но судья оставил обоих без карточек. Игра продолжилась, но ненадолго.
45+. Карвахаль снова толкает Грилиша в спину. Джек в ярости
После стычки мужчины не остыли и спустя всего минуту чуть не зарубились снова. Грилиш спустился на свою половину и обработал мяч после скидки партнера головой, но сзади подлетел Карвахаль. Движение руками очевидно.
Грилиша это достало, он что-то высказал испанцу.
Арбитр подозвал обоих, чтобы погасить конфликт. Примирения не случилось, Джек был крайне недоволен, но во втором тайме серьезных стычек между ними больше не было.
Как вы оцениваете конфликт? Виноват только Карвахаль?
- Дата проведения
- 9 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 36 Винисиус Жуниор, 1:1 – 67 де Брюйне.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Модрич (Начо, 87), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
- Предупреждения:
- Кроос (45), Анчелотти (68), Гюндоган (71), Камавинга (79), Бернарду Силва (86).
Как вообще он без красной закончил главная загадка матча.
А что ты скажешь про откровенный толчок в спину Холанда, когда мяч летел к нему?! Хотя это наверно другое…
Такой дичью знаменит лишь один театр, который находится на НоуКамп.
Понятно, что были какие-то рядовые симуляции, типа Роналду против Гатузо и тот же португос ещё раз за лицо держался. Но я так и не вспомню больше откровенных симуляций не только Криша, но и вообще Реала.
У меня не прям много претензий к Реалу как таковому, жёсткий футбол имеет право на жизнь и что-то подобное было вполне ожидаемо, но раз уж сами решили навязать такую игру и судья задаёт чересчур высокий уровень допустимого, то фигли удивляться, что и вашим соперникам фолы не свистят.