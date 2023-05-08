119 комментариев

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Карвахаль бил и задирал Грилиша весь первый тайм. Могло закончиться плохо

Манчестер Сити Манчестер Сити
Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль
Джек Грилиш Джек Грилиш
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Электричество.

До гола Винисиуса на 36-й минуте матч «Реала» и «Сити» был не слишком азартным, но это не касалось фланга Грилиша и Карвахаля. Там было жарко без пауз.

Кульминация случилась в конце тайма, где было сразу два скользких эпизода.

44-я минута. Карвахаль жестко бортанул Грилиша – тот влетел прямо в рекламные щиты

«Сити» настраивал позиционную атаку, и Кевин де Брюйне внезапно перевел мяч с правого полуфланга на левый – прямо к границе штрафной, куда вбегал Грилиш.

Может, Джек и не обработал бы сильный пас, но ему в любом случае помешал Карвахаль, который бортанул его в спину. Да-да, не в бок, а прямо в спину.

Арбитр Артур Диаш не увидел фола, а Карвахаль подошел к лежащему Грилишу и протянул руку, но Джек отказался принимать жест и даже сделал резкое ответное движение. Карвахаль рухнул на газон, намекая, что Грилиш ударил его по руке.

Партнеры требовали санкций, но судья оставил обоих без карточек. Игра продолжилась, но ненадолго.

45+. Карвахаль снова толкает Грилиша в спину. Джек в ярости

После стычки мужчины не остыли и спустя всего минуту чуть не зарубились снова. Грилиш спустился на свою половину и обработал мяч после скидки партнера головой, но сзади подлетел Карвахаль. Движение руками очевидно.

Грилиша это достало, он что-то высказал испанцу.

Арбитр подозвал обоих, чтобы погасить конфликт. Примирения не случилось, Джек был крайне недоволен, но во втором тайме серьезных стычек между ними больше не было.

Как вы оцениваете конфликт? Виноват только Карвахаль? 

Реал Мадрид Испания – Манчестер Сити Англия 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
9 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 36 Винисиус Жуниор, 1:1 – 67 де Брюйне.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Камавинга, Модрич (Начо, 87), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 81), Бензема.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
Предупреждения:
Кроос (45), Анчелотти (68), Гюндоган (71), Камавинга (79), Бернарду Силва (86).

«Реал» забил «Сити» первым же ударом – на 36-й минуте! Сумасшедшая пушка Винисиуса

Кто виноват в конфликте?
3283 голосa
Только Карвахаль
67%
Даниэль Карвахаль
Только Грилиш
10%
Джек Грилиш
Оба
23%
Лига чемпионов УЕФА

119 комментариев

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Хызыр
Испытал испанский стыд когда Карвахаль рухнул после того как Грилиш «ударил» его по руке🤦‍♂️
+361
-20
+341
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Ман Сити
Симуляция Карвахаля за гранью. А главное зачем? Все равно смотрели бы повтор в случае чего.
Как вообще он без красной закончил главная загадка матча.
+167
-37
+130
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iiildario
Ответ HI MARS
Ладно Карвахаль успокоился во втором тайме.Но как Родри умудрился не получить хоть одну желтую?Сколько атак срывал?
А почему ладно Карвахаль? Он должен был еще в первом получить желтую. Как и Родри во втором, безусловно
+136
-15
+121
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Император Плутона
Ответ Хызыр
Испытал испанский стыд когда Карвахаль рухнул после того как Грилиш «ударил» его по руке🤦‍♂️
мерзота какая-то просто
+113
-10
+103
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London.is.blue
Ответ Хызыр
Испытал испанский стыд когда Карвахаль рухнул после того как Грилиш «ударил» его по руке🤦‍♂️
ДНК Реала, как никак.
+134
-42
+92
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HI MARS
Ладно Карвахаль успокоился во втором тайме.Но как Родри умудрился не получить хоть одну желтую?Сколько атак срывал?
+109
-44
+65
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alex fedun
клоун! смотреть было противно на Карвахаля.
+67
-15
+52
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celebrity
А в каком мире в футболе можно акцентировано дважды толкать в спину и оставаться безнаказанным? Меня это больше возмутило!
+48
-10
+38
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Верховный Лорд
«Мужчины», конечно, очень подходящее слово🤣
+24
-3
+21
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Исмаилгаджи Хачалов
Ответ celebrity
А в каком мире в футболе можно акцентировано дважды толкать в спину и оставаться безнаказанным? Меня это больше возмутило!
В матче против Ливерпуля Карвахаль толкнул Нуньеса который был в воздухе и ничего )))
+24
-5
+19
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jackson_07
Карвахаль мерзкий тип.
+20
-7
+13
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ADik SaGyntaev
Ответ HI MARS
Ладно Карвахаль успокоился во втором тайме.Но как Родри умудрился не получить хоть одну желтую?Сколько атак срывал?
Так же как Карвахаль
+11
-2
+9
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*Vladko*
Ответ London.is.blue
ДНК Реала, как никак.
Бускетс одобряет, а Неймар аплодирует.
+9
-2
+7
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celebrity
Ответ BananaMantana
Обычно за Карвой такого нет. Согласен , что смотрелось нелепо! Но что там по руке у Сити при счете 1-0 лучше скажите? опять что то выискивают у РМ. Что бы вы тут писали если бы Карва шипами врезал сзади по ногам Грилишу? Но лучше все таки про руку )
По прижатой руке когда мяч летел в безопасную зону?! Там ничего не было.

А что ты скажешь про откровенный толчок в спину Холанда, когда мяч летел к нему?! Хотя это наверно другое…
+15
-8
+7
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Olegus7
Глупое падение Карвахаля, как и реакция Грилиша. Ну а заголовок слишком притянутый за уши: два стыка (в первом случае судья не усмотрел фол) и это «задирал»?
+9
-3
+6
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Максим Кутузов
Ответ Хызыр
Испытал испанский стыд когда Карвахаль рухнул после того как Грилиш «ударил» его по руке🤦‍♂️
Было б очень смешно, если б судья носилки попросил..)) Сколько боли было на лице этого симулянта
+9
-3
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SWS
И это достойно чтобы быть на главной?
+8
-3
+5
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Нагрузки Сборной
Реалу простили два удаления: Карвахаль в первом тайме (получил 0 жк вместо 3-х), Камавинга во втором тайме (2-я жк за симуляцию в метре от арбитра).
+9
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Ola BP
Ответ like a boss
Старый "добрый" Карва и классическая королевская школа актёрского мастерства Мадрида в действии. И Винни таким же растёт. Эх...
Не припомню, что бы в Мадриде были актёрские таланты поставлены на поток.
Такой дичью знаменит лишь один театр, который находится на НоуКамп.
Понятно, что были какие-то рядовые симуляции, типа Роналду против Гатузо и тот же португос ещё раз за лицо держался. Но я так и не вспомню больше откровенных симуляций не только Криша, но и вообще Реала.
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Mario Enzo
Ответ HI MARS
Кстати,такой жёсткий темп задал сам Грилиш с самого начала матча,когда фолил на карточку против Родриго.Судья побоялся дать желтую уже на первой минуте
Да, судья пожалел в начале Грилиша, как и Бернарду не дал желтой за шипы по икроножной мышце Камавинги.
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Nikro9
Ответ Ман Сити
Симуляция Карвахаля за гранью. А главное зачем? Все равно смотрели бы повтор в случае чего. Как вообще он без красной закончил главная загадка матча.
А Бернарду без красной-норм?
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Alexey Catalonsky
У Карвахаля сверхспособность есть, он может по ахиллу всю игру бить и если получит желтую, то одну и не в лучшем матче.
+6
-3
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FNT
Ответ Ман Сити
Симуляция Карвахаля за гранью. А главное зачем? Все равно смотрели бы повтор в случае чего. Как вообще он без красной закончил главная загадка матча.
Да не было бы красной. Он бы после желтой успокоился сразу, думаю. А так по сути размен с Родри - тот тоже должен был ЖК получать, но обошелся.
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Bayern-fan
можно сколько угодно лить грязь на Карвахаля, но все болелы хотят видеть таких игроков в клубе, которые за команду порвут любого. Ну и сейчас он один из лучших правых защитников мира, последние пару лет однозначно лучше того же Хакими
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persx
Ответ HI MARS
В костоломство Мадрид начал играть?А ниче что на первой минуте грубо срубил Родриго и остался безнаказанным сам Грилиш?Бернарду в первом тайме должен был удаляться,а карточку получил только Кроос,чтобы не рыпался
Ога, "грубейший" фол, после которого сам Грилиш 2 минуты хромал. Я вот реально поражаюсь, забывать про откровенные грубости, когда Рюдигер локоть в лицо выставляет и Гюндоган несколько минут в нокдауне валяется, или когда Карвахаль просто откровенно швыряет на полной скорости Грилиша в щит в неигровой ситуации, когда мяч уже уходил и единственное, чего можно было этим добиться - сотрясение мозга у Грилиша, если бы он неудачно упал, зато ныть про моменты, которых у самих хватало.

У меня не прям много претензий к Реалу как таковому, жёсткий футбол имеет право на жизнь и что-то подобное было вполне ожидаемо, но раз уж сами решили навязать такую игру и судья задаёт чересчур высокий уровень допустимого, то фигли удивляться, что и вашим соперникам фолы не свистят.
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