119 комментариев

Электричество.

До гола Винисиуса на 36-й минуте матч «Реала» и «Сити» был не слишком азартным, но это не касалось фланга Грилиша и Карвахаля. Там было жарко без пауз.

Кульминация случилась в конце тайма, где было сразу два скользких эпизода.

44-я минута. Карвахаль жестко бортанул Грилиша – тот влетел прямо в рекламные щиты

«Сити» настраивал позиционную атаку, и Кевин де Брюйне внезапно перевел мяч с правого полуфланга на левый – прямо к границе штрафной, куда вбегал Грилиш.

Может, Джек и не обработал бы сильный пас, но ему в любом случае помешал Карвахаль, который бортанул его в спину. Да-да, не в бок, а прямо в спину.

Арбитр Артур Диаш не увидел фола, а Карвахаль подошел к лежащему Грилишу и протянул руку, но Джек отказался принимать жест и даже сделал резкое ответное движение. Карвахаль рухнул на газон, намекая, что Грилиш ударил его по руке.

Партнеры требовали санкций, но судья оставил обоих без карточек. Игра продолжилась, но ненадолго.

45+. Карвахаль снова толкает Грилиша в спину. Джек в ярости

После стычки мужчины не остыли и спустя всего минуту чуть не зарубились снова. Грилиш спустился на свою половину и обработал мяч после скидки партнера головой, но сзади подлетел Карвахаль. Движение руками очевидно.

Грилиша это достало, он что-то высказал испанцу.

Арбитр подозвал обоих, чтобы погасить конфликт. Примирения не случилось, Джек был крайне недоволен, но во втором тайме серьезных стычек между ними больше не было.

Как вы оцениваете конфликт? Виноват только Карвахаль?