35 комментариев

🏆 Первый Кубок «Реала» с 2014-го! «Осасуну» не спасла суперпушка Торро – но было достойно
Десятый трофей Анчелотти в «Мадриде».
«Реал» обыграл «Осасуну» в финале Кубка Испании (2:1) благодаря дублю Родриго. У «Осасуны» единственный мяч забил Лукас Торро.
В старте «Реала» на финал вышло аж 10 иностранцев, единственный испанец – Дани Карвахаль. «Реал» стал первой командой в истории Кубка Испании с таким количеством легионеров в финале.
Перед матчем болельщики «Осасуны» выложили красивейшую мозаику на трибунах – подняли 22,5 тысячи карточек!
Жарко было еще до матча – Винисиус не пошел на традиционное рукопожатие с судьями, все остальные это сделали. Сам Винисиус дошел до скамейки запасных, снял толстовку и побрел на поле – к судьям так и не подошел.
«Осасуна» достойно сопротивлялась и даже забила супермяч. Но все решил дубль Родриго
«Реал» открыл счет уже на второй минуте: Винисиус обыграл двух соперников и прострелил в штрафную, Феде Вальверде элегантно пропустил между ног, и Родриго замкнул.
К середине тайма, несмотря на преимущество «Реала» по владению, нить игры время от времени перехватывала «Осасуна»: памплонцы даже создали пару моментов, но не очень опасных.
На 26-й минуте команды обменялись явными моментами: сначала Бензема закручивал в пустой угол, но потащил Серхио Эррера, после чего «Осасуна» провела молниеносную контратаку, в которой Абде Эззальзули пытался забить подсечкой мимо Тибо Куртуа. Спас Дани Карвахаль, но мяч, кажется, и так шел мимо ворот – перестраховаться никогда не помешает, тем более в финале кубка.
До конца тайма команды не забили: кроме выстрела Давида Алабы в перекладину со штрафного и опасного удара Винисиуса явных моментов не было.
После свистка на перерыв нападающий «Осасуны» Чими Авила пытался добраться до Винисиуса, но безуспешно.
Во втором тайме «Осасуна» вдруг сравняла: на 58-й минуте Абде закинул мяч в штрафную, а после выноса Лукас Торро в касание отправил мяч в левый нижний. Красотища!
И какой сюжет: Лукас Торро в юности 4 года выступал за молодежные команды «Реала», но не закрепился и уехал в более скромные команды.
Равным счет держался недолго: через 12 минут Винисиус выдал слалом по флангу, мяч заметался в штрафной, удар, рикошет – и мяч отыскал Родриго прямо перед створом, бразилец не промахнулся с близкого расстояния.
После гола явных моментов не было, команды обменивались опасными атаками. До конца игры счет не изменился – 2:1! Есть трофей «Реала»!
Это первая победа «Реала» в Кубке за 9 лет. У Анчелотти десятый трофей с мадридцами
«Реал» выиграл Кубок Испании впервые с 2014 года – тогда мадридцы с таким же счетом обыграли «Барселону». По победам в турнире мадридцы третьи (20). 23 раза Кубок Испании выигрывал «Атлетик», 31 раз – «Барселона».
Карло Анчелотти завоевал 10-й трофей в «Реале». За два захода итальянец выиграл:
• чемпионат Испании 🏆
• Кубок Испании 🏆🏆
• Суперкубок Испании 🏆
• Лигу чемпионов 🏆🏆
• Суперкубок Европы 🏆🏆
• Клубный чемпионат мира 🏆🏆
Всего у итальянца 26 трофеев в качестве тренера. А вот Карим Бензема взял 33-й трофей: он самый титулованный французский футболист в истории. За карьеру он выиграл 25 титулов в составе «Реала», 7 – в составе «Лиона» и один со сборной Франции.
Для «Осасуны» это был второй финал Кубка Испании в истории: до этого проиграли «Бетису» в 2005-м (1:2) – пропустили решающий в дополнительное время. У «Реала» теперь 40 финалов.
За всю историю «Реал» и «Осасуна» провели 5 матчей, все выиграли мадридцы: в четвертьфинале в сезоне-1986/87 (2:1 и 4:1), в 1/8 в сезоне-2013/14 (два раза по 2:0) и сегодня в финале (2:1).
- Дата проведения
- 6 мая, 23.00, «Ла Картуха»
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Кроос (Модрич, 82), Вальверде, Тчуамени (Рюдигер, 69), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 89), Бензема.
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Осасуна –
Эррера, Аридане, Давид Гарсия, Хуан Крус, Пенья (Рубен Гарсия, 75), Мойсес Гомес (Кике Гарсия, 86), Торро (Ибаньес, 86), Орос, Монкайола, Эз Абде (Барха, 75), Будимир (Чими Авила, 70).
- Предупреждения:
- Монкайола (21), Давид Гарсия (37), Милитао (41), Винисиус Жуниор (45), Камавинга (75), Барха (83), Вальверде (90), Куртуа (90), Ибаньес (90).
Фото: East News/JAVIER SORIANO / AFP, ANDER GILLENEA / AFP, AP Photo/Jose Breton; Gettyimages.ru/Fran Santiago
P. S. В тегах лидсовский Родриго, привет модерам🤡