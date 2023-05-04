35 комментариев

Десятый трофей Анчелотти в «Мадриде».

«Реал» обыграл «Осасуну» в финале Кубка Испании (2:1) благодаря дублю Родриго. У «Осасуны» единственный мяч забил Лукас Торро.

В старте «Реала» на финал вышло аж 10 иностранцев, единственный испанец – Дани Карвахаль. «Реал» стал первой командой в истории Кубка Испании с таким количеством легионеров в финале.

Перед матчем болельщики «Осасуны» выложили красивейшую мозаику на трибунах – подняли 22,5 тысячи карточек!

Жарко было еще до матча – Винисиус не пошел на традиционное рукопожатие с судьями, все остальные это сделали. Сам Винисиус дошел до скамейки запасных, снял толстовку и побрел на поле – к судьям так и не подошел.

«Осасуна» достойно сопротивлялась и даже забила супермяч. Но все решил дубль Родриго

«Реал» открыл счет уже на второй минуте: Винисиус обыграл двух соперников и прострелил в штрафную, Феде Вальверде элегантно пропустил между ног, и Родриго замкнул.

К середине тайма, несмотря на преимущество «Реала» по владению, нить игры время от времени перехватывала «Осасуна»: памплонцы даже создали пару моментов, но не очень опасных.

На 26-й минуте команды обменялись явными моментами: сначала Бензема закручивал в пустой угол, но потащил Серхио Эррера, после чего «Осасуна» провела молниеносную контратаку, в которой Абде Эззальзули пытался забить подсечкой мимо Тибо Куртуа. Спас Дани Карвахаль, но мяч, кажется, и так шел мимо ворот – перестраховаться никогда не помешает, тем более в финале кубка.

До конца тайма команды не забили: кроме выстрела Давида Алабы в перекладину со штрафного и опасного удара Винисиуса явных моментов не было.

После свистка на перерыв нападающий «Осасуны» Чими Авила пытался добраться до Винисиуса, но безуспешно.

Во втором тайме «Осасуна» вдруг сравняла: на 58-й минуте Абде закинул мяч в штрафную, а после выноса Лукас Торро в касание отправил мяч в левый нижний. Красотища!

И какой сюжет: Лукас Торро в юности 4 года выступал за молодежные команды «Реала», но не закрепился и уехал в более скромные команды.

Равным счет держался недолго: через 12 минут Винисиус выдал слалом по флангу, мяч заметался в штрафной, удар, рикошет – и мяч отыскал Родриго прямо перед створом, бразилец не промахнулся с близкого расстояния.

После гола явных моментов не было, команды обменивались опасными атаками. До конца игры счет не изменился – 2:1! Есть трофей «Реала»!

Это первая победа «Реала» в Кубке за 9 лет. У Анчелотти десятый трофей с мадридцами

«Реал» выиграл Кубок Испании впервые с 2014 года – тогда мадридцы с таким же счетом обыграли «Барселону». По победам в турнире мадридцы третьи (20). 23 раза Кубок Испании выигрывал «Атлетик», 31 раз – «Барселона».

Карло Анчелотти завоевал 10-й трофей в «Реале». За два захода итальянец выиграл:

• чемпионат Испании 🏆

• Кубок Испании 🏆🏆

• Суперкубок Испании 🏆

• Лигу чемпионов 🏆🏆

• Суперкубок Европы 🏆🏆

• Клубный чемпионат мира 🏆🏆

Всего у итальянца 26 трофеев в качестве тренера. А вот Карим Бензема взял 33-й трофей: он самый титулованный французский футболист в истории . За карьеру он выиграл 25 титулов в составе «Реала», 7 – в составе «Лиона» и один со сборной Франции.

Для «Осасуны» это был второй финал Кубка Испании в истории: до этого проиграли «Бетису» в 2005-м (1:2) – пропустили решающий в дополнительное время. У «Реала» теперь 40 финалов.

За всю историю «Реал» и «Осасуна» провели 5 матчей, все выиграли мадридцы: в четвертьфинале в сезоне-1986/87 (2:1 и 4:1), в 1/8 в сезоне-2013/14 (два раза по 2:0) и сегодня в финале (2:1).

Фото: East News/JAVIER SORIANO / AFP, ANDER GILLENEA / AFP, AP Photo/Jose Breton; Gettyimages.ru/Fran Santiago