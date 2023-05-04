35 комментариев

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🏆 Первый Кубок «Реала» с 2014-го! «Осасуну» не спасла суперпушка Торро – но было достойно

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Родриго Гоэс Родриго Гоэс
Футбол Футбол

Десятый трофей Анчелотти в «Мадриде».

«Реал» обыграл «Осасуну» в финале Кубка Испании (2:1) благодаря дублю Родриго. У «Осасуны» единственный мяч забил Лукас Торро.

В старте «Реала» на финал вышло аж 10 иностранцев, единственный испанец – Дани Карвахаль. «Реал» стал первой командой в истории Кубка Испании с таким количеством легионеров в финале. 

Перед матчем болельщики «Осасуны» выложили красивейшую мозаику на трибунах – подняли 22,5 тысячи карточек!

Жарко было еще до матча – Винисиус не пошел на традиционное рукопожатие с судьями, все остальные это сделали. Сам Винисиус дошел до скамейки запасных, снял толстовку и побрел на поле – к судьям так и не подошел.

«Осасуна» достойно сопротивлялась и даже забила супермяч. Но все решил дубль Родриго

«Реал» открыл счет уже на второй минуте: Винисиус обыграл двух соперников и прострелил в штрафную, Феде Вальверде элегантно пропустил между ног, и Родриго замкнул.

К середине тайма, несмотря на преимущество «Реала» по владению, нить игры время от времени перехватывала «Осасуна»: памплонцы даже создали пару моментов, но не очень опасных.

На 26-й минуте команды обменялись явными моментами: сначала Бензема закручивал в пустой угол, но потащил Серхио Эррера, после чего «Осасуна» провела молниеносную контратаку, в которой Абде Эззальзули пытался забить подсечкой мимо Тибо Куртуа. Спас Дани Карвахаль, но мяч, кажется, и так шел мимо ворот – перестраховаться никогда не помешает, тем более в финале кубка.

До конца тайма команды не забили: кроме выстрела Давида Алабы в перекладину со штрафного и опасного удара Винисиуса явных моментов не было.

После свистка на перерыв нападающий «Осасуны» Чими Авила пытался добраться до Винисиуса, но безуспешно. 

Во втором тайме «Осасуна» вдруг сравняла: на 58-й минуте Абде закинул мяч в штрафную, а после выноса Лукас Торро в касание отправил мяч в левый нижний. Красотища!

И какой сюжет: Лукас Торро в юности 4 года выступал за молодежные команды «Реала», но не закрепился и уехал в более скромные команды.

Равным счет держался недолго: через 12 минут Винисиус выдал слалом по флангу, мяч заметался в штрафной, удар, рикошет – и мяч отыскал Родриго прямо перед створом, бразилец не промахнулся с близкого расстояния.

После гола явных моментов не было, команды обменивались опасными атаками. До конца игры счет не изменился – 2:1! Есть трофей «Реала»!

Это первая победа «Реала» в Кубке за 9 лет. У Анчелотти десятый трофей с мадридцами

«Реал» выиграл Кубок Испании впервые с 2014 года – тогда мадридцы с таким же счетом обыграли «Барселону». По победам в турнире мадридцы третьи (20). 23 раза Кубок Испании выигрывал «Атлетик», 31 раз – «Барселона».

Карло Анчелотти завоевал 10-й трофей в «Реале». За два захода итальянец выиграл:

• чемпионат Испании 🏆

• Кубок Испании 🏆🏆

• Суперкубок Испании 🏆

• Лигу чемпионов 🏆🏆

• Суперкубок Европы 🏆🏆

• Клубный чемпионат мира 🏆🏆

Всего у итальянца 26 трофеев в качестве тренера. А вот Карим Бензема взял 33-й трофей: он самый титулованный французский футболист в истории. За карьеру он выиграл 25 титулов в составе «Реала», 7 – в составе «Лиона» и один со сборной Франции. 

Для «Осасуны» это был второй финал Кубка Испании в истории: до этого проиграли «Бетису» в 2005-м (1:2) – пропустили решающий в дополнительное время. У «Реала» теперь 40 финалов.

За всю историю «Реал» и «Осасуна» провели 5 матчей, все выиграли мадридцы: в четвертьфинале в сезоне-1986/87 (2:1 и 4:1), в 1/8 в сезоне-2013/14 (два раза по 2:0) и сегодня в финале (2:1).

Реал Мадрид – Осасуна 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
6 мая, 23.00, «Ла Картуха»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Родриго, 1:1 – 58 Торро, 2:1 – 70 Родриго.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Кроос (Модрич, 82), Вальверде, Тчуамени (Рюдигер, 69), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 89), Бензема.
ОсасунаЭррера, Аридане, Давид Гарсия, Хуан Крус, Пенья (Рубен Гарсия, 75), Мойсес Гомес (Кике Гарсия, 86), Торро (Ибаньес, 86), Орос, Монкайола, Эз Абде (Барха, 75), Будимир (Чими Авила, 70).
Предупреждения:
Монкайола (21), Давид Гарсия (37), Милитао (41), Винисиус Жуниор (45), Камавинга (75), Барха (83), Вальверде (90), Куртуа (90), Ибаньес (90).

Фото: East News/JAVIER SORIANO / AFP, ANDER GILLENEA / AFP, AP Photo/Jose Breton; Gettyimages.ru/Fran Santiago

35 комментариев

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Тюменский медвежонок
Осасуне респект на самом деле за игру и интересный финал, команда очень быстро пропустила и не посыпалась и не испугалась, моментами даже смотрелись лучше, очень много атаковали, классная команда, но Реал есть Реал, королевский клуб не проигрывает финалы
+62
-7
+55
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Granero-24
Вот кто представлял в 2014 году, да и после первого ухода Карло, что следующий Кубок будет через 9 лет! А еще опять при Анчелотти! Фантастика!
+53
-6
+47
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xDe xDe
Осасуна реально хороша была. Очень достойный финал от них, правда, с полным провалом на правом фланге обороны, где Винисиус сегодня делал что хотел. Это, по сути, и решило матч - обе голевые атаки разогнал бразилец, просто оставив в дураках своих соперников.
+37
-1
+36
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Софья Хороброва
Ответ xDe xDe
Осасуна реально хороша была. Очень достойный финал от них, правда, с полным провалом на правом фланге обороны, где Винисиус сегодня делал что хотел. Это, по сути, и решило матч - обе голевые атаки разогнал бразилец, просто оставив в дураках своих соперников.
справедливости ради, сейчас легче назвать игроков, которых Вини не будет возить, их единицы. Да еще и в суперформе он
+24
0
+24
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Андрей Хенто
Осасуне респект за матч. Сражались достойно. Вообще игра получилась очень классной с обилием голевых моментов, достойный финал получился. Болельщиков Мадрида с победой!
+14
-2
+12
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ZA.RMA
Ответ gPk
И потерял Ла Лигу:D
Реал Мадрид, если вы не в курсе, действующий обладатель Ла Лиги, которую они выиграли во главе с папой Карлой)
+13
-1
+12
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xDe xDe
Ответ Софья Хороброва
справедливости ради, сейчас легче назвать игроков, которых Вини не будет возить, их единицы. Да еще и в суперформе он
Да, согласен, совершенно верно. Мой комментарий - не критика защитников Осасуны индивидуально, а, скорее, некоторое недоумение, почему бразильца так часто оставляли один в один.
+11
0
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Denis Akhmarov
Поздравляем Азара с очередным трофеем
+7
0
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Софья Хороброва
Ответ gPk
Я не думаю, и это не истерики, а прямые факты. И это знает весь мир, как и фанаты Реала , просто умалчивают это. Другие фанаты же всё прекрасно видели. Прекрасно видели как Миятович забивал в финале ЛЧ победный гол из офсайда Юве. Как Рамос забивал из офсайда в финале против Атлетико и этот год по итогу перевёл Реал в овертаймы. Прекрасно мир видел как 2 раза убивали Баварию. Прекрасно видели как судьи убивали ПСЖ. Вы можете этим зашкварным судейским победам радоваться сколько влезет. Только не нужно говорить людям что им надевать, когда вы сами в этой шапки сидите) Из-за годов из офсайда укрепляется статус Реала. Ахах
только после этих матчей слышала истерики про судей, как и в матчах всех других команд. в последние 3 года вообще не слышала слова о том, что реалу помогают судьи. может изредка только от фанов барселоны. но я эти слова не воспринимаю всерьез, ведь после матча челси-барселона, у фанатов барселоны нет права говорить про судей минимум сто лет. а вот комплименты почти каждый матч слышу, мол неважно какой силы команда, против реала шансов мало будет. и комментаторы постоянно удивляются как реал мотивацию находит играть. а так, все победы уже в истории записаны. и не будут вычеркнуты никогда
+7
-1
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ZA.RMA
Ответ Granero-24
Вот кто представлял в 2014 году, да и после первого ухода Карло, что следующий Кубок будет через 9 лет! А еще опять при Анчелотти! Фантастика!
Своим приходом вернул кубок)
+9
-3
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Софья Хороброва
Ответ xDe xDe
Да, согласен, совершенно верно. Мой комментарий - не критика защитников Осасуны индивидуально, а, скорее, некоторое недоумение, почему бразильца так часто оставляли один в один.
ну тут тяжело его "не оставить". это как держать Месси или Роналду в их лучшей форме. пока не научился никто) ты можешь их сдерживать до бесконечности, но к концу игры 1-3 гола все равно создают.
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Mister Ghost
Заслужили, молодцы, поздравлю фанатов Реала! Хочу отметить Осасуну, они красавцы, спасибо за такой финал, часто многие финалы с командами такого уровня превращаются в банальный разгром, но Осасуна билась, старалась и самое важное играла футбол!
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Софья Хороброва
Ответ gPk
После 5 побед в ЛЧ за 8 лет серьёзно относиться к турниру где заряжены судьи и вправду не стоит. Когда судьи не помогали, то видели как Ливерпуль в прошлом сезоне деклассировал 90 минут Реал))) 1 удар в створ за 90 минут - вот тебе настоящий чемпион :DDD
а, судьи теперь, понятно. что потом будет? поле на 5% наклонено в сторону ворот соперника реала? шапочку из фольги не забудь главное надеть. мне вот интересно узнать мнение тех, кто пишет про судей. для чего? вы думаете, что кто-то всерьез воспринимает такие истерики? или что у реала титулы отнимут? или забудут их победы в лч? конечно же нет. наоборот, из-за таких людей, лишь укреплеятеся статус реала как королевского клуба, который практически невозможно обыграть
+6
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xDe xDe
Ответ Софья Хороброва
ну тут тяжело его "не оставить". это как держать Месси или Роналду в их лучшей форме. пока не научился никто) ты можешь их сдерживать до бесконечности, но к концу игры 1-3 гола все равно создают.
Тоже верно) Видимо, Аррасате и закладывался на то, что, как ни обороняйся, Винисиус хоть раз но пролезет и убойный момент себе или партнёрам таки создаст. Поэтому сделал ставку на прессинг и атаку (через навесы в случае Осасуны - эффективную), чтобы сыграть в свою игру. И это, надо признать, у памплонцев получилось.
+3
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Ilya Chistyakov
По моему скромному мнению, потенциал Родриго сильно выше Винисиуса. Просто хладнокровный киллер, чутье, понимание куда, как и когда бежать открываться, игра в подыгрыш, а как он выходит на замену и делает результат в лучших традициях джокера Бербатова в "Ферги-тайм"... А пацану между тем 22 года всего, то ли ещё будет!)
P. S. В тегах лидсовский Родриго, привет модерам🤡
+5
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Ilqar Murad
Ждем нытье про судейство ,про однообразную игру Винисиуса, хвалу игре осасуне и про то что не повезло им, а Реалу повезло и так далее и т.п.
+2
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Bleck Ridermen
Светит солнце, Реал выиграл 🏆, у сосьёс 🔥- это счастье😇😂!!!
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Брулин
Осасуна - прямо умирала сегодня на поле и при этом в футбол играла !
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Ilqar Murad
Ответ gPk
В принципе скоро им можно будет совсем не выходить на поле. Зачем на него выходить если судья сделает нужный результат?)
А негрейро кто платил? Так быстро забыл?
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Ilqar Murad
Ответ gPk
После 5 побед в ЛЧ за 8 лет серьёзно относиться к турниру где заряжены судьи и вправду не стоит. Когда судьи не помогали, то видели как Ливерпуль в прошлом сезоне деклассировал 90 минут Реал))) 1 удар в створ за 90 минут - вот тебе настоящий чемпион :DDD
А барсуки даже этого не могут.
+1
0
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Ilqar Murad
Ответ Софья Хороброва
а, судьи теперь, понятно. что потом будет? поле на 5% наклонено в сторону ворот соперника реала? шапочку из фольги не забудь главное надеть. мне вот интересно узнать мнение тех, кто пишет про судей. для чего? вы думаете, что кто-то всерьез воспринимает такие истерики? или что у реала титулы отнимут? или забудут их победы в лч? конечно же нет. наоборот, из-за таких людей, лишь укреплеятеся статус реала как королевского клуба, который практически невозможно обыграть
Да этот зомби всегда одно и то же пишет, надоел уже.
+1
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Алексей Муравьёв
Поздравляю болельщиков Реала с победой )))
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Dmitry Ragulin
Гол Осасуны можно показать, а Реала нет?)))
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BananaMantana
ну наконец то взяли кубок! интересно,что это произошло при Карло )
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Софья Хороброва
Ответ gPk
Реал Мадрид выиграл ту компанию исключительно из-за слабости конкурентов. В этом сезоне конкуренты стали сильнее , но при этом спокойно на +14 очков опережают Реал который кстати в том году всего на 6 очков больше имел к 34 туру. Даже с таким наборов очков отставали бы от Барселоны на 8 очков. И это кстати ещё с тем учётом, что Реал понимает что у них нет шансов в чемпионате и уже банально начинает ротировать состав перед играми.) Но вы утешайте себя)
увы у Реала мало мотивации играть в лалиге. боюсь они скоро потеряют мотивацию играть в лч. 5 лч за 8 лет, это очень сложно даже вообразить. но чтобы понять, насколько реал силен, можно вспомнить Ливерпуль, который еле выполз из группы, когда выиграл ЛЧ. это неудивительно, ведь в ЛЧ сборка лучших клубов в мире. а после группы еще 1/8, 1/4, 1/2 и финал. и теперь подумай. 5 побед в лч за послдение 8 лет. можно ли быть серьезным в Лалиге после таких результатов? не думаю.
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