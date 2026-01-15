Матч окончен
Кубок Африки. 1/2 финала. Нигерия проиграла Марокко по пенальти, Сенегал победил Египет
В Кубке Африки прошли матчи 1/2 финала.
В 1/2 финала Кубка Африки сборная Сенегала переиграла Египет (1:0), Нигерия не прошла Марокко (0:0, пенальти – 2:4).
1/2 финала
Кубок Африки. Полуфинал
14 января 20:00, Stade Prince Moulay Abdallah
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
