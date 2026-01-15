  • Спортс
  Кубок Африки. 1/2 финала. Нигерия проиграла Марокко по пенальти, Сенегал победил Египет
164

Кубок Африки. 1/2 финала. Нигерия проиграла Марокко по пенальти, Сенегал победил Египет

В Кубке Африки прошли матчи 1/2 финала.

В 1/2 финала Кубка Африки сборная Сенегала переиграла Египет (1:0), Нигерия не прошла Марокко (0:0, пенальти – 2:4).

Кубок Африки

1/2 финала

Кубок Африки. Полуфинал
14 января 17:00, Стад де Танжер
Логотип домашней команды
Сенегал
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Египет
Матч окончен
90’
+4’
Фатхи   Мохсен
Гуйе   Сисс
90’
+1’
Ндиай   Сарр
85’
Джексон   Ндиайе
85’
83’
Ашур   Мохамед
81’
Рабиа   Зизо
  Мане
78’
Диарра   Камара
46’
46’
Эль-Фоту   Трезеге
2тайм
Перерыв
Диарра
41’
Кулибали   Сарр
23’
Кулибали
17’
6’
Абдельмагид
Сенегал
Менди, Диуф, Ниакате, Кулибали, Диатта, Гуйе, Гуйе, Диарра, Мане, Джексон, Ндиай
Запасные: Диав, Якобс, Сисс, Камара, Диалло, Менди, Ндиайе, Мбайе, Сек, Сарр, Диуф, Сарр, Диа, Сарр, Сабали
1тайм
Египет:
Эль-Шенави, Рабиа, Абдельмагид, Эль-Ханафи, Ашур, Эль-Фоту, Фатхи, Аттиа, Хани, Мармуш, Салах
Запасные: Исмаил, Шехата, Фатхи, Шубейр, Собхи, Фейсал, Аль-Шенави, Зизо, Сабер, Эйд, Абдельмонем, Адель, Трезеге, Мохсен, Мохамед
Подробнее
Кубок Африки. Полуфинал
14 января 20:00, Stade Prince Moulay Abdallah
Логотип домашней команды
Нигерия
Завершен
0 - 0
Счет в серии пенальти 2 - 4
Логотип гостевой команды
Марокко
Матч окончен
Счет в серии пенальти2 : 4
Эн-Несири
Оньемаечи
Хакими
Деле-Баширу
Бен-Сегир
Чуквуэзе
Игаман
Онуачу
Эль-Энауи
Пен
Перерыв
Оньека   Чуквуэзе
120’
+1’
118’
Сайбари   Бен-Сегир
Осимхен   Онуачу
118’
107’
Браим Диас   Ахомаш
2 доптайм
Перерыв
103’
Эззальзули   Эн-Несири
Адамс   Деле-Баширу
98’
1 доптайм
Перерыв
84’
Эль-Кааби   Таргаллин
84’
Эль-Ханнус   Игаман
Нвадике   Саймон
83’
Нвадике
77’
2тайм
Перерыв
Басси
33’
Нигерия
Нвабили, Оньемаечи, Басси, Аджайи, Осейи-Сэмюэл, Ивоби, Нвадике, Оньека, Лукман, Осимхен, Адамс
Запасные: Деле-Баширу, Лавал, Эджуке, Онуачу, Саймон, Чуквуэзе, Узохо, Огбу, Акинсанмиро, Авазьем, Нади, Обасогие, Сануси, Усман
1тайм
Марокко:
Буну, Мазрауи, Мазина, Агерд, Хакими, Эль-Энауи, Эззальзули, Сайбари, Эль-Ханнус, Браим Диас, Эль-Кааби
Запасные: Мохамеди, Шиби, Таргаллин, Амрабат, Аль-Харрар, Аит Будлаль, Эн-Несири, Игаман, Беламмари, Эль-Ямик, Тальби, Раими, Салах-Эддин, Ахомаш, Бен-Сегир
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Африки

Таблицы Кубка Африки

Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
