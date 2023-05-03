24 комментария

Вот это поворот.

Цените уникальные сюжеты? Приглашаем во вторую лигу Германии!

Наш герой – форвард «Ганновера» Хендрик Вайдандт. Возможно, вы никогда о нем не слышали, но это местная легенда: только в 23 года Хендрик впервые сыграл на уровне профи, а в 27 лет взял и... просто закончил с футболом.

Весь путь Вайдандта уместился в 5 лет. Зато каких!

Сказочный взлет Вайдандта: из любителей в Бундеслигу

В 2014-м 19-летний Хендрик не мечтал о серьезной карьере. Он тихо играл в городской любительской лиге за местный «Гросс Мюнцель» в 25 километрах от Ганновера и клепал голы. Только однажды 195-сантиметрового Вайдандта заметил профессиональный «Эгесторф-Лангредер» – и форвард не смог отказать. Лучший результат в истории «Эгесторфа» – четвертый дивизион Региональной лиги Норд, это низшая ступень немецкой футбольной системы, где играют команды из Нижней Саксонии, Бремена и Гамбурга. Там за три сезона Вайдандт забил 40 мячей.

В «Эгесторфе» Вайдандт получал всего 400 евро в месяц, но не жаловался. А летом 2018-го случилось что-то необъяснимое: в предпоследнем раунде Региональной лиги Норд он забил второй команде «Ганновера» и так понравился тренерам, что вскоре его позвали на просмотр. А там решили – Хендрика пора подводить не ко второй команде, а к основе.

«Ганновер» выдал Вайдандту контракт новичка сразу на 3 тысячи евро в месяц. В предсезонке Хенни забил восемь мячей и попал в заявку на Кубок Германии. А дальше – новое чудо: к 82-й минуте 1/32 финала «Ганновер» спокойно убирает «Карлсруэ», и тренер Андре Брайтенрайтер, слегка посмеиваясь, выпускает загадочного 23-летнего Вайдандта, который никогда не играл среди профессионалов.

Проходит три минуты – и Хендрик забивает. Еще пять минут – второй гол.

«Такие моменты, даже сказки, иногда случаются в футболе», – промолвил шокированный менеджер «Ганновера» Хорст Хельдт. Брайтенрайтер радовался: «Хенни сегодня самый счастливый человек на свете. Мы все радуемся вместе с ним».

Вскоре Вайдандт шикарно дебютировал и в Бундеслиге: выскочил на замену в конце второго тайма и через минуту забил «Вердеру». В сезоне-2018/19 Хендрик оформил 6 голов в чемпионате, но спустился с «Ганновером» на ступень ниже. С тех пор Вайдандта в клубе полюбили примерно все.

Теперь Хендрик начинает новый этап. Не зря же он получал образование во время футбольной карьеры

И такую удивительную карьеру форвард завершает в 27 лет.

Ради чего? Все просто: Хендрик хочет работать в налоговой инспекции вместе с отцом. Не думайте, у него есть соответствующее магистерское образование, причем он получил его во время футбольной карьеры.

На прощание Хендрик оставил фанатам «Ганновера» трогательное послание: «Хочу сообщить вам, что решил закончить не самую долгую, но очень яркую и насыщенную карьеру футболиста здесь, в «Ганновере». Я думал над этим уже несколько недель.

Многие из вас знают, что я занимался налогообложением. Хочу воспользоваться возможностью и начать новый этап жизни. Не в футболе, а в налоговой инспекции отца и посвятить себя новой и интересной задаче.

Я буду оглядываться назад и с теплотой вспоминать этот путь, вашу поддержку и тех людей, которых встретил здесь. Это было короткое приключение, но я никогда его не забуду».

И мы теперь тоже.

Фото: globallookpress.com/Malte Ossowski/SVEN SIMON, Elmar Kremser/SVEN SIMON, IMAGO/Sportfoto Zink