24 комментария

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Форвард «Ганновера» закончил в 27 – ради шанса в налоговой фирме отца 😮

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Вот это поворот.

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Наш герой – форвард «Ганновера» Хендрик Вайдандт. Возможно, вы никогда о нем не слышали, но это местная легенда: только в 23 года Хендрик впервые сыграл на уровне профи, а в 27 лет взял и... просто закончил с футболом.

Весь путь Вайдандта уместился в 5 лет. Зато каких!

Сказочный взлет Вайдандта: из любителей в Бундеслигу 

В 2014-м 19-летний Хендрик не мечтал о серьезной карьере. Он тихо играл в городской любительской лиге за местный «Гросс Мюнцель» в 25 километрах от Ганновера и клепал голы. Только однажды 195-сантиметрового Вайдандта заметил профессиональный «Эгесторф-Лангредер» – и форвард не смог отказать. Лучший результат в истории «Эгесторфа» – четвертый дивизион Региональной лиги Норд, это низшая ступень немецкой футбольной системы, где играют команды из Нижней Саксонии, Бремена и Гамбурга. Там за три сезона Вайдандт забил 40 мячей. 

В «Эгесторфе» Вайдандт получал всего 400 евро в месяц, но не жаловался. А летом 2018-го случилось что-то необъяснимое: в предпоследнем раунде Региональной лиги Норд он забил второй команде «Ганновера» и так понравился тренерам, что вскоре его позвали на просмотр. А там решили – Хендрика пора подводить не ко второй команде, а к основе.

«Ганновер» выдал Вайдандту контракт новичка сразу на 3 тысячи евро в месяц. В предсезонке Хенни забил восемь мячей и попал в заявку на Кубок Германии. А дальше – новое чудо: к 82-й минуте 1/32 финала «Ганновер» спокойно убирает «Карлсруэ», и тренер Андре Брайтенрайтер, слегка посмеиваясь, выпускает загадочного 23-летнего Вайдандта, который никогда не играл среди профессионалов. 

Проходит три минуты – и Хендрик забивает. Еще пять минут – второй гол.

«Такие моменты, даже сказки, иногда случаются в футболе», – промолвил шокированный менеджер «Ганновера» Хорст Хельдт. Брайтенрайтер радовался: «Хенни сегодня самый счастливый человек на свете. Мы все радуемся вместе с ним».

Вскоре Вайдандт шикарно дебютировал и в Бундеслиге: выскочил на замену в конце второго тайма и через минуту забил «Вердеру». В сезоне-2018/19 Хендрик оформил 6 голов в чемпионате, но спустился с «Ганновером» на ступень ниже. С тех пор Вайдандта в клубе полюбили примерно все.

Теперь Хендрик начинает новый этап. Не зря же он получал образование во время футбольной карьеры

И такую удивительную карьеру форвард завершает в 27 лет.

Ради чего? Все просто: Хендрик хочет работать в налоговой инспекции вместе с отцом. Не думайте, у него есть соответствующее магистерское образование, причем он получил его во время футбольной карьеры. 

На прощание Хендрик оставил фанатам «Ганновера» трогательное послание: «Хочу сообщить вам, что решил закончить не самую долгую, но очень яркую и насыщенную карьеру футболиста здесь, в «Ганновере». Я думал над этим уже несколько недель.

Многие из вас знают, что я занимался налогообложением. Хочу воспользоваться возможностью и начать новый этап жизни. Не в футболе, а в налоговой инспекции отца и посвятить себя новой и интересной задаче.

Я буду оглядываться назад и с теплотой вспоминать этот путь, вашу поддержку и тех людей, которых встретил здесь. Это было короткое приключение, но я никогда его не забуду».

И мы теперь тоже. 

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Фото: globallookpress.com/Malte Ossowski/SVEN SIMON, Elmar Kremser/SVEN SIMON, IMAGO/Sportfoto Zink

24 комментария

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Rojo Crio
Многие профи, при всём уважении, играют до 40 лет, не потому что чувствуют силы, а потому что бояться новой жизни после, так как плана б нет. Здесь кардинально другой случай, человек умеет расставлять приоритеты и ценить то что есть, удачи ему.
+110
0
+110
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Trash Talking
Когда в детстве все мечтали о форме Роналдо, а ты о форме налогового инспектора :)
+105
0
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Михаил Лубянский
Крутая история))
+53
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lovkac
Этот парень прошел футбол
+33
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шампион
Оливер Бирхофф из богатой семьи, но вместо бизнеса пошел в футбол. После не самых удачных первых лет карьеры подался в Австрию, оттуда во вторую итальянскую лигу. И только в 27 его подметил Удинезе. Дальнейшее - история. У каждого свой путь, но как по мне, этот Вайдандт еще успеет насидеться в кабинетах, а годы футбольной карьеры не вернуть.
+30
0
+30
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afganskymak
Немного для пояснения, если интересно : для того чтобы стать "налоговым инспектором", а точнее аудитором нужно сдать ещё экзамен после двух лет работы на полную ставку. И это мягко говоря не очень легкий экзамен, который сдает в среднем 45% желающих.
+14
0
+14
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Сергей Михайличенко
Офигенно и в профиках побыл и в карьере в другой сфере попробует преуспеть, достиг потолка на этом месте думаю, дальше можно и новый этап, так жизнь интереснее, как минимум. Удачи ему)
+8
0
+8
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Glukinho
Ответ шампион
Оливер Бирхофф из богатой семьи, но вместо бизнеса пошел в футбол. После не самых удачных первых лет карьеры подался в Австрию, оттуда во вторую итальянскую лигу. И только в 27 его подметил Удинезе. Дальнейшее - история. У каждого свой путь, но как по мне, этот Вайдандт еще успеет насидеться в кабинетах, а годы футбольной карьеры не вернуть.
просто не видит смысла гробиться зря
+8
-2
+6
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Metalloid
Ответ Rojo Crio
Многие профи, при всём уважении, играют до 40 лет, не потому что чувствуют силы, а потому что бояться новой жизни после, так как плана б нет. Здесь кардинально другой случай, человек умеет расставлять приоритеты и ценить то что есть, удачи ему.
На самом деле это целое поколение немцов такое, футболистов, ну в остальных сферах. Лам закончил рано, Гройскройц, ещё разные футболисты. Этот просто упёрся в планку, я думаю, и понял, что он не ограничен футболом. Этакое ощущение свободы, что ты можешь быть тем, кем захочешь.
+6
0
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Фан Рубина
Налоговым инспектором быть перспективнее.
+6
-1
+5
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Сергей Павлов
Не совсем ронял фразу «налоговая инспекция отца»
Это как?
+4
0
+4
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LoyalManc
Ответ Сергей Павлов
Не совсем ронял фразу «налоговая инспекция отца» Это как?
скорее всего имеется ввиду фирма по налоговым консультациям.
+3
0
+3
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Семён Жуйло
Я не понял, что значит "в налоговой инспекции отца"? В Германии налоговая инспекция, как и везде, не частная фирма, а государственное учреждение, и одного профильного образования мало, чтобы начать там работать. Может быть он пошел в аудиторскую фирму отца, и эта фирма занимается налогами?
+3
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SaTR
Как правило, даже абсолютно средние нападающие, имеющие такой высокий рост, часто находят себе применение в не самых топовых дивизионах
+3
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Константин Кв
Ну если у отца есть собственная налоговая инспекция, то может и не нужен ему футбол...
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Ilnur Hasanov
Налоговая фирма что это такое?
+1
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Timur_A
Ответ Сергей Павлов
Не совсем ронял фразу «налоговая инспекция отца» Это как?
У этой фразы может быть только одна интерпретация:
Германия - абсолютная монархия, отец - Король.
А с чего автор заметки так решил, я не знаю.
+1
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Balt
Ну и лады. В футбол до 35-36 поиграет ещё и здоровье много отдаст, а там работу потом ищи. А тут сразу уже место себе нашёл. Тем более если в перспективе сулит роль преемника владельца компании то до пенсии можно будет спокойно работать и процветать. А в футбол, при большом желании играть, можно и за любительскую команду погонять неплохо.
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ASH11
Ответ Metalloid
На самом деле это целое поколение немцов такое, футболистов, ну в остальных сферах. Лам закончил рано, Гройскройц, ещё разные футболисты. Этот просто упёрся в планку, я думаю, и понял, что он не ограничен футболом. Этакое ощущение свободы, что ты можешь быть тем, кем захочешь.
Гросскройц? Кто-кто, Кевин явно неудачный пример - главный раздолбай немецкого футбола.
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Bayern2004
Ответ Rojo Crio
Многие профи, при всём уважении, играют до 40 лет, не потому что чувствуют силы, а потому что бояться новой жизни после, так как плана б нет. Здесь кардинально другой случай, человек умеет расставлять приоритеты и ценить то что есть, удачи ему.
При всём уважении к вам и вашему возрасту,не учитывая цвет(Rojo Crio),хотел бы напомнить что в вашем случае слово "бояться" пишется без мягкого знака.
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art_1
Ответ afganskymak
Немного для пояснения, если интересно : для того чтобы стать "налоговым инспектором", а точнее аудитором нужно сдать ещё экзамен после двух лет работы на полную ставку. И это мягко говоря не очень легкий экзамен, который сдает в среднем 45% желающих.
RSA?
ACCA?
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