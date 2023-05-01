Есть вариант, когда пострадает и «Милан».

«Тулуза» выиграла Кубок Франции, мощные 5:1 в финале с «Нантом», и обычно такой трофей гарантирует участие в Лиге Европы – но тут случай сложнее.

«Тулуза» может остаться без еврокубков из-за «Милана».

У «Милана» и «Тулузы» общий владелец – американская инвестиционная фирма RedBird Capital. Правила УЕФА запрещают участвовать в турнирах клубам в такой ситуации. Там говорится: «Физическое или юридическое лицо не может владеть или оказывать влияние более чем на один клуб, участвующий в соревновании».

Не влияет даже то, что «Милан» может выйти в Лигу чемпионов. Ведь из ЛЧ, с третьего места в группе, вполне можно перейти в ЛЕ – и вот конфликт интересов.

Преимущество будет у «Милана», это оговорено: если в турниры УЕФА попадают два клуба с общим владельцем, приоритет у того, кто квалифицировался в более престижный еврокубок. Второй критерий – место в чемпионате, тут тоже очевидно: «Тулуза» пока 12-я в Лиге 1, а в раскладе, при котором возникает такая проблема, «Милан» финиширует в топ-5.

Правда, все может быть и наоборот: «Милан» не сыграет в еврокубках вообще, если станет шестым , это место предполагает Лигу конференций. Потому что преимущество по старшинству турниров будет уже у «Тулузы». Никакой разницы, что «Милан» в бизнес-смысле первостепенен.

УЕФА отдельно проговорил в правилах деталь: если один из клубов отобрался в групповой этап ЛЧ, а другой – в группу Лиги конференций, играть в еврокубках могут оба клуба с одним владельцем, потому что при таких исходных данных пересечься невозможно.

Если «Тулуза» не пройдет в Лигу Европы по формальным критериям, ее место перейдет пятой команде Лиги 1 – сейчас это «Лилль».

Общие владельцы – RedBird Capital. Они ведут дела с Леброном и Скалой, косвенно инвестируют и в «Ливерпуль»

Американская инвестиционная компания приобрела «Милан» прошлым летом за 1,2 млрд долларов. Ее основали в 2014-м, глава там – бизнесмен Джерри Кардинале.

RedBird активно инвестирует в культурные и спортивные проекты. Помимо «Милана» и «Тулузы», это еще и кинокомпания SkyDance Media (сняла фильмы «Топ Ган: Мэверик» и последние части «Миссия невыполнима»), Springhill Company – бизнес Леброна Джеймса, XFL – лига американского футбола от Дуэйна «Скалы» Джонсона.

За год до «Милана» RedBird приобрела 10% компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и «Питтсбург Пингвинс». К слову, связь RedBird с «Ливерпулем» УЕФА не смутила – доля и правда маленькая, инвесторы при ней явно не имеют влияния на решения в английском клубе. Так что обе команды без проблем сыграли в Лиге чемпионов-2022/23.

Стойте, но как в еврокубках играют два клуба из семьи «Ред Булл»?

Это логичный вопрос: почему тогда в ЛЧ вместе играют «РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург»?

Формально сейчас два клуба не связаны – это проверял УЕФА. Всю систему управления пришлось перелопатить в 2017-м, когда «Лейпциг» впервые вышел в еврокубки. Руководители тогда сами просились на заседание комиссии УЕФА по финансовому контролю клубов, чтобы доказать независимость.

В итоге «Ред Булл» формально отказался от австрийского клуба: остались лишь как спонсоры, сократив финансирование, и сняли с ключевых должностей своих сотрудников. В частности, свой пост главы футбольного департамента «Ред Булла» покинул Оливер Минтцлафф, гендиректор «Лейпцига». УЕФА пришел к выводу, что теперь «Ред Булл» спонсирует «Зальцбург», но не владеет им.

Опасения, кстати, оказались небеспочвенными: «Зальцбург» и «Лейпциг» играли в одной группе Лиги Европы в сезоне-2018/19, и больше всех это напрягало «Селтик» и шотландские медиа. Но австрийцы неожиданно дважды шлепнули главную команду «Ред Булла» и оставили ее вне плей-офф.

Так что в теории RedBird может воспользоваться лазейкой, которую использовал «Ред Булл».

Фото: East News/AA/ABACA/Abaca ; Gettyimages.ru/Matthias Kern / Stringer ; globallookpress.com/Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency