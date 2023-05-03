179 комментариев

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«Наполи» – чемпион Италии! Впервые со времен Марадоны

серия А Италия серия А Италия
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Диего Марадона Диего Марадона
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Наполи Наполи
Футбол Футбол

Наконец-то.

Случилось одновременно такое долгожданное и такое ожидаемое: «Наполи» выиграл Серию А!

Долгожданное – потому что Неаполь прожил без скудетто 33 года, хотя бывал к титулу совсем близко. Четыре раза за последние десять лет становился серебряным призером и трижды бронзовым.

Ожидаемое – потому что «Наполи» давно в большом отрыве, без перерывов лидируют с седьмого тура. Еще осенью команда Лучано Спаллетти полетела в отрыв, пока все остальные ошибались, зимой сохранила приличный темп. И вот теперь, первой в Европе, официально выиграла титул.

Теперь «Наполи» – трехкратный чемпион Италии.

🏆 Первый титул выиграли в 1987-м, к нему привел капитан Диего Марадона

Перед первым туром Джузеппе Брусколотти отдал Марадоне капитанскую повязку с одним условием: «Сделай нас чемпионами». К зиме «Наполи» не проиграл ни разу, в 9-м туре встретился с «Юве» – действующим чемпионом. Считается, что тот день предопределил сезон. До конца сезона «Наполи» ни разу не подпустил «Ювентус».

За тур до конца 20-летний парень по фамилии Баджо едва все не испортил: пролетел 70 метров, уложил защиту и вратаря и закатил мяч в пустые, впервые бросив вызов величию Марадоны. Но в параллельном матче «Юве» сыграл вничью, и «Наполи» стал чемпионом. (Здесь еще больше деталей эпохи и того золота).

🏆🏆 Второй забрали через три года – в 1990-м. 

Лучано Моджи тогда понял, что гений Марадоны не сможет вечно прикрывать недостатки состава, и собрал удивительную команду – с Феррарой в защите, звездным Алемао в центре и супербомбардиром Карекой в атаке. «Наполи» почти весь сезон шел позади великого «Милана», а ключевую роль сыграли не только результаты, но и инцидент с монеткой, которую бросили фанаты «Аталанты» в игрока неаполитанцев.

В том туре миланцы сыграли вничью, «Наполи» тоже, но из-за происшествия им потом присудили техническую победу после детективной истории. В трех последних турах после «Наполи» выиграл все матчи, «Милан» споткнулся – и титул еще раз умчал в Неаполь. (Тут захватывающий сюжет-1990 рассказан во всех подробностях).

🏆🏆🏆 И вот теперь третий титул – имени Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена!

В команде, которую построил Лучано Спаллетти. «Наполи» доминировал весь сезон и вообще не обращал внимания на конкурентов: в Италии больше 20 лет титулы брали только «Ювентус», «Милан» и «Интер», предыдущий титул за пределами этих Турина и Милана – победа «Ромы» в сезоне-2000/01.

Нигерийский форвард забил 22 мяча – он с отрывом лучший бомбардир Серии А. Грузинский полузащитник сделал уже 12+10 – это самый разносторонний атакующий игрок сезона.

Хвича покорил Италию в первый же сезон. Поначалу далеко не все верили, что он сможет заменить неаполитанцам Лоренцо Инсинье, но грузин, которому только по ходу чемпионата исполнилось 22, сразу же помог дотянуться до мечты.

И быстро заслужил это прозвище – Кварадона. После оформленного скудетто тем более никаких сомнений, что заслужил.

👏👏👏

Децибел Беллини – легендарный диктор «Наполи» («Гон-са-ло»!). Он все лето тренировал произношение фамилии Хвичи

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, IMAGO/Jonathan Moscrop; East News/imago/Buzzi Diego; Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro

179 комментариев

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vladimir.kostrichko
Тбилиси ликует!!!!!!!!!!!!!!
Наконец наш представитель опять чемпион Италии !!!!!!!!!!!
Форца Наполи!!!!!!!
+377
-20
+357
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Shuller18
Мне как нейтральному болельщику отрадно за них. За клуб, который долго к этому шёл, когда не получалось даже с 90+ очками. За Хвичу, который с ходу доказал свой космический потенциал, не потратив ни дня на адаптацию. За Спалетти, который тоже наконец-то выиграл Серию А, хотя много симпатичных итальянских команд до этого построил. За Осимхена, кто теперь вспомнит его якобы завышенный ценник в 80 лямов? Ну и за всех остальных.
Марадона на небесах сейчас самый счастливый человек...
+310
-8
+302
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Spotted_Girafffe
как жаль, что старик совсем чуть не дожил до чемпионства Аргентины и Наполи)
и персонально конечно же очень рад за Спалетти)
+276
-3
+273
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Shikari
Ответ Spotted_Girafffe
как жаль, что старик совсем чуть не дожил до чемпионства Аргентины и Наполи) и персонально конечно же очень рад за Спалетти)
Точно не был "стариком", 60 лет, глянь на Бреда Питта и Тома Круза, как можно выглядеть, если кокс поменять на подобие ЗОЖ
+100
-3
+97
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Gio S
Ответ vladimir.kostrichko
Тбилиси ликует!!!!!!!!!!!!!! Наконец наш представитель опять чемпион Италии !!!!!!!!!!! Форца Наполи!!!!!!!
С чемпионством ! Наполи заслужил !
+82
-2
+80
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san-bernar
Урааа!!! Не представляю что в Неаполе происходит )))
+66
-3
+63
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Олег Акимов
Ответ san-bernar
Урааа!!! Не представляю что в Неаполе происходит )))
Я сейчас в центре Неаполя :) Происходит безумие :)
+43
-4
+39
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igls54
Мистеру и всем сочувствующим искренние поздравления! Долгое ожидание триумфа приятнее многократно
+41
-3
+38
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Ozerki
Смог лысый шарлатан! Отличного опыта в Зените набрался! Просто молодец!
+37
-2
+35
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Spotted_Girafffe
Ответ Shikari
Точно не был "стариком", 60 лет, глянь на Бреда Питта и Тома Круза, как можно выглядеть, если кокс поменять на подобие ЗОЖ
это скорее уважительное обращение было, а не про возраст) Питт кстати подсдал последние годы, но Круз 🔥
+35
-3
+32
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Varvar27
Ответ san-bernar
Урааа!!! Не представляю что в Неаполе происходит )))
Я представляю,в Ютуб легко найти лайв камеры Неаполя) там феерия
+25
-2
+23
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LorenzoInsigne
Сегодня Неаполь самый счастливый город на планете!
Поздравляем!
Особенно радостно за синьора Лучано
+23
-2
+21
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Vik Elis
Чтобы Вы понимали отношение к Хвиче в Грузии , это отношение в Португалии к Кришу. В принципе это “ американская мечта “ , провинциальный парень из небогатой семьи становится звездой мирового футбола за счет трудолюбия. В отличие от братьев Арвеладзе и Кинкладзе , Хвича ( да и Каладзе ) жили очень скромно
+24
-4
+20
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rb
Красивая история чемпионства. Что может быть лучше в футболе. Болельщиков Наполи поздравляю с долгожданным праздником. Следующий чемпионат должен быть интересным.
+21
-2
+19
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Евгений Громов 22
Ответ Vik Elis
Чтобы Вы понимали отношение к Хвиче в Грузии , это отношение в Португалии к Кришу. В принципе это “ американская мечта “ , провинциальный парень из небогатой семьи становится звездой мирового футбола за счет трудолюбия. В отличие от братьев Арвеладзе и Кинкладзе , Хвича ( да и Каладзе ) жили очень скромно
Как сейчас помню как рассекал по ночному Киеву скромный Ламборгини с номерами КАХА
+17
0
+17
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vzi
Маццари, Бенитес, Сарри, Анчелотти, Гаттузо…
Кто только ни пытался!
А получилось у Спаллетти.
+17
-1
+16
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Rossoneri1996
Ответ Shikari
Питт никогда не был экшн-героем, хотя в Money train смотрится бодрячком.
Ты смешал Bullet train и Moneyball🤣🤣🤣
+17
-1
+16
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шампион
Кто бы подумал, что первый же сезон после ухода лидеров - Инсинье, Кулибали, Мертенса - станет для Наполи чемпионским. Хвича, Осимхен, Ким и другие огромные молодцы. Но наверное, старая гвардия, которая не дотянулась до трофея, но подняла Наполи от уровня середняка до постоянного претендента (пусть и лажающего), тоже заслуживает теплых слов. Наполи прошел очень долгий и сложный путь, на котором не было денег с луны или из нефтяных скважин, а была кропотливая работа менеджеров и руководства, которые не боялись рисковать и не сдавались после неудач.
+18
-3
+15
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dutchtrio
В отличие от Арсенала не зря слились из других турниров
+15
-3
+12
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NomerSports
Чемпионства Аргентины и Наполи в один сезон спустя более 30 лет после побед с Диего .Вот уж история .
+11
0
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Контрольный выстрел
Ответ vladimir.kostrichko
Тбилиси ликует!!!!!!!!!!!!!! Наконец наш представитель опять чемпион Италии !!!!!!!!!!! Форца Наполи!!!!!!!
Ваш представитель? Вова Костричко грузин?))
+11
-1
+10
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Там где нас есть!
Аргентина - чемпион Мира, Наполи - чемпион Италии... Диего жив!
+12
-2
+10
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Dayti
Ответ Южанин78
Поздравляем, но надеюсь этот ваш представитель не опуститься до уровня другого
твоё "надеюсь" никого не волнует 🤷‍♂️
+20
-11
+9
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Apol
Вот что Хвича животворящий делает
+13
-5
+8
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gninnur esrever*
Даже у вечно пятого Наполи получилось. А Арсенал -- это Арсенал. Всё стабильно.
+13
-5
+8
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