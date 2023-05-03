179 комментариев

Наконец-то.

Случилось одновременно такое долгожданное и такое ожидаемое: «Наполи» выиграл Серию А!

Долгожданное – потому что Неаполь прожил без скудетто 33 года , хотя бывал к титулу совсем близко. Четыре раза за последние десять лет становился серебряным призером и трижды бронзовым.

Ожидаемое – потому что «Наполи» давно в большом отрыве , без перерывов лидируют с седьмого тура. Еще осенью команда Лучано Спаллетти полетела в отрыв, пока все остальные ошибались, зимой сохранила приличный темп. И вот теперь, первой в Европе, официально выиграла титул.

Теперь «Наполи» – трехкратный чемпион Италии.

🏆 Первый титул выиграли в 1987-м, к нему привел капитан Диего Марадона

Перед первым туром Джузеппе Брусколотти отдал Марадоне капитанскую повязку с одним условием: «Сделай нас чемпионами». К зиме «Наполи» не проиграл ни разу, в 9-м туре встретился с «Юве» – действующим чемпионом. Считается, что тот день предопределил сезон. До конца сезона «Наполи» ни разу не подпустил «Ювентус».

За тур до конца 20-летний парень по фамилии Баджо едва все не испортил: пролетел 70 метров, уложил защиту и вратаря и закатил мяч в пустые, впервые бросив вызов величию Марадоны. Но в параллельном матче «Юве» сыграл вничью, и «Наполи» стал чемпионом. (Здесь еще больше деталей эпохи и того золота).

🏆🏆 Второй забрали через три года – в 1990-м.

Лучано Моджи тогда понял, что гений Марадоны не сможет вечно прикрывать недостатки состава, и собрал удивительную команду – с Феррарой в защите, звездным Алемао в центре и супербомбардиром Карекой в атаке. «Наполи» почти весь сезон шел позади великого «Милана», а ключевую роль сыграли не только результаты, но и инцидент с монеткой, которую бросили фанаты «Аталанты» в игрока неаполитанцев.

В том туре миланцы сыграли вничью, «Наполи» тоже, но из-за происшествия им потом присудили техническую победу после детективной истории. В трех последних турах после «Наполи» выиграл все матчи, «Милан» споткнулся – и титул еще раз умчал в Неаполь. (Тут захватывающий сюжет-1990 рассказан во всех подробностях).

🏆🏆🏆 И вот теперь третий титул – имени Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена!

В команде, которую построил Лучано Спаллетти. «Наполи» доминировал весь сезон и вообще не обращал внимания на конкурентов: в Италии больше 20 лет титулы брали только «Ювентус», «Милан» и «Интер», предыдущий титул за пределами этих Турина и Милана – победа «Ромы» в сезоне-2000/01 .

Нигерийский форвард забил 22 мяча – он с отрывом лучший бомбардир Серии А. Грузинский полузащитник сделал уже 12+10 – это самый разносторонний атакующий игрок сезона.

Хвича покорил Италию в первый же сезон . Поначалу далеко не все верили, что он сможет заменить неаполитанцам Лоренцо Инсинье, но грузин, которому только по ходу чемпионата исполнилось 22, сразу же помог дотянуться до мечты.

И быстро заслужил это прозвище – Кварадона. После оформленного скудетто тем более никаких сомнений, что заслужил.

👏👏👏

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, IMAGO/Jonathan Moscrop; East News/imago/Buzzi Diego; Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro