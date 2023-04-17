39 комментариев

Вежливая месть.

Карло Анчелотти второй год подряд приехал в Лондон с «Реалом» в апреле, чтобы выбить «Челси» из Лиги чемпионов. На этот раз все получилось уверенно: вторая победа 2:0. В том числе благодаря проблемам лондонцев.

Это особенный символ, потому что «Челси» для Анчелотти точно не чужой. В Лондоне Карло стал своим и запомнился как один из самых обаятельных тренеров эпохи Романа Абрамовича.

Приглашаем нырнуть в ту эпоху снова.

Секретные встречи с Абрамовичем и смс после поражений: «!» в ответ на «?»

Анчелотти начал свое взаимодействие с тайных встреч с Романом Абрамовичем. Несмотря на хорошее впечатление, в 2008-м боссы лондонского клуба выбрали Луиса Фелипе Сколари – но через полгода, когда того уволили, снова вернулись к варианту с Карло. И он дорабатывал свой сезон в «Милане» так, будто уже возглавил «Челси» – регулярно смотрел матчи лондонцев в записи и что-то для себя помечал.

Выстраивание отношений с Абрамовичем стало одним из главных вызовов Анчелотти. Описывая их общение, итальянец часто говорил о красных флагах – признаках, что будет непросто. Например, на следующее утро после первого поражения в сезоне (сумбурные 1:3 с «Уиганом») Абрамович явился на тренировочную базу и попросил объяснений. «Для меня это был новый тип взаимодействия – даже Берлускони не был столь требователен», – признавался Карло.

Выражая недовольство, Абрамович слал Анчелотти смски, состоящие из одного вопросительного знака. Итальянец тоже был лаконичен – присылал восклицательный («Я решил не отвечать агрессией на агрессию»).

Но вообще «Челси» Анчелотти был в большом порядке. По итогам сезона-2009/10 команда впервые оформила золотой дубль (чемпионат и Кубок Англии), забила 103 гола, Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард установили личные рекорды результативности, а со средним возрастом в 29 лет и 75 дней «Челси» оказался самым возрастным чемпионом АПЛ.

Второй сезон сложился по-другому – хоть «Челси» и занял второе место, пропустив вперед только «Манчестер Юнайтед», Абрамовича это не устроило.

Анчелотти шел на компромиссы – кажется, это его и погубило

Анчелотти рассматривал свой переезд в Англию как вызов – до этого он не работал в другой стране. От клуба его отправили на курсы английского – на недельном интенсивном курсе он учился английский по 12 часов в день вместе со своим помощником по «Милану» Бруно Демичелисом. Кстати, только его он привез с собой в Англию – остальными членами штаба были местные.

Карло – тренер, который умеет адаптироваться и готов на компромиссы. Именно поэтому только Демичелис и оказался в его штабе из итальянцев. Но и с игроками он ладил здорово. Уже тогда он был зрелым тренером, ориентированным на футболистов. Это помогло найти общий язык и раскрепостить команду.

Джон Терри хвалил итальянца за умение слушать: «Карло не из тех тренеров, которые приходят и говорят: «Окей, вот мой путь. И либо он будет единственным, либо меня тут не будет». Нет, он сразу поговорил с самыми опытными игроками: «Слушайте, безусловно, у меня есть кое-какие идеи, но за последние годы вы, ребята, много чего узнали. Дайте понять, что, на ваш взгляд, работало очень хорошо и почему вы были столь успешны. И как все должно быть устроено, чтобы это доставляло удовольствие?»

В «Милане» он привык прорабатывать тактику за несколько дней до матча. В Англии было устроено не так, и он все принял к сведению. Анчелотти миксовал подходы, обсуждал тактику накануне игры, называл состав либо за день, либо в день матча. Смысл в том, что он действительно прислушивался. Опять же, я вижу не так много тренеров, которые бы так делали. Все еще много тех, кто придерживается лишь своего стиля».

Правда, такое взаимодействие с игроками отчасти и стало причиной того, что команда, впервые оформившая золотой дубль, уже через год осталась без главного тренера. Когда в «Челси» громыхнули два мегаскандала (Терри и бывшая девушка Бриджа, стрельба Эшли Коула в студента-стажировщика), коуч сохранил доверительную атмосферу в команде. В то же время от руководства проскальзывали намеки, что Карло слишком дружен с игроками и его расслабленный подход тоже создает проблемы.

Позже Анчелотти анализировал, что привело к расставанию: «Меня нанимают за то, что я способен успокоить ситуацию в клубе, выстроить взаимопонимание с игроками – это одно из моих главных умений. Позже боссы решают, что им нужно другое – и отношения с хозяевами начинают портиться. Сначала они хотят, чтобы я был добр и спокоен, а затем, при первых признаках проблем, называют это их причиной. Если я выигрываю, это потому что я спокоен. Если я проигрываю, то это из-за моего спокойствия. Как может быть одно и то же? В «Челси» я попал в эту ловушку».

Раскол в отношения с Абрамовичем внесли и два поражения в феврале-2010. За три дня «Челси» сначала проиграл в 1/8 ЛЧ «Интеру» Моуринью (что было особенно болезненно), а потом получил домашние 2:4 с «Манчестер Сити». Абрамович воспринимал подобные неудачи как удар молнии. После «Сити» он созвал собрание в 9 утра и спросил, что случилось. А реакцией на поражение с «Интером» стала критика выбранной тактики прямо перед игроками.

А добил Анчелотти вылет от «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионов в апреле 2011-го. «Накануне ответного матча Абрамович обратился к игрокам, сказав, что они должны победить, иначе команду ждут большие изменения. Мне он сказал, что если мы проиграем, то на работу могу не возвращаться. Мы проиграли, я вернулся, хоть и чувствовал себя ходячим мертвецом», – описывал те события итальянец.

Тренера уволили прямо в коридоре «Гудисон Парк» – сразу после последнего матча. Он даже шутил об этом

Когда спустя 8 лет Анчелотти назначили тренером «Эвертона», он шутил на презентации: «Думаю, тут надо установить табличку: «Здесь уволили Карло».

В 2011-м стадион «Эвертона» «Гудисон Парк» стал сценой для одной из самых холодных отставок в истории Премьер-лиги. В последнем матче сезона «Челси» проиграл «Эвертону» 0:1. Пока Анчелотти общался с журналистами, у пресс-зоны его поджидал исполнительный директор Рон Гурлэй. Как только Карло закончил, он сообщил итальянцу об увольнении.

Кажется, на «Стэмфорд Бридж» тоже пора установить какую-то табличку. Два года подряд клуб, уволивший Анчелотти за второе место, вылетает от итальянца в ЛЧ.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Alex Livesey, Florencia Tan Jun; AFP/GLYN KIRK