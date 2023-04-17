39 комментариев

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Анчелотти выбил «Челси» из ЛЧ 2-й год подряд. Там его уволили в коридоре – через год после золотого дубля

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Вежливая месть.

Карло Анчелотти второй год подряд приехал в Лондон с «Реалом» в апреле, чтобы выбить «Челси» из Лиги чемпионов. На этот раз все получилось уверенно: вторая победа 2:0. В том числе благодаря проблемам лондонцев.

Это особенный символ, потому что «Челси» для Анчелотти точно не чужой. В Лондоне Карло стал своим и запомнился как один из самых обаятельных тренеров эпохи Романа Абрамовича.

Приглашаем нырнуть в ту эпоху снова.

Секретные встречи с Абрамовичем и смс после поражений: «!» в ответ на «?»

Анчелотти начал свое взаимодействие с тайных встреч с Романом Абрамовичем. Несмотря на хорошее впечатление, в 2008-м боссы лондонского клуба выбрали Луиса Фелипе Сколари – но через полгода, когда того уволили, снова вернулись к варианту с Карло. И он дорабатывал свой сезон в «Милане» так, будто уже возглавил «Челси» – регулярно смотрел матчи лондонцев в записи и что-то для себя помечал.

Выстраивание отношений с Абрамовичем стало одним из главных вызовов Анчелотти. Описывая их общение, итальянец часто говорил о красных флагах – признаках, что будет непросто. Например, на следующее утро после первого поражения в сезоне (сумбурные 1:3 с «Уиганом») Абрамович явился на тренировочную базу и попросил объяснений. «Для меня это был новый тип взаимодействия – даже Берлускони не был столь требователен», – признавался Карло. 

Выражая недовольство, Абрамович слал Анчелотти смски, состоящие из одного вопросительного знака. Итальянец тоже был лаконичен – присылал восклицательный («Я решил не отвечать агрессией на агрессию»). 

Но вообще «Челси» Анчелотти был в большом порядке. По итогам сезона-2009/10 команда впервые оформила золотой дубль (чемпионат и Кубок Англии), забила 103 гола, Дидье Дрогба и Фрэнк Лэмпард установили личные рекорды результативности, а со средним возрастом в 29 лет и 75 дней «Челси» оказался самым возрастным чемпионом АПЛ. 

Второй сезон сложился по-другому – хоть «Челси» и занял второе место, пропустив вперед только «Манчестер Юнайтед», Абрамовича это не устроило.

Анчелотти шел на компромиссы – кажется, это его и погубило

Анчелотти рассматривал свой переезд в Англию как вызов – до этого он не работал в другой стране. От клуба его отправили на курсы английского – на недельном интенсивном курсе он учился английский по 12 часов в день вместе со своим помощником по «Милану» Бруно Демичелисом. Кстати, только его он привез с собой в Англию – остальными членами штаба были местные.

Карло – тренер, который умеет адаптироваться и готов на компромиссы. Именно поэтому только Демичелис и оказался в его штабе из итальянцев. Но и с игроками он ладил здорово. Уже тогда он был зрелым тренером, ориентированным на футболистов. Это помогло найти общий язык и раскрепостить команду.

Джон Терри хвалил итальянца за умение слушать: «Карло не из тех тренеров, которые приходят и говорят: «Окей, вот мой путь. И либо он будет единственным, либо меня тут не будет». Нет, он сразу поговорил с самыми опытными игроками: «Слушайте, безусловно, у меня есть кое-какие идеи, но за последние годы вы, ребята, много чего узнали. Дайте понять, что, на ваш взгляд, работало очень хорошо и почему вы были столь успешны. И как все должно быть устроено, чтобы это доставляло удовольствие?»

В «Милане» он привык прорабатывать тактику за несколько дней до матча. В Англии было устроено не так, и он все принял к сведению. Анчелотти миксовал подходы, обсуждал тактику накануне игры, называл состав либо за день, либо в день матча. Смысл в том, что он действительно прислушивался. Опять же, я вижу не так много тренеров, которые бы так делали. Все еще много тех, кто придерживается лишь своего стиля».

Правда, такое взаимодействие с игроками отчасти и стало причиной того, что команда, впервые оформившая золотой дубль, уже через год осталась без главного тренера. Когда в «Челси» громыхнули два мегаскандала (Терри и бывшая девушка Бриджа, стрельба Эшли Коула в студента-стажировщика), коуч сохранил доверительную атмосферу в команде. В то же время от руководства проскальзывали намеки, что Карло слишком дружен с игроками и его расслабленный подход тоже создает проблемы.  

Позже Анчелотти анализировал, что привело к расставанию: «Меня нанимают за то, что я способен успокоить ситуацию в клубе, выстроить взаимопонимание с игроками – это одно из моих главных умений. Позже боссы решают, что им нужно другое – и отношения с хозяевами начинают портиться. Сначала они хотят, чтобы я был добр и спокоен, а затем, при первых признаках проблем, называют это их причиной. Если я выигрываю, это потому что я спокоен. Если я проигрываю, то это из-за моего спокойствия. Как может быть одно и то же? В «Челси» я попал в эту ловушку».

Раскол в отношения с Абрамовичем внесли и два поражения в феврале-2010. За три дня «Челси» сначала проиграл в 1/8 ЛЧ «Интеру» Моуринью (что было особенно болезненно), а потом получил домашние 2:4 с «Манчестер Сити». Абрамович воспринимал подобные неудачи как удар молнии. После «Сити» он созвал собрание в 9 утра и спросил, что случилось. А реакцией на поражение с «Интером» стала критика выбранной тактики прямо перед игроками.  

А добил Анчелотти вылет от «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги чемпионов в апреле 2011-го. «Накануне ответного матча Абрамович обратился к игрокам, сказав, что они должны победить, иначе команду ждут большие изменения. Мне он сказал, что если мы проиграем, то на работу могу не возвращаться. Мы проиграли, я вернулся, хоть и чувствовал себя ходячим мертвецом», – описывал те события итальянец.

Тренера уволили прямо в коридоре «Гудисон Парк» – сразу после последнего матча. Он даже шутил об этом

Когда спустя 8 лет Анчелотти назначили тренером «Эвертона», он шутил на презентации: «Думаю, тут надо установить табличку: «Здесь уволили Карло». 

В 2011-м стадион «Эвертона» «Гудисон Парк» стал сценой для одной из самых холодных отставок в истории Премьер-лиги. В последнем матче сезона «Челси» проиграл «Эвертону» 0:1. Пока Анчелотти общался с журналистами, у пресс-зоны его поджидал исполнительный директор Рон Гурлэй. Как только Карло закончил, он сообщил итальянцу об увольнении. 

Кажется, на «Стэмфорд Бридж» тоже пора установить какую-то табличку. Два года подряд клуб, уволивший Анчелотти за второе место, вылетает от итальянца в ЛЧ.

C Анчелотти «Челси» выиграл АПЛ и забил 103 гола за сезон. Через год Карло уволили прямо в коридоре стадиона

Фото: Gettyimages.ru/Clive Mason, Alex Livesey, Florencia Tan Jun; AFP/GLYN KIRK

39 комментариев

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inf
Увольнение Анчелотти до сих пор самое болезненное для меня. И от того, КАК его уволили, и из-за того, за ЧТО. Ну и да, сейчас он легко и непринужденно обыгрывает Челси в ЛЧ. Хотя я не думаю, что у него хоть раз возникали мысли о мести.
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Juvestan
Сейчас уже мало кто помнит, наверное, но Анчи стал первым тренером Челси после Мауринью, при котором не вспоминали о Мауре. До этого все тренеры не могли выветрить память о Жозе, но при Карло команда сразу настолько ярко и романтично начала играть (зачастую выигрывая со счетами типа 6-0 и даже крупнее), что в него сразу влюбились на Стэмфорд Бридж. Жаль, Абраму не хватило терпения в свое время
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Биограф Венгера
Ответ Михан Первый
Анчи уволили совершенно не за второе место, а за вылет от Интера и МЮ в ЛЧ. Тогда было абсолютно без шансов в обоих противостояниях. Также, как и сейчас по сути.
кстати да в Челси у Карло получилось все наоборот как обычно - выиграл чемпионат но в ЛЧ сплошные неудачи. Хотя очень напрасно - ИМХО Челси 2010 были суператакой, просто Интер тогда просто звери в обороне были.
+18
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Obdob
в челси уже и не осталось тех, кому можно было бы мстить)
+14
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Lazizbek Gulyamov
Выбил Ливера второй год подряд, Челси а теперь Сити?
+13
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Dzh SG
Ответ Ceasus
У Ромочки мстительный и истеричный характер. Есть все таки ирония в том, как у него забрали его любимую игрушку
это ромочка за дарма то есть бесплатно получил сибнефть
украл у народа продал чуточку ниже рынка газпрому
и за народные деньги купил пенсионеров челси и туда вбухал миллиарды честно спизженных у россиян денег
+13
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Михан Первый
Анчи уволили совершенно не за второе место, а за вылет от Интера и МЮ в ЛЧ. Тогда было абсолютно без шансов в обоих противостояниях. Также, как и сейчас по сути.
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Brigande
Ответ Harza
Как сказал один итальянец, тоже Дон))). Месть - это блюдо, которое нужно подавать холодным)))
Дон такого не говорил )
А фраза эта из спагетти-вестерна 1971 года .
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Jey Colli
Ответ inf
Увольнение Анчелотти до сих пор самое болезненное для меня. И от того, КАК его уволили, и из-за того, за ЧТО. Ну и да, сейчас он легко и непринужденно обыгрывает Челси в ЛЧ. Хотя я не думаю, что у него хоть раз возникали мысли о мести.
Мало того, что оно самое болезненное для фанатов Челси, оно еще и самое несправедливое. Это вообще единственное незаслуженное увольнение тренера при Романе, остальные все по делу(просто некоторых тренеров вообще не стоило приглашать изначально).

О мести, вряд ли думает Анчи, т.к во-первых он знает, что фанаты его обожают, а во-вторых, кому мстить? Романа уже нет
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Dzh SG
КАРЛИТО красавчик вообще всех сделал во всех лигах взял золото
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Real_v_dushe
Ответ Михан Первый
Анчи уволили совершенно не за второе место, а за вылет от Интера и МЮ в ЛЧ. Тогда было абсолютно без шансов в обоих противостояниях. Также, как и сейчас по сути.
Сам клуб, например, навязал ему мёртвого Торреса, ну и как бы играл Челси неплохо с ним в составе, в меньшинстве фактически тогда. Ему не покупали достаточно игроков, объективно Челси 2010-2012 был уже старой командой, победа в ЛЧ через год была во многом элементом фарта, а не какой-то тренерской мысли или везения. А АПЛ Челси вывезти уже не мог тем составом, который был. Анчелотти хорошо работал, после него Челси за чемпионство смог бороться только через 3 года и с совсем другим составом.
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Ceasus
У Ромочки мстительный и истеричный характер. Есть все таки ирония в том, как у него забрали его любимую игрушку
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aseke
Одна из настоящих звезд мирового футбола, вызывающая не только уважение, но и симпатию.
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Old Spenсеr
я вижу ясно . Анчелооти этим летом укусит змея, тот кто высосет из раны яд - умрет , а Карло выживает
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inf
Ответ Салесар
Ну кто знает, может если он бы остался, лч на следующий сезон был и не взяли
тоже верно
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Mr Azimof
Все вспоминают о Челси, но Реал тоже его уволил после десимы...
Солидный дядька, во всех отношениях. Приятные воспоминания оставил.
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гилберт
Ответ Михан Первый
Анчи уволили совершенно не за второе место, а за вылет от Интера и МЮ в ЛЧ. Тогда было абсолютно без шансов в обоих противостояниях. Также, как и сейчас по сути.
Значит и сейчас Челси должен уволить...Анчелотти.
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Stasinho7
Ответ Lazizbek Gulyamov
Выбил Ливера второй год подряд, Челси а теперь Сити?
Жеееесть. Это опять тот же самый путь)))

Только в этом году он извлёк ошибки прошлого. И решает уже всё в первом матче)
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Maksat Hasanow
Ответ Obdob
в челси уже и не осталось тех, кому можно было бы мстить)
Может Лемпард?
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Сергей Бублиенко
Ответ Dzh SG
это ромочка за дарма то есть бесплатно получил сибнефть украл у народа продал чуточку ниже рынка газпрому и за народные деньги купил пенсионеров челси и туда вбухал миллиарды честно спизженных у россиян денег
Получается Челси это российский народный клуб
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Max Bochkov
Откровенно говоря, год назад Анчелотти с Реалом просто чудесным образом отскочил от Челси. Такая себе месть была, несколько неуверенная...)
Что за ахинею несёшь? Реал вперёд ногами вынес Челси
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Omar Omaroff
Ответ Сергей Бублиенко
Получается Челси это российский народный клуб
Как бы да и как бы нет. Смотря каких именно россиян.
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Валли Бакытжанович
Хорошо смеется тот, кто смеется последним :)
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Собака хаски в маске
в Челси вообще бардак еще тот, хуже ПСЖ даже.Но работа мечты - каждый раз кем и где сколько не работал бы - все равно
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Kasilas__1
Увольнять тогда Анчи конечно было большой глупостью.
Челси после этого несколько лет оставался без АПЛ.
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