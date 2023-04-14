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Космо-гол через себя, «Юве» выиграл не по делу, «Рома» проиграла с запоротым пенальти. Главное о вечере в ЛЕ и ЛК

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Лига Европы: у Жозе проблемы в атаке, «Байер» еле спасся, «Юве» победил не по игре

Это ключевые сюжеты из первых четвертьфиналов ЛЕ.

«Рома» уехала от «Фейеноорда» с поражением – 0:1, хоть и не совсем по делу. Единственный гол в начале второго тайма у 23-летнего полузащитника Матса Виффера, который до этого сезона не играл выше второй голландской лиги.

Правда, «Рома» была острее: 17-12 по ударам (3-2 в створ), 1,89 vs 0,55 xG. И это несмотря на травму Пауло Дибалы – звездный аргентинец захромал в первом тайме, пришлось поменять уже на 26-й минуте. Еще и пенальти запороли: не забил Лоренцо Пеллегрини. Единственный голевой момент по классификации Opta был именно у римлян – но команде Жозе Моуринью в Италии через неделю придется отыгрываться.

«У нас нет Холанда в нападении, – ответил Жозе на вопрос о проблемах с атакой. – Мы – это мы, всегда стараемся выкладываться. Ребята смотрелись достойно, у нас был шанс добыть результат, но этого не случилось».

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«Байер» был лучше бельгийского «Юниона» во всем, но в итоге ничья. Больше владели мячом, активнее атаковали, чаще били (15-8), были острее (три явных голевых момента против нуля – но ни один не реализовали). «Юнион» забил на единственном отрезке второго тайма, когда на несколько минут перехватил контроль. Правда, леверкузенцы додавили: Флориан Виртц сравнял на 82-й. После «Байер» продолжил давить, шансы были и у Сердара Азмуна, но «Юнион» выстоял – 1:1.

«Севилья» увезла магические 2:2 с «Олд Траффорд» – при этом оба испанских гола на самом деле в свои ворота забил «МЮ»! Ну и что, что в сезоне севильцы ужасны. Об этом матче нужно читать отдельно в деталях:

«МЮ» упустил 2:0 – двумя автоголами! Так выглядит магия «Севильи» в ЛЕ

«Ювентус» с трудом, но выиграл у «Спортинга» – 1:0. Правда, футбол там ушел на второй план, когда пришлось заменить Войчеха Шченсного – поляк из-за тахикардии не смог продолжить. Португальцы в гостях смотрелись лучше «Юве» (xG подтверждает, 1,75 vs 0,77), но туринцы победили благодаря голу защитника Федерико Гатти: он вбил в сетку после удачного стандарта.

Лига конференций: мегагол через себя, разгром от «Фиорентины», два успеха бельгийцев

А вот что мы запомним о матчах той же стадии в ЛК.

«Ницца» и «Базель» выдали спектакль (2:2) – с шикарным голом Терема Моффи через себя. Это надо видеть!

У французов было игровое преимущество, но «Базель» атаковал чуть острее и реализовал оба своих момента. Обменялись дублями: 22-летний швейцарский форвард Зеки Амдуни с одной стороны (еще в сезоне-2020/21 играл за прекрасный клуб «Уши» во второй лиге), Моффи – с французской.

«Вест Хэм» внезапно был хуже «Гента» почти во всем, но увез ничью – 1:1. Бельгийцы в пять раз чаще били по воротам (20/4), но были ненамного острее. Лондонцы забили первыми – на шестой добавленной к первому тайму Дэнни Ингз, «Гент» во втором тайме отыгрался и перенес разборку в Лондон.

• «Фиорентина» разнесла «Лех» – 4:1 в гостях, первой почти забронировала полуфинал. Один из фаворитов ЛК позволил полякам отыграться после пропущенного на четвертой минуте и удерживать ничью до 40-й, но включился и накидал еще три и решил основные вопросы.

АЗ проиграл «Андерлехту» (0:2), хотя был фаворитом даже в гостях. Голландцы пропустили по голу в обоих таймах от команды, которая заваливает внутренний сезон: брюссельцы в чемпионате только девятые, а вот из ЛК уже выбили «Вильярреал», теперь близки к проходу АЗ – шанс украсить трудный год.

Ответные матчи Лиги Европы и Лиги конференций – уже в следующий четверг.

«Вест Хэм», «Ницца» и «Фиорентина» – фавориты Лиги конференций. Как они играют?

Фото: eastnews.ru/Andrew Yates, Peter Dejong, Ennio Leanza

3 комментария

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Гол Моффи напомнил фифу 2001
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Эль Иберико
Севилья - верим!
+2
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Harry Hole
Давно ли xG определяет справедливость победителя?
+3
-3
0
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