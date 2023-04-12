22 комментария

Пушка Родри с левой, умная голевая Холанда и его же гол. Теперь «Сити» на 95% в полуфинале
Возможно, ключевой момент четвертьфинального противостояния «Ман Сити» и «Баварии» – удар Родри с левой!
Испанский полузащитник начал атаку под присмотром Сержа Гнабри.
Но потом Гнабри счел, что оптимальнее подняться выше. Родри получил пару метров свободы.
И это закончилось классным уходом от Мусиалы (переключился на Родри после Гнабри) и ударом с левой в левый угол . Смотрите в динамике! Первый гол Родри в Лиге чемпионов!
За 4 сезона в АПЛ Родри забил 6 мячей из-за штрафной. Причем 4 из той же зоны, откуда положил «Баварии». Но левой так еще не попадал.
А вообще это третий гол Родри с левой в карьере – из 23.
Виноват ли Зоммер? Визуально при таком качестве удара сложно винить вратаря, но все же дистанция была велика. Что говорят цифры? По модели Goalkeeper.com, киперы только в 31% случаев тащат мячи, летящие по такой траектории.
Холанд тоже умеет удивлять – посмотрите на его ассист!
Иногда Эрлинг отвлекается от заколачивания голов и занимается настоящим искусством – отдает прекрасные голевые.
На 70-й минуте Упамекано поплыл под прессингом Грилиша, который отдал на Холанда. Когда всем казалось, что норвежец пробьет, он нашел неочевидную свободную зону на дальнем углу вратарской, куда ворвался Бернарду!
Но и забил Холанд тоже
А дальше Холанд вернулся к привычном делу – замыканию на дальней штанге! Гол, который, кажется, финально прибил «Баварию». Ассистент необычный – полузащитник Джон Стоунз!
Кстати, «Бавария» больше владела мячом и нанесла 12 ударов
По результату это похоже на разгром, но матч не выглядел избиением. Да, «Сити» атаковал острее, Зоммеру пришлось спасать, но и «Бавария» огрызалась – 12 ударов (правда, суммарный xG всего 0,83, тогда как у «Сити» 1,92 с 17 ударов).
Более того, «Бавария» суммарно больше владела мячом – 56% против 44%, хотя понятно, что такого показателя мюнхенцы добились во втором тайме, когда результат был предопределен.
Гораздо важнее другой процент – по данным модели FiveThirtyEight (учитывают десятки факторов – от текущей формы, xG до стоимости состава), вероятность выхода «Сити» в полуфинал – 95%.
- Дата проведения
- 11 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 27 Родри, 2:0 – 70 Бернарду Силва, 3:0 – 76 Холанд.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 68), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
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Бавария –
Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 81), Коман, Сане, Мусиала (Мане, 69), Гнабри (Мюллер, 80).
- Предупреждения:
- Бернарду Силва (48), Дэвис (49), Павар (88).
Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill
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