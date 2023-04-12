22 комментария

Возможно, ключевой момент четвертьфинального противостояния «Ман Сити» и «Баварии» – удар Родри с левой!

Испанский полузащитник начал атаку под присмотром Сержа Гнабри.

Но потом Гнабри счел, что оптимальнее подняться выше. Родри получил пару метров свободы.

И это закончилось классным уходом от Мусиалы (переключился на Родри после Гнабри) и ударом с левой в левый угол . Смотрите в динамике! Первый гол Родри в Лиге чемпионов!

За 4 сезона в АПЛ Родри забил 6 мячей из-за штрафной. Причем 4 из той же зоны, откуда положил «Баварии». Но левой так еще не попадал.

А вообще это третий гол Родри с левой в карьере – из 23.

Виноват ли Зоммер? Визуально при таком качестве удара сложно винить вратаря, но все же дистанция была велика. Что говорят цифры? По модели Goalkeeper.com, киперы только в 31% случаев тащат мячи, летящие по такой траектории.

Холанд тоже умеет удивлять – посмотрите на его ассист!

Иногда Эрлинг отвлекается от заколачивания голов и занимается настоящим искусством – отдает прекрасные голевые.

На 70-й минуте Упамекано поплыл под прессингом Грилиша, который отдал на Холанда. Когда всем казалось, что норвежец пробьет, он нашел неочевидную свободную зону на дальнем углу вратарской, куда ворвался Бернарду!

Но и забил Холанд тоже

А дальше Холанд вернулся к привычном делу – замыканию на дальней штанге! Гол, который, кажется, финально прибил «Баварию». Ассистент необычный – полузащитник Джон Стоунз!

Кстати, «Бавария» больше владела мячом и нанесла 12 ударов

По результату это похоже на разгром, но матч не выглядел избиением. Да, «Сити» атаковал острее, Зоммеру пришлось спасать, но и «Бавария» огрызалась – 12 ударов (правда, суммарный xG всего 0,83, тогда как у «Сити» 1,92 с 17 ударов).

Более того, «Бавария» суммарно больше владела мячом – 56% против 44%, хотя понятно, что такого показателя мюнхенцы добились во втором тайме, когда результат был предопределен.

Гораздо важнее другой процент – по данным модели FiveThirtyEight (учитывают десятки факторов – от текущей формы, xG до стоимости состава), вероятность выхода «Сити» в полуфинал – 95%.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill