22 комментария

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Пушка Родри с левой, умная голевая Холанда и его же гол. Теперь «Сити» на 95% в полуфинале

Родри Родри
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Бавария Бавария
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Бернарду Силва Бернарду Силва
Футбол Футбол

Возможно, ключевой момент четвертьфинального противостояния «Ман Сити» и «Баварии»  – удар Родри с левой! 

Испанский полузащитник начал атаку под присмотром Сержа Гнабри.  

Но потом Гнабри счел, что оптимальнее подняться выше. Родри получил пару метров свободы. 

И это закончилось классным уходом от Мусиалы (переключился на Родри после Гнабри) и ударом с левой в левый угол . Смотрите в динамике! Первый гол Родри в Лиге чемпионов! 

За 4 сезона в АПЛ Родри забил 6 мячей из-за штрафной. Причем 4 из той же зоны, откуда положил «Баварии». Но левой так еще не попадал.

А вообще это третий гол Родри с левой в карьере – из 23. 

Виноват ли Зоммер? Визуально при таком качестве удара сложно винить вратаря, но все же дистанция была велика. Что говорят цифры? По модели Goalkeeper.com, киперы только в 31% случаев тащат мячи, летящие по такой траектории.

Холанд тоже умеет удивлять – посмотрите на его ассист! 

Иногда Эрлинг отвлекается от заколачивания голов и занимается настоящим искусством – отдает прекрасные голевые.  

На 70-й минуте Упамекано поплыл под прессингом Грилиша, который отдал на Холанда. Когда всем казалось, что норвежец пробьет, он нашел неочевидную свободную зону на дальнем углу вратарской, куда ворвался Бернарду!  

Но и забил Холанд тоже 

А дальше Холанд вернулся к привычном делу – замыканию на дальней штанге! Гол, который, кажется, финально прибил «Баварию». Ассистент необычный – полузащитник Джон Стоунз! 

Кстати, «Бавария» больше владела мячом и нанесла 12 ударов

По результату это похоже на разгром, но матч не выглядел избиением. Да, «Сити» атаковал острее, Зоммеру пришлось спасать, но и «Бавария» огрызалась – 12 ударов (правда, суммарный xG всего 0,83, тогда как у «Сити» 1,92 с 17 ударов).  

Более того, «Бавария» суммарно больше владела мячом – 56% против 44%, хотя понятно, что такого показателя мюнхенцы добились во втором тайме, когда результат был предопределен. 

Гораздо важнее другой процент – по данным модели FiveThirtyEight (учитывают десятки факторов – от текущей формы, xG до стоимости состава), вероятность выхода «Сити» в полуфинал – 95%.

Манчестер Сити Англия – Бавария Германия 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
11 апреля, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27 Родри, 2:0 – 70 Бернарду Силва, 3:0 – 76 Холанд.
Манчестер СитиЭдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Альварес, 68), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.
БаварияЗоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка, Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 81), Коман, Сане, Мусиала (Мане, 69), Гнабри (Мюллер, 80).
Предупреждения:
Бернарду Силва (48), Дэвис (49), Павар (88).

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill 

22 комментария

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brig_Mercury
Вот теперь понятно, что Тухель имел ввиду, когда говорио, что мюнхенцы должны страдать и нанести урон.
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mdaa
Передаём большой привет Оливеру, хасану и друзьям
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Ира15577
Почему нет видео к комментарию в 21 веке? Невозможно такое читать!
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FilinMD
Ответ mihail77777777777777
Просто идеальный игрок играет и может пробить с двух ног, сильный физически высокий круто играет головой, техничный и самое главное умный. Футболист сочетает в себе все качества. Мне кажется он уже прокачался до уровня лучшей версии Бускетса.
Чувство ритма игры у него и близко не на уровне Бускетса (пока)
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Руслан Узденов
Думаю у многих было ощущение, что с Нагельсманном Бавария сыграла бы много лучше.
+2
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Malenky
Обе команды умеют держать мяч. Но одна ещё и научилась идеально прессинговать и отбирать мячи. А ещё закручивать в девятки. А ещё играть разнообразно. А ещё...
+1
-1
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Jor Hakobyan
Ответ Bayern2004
Но 5% то наши!!!
5% и это не мало✊️ верю
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Юрий Балышев
Ответ mihail77777777777777
Просто идеальный игрок играет и может пробить с двух ног, сильный физически высокий круто играет головой, техничный и самое главное умный. Футболист сочетает в себе все качества. Мне кажется он уже прокачался до уровня лучшей версии Бускетса.
Женись раз так нравиться
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-2
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mihail77777777777777
Ответ Тмб68рус
Родри машина конечно. Здоровый, техничный, пушка страшная
Просто идеальный игрок играет и может пробить с двух ног, сильный физически высокий круто играет головой, техничный и самое главное умный. Футболист сочетает в себе все качества. Мне кажется он уже прокачался до уровня лучшей версии Бускетса.
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Юрий Балышев
Глупейшее название статьи ,Барса тоже выеживалась после 3:0 с Ливерпулем . Ничего ещё не ясно это футбол , может в ответке 5 пенальти в ворота Сити,забыли что-ли Пеп Л.Ч. не берет без Месси ,ни его это .
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-2
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Lazizbek Gulyamov
Ответ carlitosway
пфф какая разница, это и есть результат работы физрука нагельсмана, а то многих проход полудохлого псж с смешной полузащитой и где все дидеры были не в форме впечатлил лол
Да да говорит легко когда не смотришь матчи Баварии
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Rio de Janeiro
2 гол МС с передачи Холанда впечатлил больше кручёного испанца
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Bayern2004
Но 5% то наши!!!
+2
0
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carlitosway
Ответ Юлия Закаблукова
верните нагеля
пфф какая разница, это и есть результат работы физрука нагельсмана, а то многих проход полудохлого псж с смешной полузащитой и где все дидеры были не в форме впечатлил лол
+3
-2
+1
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Archi85
Ответ Dmitry Tendersfm
О, скриншотики. Спасибочки!
Наслаждайтесь!
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Yerkinio_
Ответ Dmitry Tendersfm
О, скриншотики. Спасибочки!
вахахаха
0
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Совесть Черданцева
Как фан Баварии говорю: это бомба 🔥🔥
+3
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.фигляр.
Красота
+3
0
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Юлия Закаблукова
верните нагеля
+10
-1
+9
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Dmitry Tendersfm
О, скриншотики. Спасибочки!
+9
0
+9
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Тмб68рус
Родри машина конечно. Здоровый, техничный, пушка страшная
+11
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Red_Marlboro_
Очень красиво закрутил,гол пушка
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