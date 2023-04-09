7 комментариев

Феде с девушкой были уверены, что ребенок не выживет – но все наладилось.

После домашнего поражения «Реала» от «Вильярреала» (2:3) гораздо больше обсуждают не почти потерянные шансы на чемпионство, а инцидент между мадридцем Феде Вальверде и полузащитником гостей Алекса Баэной.

Уругваец из «Мадрида» подошел к сопернику после игры и ударил его по лицу. Marca пишет, что у полиции есть видео. Предполагается, что Баэна спровоцировал это оскорблениями на очень личную тему.

Что произошло? Вероятно, Баэна сказал что-то грязное про семью Вальверде – и не в первый раз

Закипело еще во время матча. Надежный инсайдер Марио Кортегана пишет, что Вальверде пытался ударить Баэну прямо на поле, но не вышло. Феде сказал подождать его на улице, соперник не отреагировал.

Между ними давно напряжение. Еще в матче 1/8 финала Кубка Испании (играли в середине января, «Реал» камбэкнул с 0:2) Баэна пнул Вальверде и выкрикнул: «Плачь, ведь твой сын не родится». Теперь, судя по всему, Алекс снова произнес что-то подобное – само собой, это взбесило Феде.

Cadena SER пишет, что уругваец дождался Алекса на парковке и попросил повторить сказаное на поле. Баэна повторил – и получил удар в лицо . Marca сообщает, что Алекс успел отойти от Вальверде и пошел в клубный автобус, отвлекшись на телефон. El Pais добавляет, что на стоянке были и другие игроки «Мадрида» – они намеренно не вмешались.

Сразу после инцидента делегат «Вильярреала» Хиско Навас написал: «Феде Вальверде – головорез и трус», однако через пару минут поста уже не было, а журналист Рамон Канисарес объясняет, что это требование клуба. «Вильярреал» не будет подавать жалобу на Вальверде, они оставят это решение за Баэной и хотят, чтобы игрок сам разбирался с ситуацией.

Алекс уже отреагировал: он огорчен и отрицает все обвинения. «Счастлив после впечатляющей победы команды на чужом стадионе, но в это же время сильно расстроен агрессией, от которой я пострадал после игры, – отписал испанец в соцсетях. – Удивлен тому, что обо мне пишут. Это полная ложь».

«Реал» отказывается комментировать ситуацию.

Если такое оскорбление было – это крайняя мерзость. Ведь Феде чуть не потерял ребенка

Для Вальверде тема семьи – очень тяжелая.

В начале года, когда у уругвайца был явный спад в игре, выяснилось, что причина – совсем не футбольная. Девушка футболиста Мина Бонино рассказала, что чуть не потеряла ребенка. Ситуация была критической: весь месяц пара жила в ожидании новостей, выживет ли их второй ребенок. Они уже воспитывают сына Бенисио, родившегося в 2020-м, а тут слышали от врачей во время беременности Мины, что ребенок нежизнеспособен.

В итоге все наладилось, девушка рассказала об этом в феврале. Она и сам Феде благодарили за поддержку и клуб, и близких людей, и болельщиков, проявивших такт и сочувствие.

Мина особенно выделяла поддержку «Реала»: «Они были невероятны. Каждый человек, весь клуб – эти люди всегда были рядом. Мы никогда не чувствовали себя настолько любимыми и когда дела пошли плохо, то вся команда скандировала имя Феде, чтобы подбодрить его. Врачи, тренеры, абсолютно все помогали нам держаться вместе. Я им очень благодарна».

Баэна на утро репостнул твит о том, что история семьи Вальверде не сходится по датам, якобы девушка Феде рассказала обо всем уже после январской игры с «Вильярреалом», но это не так – история стала публичной за три дня до, поэтому Алекс вполне мог знать все детали из медиа.

Кто вообще такой Алекс Баэна?

Баэне 21 год, он воспитанник «Вильярреала» – с 10 лет в академии. Прошел все ступени системы, молодежные сборные Испании и уже выиграл Лигу Европы – да, Алекс играл в том победном плей-офф два года назад. Прошлый сезон он провел в «Жироне», поездка в Сегунду принесла 11 результативных действий, но клуб все равно собирался отдать его куда-то еще для практики и развития.

Все изменилось летом: Унаи Эмери сначала не планировал подключать парня к основе, но переговоры с «Тоттенхэмом» по еще одной аренде Джовани Ло Чельсо затянулись, поэтому пришлось задействовать внутренние ресурсы. Баэна воспользовался шансом: сделал дубль в первом туре с «Вальядолидом» – и с тех пор не вылезает из основы. У нового главного тренера Кике Сетьена тоже.

Баэна попадает не только в скандалы. Например, это его в октябрьской игре с «Альмерией» удалили за вторую желтую, когда он после гола показал футболку с надписью в честь бывшего вице-президента клуба Хосе Мануэля Льянесы, который долго боролся с лейкемией и умер незадолго до матча. Майка со «Спасибо за все, Льянеса» привела к удалению.

Это одна из десяти желтых Баэны за сезон – он лидер Ла Лиги по предупреждениям вместе с защитником «Эспаньола» Оскаром Хилем, Хави Санчесом из «Вальядолида» и звездой «Сосьедада» Мартином Субименди.

«Я не грязный игрок, просто мне часто приходится прерывать атаки, – уверят Алекс. – Но я счастлив в любой роли. Я говорю своим детям, что если много работать, любая мечта покорится им. Нужно просто спокойно работать, тогда все придет. Это мой принцип».

Спокойно пока не выходит.

Фото: globallookpress.com/DAISUKE Nakashima/AFLO, Meng Dingbo/XinHua; East News/AP Photo/Jose Breton; Gettyimages.ru/Aitor Alcalde; instagram.com/minabonino