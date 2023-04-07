10 сэйвов!

«Салернитана» вытянула ничью с «Интером» (1:1). Было тяжело, потому что хозяева пропустили первыми: уже на 6-й минуте Робин Гозенс поймал мяч после заброса на Лукаку и мощно пробил. Казалось, гости обязательно забьют еще.

А потом проснулся Гильермо Очоа.

🧱35’ – Корреа ударил головой после классической подачи Гозенса слева, но Очоа в прыжке отбил мяч. Нет второго гола!

🧱45’ – Очоа снова героически спасает! Тут уже потащил удар Лукаку головой после паса Думфриса.

🧱65’ – А вот заявка на сэйв тура: Очоа уже завалился за линию ворот, но все равно успел на добивание Де Врея в резком прыжке. Мексиканец отбил мяч прямо с линии ворот!

Фантастика.

На фото тоже очень эффектно!

Ромелу Лукаку и Лоренцо Пирола ничего не понимают.

Под конец матча суперсэйвы Очоа все-таки принесли очки: 36-летний Антонио Кандрева принял мяч справа и сделал высокую подачу в штрафную, но чудом попал в дальнюю девятку прямо за шиворот Онана!

«Интер» снова не выигрывает – уже 6 матчей подряд во всех турнирах. Похоже, увольнение Индзаги совсем близко. «Сегодня сложно говорить о футболе, – грустит Симоне. – Мы снова не убили матч. Я не могу объяснить, в чем наша проблема. Возможно, нам стоит работать еще усерднее. Это сложный период для нас, потому что результаты не приходят, хотя было много пограничных игр. Мы знаем, как это работает в футболе, но за последние годы такого я не видел».

Впереди – две игры с «Бенфикой» в 1/4 финала ЛЧ и встреча с «Монцей» (очень опасный соперник).

Очоа – супергерой. Как же мы скучали по таким его играм!

Эффект Гильермо.

• Мексиканец помог «Салернитане» написать историю: это первая в истории клуба ничья с «Интером» в рамках Серии А. Раньше было пять поражений и две победы – но последнюю оформили еще 24 года назад, тогда у миланцев капитанил зубастик Роналдо.

• Очоа совершил аж 10 сэйвов – лучший показатель Серии А в этом сезоне. У Гильермо правда много работы: мексиканец делает по 4,1 сэйва за матч, рядом только голкипер «Кремонезе» Марко Карнезекки (3,7, но итальянец провел больше игр).

Игра против «Интера» точно войдет в платиновую коллекцию Очоа. Похоже, мексиканец царствует не только на чемпионатах мира – там он стабильно превращается в супергероя.

За 9 матчей с Мексикой на трех ЧМ он предотвратил 5,4 гола и сделал 37 сэйвов, а пропустил всего 8 мячей. На ЧМ-2022 Очоа подарил магию в первой же игре: взял пенальти от Роберта Левандовского и напомнил о себе даже в 37 лет.

Но Очоа не собирается заканчивать. Круто!

Фото: globallookpress.com/Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency; East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP