Внимание: Очоа тащит не только за сборную! Невероятный сэйв из ворот и рекорд сезона в игре с «Интером»
10 сэйвов!
«Салернитана» вытянула ничью с «Интером» (1:1). Было тяжело, потому что хозяева пропустили первыми: уже на 6-й минуте Робин Гозенс поймал мяч после заброса на Лукаку и мощно пробил. Казалось, гости обязательно забьют еще.
А потом проснулся Гильермо Очоа.
🧱35’ – Корреа ударил головой после классической подачи Гозенса слева, но Очоа в прыжке отбил мяч. Нет второго гола!
🧱45’ – Очоа снова героически спасает! Тут уже потащил удар Лукаку головой после паса Думфриса.
🧱65’ – А вот заявка на сэйв тура: Очоа уже завалился за линию ворот, но все равно успел на добивание Де Врея в резком прыжке. Мексиканец отбил мяч прямо с линии ворот!
Фантастика.
На фото тоже очень эффектно!
Ромелу Лукаку и Лоренцо Пирола ничего не понимают.
Под конец матча суперсэйвы Очоа все-таки принесли очки: 36-летний Антонио Кандрева принял мяч справа и сделал высокую подачу в штрафную, но чудом попал в дальнюю девятку прямо за шиворот Онана!
«Интер» снова не выигрывает – уже 6 матчей подряд во всех турнирах. Похоже, увольнение Индзаги совсем близко. «Сегодня сложно говорить о футболе, – грустит Симоне. – Мы снова не убили матч. Я не могу объяснить, в чем наша проблема. Возможно, нам стоит работать еще усерднее. Это сложный период для нас, потому что результаты не приходят, хотя было много пограничных игр. Мы знаем, как это работает в футболе, но за последние годы такого я не видел».
Впереди – две игры с «Бенфикой» в 1/4 финала ЛЧ и встреча с «Монцей» (очень опасный соперник).
Очоа – супергерой. Как же мы скучали по таким его играм!
Эффект Гильермо.
• Мексиканец помог «Салернитане» написать историю: это первая в истории клуба ничья с «Интером» в рамках Серии А. Раньше было пять поражений и две победы – но последнюю оформили еще 24 года назад, тогда у миланцев капитанил зубастик Роналдо.
• Очоа совершил аж 10 сэйвов – лучший показатель Серии А в этом сезоне. У Гильермо правда много работы: мексиканец делает по 4,1 сэйва за матч, рядом только голкипер «Кремонезе» Марко Карнезекки (3,7, но итальянец провел больше игр).
Игра против «Интера» точно войдет в платиновую коллекцию Очоа. Похоже, мексиканец царствует не только на чемпионатах мира – там он стабильно превращается в супергероя.
За 9 матчей с Мексикой на трех ЧМ он предотвратил 5,4 гола и сделал 37 сэйвов, а пропустил всего 8 мячей. На ЧМ-2022 Очоа подарил магию в первой же игре: взял пенальти от Роберта Левандовского и напомнил о себе даже в 37 лет.
Но Очоа не собирается заканчивать. Круто!
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Середняки Серии А интереснее топов. Вот три клуба-доказательства
- Дата проведения
- 7 апреля, 18.00, «Ареки»
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Салернитана –
Очоа, Бронн (Диа, 46), Дьомбер, Данилюк, Пирола (Трост-Эконг, 66), Брадарич, Кандрева, Вильена (Бохинен, 79), Кастанос (Бутхейм, 85), Кулибали (Николусси-Кавилья, 66), Пентек.
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Интер –
Онана, Думфрис, Дармиан, де Врей, Ачерби, Гозенс (Димарко, 75), Мхитарян, Барелла (Брозович, 66), Аслани (Гальярдини, 66), Корреа (Мартинес, 66), Лукаку (Джеко, 85).
- Предупреждения:
- де Врей (34), Кулибали (38), Николусси-Кавилья (70), Гальярдини (89).
Фото: globallookpress.com/Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency; East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP
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