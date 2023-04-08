CAS отклонил апелляции и российских, и украинских клубов.

«Шахтер» пожаловался на ФИФА в Еврокомиссию и требует компенсации за решение о приостановке контрактов легионеров. Донецкий клуб оценил ущерб в 50 млн евро.

«Мы ожидаем, что Европейская комиссия поймет и оценит чрезвычайное финансовое давление, которое испытывает наш клуб из-за действий ФИФА», – говорится в заявлении генерального директора клуба Сергея Палкина.

Что за решение ФИФА?

После 24 февраля 2022 года ФИФА разрешила уехать легионерам не только из России, но из Украины. После 8 марта все контракты иностранцев считались автоматически приостановленными до 30 июня 2022 года, клубам из других стран разрешалось подписывать уехавших из Украины легионеров до 7 апреля, но не более двух в каждый.

Сильнее всего в Украине это ударило по «Шахтеру» – донецкий клуб лишился всех бразильцев.

«Их решение не поддерживает украинские клубы; на самом деле это разрушает их – у нас много иностранцев в лиге, и решение ФИФА наносит ущерб клубу. Мы потеряли почти 50 миллионов евро, – подсчитывал Палкин. – Это позволило агентам стать намного богаче, ведь теперь они могут сказать другим клубам, что платить донецкому «Шахтеру» не нужно. Так они получают больше комиссионных от трансферов».

Гендиректор упрекнул европейские клубы в отсутствии солидарности, сказав, что поддержка ограничивается словами о футбольной семье.

В середине июня ФИФА продлила разрешение – действующие контракты иностранцев приостановлены до лета 2023 года, хотя до 30 июня при согласии футболиста украинские клубы могли подписать с ними новые соглашения. Но это не успокоило «Шахтер».

«УЕФА при содействии Чеферина сделал все возможное, чтобы помочь нам и украинскому футболу. ФИФА, напротив, уничтожила нас. Она ни разу не защитила нас. У нас было 14 иностранных футболистов, суммарная рыночная стоимость которых составляла 150-200 миллионов евро, и им позволили приостановить контракты и уйти. Все говорили, что помогут нам, что не хотят, чтобы наши игроки ушли бесплатно... но есть команды, которые воспользовались нашей ситуацией. Ничего страшного. Жизнь долгая, и она похожа на бумеранг», – говорил спортдир «Шахтера» Дарио Срна.

Еврокомиссия – не первая инстанция, в которую обращается «Шахтер». Первый иск к ФИФА подали летом прошлого года в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, но в январе этого года он был отклонен, как, кстати, и похожий иск российских клубов – его подавали «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар».

«ФИФА нарушила полностью антимонопольное законодательство Европы этим решением, – говорил Палкин. – И когда мы получим полное решение CAS, весь текст будем подавать в Федеральный суд. Но там не все кейсы принимают. Но этот судейский корпус, созданный в САЅ, не позволяет это дело выиграть вообще. Поэтому будем менять систему.

Понимаете, ФИФА – орган, стоящий над государствами. Туда достучаться, чтобы они приняли нормальное решение, нереально. Но мы хотим, чтобы мир знал, как они поступили с украинскими клубами».

Кто ушел из бразильцев?

За последний год «Шахтер» покинули 15 бразильцев. Загибаем пальцы:

✈️ Алан Патрик, атакующий полузащитник: ушел в «Интернасьонал», за 2 млн евро.

✈️ Жуниор Мораес, нападающий: ушел в «Коринтианс», бесплатно.

✈️ Винисиус Тобиас, правый защитник: ушел в «Реал», аренда на два сезона, право выкупа 18 млн евро.

✈️ Марлос, вингер: ушел в «Атлетико Паранаэнсе», бесплатно.

✈️ Дентиньо, нападающий: ушел в «Сеару», бесплатно.

✈️ Тете, вингер: «Шахтер» – ушел в «Лион», на правах аренды. Летом 2023-го арендован «Лестером».

✈️ Витао, центральный защитник: ушел в «Интернасьонал», на правах аренды.

✈️ Давид Нерес, вингер: ушел в «Бенфику», за 15,3 млн евро.

✈️ Додо, правый защитник: ушел в «Фиорентину», за 14,5 млн евро.

✈️ Маркос Антонио, центральный полузащитник: ушел в «Лацио», за 7,5 млн евро.

✈️ Фернандо, нападающий: ушел в «Зальцбург», за 6 млн евро.

✈️ Майкон, центральный полузащитник: ушел в «Коринтианс», на правах аренды за 500 тысяч евро.

✈️ Исмаили, левый защитник: ушел в «Лилль», бесплатно.

✈️ Педриньо, вингер: ушел в «Атлетико Минейро», на правах аренды.

✈️ Марлон, центральный защитник: ушел в «Монцу», на правах аренды.

Они и правда стоили 150-200 млн?

По данным Transfermarkt, стоимость ушедших футболистов составляла 105,5 млн евро, но мы помним об условностях подсчетов этой базы данных.

Алан Патрик (8 млн евро)+Марлос (3 млн евро)+Жуниор Мораес (1,5 млн евро)+Дентиньо (1 млн евро)+Тете (22 млн евро)+Майкон (7 млн евро)+Витао (3,5 млн евро)+Винисиус Тобиас (3 млн евро)+Давид Нерес (20 млн евро)+Додо (20 млн евро)+Маркос Антонио (8 млн евро)+Фернандо (5 млн)+Исмаили (3,5 млн евро).

Впрочем, 105,5 млн – тоже значительная сумма. Клуб мог заработать на них куда больше.

Кто из иностранцев остался?

Их в команде сейчас 6:

🇧🇷 Лукас Тэйлор.

🇭🇷 Невен Дьюрасек.

🇬🇪 Гиорги Гочолеишвили.

🇹🇯 Хусрав Тоиров.

🇧🇫 Лассина Траоре.

Тренер – тоже иностранец: хорват Игор Йовичевич.

Как вообще сейчас дела у «Шахтера»?

Прямо сейчас команда лидирует в УПЛ, но только на одно очко опережает «Днепр-1». «Шахтер» забил больше всех в чемпионате (45) и пропустил меньше всех (12).

Правда, если во внутреннем чемпионате все хорошо, то с еврокубками не заладилось: «Шахтер» влетел в Лиге Европы «Фейеноорду» по итогам двух матчей (2:8). В ответной игре уступили 1:7 – одно из крупнейших поражений украинской команды в еврокубках. «Шахтер» дважды проигрывал по 0:6 (против «Ман Сити» в 2018-м и против «Боруссии» Менхенгладбах в 2020-м), самое крупное поражение – 0:7 от «Баварии» в 2015-м.

До конца национального чемпионата еще 13 туров: у «Шахтера» отличные шансы на золото.

Что за Еврокомиссия? Какое у нее место в правовой иерархии?

Еврокомиссия – высший исполнительный орган в Евросоюзе. Она готовит законопроекты, выполняет решения Совета ЕС и Европарламента, а также контролирует соблюдение договоров ЕС и других документов.

Фото: globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency, Frank Gunn/Keystone Press Agency, VItalii Kliuiev via imago-images.de; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Dean Mouhtaropoulos; East News/Sergei SUPINSKY / AFP