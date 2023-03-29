Что он вообще творит?

Сборная Шотландии неожиданно повалила Испанию (2:0), а главным героем стал опорник «МЮ» Скотт Мактомини.

Де ла Фуэнте проиграл уже во втором матче. Ну и старт

Мактомини открыл счет уже на 7-й минуте: шотландский прессинг уронил защитника Педро Порро прямо возле штрафной, а Эндрю Робертсон оперативно выкатил на открывавшегося Скотта. Никаких шансов для Кепы.

В перерыве тренер испанцев де ла Фуэнте поменял Порро на Карвахаля. Но это не спасло: на 51-й минуте Киран Тиран улетел от Дани в стиле Бэйла на фланге, прострелил в район вратарской, а там не могло не быть Мактомини. Удар Скотта – прямо между ног Давида Гарсии.

Испанцы провели серию замен: вышли форварды Борха Иглесиас и Яго Аспас, со скамейки поднялся даже подуставший Гави. Но секрет защиты Шотландии они так и не разгадали – это первое поражение Испании при новом тренере.

И уже во втором матче: например, Луис Энрике проиграл только в четвертом.

• Испания вообще проиграла в отборе на Евро впервые аж с 2014-го – еще при Дель Боске уступили Словакии. На этом отрезке было 17 побед и 2 ничьи, шотландцы все обнулили.

• Испанцы проиграли с разницей как минимум в два гола впервые с 2016-го – тогда на Евро Италия выиграла у кризисной Испании 2:0.

• В отборе на Евро Испания не проигрывала с разницей в два мяча с октября 2006-го – поражение от Швеции, тоже 0:2.

Мактомини зажег на фоне проблем в «МЮ»

• Скотт вызывается в сборную уже 5 лет и за все время забил 5 мячей – четыре из них уложились в последние две игры. До испанцев пострадал скромный Кипр, там тоже дубль, но всего за 6 минут в самом конце.

• Контраст на фоне клуба: в этом сезоне шотландец не забивал в АПЛ, зато отличался в Кубке Лиги с «Астон Виллой» и в Лиге Европы с «Омонией». Сезон у Скотта пока не складывается: он потерял даже шаткое место в основе, а в январе травмировался. Кажется, выбить Каземиро из основного состава – нереальная задача. Так что пока только ротация.

Может, попробовать его в нападении?

Фото: REUTERS/Lee Smith TPX IMAGES OF THE DAY, Russell Cheyne; globallookpress.com/Stefan Constantin/News Images