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Ого, Испания впервые с 2014-го проиграла в отборе Евро – Шотландии. У Мактомини второй дубль за четыре дня!

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Что он вообще творит?

Сборная Шотландии неожиданно повалила Испанию (2:0), а главным героем стал опорник «МЮ» Скотт Мактомини.

Де ла Фуэнте проиграл уже во втором матче. Ну и старт

Мактомини открыл счет уже на 7-й минуте: шотландский прессинг уронил защитника Педро Порро прямо возле штрафной, а Эндрю Робертсон оперативно выкатил на открывавшегося Скотта. Никаких шансов для Кепы.

В перерыве тренер испанцев де ла Фуэнте поменял Порро на Карвахаля. Но это не спасло: на 51-й минуте Киран Тиран улетел от Дани в стиле Бэйла на фланге, прострелил в район вратарской, а там не могло не быть Мактомини. Удар Скотта – прямо между ног Давида Гарсии.

Испанцы провели серию замен: вышли форварды Борха Иглесиас и Яго Аспас, со скамейки поднялся даже подуставший Гави. Но секрет защиты Шотландии они так и не разгадали – это первое поражение Испании при новом тренере.

И уже во втором матче: например, Луис Энрике проиграл только в четвертом.

• Испания вообще проиграла в отборе на Евро впервые аж с 2014-го – еще при Дель Боске уступили Словакии. На этом отрезке было 17 побед и 2 ничьи, шотландцы все обнулили.

• Испанцы проиграли с разницей как минимум в два гола впервые с 2016-го – тогда на Евро Италия выиграла у кризисной Испании 2:0.

• В отборе на Евро Испания не проигрывала с разницей в два мяча с октября 2006-го – поражение от Швеции, тоже 0:2.

Мактомини зажег на фоне проблем в «МЮ»

• Скотт вызывается в сборную уже 5 лет и за все время забил 5 мячей – четыре из них уложились в последние две игры. До испанцев пострадал скромный Кипр, там тоже дубль, но всего за 6 минут в самом конце.

• Контраст на фоне клуба: в этом сезоне шотландец не забивал в АПЛ, зато отличался в Кубке Лиги с «Астон Виллой» и в Лиге Европы с «Омонией». Сезон у Скотта пока не складывается: он потерял даже шаткое место в основе, а в январе травмировался. Кажется, выбить Каземиро из основного состава – нереальная задача. Так что пока только ротация.

Может, попробовать его в нападении?

Шотландия – Испания 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
28 марта, 21.45, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мактомини, 2:0 – 51 Мактомини.
ШотландияГанн, Хики (Паттерсон, 82), Хэнли, Тирни (Купер, 76), Портеус, Робертсон, Макгрегор, Мактомини, Макгинн (Фергюсон, 83), Кристи (Маклин, 75), Дайкс (Шенкленд, 89).
ИспанияАррисабалага, Порро (Карвахаль, 46), Мартинес, Давид Гарсия, Гайя, Себальос (Гави, 79), Мерино (Аспас, 57), Родри, Пино, Ойарсабаль (Уильямс, 46), Хоселу (Иглесиас, 66).
Предупреждения:
Робертсон (27), Дайкс (34), Карвахаль (68), Ганн (76), Аспас (83), Мактомини (90).

51:0 по ударам и 3:0 на табло – вы не поверите, но Нидерланды мучились с Гибралтаром

Фото: REUTERS/Lee Smith TPX IMAGES OF THE DAY, Russell Cheyne; globallookpress.com/Stefan Constantin/News Images

4 комментария

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daniil_35
Скотозавр вырвался на свободу!
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Всё знаю
Клоуны бл*
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Ювенский Туринтус
Напомню, что Шотландию в 19 году мы выносили 4:0 в отборе Евро
+6
-2
+4
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2ran
Скотти просто красавчик!
+3
0
+3
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