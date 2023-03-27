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Что там в отборе к Евро-2024: еще один дубль Роналду, чудо Казахстана и 7 голов Исландии

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26 марта прошли матчи второго тура в отборе на Евро-2024. Фиксируем результаты и турнирные расклады в группах:

Группа С

• Англия обыграла на «Уэмбли» сборную Украины (2:0) благодаря голам Харри Кейна и Букайо Сака в первом тайме. Вся статистика в пользу англичан: 18-3 по ударам, 8-0 по ударам в створ, 62%-38% по владению. Англия осталась на первом месте в группе, Украина после поражения Мальты от Италии предпоследняя.

А Михаил Мудрик получил худшую оценку от WhoScored за матч: у него 1 удар мимо и 5 потерь за 61 минуту, точность передач – 70%

• В составе сборной Италии продолжает блистать нападающий Матео Ретеги: после гола Англии в дебютном матче отличился и в игре против Мальты (2:0) с передачи Тонали. Сандро поучаствовал и во втором голе: ассистировал Матео Пессине. Итальянцы одержали первую победу в отборе и вышли на второе место в группе.

Группа Н

• Казахстан выдал максимально драматичный матч против Дании и вырвал победу 3:2 при счете 0:2 к 73-й минуте. Второй и третий голы Казахстан забил всего за три минуты (на 86-й и 89-й). Учитывая домашнее поражение от Словении в первом туре, победа над Данией очень важна для Казахстана в моральном плане и в целом для турнирных раскладов.

• Словения дома не оставила шансов Сан-Марино (2:0). К мячу Беньямина Шешко добавился автогол 40-летнего защитника гостей Роберто Ди Майо. Словенцы не проигрывают почти год: последнее поражение было в июне 2022-го, тогда сгорели в гостях Сербии (1:4). С тех пор у команды 5 побед и 3 ничьих. Словения уверенно лидирует с Данией и Финляндией: отрыв от второго места уже три очка.

• Финляндия минимально обыграла в гостях Северную Ирландию (1:0), решающий мяч на счету Беньямина Кальмана с передачи Теему Пукки. В середине второго тайма нападающий хозяев Дион Чарльз сравнял счет, но гол отменили из-за игры рукой. Теперь у 4 из 6 команд группы С по 3 очка, в том числе у Северной Ирландии и Финляндии.

Группа J

• Криштиану Роналду в огне – после дубля в ворота Лихтенштейна дважды забил Люксембургу и вышел на второе место в гонке бомбардиров текущего отбора, а Португалия разорвала Люксембург (6:0). Впереди Роналду лишь Расмус Хейлунд, настрелявший пять в двух матчах за Данию. Ну а Португалия укрепилась на первом месте в группе с впечатляющей разницей мячей 10-0.

• Исландия уничтожила в гостях Лихтенштейн (7:0). Главный герой встречи – полузащитник Арон Гунарссон, который отыграл матч на позиции центрального защитника, но оформил 3+1. Хет-трик позволил Гунарссону временно выйти на второе место в списке лучших бомбардиров, но во втором временном слоте пришел Криштиану Роналду и подвинул исландца.

• Словакия обыграла дома сборную Боснии и Герцеговины (2:0), отличились Лукас Гараслин и Роберт Мак. Это дебютная победа для главного тренера словаков Франческо Кальцоны: он возглавил команду еще в сентябре 2022-го, но в пяти матчах добился только четырех ничьих. Словакия поднялась на второе место в группе, выше только Португалия, испепелившая Люксембург (6:0).

«Не знаю, что это было». Суперкамбэк Казахстана с 0:2: перевернули игру с Данией за 15 минут

Фото: REUTERS/Matthew Childs, Pavel Mikheyev, Radovan Stoklasa, Piroschka Van De Wouw

3 комментария

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AF007
6-0, 7-0, 5-0 3-0, 3-0, 3-0

Боже, когда там клубный футбол возобновляется
0
0
0
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tmromeo
Ответ Syndycate
Кто такой этот Мудрик, почему об этом лавочнике пишут постоянно будто он пару ЗМ уже выиграл)
Тоже интересно, а может кто-то из топ футболистов фамилию сменил
0
-2
-2
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Syndycate
Кто такой этот Мудрик, почему об этом лавочнике пишут постоянно будто он пару ЗМ уже выиграл)
+1
-3
-2
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