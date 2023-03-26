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Хет-трик за 25 минут, дубль новичка-испанца в 32 года, Сперцян и Тикнизян проиграли жаркий матч Турции. Главное в отборе Евро

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Дубль и у Мактомини.

В третий день отбора к Евро-2024 не было топ-вывесок, но классные сюжеты все равно нашлись.

Испания без Энрике: разгром Норвегии с дублем 32-летнего дебютанта

После вылета с ЧМ-2022 испанцы попрощались с Луисом Энрике – и поставили на его место 61-летнего тренера молодежки Луиса де ла Фуэнте. Многие называют де ла Фуэнте проекцией Энрике, но тренер не видит в этом проблемы.

Луис умеет выигрывать титулы: в 2015-м взял с Испанией U-19 чемпионат Европы, а в 2018-м забрал золото Средиземноморских игр с Испанией U-18. В 2019-м снова покорил ЧЕ со сборной U-21. Он же возил олимпийскую сборную в Токио – там только в финале проиграли Бразилии.

Новый главный начал с крупной победы над Норвегией, но ее добились только в самом конце – к 84-й минуте вели всего в один мяч, а Мартин Эдегор с Александром Серлотом рассчитывали придумать ответный мяч и спасти ничью. Без Эрлинга Холанда реализовывать было, конечно, сложнее – суперфорвард из-за травмы паха не доехал до Малаги, вернулся в клуб.

Первый мяч за сборную де ла Фуэнте забил Дани Ольмо с паса Алекса Бальде – так выглядит обновленная Испания. А еще новый тренер впервые в жизни выпустил 32-летнего форварда «Эспаньола» Хоселу: он так впечатлился, что пальнул дублем в течение двух минут. Дебют мечты!

Хоселу после матча буквально светился: говорит, после такого чувствует себя максимум на 18!

Хет-трик за 25 минут! Это Штеффен из Швейцарии разнес Беларусь

Сборная Швейцарии очень спокойно разгромила сборную Беларуси – 5:0.

Причем первые три команда Мурата Якина закинула еще в первые полчаса – все у полузащитника «Лугано» Ренато Штеффена. Вы можете помнить его по игре за «Вольфсбург» в прошлом сезоне, он отдал команде пять лет карьеры.

⚽️ 4’ – добил с метра в пустые.

⚽️ 17’ – подкараулил отскок от кипера Андрея Кудравеца и снова направил в пустые.

⚽️ 29’ – еще добил в пустые после паса Рикардо Родригеса.

Во втором тайме швейцарцы добавили: Гранит Джака и через три минуты с его же передачи – форвард «Базеля» Зеки Амдуни. Сборной Беларуси сложно на что-то рассчитывать: уже два года не выигрывают в официальных матчах – 14 игр подряд.

Сперцян и Тикнизян не помогли Армении переиграть Турцию

У Армении подкрепление из РПЛ – помимо Эдуарда Сперцяна там теперь еще и защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. Он только в этом месяце получил гражданство и сразу попал в старт сборной. Наир честно объяснял: при отстранении России он не хотел терять возможность игры на международном уровне.

Еще с первых минут вышел защитник «Краснодара-2» Георгий Арутюнян – он не играет в основной команде, но уже дебютирует в сборной.

Начиналось хорошо: турецкий защитник Озан Кабак забил в свои уже на 10-й минуте. Для Армении это крайне принципиальный матч, для Турции тоже – еще бы, с такой-то предысторией.

На стадионе в Ереване было очень жарко, но сборная Армении все-таки не справилась: еще в первом тайме лидер «Фейеноорда» Оркун Кекчю сравнял, а на 64-й минуте Керем Актюркоглу забил победный после выхода один на один.

Турция со Штефаном Кунтцем начала отбор с победы. А ведь еще полтора года назад немец мог возглавить сборную России.

***

Про другие матчи – коротко:

Шотландия разгромила Кипр: хавбек «Астон Виллы» Джон Макгинн забил на 21-й минуте, а под конец – тем же методом, что испанский Хоселу – добил Скотт Мактомини. Опорник «МЮ» вышел на замену во втором тайме и сделал дубль: сначала поймал скидку грудью от форварда Линдона Дайкса, потом откликнулся на пас Энди Робертсона.

Израиль сыграл вничью с Косово. Причем пропустил первым: на 36-й минуте Эли Даса из «Динамо» срезал мяч в свои ворота. Сравнять смогли во втором тайме: с паса Соломона забил хавбек «Маккаби Тель-Авив» Дор Перец.

Румыния ожидаемо убрала Андорру, а первый мяч забил Деннис Ман – один из главных талантов страны последних лет, из-за игры в «Парме» его часто называют новым Кулусевски: левша и стартует с правого фланга. Ману респектовал даже одноклубник Буффон.

Хорваты упустили победу над Уэльсом. Без Гарета Бэйла там печаль в атаке, но на 90-й минуте: защитник «Ипсвича» Натан Броудхед пробил Доминика Ливаковича в ответ на гол Андрея Крамарича.

Мбаппе – 24-летний капитан сборной. Вровень с Месси, но позже Роналду, Неймара и даже Рэмзи

Новые лица в топ-сборных: у Франции еще один Тюрам, у Испании – опытные игроки из Ла Лиги, Флик вызвал защитника «Милана»

Фото: East News/Arif Hudaverdi Yaman / Anadolu Agency via AFP, ANDREJ ISAKOVIC / AFP, CRISTINA QUICLER / AFP

2 комментария

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Teodrakis
Честно, это если бы Тикнизяе признал, что не дотягивает до уровня России и вряд ли отыграл бы там более 10 матчей, как бы ни старались агенты
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Иван Петров
Лимитированные Сперцян и Тикнизян, не смогли втюхать арбузы туркам
+1
-1
0
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