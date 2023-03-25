И неожиданное камео Мадса Миккельсена.

Второй игровой день отбора Евро-2024 порадовал фанатов быстрых голов. В четырех из восьми игр забивали до 20-й минуты, в некоторых даже не по разу. Переходим к главным событиям вечера.

Мбаппе и Гризманн уничтожили голландцев за 20 минут

Франция против Голландии – главная афиша второго игрового дня квалификации Евро. Но особой борьбы не получилось: голландцев подкосила инфекция, а французы вышли с настроем как на финал чемпионата мира.

Особенно постарались новый капитан сборной Килиан Мбаппе и вице-капитан Гризманн (он тоже очень хотел надеть повязку). Уже на 2-й минуте Мбаппе выкатил под удар Антуану – лидер «Атлетико» уложил в угол.

К 20-й минуте счет был уже 3:0. Подачу Гризманна со штрафного в гол превратил Упамекано, а потом Мбаппе реализовал выход один на один. Героем в третьем голе стал Рандаль Коло-Муани, пропустивший пас от Тчуамени на Килиана – и этим сломавший всю оборону голландцев.

В самом конце Мбаппе оформил дубль. Теперь у Килиана 78 голов за сборную Франции – он догнал и перегнал Карима Бензема в общем топе. Новый капитан потратил на это на 30 игр меньше. До рекорда Оливье Жиру осталось всего 15 мячей.

А вот у Роналда Кумана второй дебют в сборной Голландии не получился – 0:4 не совсем тот счет, на который рассчитывал тренер. За первые 20 матчей были только 5 поражений, все с разницей в один мяч.

Чехия испортила первый матч Фернанду Сантушу в сборной Польши

Польша позвала на пост главного тренера Фернанду Сантуша, который покинул сборную Португалии. Но первый матч в новой команде у чемпиона Европы-2016 не задался.

Сборная Чехия быстро взялась за дело: Ладислав Крейчи забил Войцеху Шченсному уже на 30-й секунде. А через пару минут залетел и второй: дебютант Юрашек прострелил на дебютанта Чванчару.

Да, за 3 минуты поляки пропустили от чехов столько же, сколько за 3 матча в группе на ЧМ-2022. Во втором тайме третий добавил Ян Кухта с передачи Алекса Крала. Поляков хватило только на гол бывшего полузащитника «Ахмата» Дамяна Шиманьского.

Итоговый счет – 3:1 в пользу Чехии.

Тедеско дебютировал в Бельгии с победы. Лукаку сделал хет-трик

А вот у Тедеско первый матч в сборной Бельгии сложился удачно. Против Швеции в защите были Ваут Фас и Артюр Теате вместо Альдервейрелда, в атаке Троссард и Доди Лукебакио вместо Азара и Мертенса.

И на месте был Ромелу Лукаку, который за один матч в сборной забил столько же, сколько за весь сезон в Серии А. Сначала Ромелу замкнул навес Лукебакио, во втором тайме – замкнул прострел от того же Лукебакио. Хет-трик Лукаку оформил уже с паса Бакайоко, заменившего как раз Доди.

Статистика Лукаку в сборной: 105 матчей, 71 гол и 17 ассистов – а ведь Ромелу не забивал с октября 2021-го. На втором месте в топе бомбардиров Эден Азар с 33 мячами.

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• Сербия обыграла Литву. Забили два одинаковых мяча: в первом тайме Костич получил мяч в штрафной и выкатил под удар Тадичу, во втором уже Тадич ровно так же скатил Влаховичу.

• Австрия Ральфа Рангника разгромила Азербайджан. Главный герой – Марцель Забитцер: полузащитник «Манчестер Юнайтед» забил 2 мяча и ассистировал Кристофу Баумгартнеру. Итоговый счет – 4:0.

• Сборная Ферерских островов сыграла вничью с Молдовой. Единственный мяч за островное государство забил Мадс Миккельсен. Нет, не датский актер, а 23-летний полузащитник клуба «Клаксквик». У него первый гол за сборную. Датствуйте!

Фото: East News/Matthieu Mirville / DPPI via AFP; REUTERS/David W Cerny, Anders Wiklund/TT News Agency