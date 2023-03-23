48 комментариев

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АПЛ готовится к Рамадану: некоторые матчи прервут для перекусов

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АПЛ готовится к Рамадану. В некоторых случаях матчи прервут с заходом солнца, чтобы игроки, соблюдающие пост, могли прервать перекусить. 

По информации Sky Sports, судьям рекомендовано еще до начала матчей определять футболистов, которым может понадобиться пауза, и вместе с ними рассчитывать ее продолжительность. В это время футболисты смогут выпить воды и принять энергетические гели или добавки.

В этом году Рамадан начался 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. Это девятый месяц исламского календаря, во время него верующим мусульманам запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

В прошлом сезоне такие остановки были, но по запросу

Первый раз рекомендацию могут применить 17 апреля, когда «Лидс» примет «Ливерпуль». Закат в Йоркшире запланирован на 20:10, через 10 минут после начала матча. Салах вполне может взять паузу.

Подобная история может произойти и в домашней игре «Арсенала» против «Саутгемптона», которая пройдет в последний день Рамадана. Начнется в 20:00, а солнце в Лондоне сядет в 20:06.

В прошлом году капитаны команд могли просить судей об остановке игры. Встречу «Бернли» и «Арсенала» приостановили на 41-й минуте, чтобы Мохамед Эльюнусси и Ян Валери могли восполнить энергию.

В апреле 2021-го Уэсли Фофана тоже разрешили прервать голодание. Тогда «Лестер» играл с «Кристал Пэлас»: вратарь лондонцев Висенте Гуаита не пробивал от ворот, пока французский защитник пил разную жидкость.

Wesley Fofana: Leicester defender thanks Premier League after being allowed to break Ramadan fast mid-game | Football News | Sky Sports

Короткий перерыв заранее согласовали, и после игры Фофана написал в соцсетях: «Это то, что делает футбол замечательным».

«С позиции науки польза огромна». Новичок «Тоттенхэма» уже готов к Рамадану

В АПЛ играет много верующих мусульман: например, Мо Салах из «Ливерпуля», Нголо Канте и Уэсли Фофана из «Челси», Рияд Марез и Илкай Гюндоган из «Ман Сити».

Нападающий «Тоттенхэма» Арно Данджума тоже будет соблюдать пост. Он сотрудничает с одним и тем же шеф-поваром, поэтому спортивный режим на Рамадан уже давно выработан.

«Самое большое изменение – более длительное бодрствование по ночам. Люди могут подумать, что мы не просыпаемся ночью, чтобы поесть, но мусульмане в любом случае встают для ночной молитвы. Для меня почти ничего не меняется, за исключением того, что нужно тщательно следить за питанием.

Даже если не смотреть на Рамадан с точки зрения религии, с позиции науки польза поста огромна. Это огромное преимущество для тела, ума, нервной системы – голодание приносит огромную пользу. Я с нетерпением жду Рамадана, но я не особо меняю свою повседневную жизнь, даже совмещая пост и тренировки. Это два блага в одном!» – уверен Данджума.

Как спортсмены проходят через это испытание?

Отвечает спортивный врач Артем Рыженко.

Перенос тренировок и матчей на позднее время – чтобы избежать обезвоживания. Во время интенсивных тренировок и матчей футболист может сбросить до нескольких килограмм веса только из-за потери жидкости, которые обязательно нужно восполнить в кратчайшие сроки. Здесь помочь может лишь перенос времени тренировок и матчей на более позднее время, ближе к заходу солнца или после него.

Упор на углеводы. Даже в самом Коране прописаны Сухур и Ифтар (утренний и вечерний прием пищи), которые обязательно должны включать финики — очень калорийный продукт с большим содержанием углеводов.

И это имеет смысл с медицинской точки зрения: чтобы сохранять высокую производительность, можно заранее подготовиться, используя метод углеводной нагрузки – принять в пищу большое количество углеводов, чтобы повысить запасы гликогена в организме. Таким образом у мышц будет больше энергии для того, чтобы справиться с паузой без приемов пищи длинной до 14 часов.

Если заход солнца пришелся на время матча, то даже во время игры можно пополнить запасы энергии при помощи специальных батончиков, углеводных гелей или даже простых бананов. 

Дневной сон. Чтобы сохранить силы на вечернюю тренировку или матч, а также учитывая, что приемы пищи переносятся на поздний вечер или ранее утро, имеет смысл дневной сон длительностью 1-2 часа, чтобы не нарушать уже ночной режим отдыха. Это позволяет уменьшить затраты энергии днем и подойти к тренировке или матчу более свежим.

Повышенное внимание врачей и БАДы. У игроков, соблюдающих пост, очевидно, выше вероятность мышечных травм, поэтому необходимо это учитывать при составлении меню для таких спортсменов — дополнительные порции белка, аминокислот и витаминов во время поста позволят уменьшить риск травм и легче переносить ограничения, даже оставаясь в стандартном тренировочном режиме.

Многие скептически относятся к соблюдению поста профессиональными спортсменами, однако он играет очень важную психологическую роль. С возобновлением привычного образа жизни все показатели быстро приходят в норму, а вот духовный подъем и доверие к персоналу клуба, который поддержал игрока в важном для него решении, останется и может повлиять на игру спортсмена после окончания Рамадана.

Бензема, Мане и Марез зажигали в полуфиналах ЛЧ во время Рамадана. Как месяц поста влияет на организм спортсменов

Пост в Рамадан — одна из главных основ ислама. Его соблюдение очень важно для всех мусульман

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Richard Heathcote; кадры трансляции

48 комментариев

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SegaYasch
Ответ barsiksimba
В статье упор делается на медицинскую составляющую: водички попить, энергетических гелей покушать, добавок. В таком случае, почему не рассматривается вариант, который применяется на общих основаниях в случаях оказания футболистам медицинской помощи: выходят медики на поле, сопровождают футболиста до бровки, оказывают помощь, с разрешения судьи игрок возвращается на поле? Да, все эти 2, 3, 5 минут их команды в меньшинстве. Да, игра продолжается. Такова цена оказания медпомощи. Если игроки столкнутся лбами и рассекут их, игроков сопроводят до бровки и там окажут помощь. Чем с медицинской точки зрения необходимость восполнения жидкости и углеводов в организме отличается от необходимости наложить повязку на голову? Да, в жарком климате паузу делают на водопой. Но этот водопой для всех 22 футболистов на поле, не для отдельных игроков. А из статьи про АПЛ речь идёт об очень незначительном количестве игроков. Я задаюсь вопросами не от наличия каких-либо чувств к мусульманам/исламу, а от опасения, что сегодня мы уважим мусульман, завтра придётся уважить сайентологов, а послезавтра пожалуют атеисты, ортодоксальные евреи, свидетели иеговы, мормоны, адвентисты седьмого дня и прочие верующие/неверующие.
Могу предположить что в этом есть еще и маркетинговая составляющая. Рынок ближнего Востока не маленький и не бедный. А подобные вещи вполне могу поднять популярность АПЛ на фоне других лиг, которые это не делают
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Flavius
Если бы Дзюба основал свою религию - дзюбизм, то было бы очень забавно наблюдать как прерываются матчи АПЛ
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j7
Ответ Dima
Быть может футболистам, соблюдающим Рамадан, лучше просто сидеть дома на диване с 22марта по 22апреля, а не портить игру ?
Может тебе просто затянуться и не разжигать межрелигиозную рознь.
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Саша Пушкин
Ответ Саша Пушкин
В России, когда за рулем автобуса лихач мусульманин, то во время поездки молятся все пассажиры. Даже, если когда они заходили в салон, они считали себя атеистами.
Солнышко светило и ночью и днем.
Не бывает атеистов...ЗА проезд предаём!
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Григорий Звонов
Исламизация всех сфер жизни.Скоро,все будет "зеленым".
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Chary Abdysamedow
Ответ Mohnatiy
А до перерыва потерпеть не судьба? Это же не экстренная медицинская помощь, когда скорая на поле выезжает и матч останавливается!
разговляться во время (минута в минуту) - обязательно!
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Пётр Смирнов
Ответ Rabadan_05
Как раз таки в этих странах, этих недолюдей вроде трансов, геев, лесбиянок, небинарных и ещё миллионы... их больше уважают чем тех же мусульман
их уважают, потому что они теракты не устраивали, джихад не объявляли:) подумай об этом
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Dima
Этим 5минутным перерывом и неспособностью играть в полную силу как раз и портится игра. Если будут делать замены, то никаких возражений нет
В это время можно обсуждать тактику,заменять каких-то игроков,дать отдохнуть другим и к тому же Судья добавить время
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Mohnatiy
А до перерыва потерпеть не судьба? Это же не экстренная медицинская помощь, когда скорая на поле выезжает и матч останавливается!
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Дуойка Бубнова
перекусы посреди дня во время рамадана? понял 👍
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Rabadan_05
Ответ Он саМый
Нет абсолютно никакой пользы в том, чтобы не пить воду в течение дня. Будешь возражать?
Я не буду, посмотри что говорят врачи
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crish79
Ответ hamm
Наблюдал в Северной Македонии замечательную картину.. ехал на рейсовом автобусе из Гостивара в Скопье.. в какой-то момент водитель автобуса остановился, встал, извинился перед пассажирами, вышел из автобуса, расстелил коврик, помолился, зашел в автобус, еще раз извинился перед пассажирами, сел за руль и продолжил маршрут.. Это было настолько органично и естественно..
Наблюдал то же самое на рейсовом автобусе Грозный - Пятигорск, никаких вопросов не возникло, все было органично, порядочно и безопасно
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Он саМый
Ответ Rabadan_05
Есть контракты, ты не можешь так вычитать зарплату, и посмотрел бы как ты в том же Ливерпуле Салаха и Мане на банку усадишь, и что с тобой потом сделают... И почитай про пользу поста, потом будешь говорить кто и что не может усваивать
Нет абсолютно никакой пользы в том, чтобы не пить воду в течение дня. Будешь возражать?
+1
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Саша Пушкин
Ответ hamm
Наблюдал в Северной Македонии замечательную картину.. ехал на рейсовом автобусе из Гостивара в Скопье.. в какой-то момент водитель автобуса остановился, встал, извинился перед пассажирами, вышел из автобуса, расстелил коврик, помолился, зашел в автобус, еще раз извинился перед пассажирами, сел за руль и продолжил маршрут.. Это было настолько органично и естественно..
В России, когда за рулем автобуса лихач мусульманин, то во время поездки молятся все пассажиры. Даже, если когда они заходили в салон, они считали себя атеистами.
+19
-3
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Stewart D.
Ответ Dima
Быть может футболистам, соблюдающим Рамадан, лучше просто сидеть дома на диване с 22марта по 22апреля, а не портить игру ?
Всё верно написал
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garp
я против!
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Stewart D.
уже профессиональные игры пригибаются под них. А эти всё щупают почву, где граница дозволенности, к сожалению дальше всё будет развиваться не в лучшую для цивилизованного мира сторону
+3
-2
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Alimosha
Ответ Rabadan_05
Есть контракты, ты не можешь так вычитать зарплату, и посмотрел бы как ты в том же Ливерпуле Салаха и Мане на банку усадишь, и что с тобой потом сделают... И почитай про пользу поста, потом будешь говорить кто и что не может усваивать
Дай ему волю , он бы всех мусульман вообще исключил из оборота
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Rabadan_05
Ответ barsiksimba
В статье упор делается на медицинскую составляющую: водички попить, энергетических гелей покушать, добавок. В таком случае, почему не рассматривается вариант, который применяется на общих основаниях в случаях оказания футболистам медицинской помощи: выходят медики на поле, сопровождают футболиста до бровки, оказывают помощь, с разрешения судьи игрок возвращается на поле? Да, все эти 2, 3, 5 минут их команды в меньшинстве. Да, игра продолжается. Такова цена оказания медпомощи. Если игроки столкнутся лбами и рассекут их, игроков сопроводят до бровки и там окажут помощь. Чем с медицинской точки зрения необходимость восполнения жидкости и углеводов в организме отличается от необходимости наложить повязку на голову? Да, в жарком климате паузу делают на водопой. Но этот водопой для всех 22 футболистов на поле, не для отдельных игроков. А из статьи про АПЛ речь идёт об очень незначительном количестве игроков. Я задаюсь вопросами не от наличия каких-либо чувств к мусульманам/исламу, а от опасения, что сегодня мы уважим мусульман, завтра придётся уважить сайентологов, а послезавтра пожалуют атеисты, ортодоксальные евреи, свидетели иеговы, мормоны, адвентисты седьмого дня и прочие верующие/неверующие.
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Rabadan_05
Ответ saric
Я бы на месте тренера вообще бы на месяц всех мусульман исключил из основы. Ну не может человек в таком режиме нормально тренироваться, усваивать информацию, не говоря уже про официальные игры. А на месте руководства бы на этот месяц вычел из зарплаты
Есть контракты, ты не можешь так вычитать зарплату, и посмотрел бы как ты в том же Ливерпуле Салаха и Мане на банку усадишь, и что с тобой потом сделают...

И почитай про пользу поста, потом будешь говорить кто и что не может усваивать
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Rabadan_05
Ответ Dima
Быть может футболистам, соблюдающим Рамадан, лучше просто сидеть дома на диване с 22марта по 22апреля, а не портить игру ?
Думаю отсутствие того же Салаха на поле, как команде, так и фанатам больше игру испортит, нежели остановка что бы он воду попил
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Дамир
Ответ Dima
Быть может футболистам, соблюдающим Рамадан, лучше просто сидеть дома на диване с 22марта по 22апреля, а не портить игру ?
ты оскорбил религию
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Коля Мигодин
Когда-то все рухнет и футбол возродится заново без всякой хрени
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-3
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saric
Я бы на месте тренера вообще бы на месяц всех мусульман исключил из основы. Ну не может человек в таком режиме нормально тренироваться, усваивать информацию, не говоря уже про официальные игры. А на месте руководства бы на этот месяц вычел из зарплаты
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Carlton Palmer
Надеюсь на время криков муэдзинов в Англии тоже будут игры приостанавливать
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