48 комментариев

АПЛ готовится к Рамадану. В некоторых случаях матчи прервут с заходом солнца, чтобы игроки, соблюдающие пост, могли прервать перекусить.

По информации Sky Sports, судьям рекомендовано еще до начала матчей определять футболистов, которым может понадобиться пауза, и вместе с ними рассчитывать ее продолжительность. В это время футболисты смогут выпить воды и принять энергетические гели или добавки.

В этом году Рамадан начался 22 марта и продлится до вечера 21 апреля. Это девятый месяц исламского календаря, во время него верующим мусульманам запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

В прошлом сезоне такие остановки были, но по запросу

Первый раз рекомендацию могут применить 17 апреля, когда «Лидс» примет «Ливерпуль». Закат в Йоркшире запланирован на 20:10, через 10 минут после начала матча. Салах вполне может взять паузу.

Подобная история может произойти и в домашней игре «Арсенала» против «Саутгемптона», которая пройдет в последний день Рамадана. Начнется в 20:00, а солнце в Лондоне сядет в 20:06.

В прошлом году капитаны команд могли просить судей об остановке игры. Встречу «Бернли» и «Арсенала» приостановили на 41-й минуте, чтобы Мохамед Эльюнусси и Ян Валери могли восполнить энергию.

В апреле 2021-го Уэсли Фофана тоже разрешили прервать голодание. Тогда «Лестер» играл с «Кристал Пэлас»: вратарь лондонцев Висенте Гуаита не пробивал от ворот, пока французский защитник пил разную жидкость.

Короткий перерыв заранее согласовали, и после игры Фофана написал в соцсетях: «Это то, что делает футбол замечательным».

«С позиции науки польза огромна». Новичок «Тоттенхэма» уже готов к Рамадану

В АПЛ играет много верующих мусульман: например, Мо Салах из «Ливерпуля», Нголо Канте и Уэсли Фофана из «Челси», Рияд Марез и Илкай Гюндоган из «Ман Сити».

Нападающий «Тоттенхэма» Арно Данджума тоже будет соблюдать пост. Он сотрудничает с одним и тем же шеф-поваром, поэтому спортивный режим на Рамадан уже давно выработан.

«Самое большое изменение – более длительное бодрствование по ночам. Люди могут подумать, что мы не просыпаемся ночью, чтобы поесть, но мусульмане в любом случае встают для ночной молитвы. Для меня почти ничего не меняется, за исключением того, что нужно тщательно следить за питанием.

Даже если не смотреть на Рамадан с точки зрения религии, с позиции науки польза поста огромна. Это огромное преимущество для тела, ума, нервной системы – голодание приносит огромную пользу. Я с нетерпением жду Рамадана, но я не особо меняю свою повседневную жизнь, даже совмещая пост и тренировки. Это два блага в одном!» – уверен Данджума.

Как спортсмены проходят через это испытание?

Отвечает спортивный врач Артем Рыженко.

• Перенос тренировок и матчей на позднее время – чтобы избежать обезвоживания. Во время интенсивных тренировок и матчей футболист может сбросить до нескольких килограмм веса только из-за потери жидкости, которые обязательно нужно восполнить в кратчайшие сроки. Здесь помочь может лишь перенос времени тренировок и матчей на более позднее время, ближе к заходу солнца или после него.

• Упор на углеводы. Даже в самом Коране прописаны Сухур и Ифтар (утренний и вечерний прием пищи), которые обязательно должны включать финики — очень калорийный продукт с большим содержанием углеводов.

И это имеет смысл с медицинской точки зрения: чтобы сохранять высокую производительность, можно заранее подготовиться, используя метод углеводной нагрузки – принять в пищу большое количество углеводов, чтобы повысить запасы гликогена в организме. Таким образом у мышц будет больше энергии для того, чтобы справиться с паузой без приемов пищи длинной до 14 часов.

Если заход солнца пришелся на время матча, то даже во время игры можно пополнить запасы энергии при помощи специальных батончиков, углеводных гелей или даже простых бананов.

• Дневной сон. Чтобы сохранить силы на вечернюю тренировку или матч, а также учитывая, что приемы пищи переносятся на поздний вечер или ранее утро, имеет смысл дневной сон длительностью 1-2 часа, чтобы не нарушать уже ночной режим отдыха. Это позволяет уменьшить затраты энергии днем и подойти к тренировке или матчу более свежим.

• Повышенное внимание врачей и БАДы. У игроков, соблюдающих пост, очевидно, выше вероятность мышечных травм, поэтому необходимо это учитывать при составлении меню для таких спортсменов — дополнительные порции белка, аминокислот и витаминов во время поста позволят уменьшить риск травм и легче переносить ограничения, даже оставаясь в стандартном тренировочном режиме.

Многие скептически относятся к соблюдению поста профессиональными спортсменами, однако он играет очень важную психологическую роль. С возобновлением привычного образа жизни все показатели быстро приходят в норму, а вот духовный подъем и доверие к персоналу клуба, который поддержал игрока в важном для него решении, останется и может повлиять на игру спортсмена после окончания Рамадана.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Richard Heathcote; кадры трансляции