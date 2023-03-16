21 комментарий

Без камбэка.

«Реал» и во втором матче переиграл «Ливерпуль» (1:0) – уверенный выход мадридцев в четвертьфинал Лиги чемпионов (6:2 по сумме двух матчей).

Команда Клоппа словно вышла с мыслью, что сама ведет в три мяча, так что за всех отдувался Алиссон. Бразильцу пришлось спасать уже на 14-й минуте: после паса в штрафную Винисиус бил в упор, но голкипер героически отбил мяч плечом.

Казалось, сэйвы вратаря взбодрят «Ливерпуль», но «Реал» продолжал контролировать гостей и почти не допускал моментов у своих ворот: до конца сражались Начо и Рюдигер, а в экстренных моментах выручал Куртуа.

Во втором тайме для англичан все стало еще сложнее: сначала пару моментов упустил Вальверде, потом запарывал уже Бензема. «Ливерпуль» стоял крепко, но вперед почти не выходил – и на 78-й минуте заплатил за пассивность: после ошибки Ван Дейка в пустые легко закинул все тот же Бензема. Карим сразу ушел с поля – похоже, микроповреждение.

Грустный факт: первый удар по воротам Куртуа во втором тайме «Ливерпуль» нанес за семь минут до конца основного времени.

Можно ли на что-то рассчитывать при такой игре?

«Реал» снова в погоне за титулом

Короли.

• «Мадрид» выиграл 7 из 8 последних матчей против «Ливерпуля», причем та единственная осечка – ничья 0:0. Последний раз мерсисайдцы выигрывали аж в марте 2009-го – 4:0 с дублем Джеррарда на «Энфилде».

• «Реал» первым в истории Лиги чемпионов добрался до 300-го матча. Впервые мадридцы сыграли в ЛЧ 13 сентября 1995 года – против «Аякса». Кажется, напоминать число кубков на этом отрезке даже не надо, но все-таки – 8!

• Отдельно порадуемся за Бензема: гол «Ливерпулю» стал 33-м для француза в плей-офф ЛЧ – только Лео Месси (49) и Криштиану Роналду (67) забили больше. А еще Карим стал третьим игроком в истории «Мадрида» по играм в ЛЧ – 129. Впереди Рауль (130) и Касильяс (150).

Не похоже, что он собирается останавливаться.

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez