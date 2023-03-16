21 комментарий

«Реал» слишком спокойно вышел в четвертьфинал! «Ливерпуль» так ничего и не придумал
Без камбэка.
«Реал» и во втором матче переиграл «Ливерпуль» (1:0) – уверенный выход мадридцев в четвертьфинал Лиги чемпионов (6:2 по сумме двух матчей).
Команда Клоппа словно вышла с мыслью, что сама ведет в три мяча, так что за всех отдувался Алиссон. Бразильцу пришлось спасать уже на 14-й минуте: после паса в штрафную Винисиус бил в упор, но голкипер героически отбил мяч плечом.
Казалось, сэйвы вратаря взбодрят «Ливерпуль», но «Реал» продолжал контролировать гостей и почти не допускал моментов у своих ворот: до конца сражались Начо и Рюдигер, а в экстренных моментах выручал Куртуа.
Во втором тайме для англичан все стало еще сложнее: сначала пару моментов упустил Вальверде, потом запарывал уже Бензема. «Ливерпуль» стоял крепко, но вперед почти не выходил – и на 78-й минуте заплатил за пассивность: после ошибки Ван Дейка в пустые легко закинул все тот же Бензема. Карим сразу ушел с поля – похоже, микроповреждение.
Грустный факт: первый удар по воротам Куртуа во втором тайме «Ливерпуль» нанес за семь минут до конца основного времени.
Можно ли на что-то рассчитывать при такой игре?
«Реал» снова в погоне за титулом
Короли.
• «Мадрид» выиграл 7 из 8 последних матчей против «Ливерпуля», причем та единственная осечка – ничья 0:0. Последний раз мерсисайдцы выигрывали аж в марте 2009-го – 4:0 с дублем Джеррарда на «Энфилде».
• «Реал» первым в истории Лиги чемпионов добрался до 300-го матча. Впервые мадридцы сыграли в ЛЧ 13 сентября 1995 года – против «Аякса». Кажется, напоминать число кубков на этом отрезке даже не надо, но все-таки – 8!
• Отдельно порадуемся за Бензема: гол «Ливерпулю» стал 33-м для француза в плей-офф ЛЧ – только Лео Месси (49) и Криштиану Роналду (67) забили больше. А еще Карим стал третьим игроком в истории «Мадрида» по играм в ЛЧ – 129. Впереди Рауль (130) и Касильяс (150).
Не похоже, что он собирается останавливаться.
- Дата проведения
- 15 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 1:0 – 78 Бензема.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль (Васкес, 86), Рюдигер, Милитао, Начо, Модрич (Себальос, 82), Кроос (Тчуамени, 84), Камавинга, Вальверде, Бензема (Родриго, 82), Винисиус Жуниор (Асенсио, 84).
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 90), Милнер (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Салах, Диогу Жота (Эллиотт, 57), Гакпо (Карвалью, 90), Нуньес (Фирмино, 57).
- Предупреждение:
- Цимикас (90).
Все четвертьфиналисты ЛЧ: здесь три команды из Италии. И кто теперь фаворит?
Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez
Меня, кстати, обрадовало, что Реал и Ливерпуль играют, как правило, довольно аккуратно и без особой грязи. Было несколько грубоватых эпизодов, но не особо злобных, а потому вполне справедливо - с минимальным количеством карточек.
здесь всё по делу, Брайтону вполне заслужено и по делу слили, то, что будет впереди, то посмотрим как закончится, может твой прогноз и в кассу окажется, а может как и ваши шапкозакидательские настроения перед матчем Ливерпуль - МЮ и потом искать случайности.
Ну и вывод прикольный, сначала сам написал, что на мнение болельщиков Ливерпуля победа над МЮ не случайная, а потом сам же написал команда-случай. Ты определись с вектором мнения своего как-нибудь уже
Дальше - только общение главного арбитра с ВАР-овцами и просмотр.