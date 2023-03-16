21 комментарий

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«Реал» слишком спокойно вышел в четвертьфинал! «Ливерпуль» так ничего и не придумал

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Без камбэка.

«Реал» и во втором матче переиграл «Ливерпуль» (1:0) – уверенный выход мадридцев в четвертьфинал Лиги чемпионов (6:2 по сумме двух матчей).

Команда Клоппа словно вышла с мыслью, что сама ведет в три мяча, так что за всех отдувался Алиссон. Бразильцу пришлось спасать уже на 14-й минуте: после паса в штрафную Винисиус бил в упор, но голкипер героически отбил мяч плечом.

Казалось, сэйвы вратаря взбодрят «Ливерпуль», но «Реал» продолжал контролировать гостей и почти не допускал моментов у своих ворот: до конца сражались Начо и Рюдигер, а в экстренных моментах выручал Куртуа. 

Во втором тайме для англичан все стало еще сложнее: сначала пару моментов упустил Вальверде, потом запарывал уже Бензема. «Ливерпуль» стоял крепко, но вперед почти не выходил – и на 78-й минуте заплатил за пассивность: после ошибки Ван Дейка в пустые легко закинул все тот же Бензема. Карим сразу ушел с поля – похоже, микроповреждение.

Грустный факт: первый удар по воротам Куртуа во втором тайме «Ливерпуль» нанес за семь минут до конца основного времени.

Можно ли на что-то рассчитывать при такой игре?

«Реал» снова в погоне за титулом

Короли.

• «Мадрид» выиграл 7 из 8 последних матчей против «Ливерпуля», причем та единственная осечка – ничья 0:0. Последний раз мерсисайдцы выигрывали аж в марте 2009-го – 4:0 с дублем Джеррарда на «Энфилде».

• «Реал» первым в истории Лиги чемпионов добрался до 300-го матча. Впервые мадридцы сыграли в ЛЧ 13 сентября 1995 года – против «Аякса». Кажется, напоминать число кубков на этом отрезке даже не надо, но все-таки – 8!

• Отдельно порадуемся за Бензема: гол «Ливерпулю» стал 33-м для француза в плей-офф ЛЧ – только Лео Месси (49) и Криштиану Роналду (67) забили больше. А еще Карим стал третьим игроком в истории «Мадрида» по играм в ЛЧ – 129. Впереди Рауль (130) и Касильяс (150).

Не похоже, что он собирается останавливаться.

Реал Мадрид Испания – Ливерпуль Англия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
15 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 78 Бензема.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Васкес, 86), Рюдигер, Милитао, Начо, Модрич (Себальос, 82), Кроос (Тчуамени, 84), Камавинга, Вальверде, Бензема (Родриго, 82), Винисиус Жуниор (Асенсио, 84).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 90), Милнер (Окслейд-Чемберлен, 73), Фабиньо, Салах, Диогу Жота (Эллиотт, 57), Гакпо (Карвалью, 90), Нуньес (Фирмино, 57).
Предупреждение:
Цимикас (90).

Все четвертьфиналисты ЛЧ: здесь три команды из Италии. И кто теперь фаворит?

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez

21 комментарий

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soulsick
Ответ Galym1968
не понимаю - чему здесь можно радоваться...
Как правило, не понимают радости из-за неудач других команд, а вот с пониманием радости от успехов своей обычно проблем не возникает.

Меня, кстати, обрадовало, что Реал и Ливерпуль играют, как правило, довольно аккуратно и без особой грязи. Было несколько грубоватых эпизодов, но не особо злобных, а потому вполне справедливо - с минимальным количеством карточек.
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Ненавидящий2.0
Ответ Костя Киреев
Здесь случайно проиграли, Брайтону по ошибке слили. Впереди три, естественно, случайный поражения от Сити, Челси и Арсенала. Вообще все неприятности Ливерпуля абсолютно случайны. Команда-случай, епт)
ну такой расклад ты сам себе придумал, не надо своё мнение выдавать за моё.

здесь всё по делу, Брайтону вполне заслужено и по делу слили, то, что будет впереди, то посмотрим как закончится, может твой прогноз и в кассу окажется, а может как и ваши шапкозакидательские настроения перед матчем Ливерпуль - МЮ и потом искать случайности.

Ну и вывод прикольный, сначала сам написал, что на мнение болельщиков Ливерпуля победа над МЮ не случайная, а потом сам же написал команда-случай. Ты определись с вектором мнения своего как-нибудь уже
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soulsick
Ответ ZaSvabody
Лютые профи! Выпрашивают левый пеналь даже на последней минуте дополнительного времени уже выигранного матча. Это рефлекс! А проплаченный судья послушно бежит к монику 😂
Что за абсурд? Указали на то, что была рука сразу после эпизода и всё.
Дальше - только общение главного арбитра с ВАР-овцами и просмотр.
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Костя Киреев
Ответ Ненавидящий2.0
случайно ещё два не залетело, да
Здесь случайно проиграли, Брайтону по ошибке слили. Впереди три, естественно, случайный поражения от Сити, Челси и Арсенала. Вообще все неприятности Ливерпуля абсолютно случайны. Команда-случай, епт)
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Ненавидящий2.0
Ответ Костя Киреев
Болельщики Ливерпуля до конца сезона будут верить в то, что 7:0 не были случайностью.
случайно ещё два не залетело, да
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Ненавидящий2.0
Вот смотришь на игру Реала и думаешь: "С такой игрой, следующий раунд для них точно последний", а они выходят и вновь забирают чашку себе. Хз как они это делают
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Serega Fart
Пресса как такового и не было, напы не понимали придет центр в помощь или нет, все время оглядывались, не было страсти, наелась команда
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Yri Yrov
Ответ белошип
Было смешно читать комментарии некоторых 🤡которые реально верили,что Ливерпуль сделает камбэк против Короля камбэков)
задним умом все умны
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distress of ignorance
Да уж, месть не удалась
+1
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Костя Киреев
Ответ белошип
Было смешно читать комментарии некоторых 🤡которые реально верили,что Ливерпуль сделает камбэк против Короля камбэков)
Болельщики Ливерпуля до конца сезона будут верить в то, что 7:0 не были случайностью.
+1
0
+1
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Матвей Бондарев
Ребят, не отчаиваемся, если Генри наконец соизволит дать денег на игроков, команда снова вернётся в строй. Нужно хотя бы пятерых подписать в сумме в оборону и полузащиту. Уже старенькие в команде у нас и лавочка короткая, нет ротации.
+2
0
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Матвей Бондарев
Ответ белошип
Было смешно читать комментарии некоторых 🤡которые реально верили,что Ливерпуль сделает камбэк против Короля камбэков)
Как меня бесят такие токсичные, как ты. Изыди.
+4
-1
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Матвей Бондарев
Ответ Арман Мартиросян
🤡 здесь только ты, а верить в победу любимой команды законом не запрещено.
Поддерживаю.
+3
0
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MADRiD_00
Как же спокойно в душе, когда на ЛЗ играет Начо!
+2
0
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ZaSvabody
Лютые профи! Выпрашивают левый пеналь даже на последней минуте дополнительного времени уже выигранного матча. Это рефлекс! А проплаченный судья послушно бежит к монику 😂
0
-3
-3
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Нефанатик
Ответ белошип
Было смешно читать комментарии некоторых 🤡которые реально верили,что Ливерпуль сделает камбэк против Короля камбэков)
У Ливерпуля был единственный шанс сделать комбек только в том случае, если Реал выходил с целью контркамбека
+2
0
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Arthurino
Ответ Андрей Хенто
Честно говоря, перед матчем я опасался, что Карло будет стараться играть на удержание и делать ставку на контратаки, но Мадрид приятно удивил. Практически ничего не позволили создать у своих ворот и имели гораздо больше шансов, победить с куда более крупным счетом. В игре Ливерпуля не увидел искры и желания, хотя я думал, что команда Клоппа, тем более после поражения от Борнмута постарается выдать матч жизни, но это не было даже и близко. Ливерпулю срочно нужные обновления в линию полузащиты.
Но и стоит признать, что такая игра очень энергозатратная и свой отпечаток на команду в ближайших матчах вполне может оставить, а зная, что за матчи ждут Реал, то стоит только догадываться, с какими кондициями начнет игры Мадрид
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-1
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Арман Мартиросян
Ответ белошип
Было смешно читать комментарии некоторых 🤡которые реально верили,что Ливерпуль сделает камбэк против Короля камбэков)
🤡 здесь только ты, а верить в победу любимой команды законом не запрещено.
+3
-5
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Андрей Хенто
Честно говоря, перед матчем я опасался, что Карло будет стараться играть на удержание и делать ставку на контратаки, но Мадрид приятно удивил. Практически ничего не позволили создать у своих ворот и имели гораздо больше шансов, победить с куда более крупным счетом. В игре Ливерпуля не увидел искры и желания, хотя я думал, что команда Клоппа, тем более после поражения от Борнмута постарается выдать матч жизни, но это не было даже и близко. Ливерпулю срочно нужные обновления в линию полузащиты.
+4
-1
+3
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Galym1968
не понимаю - чему здесь можно радоваться...
0
-2
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белошип
Было смешно читать комментарии некоторых 🤡которые реально верили,что Ливерпуль сделает камбэк против Короля камбэков)
+8
-3
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