15 комментариев

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Канселу тяжело в «Баварии» – вероятно, уйдет летом. Недоволен игровым временем, а клуб – его отдачей на тренировках

Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
Хасан Салихамиджич Хасан Салихамиджич
Бавария Бавария
Жоау Канселу Жоау Канселу
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Жоау Канселу в «Баварии» чуть больше месяца, но в медиа уже гуляют слухи о скором бесславном возвращении в Англию. По информации Diario Sport, мюнхенский клуб сообщил «Ман Сити», что не будет ни продлевать аренду, ни выкупать защитника. 

В чем дело? Канселу не очень хорошо работает на тренировках

Канселу недоволен количеством игрового времени, которое он получает в «Баварии», а тренерский штаб и руководство клуба не устраивает его отношение к тренировкам.

• Перед ответным матчем с «ПСЖ» авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что Канселу недоволен непопаданием в стартовый состав, но претензии ответственным лицам не высказывал. В ответке с парижским клубом Жоау сыграл лишь четыре минуты.

• Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил, что Канселу не играет, потому что пока не оправдывает ожидания клуба. «В последнее время он тренируется и играет не совсем так, как мы ожидали. Жоау станет очень важным игроком. Мы хорошо с ним общаемся. Он выдающийся игрок, который станет важным в будущем», – сказал Салихамиджич.

Юлиан Нагельсманн тоже не стал скрывать, что с Канселу есть недопонимания. «Когда он играет – все хорошо, когда не играет – все плохо. Я поговорил с Жоау после одной из тренировок, на которой он проявил себя не очень хорошо – мне понравилась его реакция. В матче с «Аугсбургом» он выйдет в старте», – заявил главный тренер «Баварии».

Вышел и забил гол, хотя «Бавария» пропустил три мяча (5:3).

Нагельсманн рассказал о похожей ситуации с Анхелиньо в «Лейпциге». «У меня был похожий случай с Анхелиньо. На одной из тренировок он проявил себя не очень хорошо. Мы откровенно поговорили – и не только о футболе. После этого он полностью выкладывался на тренировках и был очень хорош во время матчей», – сказал Юлиан.

Что с игровой практикой? 

Во всех турнирах за мюнхенский клуб Канселу сыграл 434 минуты: 314 – в Бундеслиге, 71 – в Кубке, 49 – в ЛЧ. В 4 играх из 9 начинал в запасе. 

При этом с главной атакующей статистикой у него все замечательно: 1 гол и 4 ассиста.

А почему Канселу ушел из «Сити»?

Одна из причин – недостаток игрового времени. У Жоау испортились отношения с Пепом Гвардиолой. Причем до ЧМ-2022 все было хорошо, португалец стабильно играл, но после возвращения из Катара что-то сломалось: лишь два полных матча (против «МЮ» в АПЛ и против «Саутгемптона» в Кубке Английской лиги), в остальных не больше тайма, а последние три Канселу и вовсе провел в запасе. Причем когда он узнал, что не выйдет в старте в матче с «Вулверхэмптоном», Жоау просидел всю предматчевую разминку на скамейке, пока остальные разогревались.

У Гвардиолы были претензии по форме Канселу после возвращения с ЧМ. К этому добавился прогресс Натана Аке, закрывшего для португальца левый фланг, и молодого воспитанника Рико Льюиса, забронировавшего правый. У Канселу не оставалось шансов на основу, а сидеть в запасе он не хотел.

Еще одна причина ухода Жоау – тактика. Смелая игра правого защитника Рико Льюиса, поднявшегося в основу, требовала более консервативной манеры игры слева в обороне. Аке под этот критерий подходил намного лучше, чем Канселу, который обожает носиться в атаку.

После трех матчей в запасе Жоау Канселу попросил клуб отдать его в аренду. Тут и подоспела «Бавария»: забрала защитника до конца сезона-2022/23 с правом выкупа 70 млн евро. Причем аренда бесплатная: «Сити» за нее ничего не получит.

Сам Жоау опровергал слухи об уходе из-за ссоры с Пепом:  У меня было не так много игрового времени в последние недели, и это повлияло на мое решение. Отношения с Пепом здесь ни при чем. Мне действительно хотелось начать новое приключение в клубе с такой большой историей. Для меня это мечта.

Это видео [в инстаграме], может, и звучит как прощание, но я не подразумевал этого. Посмотрим, что принесут нам эти 5 месяцев. Я хочу быть здесь с ясной головой. В конце сезона мы снова поговорим об этом, но я по-прежнему на контракте в «Манчестер Сити». Я не рассматриваю это как окончательный уход из клуба.

Рвение к игре в основе было и на ЧМ-2022: Канселу полностью отыграл четыре матча сборной Португалии из пяти – остался в запасе только на игру 1/8 финала против Швейцарии. Как писал Record, Жоау был единственным игроком команды, не отпраздновавшим первый гол швейцарцам. После гола Гонсалу Рамуша защитник остался сидеть на скамейке запасных и не побежал праздновать с партнерами.

Это же и побудило его уйти из «Сити». Теперь он попытается обрести себя в «Баварии». Правда, и там пока идет с переменным успехом: португалец месяц не выходил в старте (с первого матча с «ПСЖ» 14 февраля до матча с «Аугсбургом» в Бундеслиге 11 марта). В последней игре Жоау Канселу провел все 90 минут и оформил 1+1: к голу приплюсовал передачу на Альфонсо Дэвиса. Набирает былую форму?

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Фото: globallookpress.com/Sven Hoppe; Gettyimages.ru/Michael Regan, Alexander Hassenstein

15 комментариев

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Бодратустра
Ответ Carver
Скорее всего, у него просто крыша подтекла. Много таких примеров — Дзаньоло, например. А самый яркий и известный пример — Себастьян Дайслер.
Ну Дайслера то зачем приплетать? Вы бы ещё Роберта Энке вспомнили. Есть же разница между серьёзными психологическими проблемами и банальным звездняком.
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LLiriKK
«Как угробить самому себе карьеру менее чем за полгода».
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dimkamelok
Ответ Carver
Скорее всего, у него просто крыша подтекла. Много таких примеров — Дзаньоло, например. А самый яркий и известный пример — Себастьян Дайслер.
Там вполне оправданно - оба измучены крестами. А здесь просто так, из ниоткуда
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Carver
Ответ Alex_msk
За пару месяцев от одного из важнейших игроков клуба и лучших на своей позиции в мире до изгоя
Скорее всего, у него просто крыша подтекла. Много таких примеров — Дзаньоло, например. А самый яркий и известный пример — Себастьян Дайслер.
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Александра Чиркова
Может все таки дело в футболисте?
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Stewart Downing
вообще странное изменение канселу
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stomatologbeatles
Нужно было в Интере оставаться
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Sergey Kuznetsov
Португальская истеричность передается воздушно-капельным. Даже рад, что Жота не был со сборной на ЧМ.
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DonBrazzo
Бывает
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Богдан Громовски
фиг его знает,если сторгуем лямов за 40 ,то да) но 80....
хоть и ишрок топовый,но ему уже 28
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Эд Драгунский
ну сегодня отыграл отлично гол плюс пас, посмотри,что дальше будет
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Alex_msk
За пару месяцев от одного из важнейших игроков клуба и лучших на своей позиции в мире до изгоя
+15
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Artūras Grigas
Какого хера его вообще взяли? Из за пиара?
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Bayern_Norway
Прям Дембеле когда он за Дортмунд играл
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Юрий Балышев
С характером дружок попался.
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