15 комментариев

Жоау Канселу в «Баварии» чуть больше месяца, но в медиа уже гуляют слухи о скором бесславном возвращении в Англию. По информации Diario Sport, мюнхенский клуб сообщил «Ман Сити», что не будет ни продлевать аренду, ни выкупать защитника.

В чем дело? Канселу не очень хорошо работает на тренировках

Канселу недоволен количеством игрового времени, которое он получает в «Баварии», а тренерский штаб и руководство клуба не устраивает его отношение к тренировкам.

• Перед ответным матчем с «ПСЖ» авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что Канселу недоволен непопаданием в стартовый состав, но претензии ответственным лицам не высказывал. В ответке с парижским клубом Жоау сыграл лишь четыре минуты.

• Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич объяснил, что Канселу не играет, потому что пока не оправдывает ожидания клуба. «В последнее время он тренируется и играет не совсем так, как мы ожидали. Жоау станет очень важным игроком. Мы хорошо с ним общаемся. Он выдающийся игрок, который станет важным в будущем», – сказал Салихамиджич.

Юлиан Нагельсманн тоже не стал скрывать, что с Канселу есть недопонимания. «Когда он играет – все хорошо, когда не играет – все плохо. Я поговорил с Жоау после одной из тренировок, на которой он проявил себя не очень хорошо – мне понравилась его реакция. В матче с «Аугсбургом» он выйдет в старте», – заявил главный тренер «Баварии».

Вышел и забил гол, хотя «Бавария» пропустил три мяча (5:3).

Нагельсманн рассказал о похожей ситуации с Анхелиньо в «Лейпциге». «У меня был похожий случай с Анхелиньо. На одной из тренировок он проявил себя не очень хорошо. Мы откровенно поговорили – и не только о футболе. После этого он полностью выкладывался на тренировках и был очень хорош во время матчей», – сказал Юлиан.

Что с игровой практикой?

Во всех турнирах за мюнхенский клуб Канселу сыграл 434 минуты: 314 – в Бундеслиге, 71 – в Кубке, 49 – в ЛЧ. В 4 играх из 9 начинал в запасе.

При этом с главной атакующей статистикой у него все замечательно: 1 гол и 4 ассиста.

А почему Канселу ушел из «Сити»?

Одна из причин – недостаток игрового времени. У Жоау испортились отношения с Пепом Гвардиолой. Причем до ЧМ-2022 все было хорошо, португалец стабильно играл, но после возвращения из Катара что-то сломалось: лишь два полных матча (против «МЮ» в АПЛ и против «Саутгемптона» в Кубке Английской лиги), в остальных не больше тайма, а последние три Канселу и вовсе провел в запасе. Причем когда он узнал, что не выйдет в старте в матче с «Вулверхэмптоном», Жоау просидел всю предматчевую разминку на скамейке, пока остальные разогревались.

У Гвардиолы были претензии по форме Канселу после возвращения с ЧМ. К этому добавился прогресс Натана Аке, закрывшего для португальца левый фланг, и молодого воспитанника Рико Льюиса, забронировавшего правый. У Канселу не оставалось шансов на основу, а сидеть в запасе он не хотел.

Еще одна причина ухода Жоау – тактика. Смелая игра правого защитника Рико Льюиса, поднявшегося в основу, требовала более консервативной манеры игры слева в обороне. Аке под этот критерий подходил намного лучше, чем Канселу, который обожает носиться в атаку.

После трех матчей в запасе Жоау Канселу попросил клуб отдать его в аренду. Тут и подоспела «Бавария»: забрала защитника до конца сезона-2022/23 с правом выкупа 70 млн евро. Причем аренда бесплатная: «Сити» за нее ничего не получит.

Сам Жоау опровергал слухи об уходе из-за ссоры с Пепом: У меня было не так много игрового времени в последние недели, и это повлияло на мое решение. Отношения с Пепом здесь ни при чем. Мне действительно хотелось начать новое приключение в клубе с такой большой историей. Для меня это мечта.

Это видео [в инстаграме], может, и звучит как прощание, но я не подразумевал этого. Посмотрим, что принесут нам эти 5 месяцев. Я хочу быть здесь с ясной головой. В конце сезона мы снова поговорим об этом, но я по-прежнему на контракте в «Манчестер Сити». Я не рассматриваю это как окончательный уход из клуба.

Рвение к игре в основе было и на ЧМ-2022: Канселу полностью отыграл четыре матча сборной Португалии из пяти – остался в запасе только на игру 1/8 финала против Швейцарии. Как писал Record, Жоау был единственным игроком команды, не отпраздновавшим первый гол швейцарцам. После гола Гонсалу Рамуша защитник остался сидеть на скамейке запасных и не побежал праздновать с партнерами.

Это же и побудило его уйти из «Сити». Теперь он попытается обрести себя в «Баварии». Правда, и там пока идет с переменным успехом: португалец месяц не выходил в старте (с первого матча с «ПСЖ» 14 февраля до матча с «Аугсбургом» в Бундеслиге 11 марта). В последней игре Жоау Канселу провел все 90 минут и оформил 1+1: к голу приплюсовал передачу на Альфонсо Дэвиса. Набирает былую форму?

Фото: globallookpress.com/Sven Hoppe; Gettyimages.ru/Michael Regan, Alexander Hassenstein