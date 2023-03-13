11 комментариев

«Болезненный компромисс».

В Германии ужесточают известное правило 50+1. Лига запретит появление новых команд-исключений и изменит уже существующие условия для обладателей привилегий.

Сейчас исключением из правила 50+1 пользуются три клуба: «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм» (и их традиционно не любят в Германии). Однако босс «Хоффенхайма» Дитмар Хопп уже обещал вывести клуб из-под такой схемы владения. Именно Хопп, подвергся, пожалуй, самой жесткой травле от болельщиков «Баварии» несколько лет назад, из-за чего команды стояли на поле и просто пасовались 15 минут.

Напоминаем о сути правила

Правило 50+1 не запрещает клубам отдавать контрольный пакет акций сторонним инвесторам, но при этом в клубном совете или совете директоров (органе, который принимает решения по поводу клуба) более половины представителей с правом голоса должны быть представителями ассоциации болельщиков.

Проще говоря, суть правила 50+1 выглядит так: больше половины голосов должны оставаться за клубом, именно его мнение имеет решающее значение при принятии решений. Разумеется, инвесторов это не привлекает, потому что многие методы управления могут просто не пройти через подобный совет директоров.

Исключения делались для тех, кто подпитывал клуб деньгами на протяжении 20+ лет. Принимаются действительно щедрые финансовые вливания, а не поставка газировки в раздевалку команды. Например, есть примеры «Байера» и «Вольфсбурга», которых просто не существовало бы без химико-фармацевтической корпорации «Байер» и автомобильного концерна «Фольксвагена». В XXI веке к ним присоединился «Хоффенхайм» (и многолетний меценат клуба Дитмар Хопп) с «РБ Лейпциг».

Правда, «Лейпциг» формально обходит это правило, исключение на него не распространяется – он подпадает под 50+1. В совете директоров клуба у «Ред Булла» (владельца) меньше половины представителей, однако члены совдира – работники концерна. Для примера: выборы президента «Баварии» проходят среди нескольких тысяч человек, а вот президента «Лейпцига» выбирает десяток человек, и все связаны с инвестором.

Что теперь изменится?

Немецкий футбольный союз не будет выдавать новые исключения для предпринимателей, которые хотят вложиться в клуб. То есть воспользоваться многолетними инвестициями не получится, останутся только «Байер» и «Вольфсбург».

Эти два клуба будут выполнять больше требований. Теперь в наблюдательном совете должен быть минимум один представитель родительского клуба, он должен обладать всеми правами других членов совета директоров, должен иметь право выступать с речью, получать всю информацию о руководстве клубом и голосовать на заседаниях.

Этот представитель может накладывать вето на решения о смене названия, логотипа или цветов клуба, локации клуба или существенном сокращении количества стоячих мест на стадионе.

Какая реакция?

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро дипломатичен, но его эмоции понятны: «Мы нашли компромисс, хотя он очень болезненный для нас».

«Вольфсбург» тоже отреагировал без особого восторга: «Мы по-прежнему считаем предыдущую практику регулирования сбалансированной, но готовы принять компромисс, найденный после конструктивных дискуссий. Для всех вовлеченных сторон важно, чтобы так была создана наилучшая правовая определенность».

Возможно, «Хоффенхайм» решил не дожидаться официального ужесточения 50+1 и самостоятельно вернулся к правилу. В начале марта 82-летний Дитмар Хопп объявил, что вернет контроль примерно 11 тысячам членам клуба.

«Это никогда не было про власть, – отметил Хопп в заявлении. – Мы всегда вели себя в духе правила 50+1, как до, так и после моего ухода. Особый статус, предоставленный мне, никогда не был предназначен для того, чтобы обойти или подорвать правило 50+1, за которое я всегда выступал и которое имеет большое значение в немецком футболе».

Вероятно, решение созрело на фоне критики, которая в последнее время летит в адрес Хоппа. На этот раз особыми условиями «Хоффенхайма» возмущены не другие клубы, а собственные болельщики. Команда не может победить с октября и идет на последнем месте в Бундеслиге. Фанаты винят в ухудшении результатов и посещаемости именно руководство.

Например, вот как они описывали увольнение гендиректора Питера Герлиха в 2021-м: «Как в древнеримском Колизее, Дитмар Хопп поднимает или опускает большой палец, решая, должен ли гладиатор жить или умирать».

Похоже, дальше «Хоффенхайм» пойдет привычным для немецкого футбола коллективным руководством. Остаются лишь два исключения, но теперь правила ужесточили и для них.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/UWE KRAFT, Huebner/Herkert, firo/Sebastian El-Saqqa; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein