46 комментариев

И ни одного не пропустил.

Кризисный «Ливерпуль» размолол амбициозный «Ман Юнайтед» – 7:0. «МЮ» неплохо держался первые 40 минут, но потом на «Энфилде» случился настоящий боевик.

⚽️43’ – Робертсон отдал отличный пас на Гакпо, тот резко убрал Варана и точно пробил в дальний угол. Простой первый гол.

⚽️47’ – Шоу подарил мяч Элиотту на фланге, тот обыгрался с Салахом и навесил во вратарскую на голову Дарвина Нуньеса. Уругваец не промазал – у него уже 4 гола в последних 4 матчах.

⚽️50’ – Салах убежал по флангу и покатил на Гакпо, который красиво перебросил Де Хеа. Дубль от голландца за 7 минут.

⚽️66’ – У «Ливерпуля» залетало все: Мактомини несколько раз перехватил пас в штрафную, но мяч все равно каким-то чудом дошел до Салаха, который с лету пробил точно под перекладину.

⚽️75’ – Дарвин закинул головой в дальний угол после отличной подачи от Хендерсона.

⚽️83’ – «МЮ» так отчаялся, что сам создавал моменты: защитники не могли выбить мяч из вратарской, тот снова оказался у Салаха, который притягивал голевые моменты. 6:0!

⚽️89’ – Закончил избиение Фирмино – с разворота пробил в дальний угол после паса Салаха.

7:0! Семь ноль!

Это крупнейшая победа в истории противостояния: «Ливерпуль» выигрывал 7:1 в октябре 1885-го, но «МЮ» тогда еще существовал под названием «Ньютон Хит» и только начинал путь. Через 13 лет «Юнайтед» снова получил семь, но в ответ накинул четыре. С тех пор больше пяти не пропускали.

И вот опять.

«Ливерпуль» возвращается! Салах – 🔥🔥🔥

Команда Клоппа выпустила пар.

• «Ливерпуль» возвращается: не проигрывает в АПЛ 5 матчей подряд – на этом отрезке 4 победы и ничья с «Кристал Пэлас». Общий счет – 13:0.

•‎ В случае «Ливерпуля» трудный сезон совсем не означает, что разгромов не будет: «Рейнджерс» в ЛЧ тоже вытаскивал семь, а скромному «Борнмуту» в августе и вовсе закидывали девять. Ну а «МЮ» уже получал шесть мячей при Тен Хаге – от «Ман Сити» в октябре.

• Главный герой матча – Мохамед Салах. Он стабильно наказывает «Юнайтед» последние несколько лет, но этот дубль особенный: во-первых, он первым в топ-5 лигах забил 20+ голов и отдал больше 10 голевых. У египтянина двузначные числа голов и ассистов – в этом розыгрыше АПЛ он такой один.

• Но еще важнее, что Салах разбил рекорд Робби Фаулера по голам за «Ливерпуль» в АПЛ – на счету Мохамеда 129 голов в 204 встречах. Кстати, Салах догнал Алана Ширера по мячам в ворота «МЮ» в АПЛ – по 10 голов.

«Нечто особенное, не буду врать. Я держал этот рекорд в уме с тех пор, как оказался здесь. Я гнался за ним с первого сезона в «Ливерпуле», – радуется вингер. – Побить его в такой игре против «МЮ» – невероятно. Сейчас я пойду домой, отпраздную с семьей, выпью ромашковый чай и пойду спать».

«МЮ» в шоке. Но верит, что Тен Хаг справится

Печальная статистика: 0:7 от «Ливерпуля» – крупнейшее поражение «Юнайтед» за 92 года и худшее в истории в АПЛ. Команда проигрывала с этим счетом трижды: «Блэкберну» в 1926-м, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулвз» в 1931-м.

К тому же «МЮ» прервал серию из 11 матчей без поражений: было 9 побед и 2 ничьи, последний слив – 2:3 от «Арсенала» в конце января.

«Если бы я проиграл 6:0 или 7:0, то просто спрятался и потерялся на несколько месяцев. Настоящий позор, – шокирован Рой Кин. – Шокирующий день. После того гола сразу после перерыва игра была окончена. Старшие игроки сыграли позорно, не проявили никаких лидерских качеств. Пропущенные голы были шокирующими. Тяжелый день. Слава богу, что, играя за «Юнайтед», я ни разу не потерпел такое поражение».

Гари Невилл верит в Тен Хага: «Второй тайм был настоящим позором. Но я должен сказать, что это не привычное выступление для них. Это не их привычный командный дух и форма. Я уверен, что тен Хаг справится с этим, как он справлялся с другими трудными проблемами».

Сам тренер грустит: «Вы можете проигрывать матчи, но не таким образом. Второй тайм – это просто непрофессионально. Это не «Манчестер Юнайтед» и речь идет про всех, а не 1-2 игроках. Увидел, как 11 людей просто потеряли голову и не придерживались плана».

Фото: REUTERS/Carl Recine