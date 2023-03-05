46 комментариев

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«Ливерпуль» отгрузил «МЮ» семь голов. Сееееемь 🤯

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Ливерпуль
Мохамед Салах Мохамед Салах
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Коди Гакпо Коди Гакпо
Футбол Футбол

И ни одного не пропустил.

Кризисный «Ливерпуль» размолол амбициозный «Ман Юнайтед» – 7:0. «МЮ» неплохо держался первые 40 минут, но потом на «Энфилде» случился настоящий боевик. 

⚽️43’ – Робертсон отдал отличный пас на Гакпо, тот резко убрал Варана и точно пробил в дальний угол. Простой первый гол.

⚽️47’ – Шоу подарил мяч Элиотту на фланге, тот обыгрался с Салахом и навесил во вратарскую на голову Дарвина Нуньеса. Уругваец не промазал – у него уже 4 гола в последних 4 матчах.

⚽️50’ – Салах убежал по флангу и покатил на Гакпо, который красиво перебросил Де Хеа. Дубль от голландца за 7 минут.

⚽️66’ – У «Ливерпуля» залетало все: Мактомини несколько раз перехватил пас в штрафную, но мяч все равно каким-то чудом дошел до Салаха, который с лету пробил точно под перекладину.

⚽️75’ – Дарвин закинул головой в дальний угол после отличной подачи от Хендерсона.

⚽️83’ – «МЮ» так отчаялся, что сам создавал моменты: защитники не могли выбить мяч из вратарской, тот снова оказался у Салаха, который притягивал голевые моменты. 6:0!

⚽️89’ – Закончил избиение Фирмино – с разворота пробил в дальний угол после паса Салаха.

7:0! Семь ноль!

Это крупнейшая победа в истории противостояния: «Ливерпуль» выигрывал 7:1 в октябре 1885-го, но «МЮ» тогда еще существовал под названием «Ньютон Хит» и только начинал путь. Через 13 лет «Юнайтед» снова получил семь, но в ответ накинул четыре. С тех пор больше пяти не пропускали.

И вот опять.

«Ливерпуль» возвращается! Салах – 🔥🔥🔥

Команда Клоппа выпустила пар.

• «Ливерпуль» возвращается: не проигрывает в АПЛ 5 матчей подряд – на этом отрезке 4 победы и ничья с «Кристал Пэлас». Общий счет – 13:0.

•‎ В случае «Ливерпуля» трудный сезон совсем не означает, что разгромов не будет: «Рейнджерс» в ЛЧ тоже вытаскивал семь, а скромному «Борнмуту» в августе и вовсе закидывали девять. Ну а «МЮ» уже получал шесть мячей при Тен Хаге – от «Ман Сити» в октябре.

• Главный герой матча – Мохамед Салах. Он стабильно наказывает «Юнайтед» последние несколько лет, но этот дубль особенный: во-первых, он первым в топ-5 лигах забил 20+ голов и отдал больше 10 голевых. У египтянина двузначные числа голов и ассистов – в этом розыгрыше АПЛ он такой один.

• Но еще важнее, что Салах разбил рекорд Робби Фаулера по голам за «Ливерпуль» в АПЛ – на счету Мохамеда 129 голов в 204 встречах. Кстати, Салах догнал Алана Ширера по мячам в ворота «МЮ» в АПЛ – по 10 голов.

«Нечто особенное, не буду врать. Я держал этот рекорд в уме с тех пор, как оказался здесь. Я гнался за ним с первого сезона в «Ливерпуле», – радуется вингер. – Побить его в такой игре против «МЮ» – невероятно. Сейчас я пойду домой, отпраздную с семьей, выпью ромашковый чай и пойду спать».

«МЮ» в шоке. Но верит, что Тен Хаг справится

Печальная статистика: 0:7 от «Ливерпуля» – крупнейшее поражение «Юнайтед» за 92 года и худшее в истории в АПЛ. Команда проигрывала с этим счетом трижды: «Блэкберну» в 1926-м, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулвз» в 1931-м.

К тому же «МЮ» прервал серию из 11 матчей без поражений: было 9 побед и 2 ничьи, последний слив – 2:3 от «Арсенала» в конце января.

«Если бы я проиграл 6:0 или 7:0, то просто спрятался и потерялся на несколько месяцев. Настоящий позор, – шокирован Рой Кин. – Шокирующий день. После того гола сразу после перерыва игра была окончена. Старшие игроки сыграли позорно, не проявили никаких лидерских качеств. Пропущенные голы были шокирующими. Тяжелый день. Слава богу, что, играя за «Юнайтед», я ни разу не потерпел такое поражение».

Гари Невилл верит в Тен Хага: «Второй тайм был настоящим позором. Но я должен сказать, что это не привычное выступление для них. Это не их привычный командный дух и форма. Я уверен, что тен Хаг справится с этим, как он справлялся с другими трудными проблемами».

Сам тренер грустит: «Вы можете проигрывать матчи, но не таким образом. Второй тайм – это просто непрофессионально. Это не «Манчестер Юнайтед» и речь идет про всех, а не 1-2 игроках. Увидел, как 11 людей просто потеряли голову и не придерживались плана».

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (1:0, 6:0)
Дата проведения
5 марта, 19.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 43 Гакпо, 2:0 – 47 Нуньес, 3:0 – 50 Гакпо, 4:0 – 66 Салах, 5:0 – 75 Нуньес, 6:0 – 83 Салах, 7:0 – 88 Фирмино.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Байчетич, 78), Фабиньо (Милнер, 79), Эллиотт (Джонс, 85), Салах, Гакпо (Фирмино, 79), Нуньес (Диогу Жота, 78).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан, Мартинес (Маласиа, 77), Шоу, Каземиро (Забитцер, 77), Фред (Мактомини, 58), Бруну Фернандеш, Вегорст (Гарначо, 58), Рэшфорд (Эланга, 85), Антони.
Предупреждения:
Фабиньо (41), Антони (53), Мартинес (61), Мактомини (64), Салах (84).

Фото: REUTERS/Carl Recine

46 комментариев

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Slavnov
теперь у массимо карреры и Тен Хага много общего
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Alexander Nickitin
Ответ aya
Штош, отвозили рылом, бывает. Главное извлечь правильные выводы из поражения и более такого не допускать! GGMU!!!
более чем раз в три четыре месяца ни ни глорик😂😂😂
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Любезный Коссутий
Ответ Александр Попов
Ну мы видим, что не забил. А там все были с похмелья, видимо. Почему из 8, а не из 15?) Больше надо брать
потому что 8 в створ. и 7 голов.
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Alexander Nickitin
сомневаюсь я что эти девочки че нибудь выиграют, ах да, они же чемпионы кубка лиги уже, один Каземиро ниче не сделает
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Любезный Коссутий
Ответ Любезный Коссутий
но МЮ не забил. а Ливер выбил 7 из 8. спасибо Давиду, в частности. топовый матч провел.
МЮ с большой, Ливер с большой, даже Давид с большой, хоть он этого не заслуживает.
это все?
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Morning Glory
Во прикол. Реал бьет Ливерпуль, Барса бьет Реал, Барсу бьет МЮ, Ливерпуль громит МЮ. Прям как камень-ножницы-бумага.
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Mr@k123
странно потому что в 1 тайме был равный матч в принципе, что во 2 случилось
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Александр Попов
Ответ Любезный Коссутий
но МЮ не забил. а Ливер выбил 7 из 8. спасибо Давиду, в частности. топовый матч провел.
Ну мы видим, что не забил. А там все были с похмелья, видимо. Почему из 8, а не из 15?) Больше надо брать
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-2
-2
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Jan Paskel
вспомнил мэтра литовского футбола (такой когда-то существовал), Зелькявичюса, когда Литва играла с какой-то большой командой, и получила по ушам 0:4, у него спросили, зачем он так лез в атаку.

На что он логически ответил - а какая разница, проиграть 0:1 или 0:5? Надо играть в футбол, до конца
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AA MM
Ответ Ophiomorph
Ты точно видел тот матч и помнишь те эмоции?
Ну надо же громкую фразочку написать)
По факту - тут равный первым тайм, у "МЮ" даже лучше шансы были, чтобы выйти вперёд. Там - вынос бразильского тела практически сразу же.
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Александр Попов
Ответ Fg Gf
Адекватные люди пишут название футбольного клуба с большой буквы и не оскорбляли бы его болельщиков. У тебя видать какие- то психоневрологические проблемы...
Вы адекватный? С чего решили? Видать. Да не вам уж точно. Не доктор, чтобы ставить диагнозы, а если оный, то понятно, что у нас с медициной. Но не расстраивайтесь!
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Константин Черешинский
Я бы больше хотел 7 матчей по 1:0 , вместо одного 7:0. С другой стороны может у Реала на нервной почве будет расстройство желудка.
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Любезный Коссутий
Ответ Тюменский медвежонок
вот вам на деле наши супер "звездочки" аля Рэшфорд, Бруно... причем Рэшфорд бревно бревном ей Богу и не нужно мне рассказывать сколько он забил в этом сезоне, он в два раза больше гробит моментов чем забивает, а Бруно как обычно в большом и важном матче нервничает и растворяется
ну да, кругом же одни Мбаппе с Хааландами - бери, не хочу. чего МЮ вцепился в этого Рэшфорда 🤷‍♂️
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gninnur esrever*
Прекрасный бонус.
Наблюдать за реакцией муму фена бесценно
https://youtu.be/lUh_hLGvlWM
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Злой Руся
Ну бывает конечно, иногда захожу на сайты где можно посмотреть огнуху, но то целенаправленно. А тут я даже и не планировал это смотреть, меня фактически принудили к просмотру! И знаете что, мне понравилось))
Этот день вошел в историю, навсегда!
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Fg Gf
Ответ Александр Попов
Неплохо держался? Забей МЮ моменты в первом тайме, всё было бы иначе, глоры ливера визжали бы как свиньи. Это футбол, случается. Адекватные люди всё видели и понимают
Адекватные люди пишут название футбольного клуба с большой буквы и не оскорбляли бы его болельщиков. У тебя видать какие- то психоневрологические проблемы...
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Любезный Коссутий
Ответ Александр Попов
Неплохо держался? Забей МЮ моменты в первом тайме, всё было бы иначе, глоры ливера визжали бы как свиньи. Это футбол, случается. Адекватные люди всё видели и понимают
но МЮ не забил. а Ливер выбил 7 из 8. спасибо Давиду, в частности. топовый матч провел.
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9черное
Бобби на погоны положил 7ой
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Ophiomorph
Ответ Real_v_dushe
Покруче, чем Германия-Бразилия
Ты точно видел тот матч и помнишь те эмоции?
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Сергей Максимюк
Защита клоунская просто у МанЮ была сегодня, а центра поля просто не существовало как класса
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Илья Владимирович
Магия футбола. Перед игрой намного больше бы людей поставили на 0-7, чем на 7-0. Но это футбол
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therealgreenman
Ответ Любезный Коссутий
Давид, спрячься или потеряйся на несколько месяцев. желательно - до следующего сезона. за это время можешь поучиться играть на выходах, и отбивать хотя бы половину из того, что тебе летит.
🤡
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Forza Juve
Ждем новостей с комментариями Пирса Моргана.
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aya
Штош, отвозили рылом, бывает. Главное извлечь правильные выводы из поражения и более такого не допускать! GGMU!!!
+1
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Qazan
Реал напрягся
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