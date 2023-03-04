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У «Наполи» первое поражение дома – споткнулись на «Лацио» Сарри. Отрыв может ужаться до 15 очков

Матиас Весино Матиас Весино
Лацио Лацио
Наполи Наполи
Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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Футбол Футбол

И всего второе в чемпионате.

«Наполи» впервые в сезоне-2022/23 проиграл дома – победу со стадиона «Диего Армандо Марадона» увез «Лацио» (0:1). Решающий удар на 67-й минуте нанес Матиас Весино.

• Это первое домашнее поражение неаполитанцев с апреля 2022-го (тогда – 2:3 с «Фиорентиной»). Беспроигрышная серия насчитывала 12 побед и 2 ничьих.

• «Наполи» проиграл впервые за 2 месяца. После январского поражения от «Интера» (0:1) было 9 побед и 1 ничья.

• Сегодняшнее поражение – 2-е в Серии А за 25 туров.

• Гол Весино получился выдающимся – такое стоит пересмотреть:

• «Наполи» превзошел команду Маурицио Сарри по xG – 0.88 против 0.25. Основная острота пришлась на второй тайм (0.67 у «Наполи») – Виктор Осимхен пробил в перекладину, а партнеры не затолкали мяч в ворота. Впрочем, в самом конце матча Милинкович-Савич пробил в крестовину со штрафного.

• «Лацио» забрался на второе место. «Наполи» держится на большом расстоянии от конкурентов – при худших раскладах отрыв может сократиться до 15 очков.

 

Наполи – Лацио 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
3 марта, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 67 Весино.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера (Зедадка, 90), Лоботка (Ндомбеле, 82), Зелиньски (Симеоне, 82), Замбо-Ангисса (Элмаз, 71), Лосано (Политано, 71), Осимхен, Кварацхелия.
ЛациоПроведель, Марушич, Габаррон, Романьоли, Хюсай, Луис Альберто (Катальди, 88), Весино, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Педро, 59), Дзакканьи (Канчельери, 82), Иммобиле.
Предупреждения:
Габаррон (21), Осимхен (63), Элмаз (89), Марушич (90).

Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio / Stringer

5 комментариев

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Федя-гол
лучше от Юве +15 отрыв считайте, а то мало ли чего выйдет)
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krealpmoney
Ответ Sarumian
Следующему сопернику Наполи не повезло. Ребята покажут на что способны.
Аталанта проиграла 4 из 5 последних матчей, а единственный выиграла как раз у Лацио. Могут удивить, я считаю. Им отступать некуда, надо набирать очки.
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Sarumian
Следующему сопернику Наполи не повезло. Ребята покажут на что способны.
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banchik1
Перехитрил таки старый лис Маурицио Лучано)
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Sergey Murmanch
Квара и тут умудрился голевую отдать
+5
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+5
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