У «Наполи» первое поражение дома – споткнулись на «Лацио» Сарри. Отрыв может ужаться до 15 очков
И всего второе в чемпионате.
«Наполи» впервые в сезоне-2022/23 проиграл дома – победу со стадиона «Диего Армандо Марадона» увез «Лацио» (0:1). Решающий удар на 67-й минуте нанес Матиас Весино.
• Это первое домашнее поражение неаполитанцев с апреля 2022-го (тогда – 2:3 с «Фиорентиной»). Беспроигрышная серия насчитывала 12 побед и 2 ничьих.
• «Наполи» проиграл впервые за 2 месяца. После январского поражения от «Интера» (0:1) было 9 побед и 1 ничья.
• Сегодняшнее поражение – 2-е в Серии А за 25 туров.
• Гол Весино получился выдающимся – такое стоит пересмотреть:
• «Наполи» превзошел команду Маурицио Сарри по xG – 0.88 против 0.25. Основная острота пришлась на второй тайм (0.67 у «Наполи») – Виктор Осимхен пробил в перекладину, а партнеры не затолкали мяч в ворота. Впрочем, в самом конце матча Милинкович-Савич пробил в крестовину со штрафного.
• «Лацио» забрался на второе место. «Наполи» держится на большом расстоянии от конкурентов – при худших раскладах отрыв может сократиться до 15 очков.
- Дата проведения
- 3 марта, 22.45, «Сан-Паоло»
- Гол:
- 0:1 – 67 Весино.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера (Зедадка, 90), Лоботка (Ндомбеле, 82), Зелиньски (Симеоне, 82), Замбо-Ангисса (Элмаз, 71), Лосано (Политано, 71), Осимхен, Кварацхелия.
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Лацио –
Проведель, Марушич, Габаррон, Романьоли, Хюсай, Луис Альберто (Катальди, 88), Весино, Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон (Педро, 59), Дзакканьи (Канчельери, 82), Иммобиле.
Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio / Stringer
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