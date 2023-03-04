И всего второе в чемпионате.

«Наполи» впервые в сезоне-2022/23 проиграл дома – победу со стадиона «Диего Армандо Марадона» увез «Лацио» (0:1). Решающий удар на 67-й минуте нанес Матиас Весино.

• Это первое домашнее поражение неаполитанцев с апреля 2022-го (тогда – 2:3 с «Фиорентиной»). Беспроигрышная серия насчитывала 12 побед и 2 ничьих.

• «Наполи» проиграл впервые за 2 месяца. После январского поражения от «Интера» (0:1) было 9 побед и 1 ничья.

• Сегодняшнее поражение – 2-е в Серии А за 25 туров.

• Гол Весино получился выдающимся – такое стоит пересмотреть:

• «Наполи» превзошел команду Маурицио Сарри по xG – 0.88 против 0.25. Основная острота пришлась на второй тайм (0.67 у «Наполи») – Виктор Осимхен пробил в перекладину, а партнеры не затолкали мяч в ворота. Впрочем, в самом конце матча Милинкович-Савич пробил в крестовину со штрафного.

• «Лацио» забрался на второе место. «Наполи» держится на большом расстоянии от конкурентов – при худших раскладах отрыв может сократиться до 15 очков.

Фото: Gettyimages.ru/Marco Rosi – SS Lazio / Stringer