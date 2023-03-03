20 комментариев

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Вскрылось: «Ньюкасл» все же связан с правительством Саудовской Аравии. Хотя новые владельцы гарантировали, что нет

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Футбол Футбол

Выяснили из-за суда в США.

Судебный процесс, который не относится к футболу, вполне может ударной волной задеть один из самых прогрессирующих – в тратах и игре команды – клубов АПЛ.

Нелепо, но саудовцы сами признались в том, что отрицали. Из-за гольф-дела

Похоже, «Ньюкаслу» грозят проблемы из-за связей с Саудовской Аравией на уровне владельцев. Предсказуемые сложности в неожиданных обстоятельствах.

Сейчас в США идет судебный процесс, там речь о гольфе: рассматривают дело, связанное с альтернативным туром LIV Golf, созданным впротивовес классическому PGA-туру – его финансирует Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии (PIF, Public Investment Fund).

Он же владеет контрольным пакетом акций «Ньюкасла», из-за его статуса

В ходе процесса американский суд потребовал у PIF ряд документов, фонд обжаловал этот запрос. И в обжаловании отмечено: суд не имеет права требовать документы и принуждать к даче показаний PIF и председателя совета директоров «Ньюкасла» Ясира Аль-Румайяна, так как Аль-Румайян «является действующим министром правительства Саудовской Аравии», а PIF – «суверенным инструментом государства Саудовская Аравия».

То есть, по сути и PIF, и Аль-Румайян напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии – и сами это признали. Хотя формально PIF позиционирует себя как частный фонд.

Саудовцы долго убеждали АПЛ, что клуб покупает не государство. И что теперь?

Когда британская бизнесвумен Аманда Стэйвли в 2021-м привела аравийцев к прежнему владельцу «Ньюкасла» Майку Эшли, уже возникало много вопросов. Покупателем был консорциум, включающий Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, PCP Capital Partners Стэйвли и RB Sports & Media братьев Рубенов. 

АПЛ долго изучала документы и заявила: «Все стороны пришли к согласию, что необходимо положить конец долгой неопределенности фанатов касательно владения клубом. Премьер-лига получила необходимые гарантии, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать футбольный клуб «Ньюкасл».

Об этом в интервью неоднократно говорили все причастные стороны. Например, Стэйвли утверждала, что правительство Саудовской Аравии «совершенно точно» не будет вовлечено в управление клубом, а PIF называла «автономным, управляемым на коммерческой основе инвестиционным фондом».

Глава АПЛ Ричард Мастерс тоже это подчеркивал: при покупке лига получила «юридически обязывающие гарантии», что Саудовская Аравия не будет управлять «Ньюкаслом», и что между PIF и страной есть «корпоративная разница». «Если мы найдем доказательства обратного, мы можем лишить консорциум статуса владельцев», – отмечал босс лиги.

Выглядит так, что американский судебный процесс как раз доказывает то самое обратное: государство имеет прямое отношение к управлению «Ньюкаслом».

Директор британского отделения правозащитной организации Amnesty International уже призвал лигу снова изучить документы, связывающие PIF и Саудовскую Аравию: «Предполагать, что Саудовская Аравия не вовлечена в покупку «Ньюкасла» и не использует клуб как часть обеления репутации через спорт, с самого начала было чрезмерной доверчивостью. 

Есть несомненная ирония в декларации суверенного фонда благосостояния, появившейся в ходе суда  о другом подразделении растущей спортивной империи Саудовской Аравии, но простой факт заключается в том, что саудовский спортивный скандал затрагивает многие виды спорта, и руководящие органы должны реагировать на это гораздо эффективнее.

Премьер-лиге, несомненно, потребуется пересмотреть данные заверения о непричастности властей Саудовской Аравии к сделке с «Ньюкаслом».

Лига и PIF от комментариев пока отказываются.

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Фото: globallookpress.com/Eurokinissi/Keystone Press Agency; REUTERS/John Sibley, Andrew Couldridge

20 комментариев

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And-Rover
США везде свои клешни пускает.
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Jaxongir Shodiev
Вот это поворот!!!!
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Никола Тесла
Вот это поворот! А никто и не догадывался.
+2
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Vladco
Ответ Lindeman
Во-первых: название не всегда определяет, что какая-либо организация принадлежит государству. Во-вторых: если даже и очевидно, что организация принадлежит государству, то это должно быть юридически подкреплено, а нет так, что о фонд государственных инвестиций, значит он связан с государством и ему мы клуб не продадим. Да возможно надо было провести расследование до покупки клуба, но наверняка шейхи предоставили документы, что их фонд не связан с государством. И в-третьих: у Абрамовича отжали клуб из-за санкций и британцы просто не хотели, чтобы владелец был русским да ещё и в санкционном списке
Бесплодная игра ума:всё ,всё змали,изначально. В реальности клуб был убыточным ,как и многие другие,которые англичане перепродавали арабам. Ничего личного, просто бизнес. ПОбе стороны отмывают бабло,якобы "цивилизованным "образом.
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Proline
На третий день в тюрьме индеец Зоркий Глаз заметил, что в его камере нет одной стены
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A.G
Я думал болгары владеют фондом государственных инвестиций Саудовской Аравии
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Маршал Чой Бол Сан
Какая прелесть) спалилась соевая перхоть)))))
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Lindeman
Ответ trav
Выяснилось, что Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии ОКАЗЫВАЕТСЯ связан с государством! Вот это Шерлоки Холмсы! А из названия непонятно было? Или пока шейхи давали кучу денег руководству было выгодно закрывать их? Ох уж эта английская беспристрастность. А сейчас какой-то очередной мешок из США присмотрел себе Ньюкасл и решил отжать его. Тем более на примере Абрамовича видно, что это легче лёгкого сделать.
Во-первых: название не всегда определяет, что какая-либо организация принадлежит государству. Во-вторых: если даже и очевидно, что организация принадлежит государству, то это должно быть юридически подкреплено, а нет так, что о фонд государственных инвестиций, значит он связан с государством и ему мы клуб не продадим. Да возможно надо было провести расследование до покупки клуба, но наверняка шейхи предоставили документы, что их фонд не связан с государством. И в-третьих: у Абрамовича отжали клуб из-за санкций и британцы просто не хотели, чтобы владелец был русским да ещё и в санкционном списке
+1
-2
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HappyVomb
Ага, т.е. ФИО председателя совета директоров этого фонда в АПЛ ну никак не могли загуглить и узнать, что он министр в Саудовской Аравии. Просто лицемеры.
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Кавабунга Шреддоголовый
5 баллов за проницательность.
Решили прикинуться дурачками и всем вдуть в уши, что Саудовская Аравия ни при чем, но спалились на какой-то мелочи
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Tun
Штирлиц начал что-то подозревать…
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Маршал Чой Бол Сан
Соевые куколды - "Суд США - самый суд суд в мире! В США даже стреляют по- доброму!Верим американцам! "))))))
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spartak_1988
Спалились из-за гольфа, это сильно)))))
+6
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Rehcuhcs
"Глава АПЛ Ричард Мастерс тоже это подчеркивал: при покупке лига получила «юридически обязывающие гарантии», что Саудовская Аравия не будет управлять «Ньюкаслом»"

Да Премьер-лига там сама несколько месяцев помогала сделать все бумаги так, чтобы ни один британский журналист не смог докопаться до связей с правительством. И ведь работало!

Но тут пришла беда, откуда не ждали.
+6
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Vinnipukh Vinni
Британцы хотели прикинуться дурачками, которые верят саудовцам, но те решили сделать из них дураков )))
+6
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Spartakkmk
Спустят всё. Владелец же не из России.
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lemming
Дорогой самодержец, мы пропали! Говорят, фонд не настоящий!
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Just Tonight
Ого, ломающие новости!
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Любезный Коссутий
Штирлиц еще никогда так не был близок к провалу
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trav
Выяснилось, что Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии ОКАЗЫВАЕТСЯ связан с государством!
Вот это Шерлоки Холмсы! А из названия непонятно было? Или пока шейхи давали кучу денег руководству было выгодно закрывать их? Ох уж эта английская беспристрастность.
А сейчас какой-то очередной мешок из США присмотрел себе Ньюкасл и решил отжать его. Тем более на примере Абрамовича видно, что это легче лёгкого сделать.
+37
-4
+33
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