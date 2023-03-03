20 комментариев

Выяснили из-за суда в США.

Судебный процесс, который не относится к футболу, вполне может ударной волной задеть один из самых прогрессирующих – в тратах и игре команды – клубов АПЛ.

Нелепо, но саудовцы сами признались в том, что отрицали. Из-за гольф-дела

Похоже, «Ньюкаслу» грозят проблемы из-за связей с Саудовской Аравией на уровне владельцев. Предсказуемые сложности в неожиданных обстоятельствах.

Сейчас в США идет судебный процесс, там речь о гольфе: рассматривают дело, связанное с альтернативным туром LIV Golf, созданным впротивовес классическому PGA-туру – его финансирует Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии (PIF, Public Investment Fund).

Он же владеет контрольным пакетом акций «Ньюкасла», из-за его статуса

В ходе процесса американский суд потребовал у PIF ряд документов, фонд обжаловал этот запрос. И в обжаловании отмечено: суд не имеет права требовать документы и принуждать к даче показаний PIF и председателя совета директоров «Ньюкасла» Ясира Аль-Румайяна, так как Аль-Румайян «является действующим министром правительства Саудовской Аравии», а PIF – «суверенным инструментом государства Саудовская Аравия» .

То есть, по сути и PIF, и Аль-Румайян напрямую связаны с правительством Саудовской Аравии – и сами это признали. Хотя формально PIF позиционирует себя как частный фонд.

Саудовцы долго убеждали АПЛ, что клуб покупает не государство. И что теперь?

Когда британская бизнесвумен Аманда Стэйвли в 2021-м привела аравийцев к прежнему владельцу «Ньюкасла» Майку Эшли, уже возникало много вопросов. Покупателем был консорциум, включающий Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии, PCP Capital Partners Стэйвли и RB Sports & Media братьев Рубенов.

АПЛ долго изучала документы и заявила: «Все стороны пришли к согласию, что необходимо положить конец долгой неопределенности фанатов касательно владения клубом. Премьер-лига получила необходимые гарантии, что Королевство Саудовская Аравия не будет контролировать футбольный клуб «Ньюкасл» .

Об этом в интервью неоднократно говорили все причастные стороны. Например, Стэйвли утверждала, что правительство Саудовской Аравии «совершенно точно» не будет вовлечено в управление клубом, а PIF называла «автономным, управляемым на коммерческой основе инвестиционным фондом».

Глава АПЛ Ричард Мастерс тоже это подчеркивал: при покупке лига получила «юридически обязывающие гарантии», что Саудовская Аравия не будет управлять «Ньюкаслом», и что между PIF и страной есть «корпоративная разница». «Если мы найдем доказательства обратного, мы можем лишить консорциум статуса владельцев», – отмечал босс лиги .

Выглядит так, что американский судебный процесс как раз доказывает то самое обратное: государство имеет прямое отношение к управлению «Ньюкаслом».

Директор британского отделения правозащитной организации Amnesty International уже призвал лигу снова изучить документы, связывающие PIF и Саудовскую Аравию: «Предполагать, что Саудовская Аравия не вовлечена в покупку «Ньюкасла» и не использует клуб как часть обеления репутации через спорт, с самого начала было чрезмерной доверчивостью.

Есть несомненная ирония в декларации суверенного фонда благосостояния, появившейся в ходе суда о другом подразделении растущей спортивной империи Саудовской Аравии, но простой факт заключается в том, что саудовский спортивный скандал затрагивает многие виды спорта, и руководящие органы должны реагировать на это гораздо эффективнее.

Премьер-лиге, несомненно, потребуется пересмотреть данные заверения о непричастности властей Саудовской Аравии к сделке с «Ньюкаслом».

Лига и PIF от комментариев пока отказываются.

Фото: globallookpress.com/Eurokinissi/Keystone Press Agency; REUTERS/John Sibley, Andrew Couldridge