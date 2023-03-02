12 комментариев

«Я не смог сделать из него футболиста». Тренер «Торино» заменил игрока через 15 минут после выхода – и разнес за ошибку
Неманя Радонич провалил матч с «Ювентусом».
Во вторник «Торино» уступил «Ювентусу» (2:4), чем сильно расстроил Ивана Юрича. Главный тренер туринцев даже нашел главного антигероя встречи – Неманю Радонича заменили всего через 15 минут после выхода на поле.
Радонич позволил Кьезе сделать идеальный навес на третий гол – Юрича это взбесило
Сразу после замены тренер накричал на Радонича: «Это твоя вина! Ты оставил Кьезу одного во время третьего гола «Ювентуса». Эмоции Юрича объяснимы: итальянец навешивал на Бремера совсем без сопротивления, хотя Радонич находился поблизости.
Главный тренер «Торино» проехался по Радоничу даже публично. «Есть вещи, которые мне трудно понять – на мой взгляд, это полное отсутствие уважения к этому виду спорта. У тебя есть работа, но ты выходишь и делаешь что попало. Значит, ты не в деле.
У этого парня есть талант, но, очевидно, за эти полгода я не смог сделать из него футболиста», – грустил Юрич после игры.
«Быстрые ноги носят тело без головы». Радонич превратился из Марадоньича в антигероя
Автор Sports.ru Андрей Клещенок подробно разобрал эпизод в телеграм-канале.
Пример Радонича показывает, как мало иногда значит природный талант. После первых матчей Неманя получил прозвище Марадоньич, а к пятому выпал из старта и вчера добрался до низшей точки. И все потому, что дико быстрые ноги носят тело без головы.
Проблемы начались в конце сентября. Тогда Радонич несколько раз нарушил важную заповедь Юрича – прессинговал кипера. Туринцы делают это очень редко и обязательно по линии от вратаря к «их» игроку, чтобы перекрыть выходы. Серб атаковал как попало.
А вчера ошибка Радонича стоила «Торино» решающего пропущенного. Именно он должен был накрывать Кьезу. Но не выполнил установку. Из-за него рухнула вся защита.
Хуже всего, что Радонич уже наиграл нужное количество матчей и активировал обязательство выкупа. Летом этих денег может не хватить на Миранчука или Влашича.
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Фото: globallookpress.com/Fabio Ferrari
сам спортс клепает новости из заголовков инстаграма
Взять информацию из чужого ТГ канала и оказаться с этой новостью на главной?
Гол бы вышел на загляденье и сделал счёт 2-3 в пользу Торино. Но не забиваешь ты - то тогда у тебя есть Радоньич и забивают тебе)