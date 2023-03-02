12 комментариев

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«Я не смог сделать из него футболиста». Тренер «Торино» заменил игрока через 15 минут после выхода – и разнес за ошибку

Торино Торино
серия А Италия серия А Италия
Иван Юрич Иван Юрич
Неманя Радонич Неманя Радонич
Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Федерико Кьеза Федерико Кьеза
Футбол Футбол

Неманя Радонич провалил матч с «Ювентусом».

Во вторник «Торино» уступил «Ювентусу» (2:4), чем сильно расстроил Ивана Юрича. Главный тренер туринцев даже нашел главного антигероя встречи – Неманю Радонича заменили всего через 15 минут после выхода на поле.

Радонич позволил Кьезе сделать идеальный навес на третий гол – Юрича это взбесило

Сразу после замены тренер накричал на Радонича: «Это твоя вина! Ты оставил Кьезу одного во время третьего гола «Ювентуса». Эмоции Юрича объяснимы: итальянец навешивал на Бремера совсем без сопротивления, хотя Радонич находился поблизости.

Главный тренер «Торино» проехался по Радоничу даже публично. «Есть вещи, которые мне трудно понять – на мой взгляд, это полное отсутствие уважения к этому виду спорта. У тебя есть работа, но ты выходишь и делаешь что попало. Значит, ты не в деле.

У этого парня есть талант, но, очевидно, за эти полгода я не смог сделать из него футболиста», – грустил Юрич после игры.

«Быстрые ноги носят тело без головы». Радонич превратился из Марадоньича в антигероя

Автор Sports.ru Андрей Клещенок подробно разобрал эпизод в телеграм-канале.

Пример Радонича показывает, как мало иногда значит природный талант. После первых матчей Неманя получил прозвище Марадоньич, а к пятому выпал из старта и вчера добрался до низшей точки. И все потому, что дико быстрые ноги носят тело без головы.

Проблемы начались в конце сентября. Тогда Радонич несколько раз нарушил важную заповедь Юрича – прессинговал кипера. Туринцы делают это очень редко и обязательно по линии от вратаря к «их» игроку, чтобы перекрыть выходы. Серб атаковал как попало.

А вчера ошибка Радонича стоила «Торино» решающего пропущенного. Именно он должен был накрывать Кьезу. Но не выполнил установку. Из-за него рухнула вся защита.

Хуже всего, что Радонич уже наиграл нужное количество матчей и активировал обязательство выкупа. Летом этих денег может не хватить на Миранчука или Влашича.

Результативность Миранчука уникальна для команд Юрича. Сезон в «Торино» однозначно хорош – ему стоит остаться

Фото: globallookpress.com/Fabio Ferrari

12 комментариев

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JBa
Ответ blaugranos
А что , так можно было? Взять информацию из чужого ТГ канала и оказаться с этой новостью на главной?
а в чем, собственно, проблема? кто не успел, тот опоздал

сам спортс клепает новости из заголовков инстаграма
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Сергей Лебедев
что-то непонятно: он брал в команду нефутболиста с целью сделать из него футболиста и не смог? Может и мну ктонить подпишет?🤭🤔
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Max9999
А какая фамилия у Ивана Юрича?
0
-1
-1
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Ilya_Panchenko
Ответ Kolya Meliksetyan
У Радоньича проблемы были еще в Роме несколько лет назад. Помню, были новости про тусовки с Льяичем и пропуски тренировок, поэтому не удивлен
Он в Роме не играл
+2
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meee meee
Ответ blaugranos
А что , так можно было? Взять информацию из чужого ТГ канала и оказаться с этой новостью на главной?
Ващет да
+2
0
+2
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blaugranos
А что , так можно было?
Взять информацию из чужого ТГ канала и оказаться с этой новостью на главной?
+15
0
+15
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aliexpressdog
а еще он кеннеди убил.
+4
-1
+3
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Че Рёжа
Ответ Всё знаю
Жаль, что защитник Торино попал в перекладину после пятки Миранчука. Гол бы вышел на загляденье и сделал счёт 2-3 в пользу Торино. Но не забиваешь ты - то тогда у тебя есть Радоньич и забивают тебе)
Точно также в перекладину попал Влахович. Это футбол.
+3
0
+3
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Kolya Meliksetyan
У Радоньича проблемы были еще в Роме несколько лет назад. Помню, были новости про тусовки с Льяичем и пропуски тренировок, поэтому не удивлен
+3
-2
+1
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Всё знаю
Жаль, что защитник Торино попал в перекладину после пятки Миранчука.
Гол бы вышел на загляденье и сделал счёт 2-3 в пользу Торино. Но не забиваешь ты - то тогда у тебя есть Радоньич и забивают тебе)
+21
-2
+19
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Конешевич
Опять эти Судья сломал нам игру. Пятый и седьмой голы были забиты из офсайда. Команда на пропускала пачку, реализовать ничего не смогла, но плохой Радонич.
0
-7
-7
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gb4hs7n284
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+3
-13
-10
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