12 комментариев

Неманя Радонич провалил матч с «Ювентусом».

Во вторник «Торино» уступил «Ювентусу» (2:4), чем сильно расстроил Ивана Юрича. Главный тренер туринцев даже нашел главного антигероя встречи – Неманю Радонича заменили всего через 15 минут после выхода на поле.

Радонич позволил Кьезе сделать идеальный навес на третий гол – Юрича это взбесило

Сразу после замены тренер накричал на Радонича: «Это твоя вина! Ты оставил Кьезу одного во время третьего гола «Ювентуса». Эмоции Юрича объяснимы: итальянец навешивал на Бремера совсем без сопротивления, хотя Радонич находился поблизости.

Главный тренер «Торино» проехался по Радоничу даже публично. «Есть вещи, которые мне трудно понять – на мой взгляд, это полное отсутствие уважения к этому виду спорта. У тебя есть работа, но ты выходишь и делаешь что попало. Значит, ты не в деле.

У этого парня есть талант, но, очевидно, за эти полгода я не смог сделать из него футболиста» , – грустил Юрич после игры.

«Быстрые ноги носят тело без головы». Радонич превратился из Марадоньича в антигероя

Автор Sports.ru Андрей Клещенок подробно разобрал эпизод в телеграм-канале.

Пример Радонича показывает, как мало иногда значит природный талант. После первых матчей Неманя получил прозвище Марадоньич, а к пятому выпал из старта и вчера добрался до низшей точки. И все потому, что дико быстрые ноги носят тело без головы.

Проблемы начались в конце сентября. Тогда Радонич несколько раз нарушил важную заповедь Юрича – прессинговал кипера. Туринцы делают это очень редко и обязательно по линии от вратаря к «их» игроку, чтобы перекрыть выходы. Серб атаковал как попало.

А вчера ошибка Радонича стоила «Торино» решающего пропущенного. Именно он должен был накрывать Кьезу. Но не выполнил установку. Из-за него рухнула вся защита.

Хуже всего, что Радонич уже наиграл нужное количество матчей и активировал обязательство выкупа. Летом этих денег может не хватить на Миранчука или Влашича.

Фото: globallookpress.com/Fabio Ferrari