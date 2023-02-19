Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞
Видимо, пропустит ответку с «Баварией».
Матч с «Лиллем» стартовал для Неймара роскошно: за шесть минут он оформил ассист на Килиана Мбаппе и забил сам. А затем случилось очень неприятное: во время единоборства Неймар подвернул голеностоп правой ноги. Он покидал поле на носилках и в слезах.
На стоп-кадрах это выглядит больно. Даже слишком. Теперь наверняка пропустит ответный матч с «Баварией» 8 марта.
Голеностопы – боль Неймара
Похоже, голеностопы – самое слабое место Неймара. Из-за травмы на той же правой ноге бразилец пропустил два матча группового этапа на ЧМ-2022 – еле-еле восстановился к плей-офф. В конце января Кристоф Гальтье говорил, что Ней все еще не оправился от травмы, полученной на ЧМ.
В ноябре 2021-го Ней повреждал связки голеностопа на левой ноге – стоп-кадр из матча с «Сент-Этьеном» тоже выглядел пугающе. Тогда бразилец пропустил из-за травмы 73 дня.
В общей сложности из-за травмы голеностопа выбили Неймара на 211 дней. Похоже, это не предел.
«ПСЖ» подсдулся после травмы Неймара, но выгрыз победу. Прервали серию из трех поражений подряд
Травма Неймара как будто надломила «ПСЖ». Бразилец покинул поле в начале второго тайма при счете 2:1, а к 69-й минуте уже повел «Лилль» – сначала с пенальти забил Джонатан Дэвид, а затем отличился его тезка Бамба.
В какой-то момент ситуация была настолько накаленной, что в техническую зону «ПСЖ» ворвался спортивный директор Луиш Кампуш и начал кричать на игроков.
Но «ПСЖ» преодолел эпизодический кризис. На 87-й минуте счет сравнял Мбаппе, а уже под конец добавленного времени победный оформил Лео Месси – со штрафного!
4:3 в пользу «ПСЖ».
• «ПСЖ» прервал неприятную серию из трех поражений подряд – проиграли «Марселю» в Кубке, «Монако» в Лиге 1 и «Баварии» в ЛЧ. Сохранился комфортный отрыв (8 очков) от «Марселя» в чемпионате – правда, у команды Игора Тудора матч в запасе.
• Мбаппе улучшил и без того монструозную статистику в этом сезоне: теперь у него 27 голов в 27 матчах!
• Неймар обошел Месси по ассистам в Лиге 1 – после передачи на Мбаппе у бразильца 11 голевых против 10 у Лео.
• У самого Лео теперь 61 гол со штрафных: 50 за «Барсу», девять за сборную Аргентины и два – за «ПСЖ».
Неймар после «Баварии» сыграл в покер и ночью поужинал в «Макдональдсе». Хотя Мбаппе призывал соблюдать режим сна и питания
Ноунейм из «Порту» за 40 млн – самый нормальный трансфер «ПСЖ». Чем полезен Витинья?
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
которые правда кладут в ворота пысыжы по три штуки , всячески унижая их.
Но самое важное уже случилось и это не счет. Самое важное - в умах у игроков пысыжы и стада глоров. Утеряна вера в то что пысыжы может хоть на что то расчитывать в ЛЧ.
1/8 стал не преодолимым рубежом. В этот раз о них вытрет ноги Бавария, в следующий кто то еще
Всё что остаетсяэто любыми путями - подкупом, обманом и подлогами всучить ЗМ алчному баблонелю. Поэтому любое его действие преподносится как нечто выдающееся
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Взять спортСру. Тема Лига 1 буквально усыпана вот этим:
18:56 У Мбаппе 9 баллов из 10 за матч с «Лиллем» от Goal. У Месси, Рамоса и Берната – по 7, у Неймара – 6|77
18:43 Месси забил 40 голов дальними ударами за последние 6 сезонов – больше всех. 22 мяча – со штрафных|48
17:32 Месси оторвался от Роналду на 3 гола со штрафных. У Лео – 61, у Криштиану – 58|85
17:25 Месси набрал 46 (28+18) очков в 37 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину|98
17:20 У Месси 21 (11+10) очко в 21 матче Лиги 1 за «ПСЖ»|31
17:05 «ПСЖ» прервал серию из 3 поражений – Месси забил «Лиллю» со штрафного на 95-й|71
17:02 🤩 «ПСЖ» дожал «Лилль» – 4:3. Месси забил со штрафного на 95-й, «Париж» вел 2:0 к 17-й, а потом отыгрался с 2:3|448
17:01 Видео У Месси 61 гол со штрафных: 2 за «ПСЖ», 50 за «Барсу» и 9 за Аргентину|94
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По сути Лео простоял весь матч, очень мало полезных действий. Получилось забить со штрафного и началась вакханалия в сми.
Все что остается это уравть зм для гнома любыми путями. СМИ тиражируют хвалебные фразки про гнома от второсортных игроков , и их чересчур много сейчас. Похоже УЕФА подключена к этому спектаклю. Катарцы ночуют в кабинете Александера Чеферина, и держат его за горло, а тот уже давно пляшет под их дудку.
Да и к тому же ваша попытка притянуть за уши его отдых в выходной день после поражения за нарушение режима - это либо ваша предвзятость, либо, извините, глупость.
больше отдыха
режим надо соблюдать