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Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
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Луиш Кампуш
Футбол Футбол

Видимо, пропустит ответку с «Баварией».

Матч с «Лиллем» стартовал для Неймара роскошно: за шесть минут он оформил ассист на Килиана Мбаппе и забил сам. А затем случилось очень неприятное: во время единоборства Неймар подвернул голеностоп правой ноги. Он покидал поле на носилках и в слезах.

На стоп-кадрах это выглядит больно. Даже слишком. Теперь наверняка пропустит ответный матч с «Баварией» 8 марта.

Голеностопы – боль Неймара

Похоже, голеностопы – самое слабое место Неймара. Из-за травмы на той же правой ноге бразилец пропустил два матча группового этапа на ЧМ-2022 – еле-еле восстановился к плей-офф. В конце января Кристоф Гальтье говорил, что Ней все еще не оправился от травмы, полученной на ЧМ.

В ноябре 2021-го Ней повреждал связки голеностопа на левой ноге – стоп-кадр из матча с «Сент-Этьеном» тоже выглядел пугающе. Тогда бразилец пропустил из-за травмы 73 дня.

В общей сложности из-за травмы голеностопа выбили Неймара на 211 дней. Похоже, это не предел. 

«ПСЖ» подсдулся после травмы Неймара, но выгрыз победу. Прервали серию из трех поражений подряд 

Травма Неймара как будто надломила «ПСЖ». Бразилец покинул поле в начале второго тайма при счете 2:1, а к 69-й минуте уже повел «Лилль» – сначала с пенальти забил Джонатан Дэвид, а затем отличился его тезка Бамба.

В какой-то момент ситуация была настолько накаленной, что в техническую зону «ПСЖ» ворвался спортивный директор Луиш Кампуш и начал кричать на игроков.

Но «ПСЖ» преодолел эпизодический кризис. На 87-й минуте счет сравнял Мбаппе, а уже под конец добавленного времени победный оформил Лео Месси – со штрафного! 

4:3 в пользу «ПСЖ».

•‎ «ПСЖ» прервал неприятную серию из трех поражений подряд – проиграли «Марселю» в Кубке, «Монако» в Лиге 1 и «Баварии» в ЛЧ. Сохранился комфортный  отрыв (8 очков) от «Марселя» в чемпионате – правда, у команды Игора Тудора матч в запасе.

•‎ Мбаппе улучшил и без того монструозную статистику в этом сезоне: теперь у него 27 голов в 27 матчах!

•‎ Неймар обошел Месси по ассистам в Лиге 1 – после передачи на Мбаппе у бразильца 11 голевых против 10 у Лео.

•‎ У самого Лео теперь 61 гол со штрафных: 50 за «Барсу», девять за сборную Аргентины и два – за «ПСЖ». 

Неймар после «Баварии» сыграл в покер и ночью поужинал в «Макдональдсе». Хотя Мбаппе призывал соблюдать режим сна и питания

Ноунейм из «Порту» за 40 млн – самый нормальный трансфер «ПСЖ». Чем полезен Витинья?

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

26 комментариев

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Supep
Похоже на карму.. глупое отношение к жизни и своему успеху.
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Soska
Ответ Сүлүктү
у меня точ такая же травма была, 4 года прошло, поднывает до сих пор. врачи бессильны. что делать???
У меня была такая же, первый раз получил ее при падении после прыжка за мячом, сильный надрыв связок голеностопа - очень сильная боль, зато быстро проходит. После восстановления думал уже все зажило, не тут то было. Эта связка надрывалась почти каждый год, и каждый раз от месяца восстановление. Здоровья Неймару
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chouchou
Ответ V12twinturbo
При этом жрет бургеры (дешевые), и не спит нормально
покажите фотку, где он жрет бургеры, ...сидит за пустым столиком, а друзья прикололись поставив смайлик бургера, а желтушники разнесли по всему свету...вот так и формируется неадекватное общественное мнение
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chouchou
Ответ moldfan
Не хочется в таким моментах злорадствовать. Понятно, что с его манерой игры и легконогостью, в любом случае получал бы ногам будь здоров. Но вероятность таких травм и количество было бы сильно меньше, если бы он таки не играл до утра в покер после игры с Баварией. Не жрал все что попала и больше времени уделял работе над своим телом.
вы сами придумали, что он играл до утра...и жрет все что попало?
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Юрий Кечко
Ответ Alex Zet
стадо уже радуется победам над откровенным колхозом, третьесорными ккомандами, которые правда кладут в ворота пысыжы по три штуки , всячески унижая их. Но самое важное уже случилось и это не счет. Самое важное - в умах у игроков пысыжы и стада глоров. Утеряна вера в то что пысыжы может хоть на что то расчитывать в ЛЧ. 1/8 стал не преодолимым рубежом. В этот раз о них вытрет ноги Бавария, в следующий кто то еще Всё что остаетсяэто любыми путями - подкупом, обманом и подлогами всучить ЗМ алчному баблонелю. Поэтому любое его действие преподносится как нечто выдающееся ============================================================= Взять спортСру. Тема Лига 1 буквально усыпана вот этим: 18:56 У Мбаппе 9 баллов из 10 за матч с «Лиллем» от Goal. У Месси, Рамоса и Берната – по 7, у Неймара – 6|77 18:43 Месси забил 40 голов дальними ударами за последние 6 сезонов – больше всех. 22 мяча – со штрафных|48 17:32 Месси оторвался от Роналду на 3 гола со штрафных. У Лео – 61, у Криштиану – 58|85 17:25 Месси набрал 46 (28+18) очков в 37 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину|98 17:20 У Месси 21 (11+10) очко в 21 матче Лиги 1 за «ПСЖ»|31 17:05 «ПСЖ» прервал серию из 3 поражений – Месси забил «Лиллю» со штрафного на 95-й|71 17:02 🤩 «ПСЖ» дожал «Лилль» – 4:3. Месси забил со штрафного на 95-й, «Париж» вел 2:0 к 17-й, а потом отыгрался с 2:3|448 17:01 Видео У Месси 61 гол со штрафных: 2 за «ПСЖ», 50 за «Барсу» и 9 за Аргентину|94 ===================================================== По сути Лео простоял весь матч, очень мало полезных действий. Получилось забить со штрафного и началась вакханалия в сми. Все что остается это уравть зм для гнома любыми путями. СМИ тиражируют хвалебные фразки про гнома от второсортных игроков , и их чересчур много сейчас. Похоже УЕФА подключена к этому спектаклю. Катарцы ночуют в кабинете Александера Чеферина, и держат его за горло, а тот уже давно пляшет под их дудку.
Скорую , человеку плохо
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Alex Zet
стадо уже радуется победам над откровенным колхозом, третьесорными ккомандами,
которые правда кладут в ворота пысыжы по три штуки , всячески унижая их.

Но самое важное уже случилось и это не счет. Самое важное - в умах у игроков пысыжы и стада глоров. Утеряна вера в то что пысыжы может хоть на что то расчитывать в ЛЧ.
1/8 стал не преодолимым рубежом. В этот раз о них вытрет ноги Бавария, в следующий кто то еще

Всё что остаетсяэто любыми путями - подкупом, обманом и подлогами всучить ЗМ алчному баблонелю. Поэтому любое его действие преподносится как нечто выдающееся
=============================================================
Взять спортСру. Тема Лига 1 буквально усыпана вот этим:

18:56 У Мбаппе 9 баллов из 10 за матч с «Лиллем» от Goal. У Месси, Рамоса и Берната – по 7, у Неймара – 6|77

18:43 Месси забил 40 голов дальними ударами за последние 6 сезонов – больше всех. 22 мяча – со штрафных|48

17:32 Месси оторвался от Роналду на 3 гола со штрафных. У Лео – 61, у Криштиану – 58|85

17:25 Месси набрал 46 (28+18) очков в 37 матчах сезона за «ПСЖ» и Аргентину|98

17:20 У Месси 21 (11+10) очко в 21 матче Лиги 1 за «ПСЖ»|31

17:05 «ПСЖ» прервал серию из 3 поражений – Месси забил «Лиллю» со штрафного на 95-й|71

17:02 🤩 «ПСЖ» дожал «Лилль» – 4:3. Месси забил со штрафного на 95-й, «Париж» вел 2:0 к 17-й, а потом отыгрался с 2:3|448

17:01 Видео У Месси 61 гол со штрафных: 2 за «ПСЖ», 50 за «Барсу» и 9 за Аргентину|94
=====================================================

По сути Лео простоял весь матч, очень мало полезных действий. Получилось забить со штрафного и началась вакханалия в сми.
Все что остается это уравть зм для гнома любыми путями. СМИ тиражируют хвалебные фразки про гнома от второсортных игроков , и их чересчур много сейчас. Похоже УЕФА подключена к этому спектаклю. Катарцы ночуют в кабинете Александера Чеферина, и держат его за горло, а тот уже давно пляшет под их дудку.
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Dzh SG
неймар надо меньше кайфовать тебе уже не 20лет больше отдыха режим надо соблюдать
Слушайте, где вообще связь между вашей мудрой мыслью и тем, что его в очередной раз поломали дровосеки из французской лиги?

Да и к тому же ваша попытка притянуть за уши его отдых в выходной день после поражения за нарушение режима - это либо ваша предвзятость, либо, извините, глупость.
+5
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moldfan
Не хочется в таким моментах злорадствовать. Понятно, что с его манерой игры и легконогостью, в любом случае получал бы ногам будь здоров. Но вероятность таких травм и количество было бы сильно меньше, если бы он таки не играл до утра в покер после игры с Баварией. Не жрал все что попала и больше времени уделял работе над своим телом.
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Andre Ja
Интересно, а куда у них массажисты смотрят? У него явно большой палец вбок пошел, еще посмотрят и ложный сустав образуется.
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Контрольный выстрел
Заголовок клевый. Жуткая травма это минимум полгода.
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иг1171
Жуткая была у Аспи.
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Хамзат Ммммммм
Ответ B.F.
Жаль. Против Баварии и так шансов минимум с такой организацией игры.
без Неймара организация игры будет лучше
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Vlad K
Чел на расслабоне, вот и голеностопы
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Sevuska
Жаль Нэя - очень тонкий игрок - в прямом и переносном смысле .
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Сүлүктү
у меня точ такая же травма была, 4 года прошло, поднывает до сих пор. врачи бессильны. что делать???
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V12twinturbo
Ответ №7
Почему он не работает над укреплением связок голеностопа, если это такое слабое место у него?
При этом жрет бургеры (дешевые), и не спит нормально
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Имя Фамилия
Неймар просто псих после стольких травм продолжать так смело играть, идти во все единоборства и в дриблинг на скорости. Раньше после травм он горько плакал, а теперь просто посмотрите на эту фотку, это взгляд безбашенного мясника, которого в этой жизни уже ничем не напугать 🤟
+4
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B.F.
Жаль. Против Баварии и так шансов минимум с такой организацией игры.
+6
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Имя Фамилия
Ответ №7
Почему он не работает над укреплением связок голеностопа, если это такое слабое место у него?
Укрепление связок в таком возрасте это вообще задача сложная, а после стольких травм и в режиме когда он снова и снова продолжает их рвать и месяцами ходить на костылях, ни о каких акцентированных нагрузках и укреплении не может идти и речи, наоборот от постоянных операций и хождения на костылях они будут деградировать и дополнительно их нагружать будет опасно.
+6
-4
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Shatkiy KokoZhir
По классике, больше лечится, чем играет
+1
-1
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Trash Talking
Нею здоровья. Чисто по-человечески жаль такого одаренного футболиста с хрупким организмом. Почти весь ПО ЛЧ с ПСЖ проспал из-за травм.
+3
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g-flex
страшно, конечно, выглядит. Одно дело случайности в быту, другое дело, когда так выглядят ноги по несколько раз за сезон.
+2
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№7
Почему он не работает над укреплением связок голеностопа, если это такое слабое место у него?
+2
-1
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Bolvan
Жутко очень выглядит, здоровья Нейю
+1
-1
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Dzh SG
неймар надо меньше кайфовать тебе уже не 20лет
больше отдыха
режим надо соблюдать
+10
-5
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