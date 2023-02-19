Жуткая травма Неймара после гола и ассиста. Опять голеностоп 😞

Видимо, пропустит ответку с «Баварией».

Матч с «Лиллем» стартовал для Неймара роскошно: за шесть минут он оформил ассист на Килиана Мбаппе и забил сам. А затем случилось очень неприятное: во время единоборства Неймар подвернул голеностоп правой ноги. Он покидал поле на носилках и в слезах.

На стоп-кадрах это выглядит больно. Даже слишком. Теперь наверняка пропустит ответный матч с «Баварией» 8 марта.

Голеностопы – боль Неймара

Похоже, голеностопы – самое слабое место Неймара. Из-за травмы на той же правой ноге бразилец пропустил два матча группового этапа на ЧМ-2022 – еле-еле восстановился к плей-офф. В конце января Кристоф Гальтье говорил, что Ней все еще не оправился от травмы, полученной на ЧМ.

В ноябре 2021-го Ней повреждал связки голеностопа на левой ноге – стоп-кадр из матча с «Сент-Этьеном» тоже выглядел пугающе. Тогда бразилец пропустил из-за травмы 73 дня.

В общей сложности из-за травмы голеностопа выбили Неймара на 211 дней. Похоже, это не предел.

«ПСЖ» подсдулся после травмы Неймара, но выгрыз победу. Прервали серию из трех поражений подряд

Травма Неймара как будто надломила «ПСЖ». Бразилец покинул поле в начале второго тайма при счете 2:1, а к 69-й минуте уже повел «Лилль» – сначала с пенальти забил Джонатан Дэвид, а затем отличился его тезка Бамба.

В какой-то момент ситуация была настолько накаленной, что в техническую зону «ПСЖ» ворвался спортивный директор Луиш Кампуш и начал кричать на игроков.

Но «ПСЖ» преодолел эпизодический кризис. На 87-й минуте счет сравнял Мбаппе, а уже под конец добавленного времени победный оформил Лео Месси – со штрафного!

4:3 в пользу «ПСЖ».

•‎ «ПСЖ» прервал неприятную серию из трех поражений подряд – проиграли «Марселю» в Кубке, «Монако» в Лиге 1 и «Баварии» в ЛЧ. Сохранился комфортный отрыв (8 очков) от «Марселя» в чемпионате – правда, у команды Игора Тудора матч в запасе.

•‎ Мбаппе улучшил и без того монструозную статистику в этом сезоне: теперь у него 27 голов в 27 матчах!

•‎ Неймар обошел Месси по ассистам в Лиге 1 – после передачи на Мбаппе у бразильца 11 голевых против 10 у Лео.

•‎ У самого Лео теперь 61 гол со штрафных: 50 за «Барсу», девять за сборную Аргентины и два – за «ПСЖ».

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier