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«Сити» щелкнул «Арсенал» – и обогнал. Этот матч затмил ЛЧ

Такехиро Томиясу Такехиро Томиясу
Эдерсон Эдерсон
Арсенал Арсенал
Букайо Сака Букайо Сака
Манчестер Сити Манчестер Сити
Энтони Тэйлор
Габриэл Магальяэс Габриэл Магальяэс
Футбол Футбол

Как же много лондонских ошибок.

«Манчестер Сити» выиграл отложенный лидерский суперматч у «Арсенала» – 3:1 в гостях.

Эту игру провели только сейчас из-за двойного переноса: из-за смерти королевы осенью в срок не сыграли матч Лиги Европы «Арсенал» – ПСВ, потом его двинули на выходные, когда в Лондон планировал ехать «Сити», и вот теперь первый матч в чемпионате наконец-то провели. 

Запомним эту игру по грубейшим привозам.

Привоз №1. Томиясу подарил гол Де Брюйне

В первом тайме Такехиро Томиясу сделал голевой пас Кевину Де Брюйне – и тот перекинул выбежавшего из ворот Аарона Рэмсдейла.

Японец заблокировал пас и вроде бы взял под контроль ситуацию на фланге.

Но пас получился не вратарю, а сопернику.

Лидер «Сити» мгновенно оценил ситуацию и пробил в касание по дуге.

Идеально, вовремя, точно.

Daily Mail перед матчем рассматривал вариант с выходом не Бена Уайта, а именно Томиясу, хотя японец в стартовом составе «Арсенала» в АПЛ бывал лишь в октябре. Зато он отыграл против «Сити» все 90 кубковых минут. А еще здорово закрыл Мохамеда Салаха. Теперь не сработало.

Через четыре минуты после ошибки японец попытался исправиться, но с центра штрафной зарядил выше ворот из выгодной позиции. Хотя во втором тайме он чуть не стал автором голевого паса – Эдди Нкетиа почти добежал до прострела.

Форвард стал соучастником самого скандального эпизода в матче: в конце первого тайма после его контакта с вратарем «Сити» Эдерсоном судьи дали спорный пенальти.

Энтони Тэйлор, который только что приехал с финала клубного чемпионата мира, поставил 11-метровый за контакт, который случился уже после удара.

Спорный пенальти «Арсенала» – за стык после удара. По делу ли?

Букайо Сака реализовал: после кошмара в финале Евро у него четыре из четырех в АПЛ, а суммарно теперь восемь голов и восемь ассистов в сезоне за «Арсенал».

Во втором тайме ВАР, в отличие от момента с забитым пенальти, вмешался, когда 11-метровый назначили в ворота «Арсенала» – чтобы отменить его из-за офсайда у Эрлинга Холанда.

Привоз №2. Габриэл отдал на ход Холанду

В середине второго тайма «Ман Сити» снова забил – когда в передаче ошибся Габриэл. И Холанд получил мяч на ход.

Эрлинг у штрафной продолжил на Илкая Гюндогана, немец – на Джека Грилиша.

И вот он уже положил почти без сопротивления.

У «Арсенала» мало получалось справляться с прессингом «Сити», инструмент Пепа Гвардиолы сработал.

В концовке его команда только дожала: КДБ ворвался в штрафную, нашел пасом Холанда – и норвежец окончательно прибил «Арсенал».

Холанд молчал три матча подряд, неожиданно – но в важнейшей игре норвежец проявился.

«Ман Сити» выиграл 11-й подряд матч у «Арсенала» в АПЛ. Десять предыдущих завершились победами с общим счетом 26:3. Теперь разница 29:4. Последний раз «Арсенал» цеплял у «Сити» очки еще весной 2017-го. Тогда сыграли 2:2 с голами Агуэро и Мустафи. Совсем другая жизнь.

Благодаря победе «Сити» сравнялся с «Арсеналом» по очкам – большое событие. У лондонцев есть один матч в запасе, но даже так это уже максимально напряженная чемпионская гонка. В которую точно не всем верилось, когда команда Микеля Артеты уходила в предновогодний отрыв.

«Сити» – уже лидер АПЛ! Какие там расклады в чемпионской гонке?

Арсенал – Манчестер Сити 1:3 (1:1, 0:2)
Дата проведения
15 февраля, 22.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 24 де Брюйне, 1:1 – 42, пенальти Сака, 1:2 – 72 Грилиш, 1:3 – 82 Холанд.
АрсеналРэмсдейл, Томиясу (Уайт, 83), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 83), Жоржиньо, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 76).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гюндоган, де Брюйне (Филлипс, 87), Грилиш (Фоден, 77), Бернарду Силва, Родри, Марез (Аканджи, 61), Холанд.
Предупреждения:
Уокер (34), Эдерсон (36), Бернарду Силва (45), Томиясу (48), Грилиш (62), Нкетиа (64).

Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein

35 комментариев

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AlexGooner
Ответ luu
Не являюсь поклонником Сити, но они полостью заслужили победу, хотя Арсенал по движению очень хорош, но Сити выглядил более матёрым и искушённым в таких матчах, видно, что Гвардиола настроил на эту игру свою команду и они выглядили куда более убкедительно чем в предыдущих матчах в АПЛ в этом году.
Что за привычка у всех писать "не являюсь поклонником этой команды, но..."
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Малек2705
Ответ Сергей Вячеславович
Артета решил удивить и поставил в старт Томиясу , а по итогу удивил сам себя(привоз гола , ну со вторым голом там 50/50 ,но прилитело с его зоны) , с заменами затянул страшно просто (Мартинели с 35 минуты тупо бегал по полю )
Марти раньше с Жезусом менялись позициями, что приносило результат. Нкетия такой фигнёй не страдает, не царское это дело
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Малек2705
Ответ korysh
«щелкнул» в заголовке? а почему сразу не написать «трахнул», раз уж на такой язык переходить?
Оттомиясил и отгабриэлил
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Малек2705
Прямо таки щёлкнул?
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шампион
Манся конечно классно смотрелась. КДБ и Гюндоган так залихватски бежали вперед, уже и не вспомнишь, когда футбольная команда так нагло прорывалась по центу, сметая соперника. Грилиш и Марез на флангах - это отдельное безумие Пепа. Они вообще не умеют обороняться, по сути, защита это трое ЦЗ плюс Родри, Бернардо Силва тоже атакующий игрок. За счет Грилиша и Мареза у КДБ и Гюндонана всегда были варианты паса. А впереди был ужасающий Холланд.
Арсеналу не хватало Парти в центре, слишком легковесная полузащита не смогла ни обороняться, ни навязать атакующую игру. Жаль, не удалось купить Мудрика и Энцо, Арсеналу не хватает качественного усиления. Троссар и Жоржиньо это не совсем то.
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Кирилл Голивец
Ответ KOTOFAN_17
Хвалёный Артета: 1 победа в 5 матчах против команд из топ-4 (Сити, Ньюкасл, мю), 1 ничья, 3 поражения, разница голов: -4. И по содержанию Арсенал может занести себе в актив только победную игру с мю. Сегодняшний потолок Артеты - победы над разобранными Тоттенхэмом, Ливерпулем, Челси. Да, эти победы тоже были важными и радостными. Но именно игры против команд, удачно выступающих в этом сезоне, - мимо кассы. По-моему, сегодня Арсенал показал ментальную незрелость: Артета, провоцировавший де Брюйне; Нкетиа, зачем-то пошедший прямой ногой в соперника в центре поля; Габриэль, зачем-то заваливший Холланда в штрафной (повезло, что был офсайд). Ну и всего 1 удар в створ при 63% владения. Большие матчи так не выигрываются; а без умения выигрывать большие матчи нельзя успешно решать большие задачи. Так что Арсенал в этом сезоне, думается, повторит сценарий сeзонов 2002-03, 2007-08 и 2013-14
В 13/14 боролись Сити и Ливерпуль Роджерса, скорее сезон с Лестером больше похож
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StarsAndArrows
Ответ KOTOFAN_17
Хвалёный Артета: 1 победа в 5 матчах против команд из топ-4 (Сити, Ньюкасл, мю), 1 ничья, 3 поражения, разница голов: -4. И по содержанию Арсенал может занести себе в актив только победную игру с мю. Сегодняшний потолок Артеты - победы над разобранными Тоттенхэмом, Ливерпулем, Челси. Да, эти победы тоже были важными и радостными. Но именно игры против команд, удачно выступающих в этом сезоне, - мимо кассы. По-моему, сегодня Арсенал показал ментальную незрелость: Артета, провоцировавший де Брюйне; Нкетиа, зачем-то пошедший прямой ногой в соперника в центре поля; Габриэль, зачем-то заваливший Холланда в штрафной (повезло, что был офсайд). Ну и всего 1 удар в створ при 63% владения. Большие матчи так не выигрываются; а без умения выигрывать большие матчи нельзя успешно решать большие задачи. Так что Арсенал в этом сезоне, думается, повторит сценарий сeзонов 2002-03, 2007-08 и 2013-14
Еще 10 раз скопируй в ставь везде где про этот матч вещают,"аналитик" клоунский.
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Jaxongir Shodiev
В любом случае это лучший сезон за последние 10 лет, но только при условии, что Арсенал не расклеится и будет играть так же
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Jaxongir Shodiev
По структуре Арсенал не слабее, но вот индивидуального мастерства у игороков МС на голову больше
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Ashot Kafka
Ответ Сергей Вячеславович
Артета решил удивить и поставил в старт Томиясу , а по итогу удивил сам себя(привоз гола , ну со вторым голом там 50/50 ,но прилитело с его зоны) , с заменами затянул страшно просто (Мартинели с 35 минуты тупо бегал по полю )
Уайт в плохой физической форме, тут дело не в желании удивить. Ну и Томиясу - один из лучших по игре 1 в 1 в клубе. Сегодня плохой матч провел, но со всеми бывает, сегодня в целом мало кто достойный уровень показал
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Ashot Kafka
Ответ Александр Керенский
смешной
Чел хватить пытаться так усиленно фармить плюсы, кидая этот коммент во все посты. Это не статистика, если ты не берешь в расчёт Ливерпуль, Челси и Ттх, которые играют в плэйоф ЛЧ и являются сильными командами.
И да, чтобы статистика выглядела еще больше ужасающе, можешь написать: "Хвалёный Артета: 0 очков против команд из топ-2, как он вообще еще не вылетел из АПЛ"
А то, что у клуба при короткой скамейке вылетел лучший нападающий и травмирован Смит-Роу, который лучший бомбардир прошлого сезона, это мы в расчет, конечно не берем.
+5
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Кот Ученый
мои любимые картинки вернулись)))
спасибо, спортс)
а то по видео очень неудобно голы смотреть
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Биограф Венгера
Еще одно доказательство что нельзя сливать Кубки. Мне очень не понравилось настроение как игроков, как тренерского штаба, так и болельщиков после той игры. Все очень расслабились и балаболили мол если б надо было,обыграли бы.
Итог - без побед 4 игры.
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Can
Ответ фк сибирь
Доминатор то говорят ненастоящий!
Чпокнул!
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Александр Керенский
Ответ Evgeny Trifonov
Пеп хозяин Артеты 6 из 6 в апл
он твой хозяин... проверь сзади
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Enotaz24
Выхлестал, отчехвостил, натянул... тоже неплохо подходит
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Сергей Вячеславович
Артета решил удивить и поставил в старт Томиясу , а по итогу удивил сам себя(привоз гола , ну со вторым голом там 50/50 ,но прилитело с его зоны) , с заменами затянул страшно просто (Мартинели с 35 минуты тупо бегал по полю )
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Александр Керенский
Ответ Muhammad Nazaraliev
🤣🤣🤣🤣
отпёжил
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Shock In
Ответ korysh
«щелкнул» в заголовке? а почему сразу не написать «трахнул», раз уж на такой язык переходить?
Откочерыжил
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Александр Керенский
Ответ KOTOFAN_17
Хвалёный Артета: 1 победа в 5 матчах против команд из топ-4 (Сити, Ньюкасл, мю), 1 ничья, 3 поражения, разница голов: -4. И по содержанию Арсенал может занести себе в актив только победную игру с мю. Сегодняшний потолок Артеты - победы над разобранными Тоттенхэмом, Ливерпулем, Челси. Да, эти победы тоже были важными и радостными. Но именно игры против команд, удачно выступающих в этом сезоне, - мимо кассы. По-моему, сегодня Арсенал показал ментальную незрелость: Артета, провоцировавший де Брюйне; Нкетиа, зачем-то пошедший прямой ногой в соперника в центре поля; Габриэль, зачем-то заваливший Холланда в штрафной (повезло, что был офсайд). Ну и всего 1 удар в створ при 63% владения. Большие матчи так не выигрываются; а без умения выигрывать большие матчи нельзя успешно решать большие задачи. Так что Арсенал в этом сезоне, думается, повторит сценарий сeзонов 2002-03, 2007-08 и 2013-14
смешной
+1
-1
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Тюменский медвежонок
игра на классе, Манчестер Сити банально сильнее и игрой и исполнителями + учитель само собой победил ученика
+1
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LaffyTaffy
Арсенал и Артета слишком сырые, чтобы претендовать на титул.
Микель много о себе возомнил, решив, что кривоногими, отказниками других клубов и молодыми угольками заберет легко чемпионство. Нет, так не бывает. Какой бы ты ни был хороший тренер, но тебе нужны сопутствующие игроки)
+1
-2
-1
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Enotaz24
Ответ Злой Руся
То есть и тут Кукурелья виноват?? У вас совесть есть вообще?
Бедный Кукурелья
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Muhammad Nazaraliev
Ответ korysh
«щелкнул» в заголовке? а почему сразу не написать «трахнул», раз уж на такой язык переходить?
🤣🤣🤣🤣
+1
0
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KOTOFAN_17
Хвалёный Артета: 1 победа в 5 матчах против команд из топ-4 (Сити, Ньюкасл, мю), 1 ничья, 3 поражения, разница голов: -4. И по содержанию Арсенал может занести себе в актив только победную игру с мю.

Сегодняшний потолок Артеты - победы над разобранными Тоттенхэмом, Ливерпулем, Челси. Да, эти победы тоже были важными и радостными. Но именно игры против команд, удачно выступающих в этом сезоне, - мимо кассы.

По-моему, сегодня Арсенал показал ментальную незрелость: Артета, провоцировавший де Брюйне; Нкетиа, зачем-то пошедший прямой ногой в соперника в центре поля; Габриэль, зачем-то заваливший Холланда в штрафной (повезло, что был офсайд). Ну и всего 1 удар в створ при 63% владения.

Большие матчи так не выигрываются; а без умения выигрывать большие матчи нельзя успешно решать большие задачи. Так что Арсенал в этом сезоне, думается, повторит сценарий сeзонов 2002-03, 2007-08 и 2013-14
+7
-7
0
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