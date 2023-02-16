«Сити» щелкнул «Арсенал» – и обогнал. Этот матч затмил ЛЧ
Как же много лондонских ошибок.
«Манчестер Сити» выиграл отложенный лидерский суперматч у «Арсенала» – 3:1 в гостях.
Эту игру провели только сейчас из-за двойного переноса: из-за смерти королевы осенью в срок не сыграли матч Лиги Европы «Арсенал» – ПСВ, потом его двинули на выходные, когда в Лондон планировал ехать «Сити», и вот теперь первый матч в чемпионате наконец-то провели.
Запомним эту игру по грубейшим привозам.
Привоз №1. Томиясу подарил гол Де Брюйне
В первом тайме Такехиро Томиясу сделал голевой пас Кевину Де Брюйне – и тот перекинул выбежавшего из ворот Аарона Рэмсдейла.
Японец заблокировал пас и вроде бы взял под контроль ситуацию на фланге.
Но пас получился не вратарю, а сопернику.
Лидер «Сити» мгновенно оценил ситуацию и пробил в касание по дуге.
Идеально, вовремя, точно.
Daily Mail перед матчем рассматривал вариант с выходом не Бена Уайта, а именно Томиясу, хотя японец в стартовом составе «Арсенала» в АПЛ бывал лишь в октябре. Зато он отыграл против «Сити» все 90 кубковых минут. А еще здорово закрыл Мохамеда Салаха. Теперь не сработало.
Через четыре минуты после ошибки японец попытался исправиться, но с центра штрафной зарядил выше ворот из выгодной позиции. Хотя во втором тайме он чуть не стал автором голевого паса – Эдди Нкетиа почти добежал до прострела.
Форвард стал соучастником самого скандального эпизода в матче: в конце первого тайма после его контакта с вратарем «Сити» Эдерсоном судьи дали спорный пенальти.
Энтони Тэйлор, который только что приехал с финала клубного чемпионата мира, поставил 11-метровый за контакт, который случился уже после удара.
Спорный пенальти «Арсенала» – за стык после удара. По делу ли?
Букайо Сака реализовал: после кошмара в финале Евро у него четыре из четырех в АПЛ, а суммарно теперь восемь голов и восемь ассистов в сезоне за «Арсенал».
Во втором тайме ВАР, в отличие от момента с забитым пенальти, вмешался, когда 11-метровый назначили в ворота «Арсенала» – чтобы отменить его из-за офсайда у Эрлинга Холанда.
Привоз №2. Габриэл отдал на ход Холанду
В середине второго тайма «Ман Сити» снова забил – когда в передаче ошибся Габриэл. И Холанд получил мяч на ход.
Эрлинг у штрафной продолжил на Илкая Гюндогана, немец – на Джека Грилиша.
И вот он уже положил почти без сопротивления.
У «Арсенала» мало получалось справляться с прессингом «Сити», инструмент Пепа Гвардиолы сработал.
В концовке его команда только дожала: КДБ ворвался в штрафную, нашел пасом Холанда – и норвежец окончательно прибил «Арсенал».
Холанд молчал три матча подряд, неожиданно – но в важнейшей игре норвежец проявился.
«Ман Сити» выиграл 11-й подряд матч у «Арсенала» в АПЛ. Десять предыдущих завершились победами с общим счетом 26:3. Теперь разница 29:4. Последний раз «Арсенал» цеплял у «Сити» очки еще весной 2017-го. Тогда сыграли 2:2 с голами Агуэро и Мустафи. Совсем другая жизнь.
Благодаря победе «Сити» сравнялся с «Арсеналом» по очкам – большое событие. У лондонцев есть один матч в запасе, но даже так это уже максимально напряженная чемпионская гонка. В которую точно не всем верилось, когда команда Микеля Артеты уходила в предновогодний отрыв.
«Сити» – уже лидер АПЛ! Какие там расклады в чемпионской гонке?
- Дата проведения
- 15 февраля, 22.30, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Рэмсдейл, Томиясу (Уайт, 83), Габриэл, Салиба, Зинченко, Джака (Фабиу Виейра, 83), Жоржиньо, Эдегор, Сака, Нкетиа, Мартинелли (Троссард, 76).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гюндоган, де Брюйне (Филлипс, 87), Грилиш (Фоден, 77), Бернарду Силва, Родри, Марез (Аканджи, 61), Холанд.
Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein
Арсеналу не хватало Парти в центре, слишком легковесная полузащита не смогла ни обороняться, ни навязать атакующую игру. Жаль, не удалось купить Мудрика и Энцо, Арсеналу не хватает качественного усиления. Троссар и Жоржиньо это не совсем то.
И да, чтобы статистика выглядела еще больше ужасающе, можешь написать: "Хвалёный Артета: 0 очков против команд из топ-2, как он вообще еще не вылетел из АПЛ"
А то, что у клуба при короткой скамейке вылетел лучший нападающий и травмирован Смит-Роу, который лучший бомбардир прошлого сезона, это мы в расчет, конечно не берем.
спасибо, спортс)
а то по видео очень неудобно голы смотреть
Итог - без побед 4 игры.
Микель много о себе возомнил, решив, что кривоногими, отказниками других клубов и молодыми угольками заберет легко чемпионство. Нет, так не бывает. Какой бы ты ни был хороший тренер, но тебе нужны сопутствующие игроки)
Сегодняшний потолок Артеты - победы над разобранными Тоттенхэмом, Ливерпулем, Челси. Да, эти победы тоже были важными и радостными. Но именно игры против команд, удачно выступающих в этом сезоне, - мимо кассы.
По-моему, сегодня Арсенал показал ментальную незрелость: Артета, провоцировавший де Брюйне; Нкетиа, зачем-то пошедший прямой ногой в соперника в центре поля; Габриэль, зачем-то заваливший Холланда в штрафной (повезло, что был офсайд). Ну и всего 1 удар в створ при 63% владения.
Большие матчи так не выигрываются; а без умения выигрывать большие матчи нельзя успешно решать большие задачи. Так что Арсенал в этом сезоне, думается, повторит сценарий сeзонов 2002-03, 2007-08 и 2013-14