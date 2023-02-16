«Сити» щелкнул «Арсенал» – и обогнал. Этот матч затмил ЛЧ

Как же много лондонских ошибок.

«Манчестер Сити» выиграл отложенный лидерский суперматч у «Арсенала» – 3:1 в гостях.

Эту игру провели только сейчас из-за двойного переноса: из-за смерти королевы осенью в срок не сыграли матч Лиги Европы «Арсенал» – ПСВ, потом его двинули на выходные, когда в Лондон планировал ехать «Сити», и вот теперь первый матч в чемпионате наконец-то провели.

Запомним эту игру по грубейшим привозам.

Привоз №1. Томиясу подарил гол Де Брюйне

В первом тайме Такехиро Томиясу сделал голевой пас Кевину Де Брюйне – и тот перекинул выбежавшего из ворот Аарона Рэмсдейла.

Японец заблокировал пас и вроде бы взял под контроль ситуацию на фланге.

Но пас получился не вратарю, а сопернику.

Лидер «Сити» мгновенно оценил ситуацию и пробил в касание по дуге.

Идеально, вовремя, точно.

Daily Mail перед матчем рассматривал вариант с выходом не Бена Уайта, а именно Томиясу, хотя японец в стартовом составе «Арсенала» в АПЛ бывал лишь в октябре. Зато он отыграл против «Сити» все 90 кубковых минут. А еще здорово закрыл Мохамеда Салаха. Теперь не сработало.

Через четыре минуты после ошибки японец попытался исправиться, но с центра штрафной зарядил выше ворот из выгодной позиции. Хотя во втором тайме он чуть не стал автором голевого паса – Эдди Нкетиа почти добежал до прострела.

Форвард стал соучастником самого скандального эпизода в матче: в конце первого тайма после его контакта с вратарем «Сити» Эдерсоном судьи дали спорный пенальти.

Энтони Тэйлор, который только что приехал с финала клубного чемпионата мира, поставил 11-метровый за контакт, который случился уже после удара.

Букайо Сака реализовал: после кошмара в финале Евро у него четыре из четырех в АПЛ, а суммарно теперь восемь голов и восемь ассистов в сезоне за «Арсенал».

Во втором тайме ВАР, в отличие от момента с забитым пенальти, вмешался, когда 11-метровый назначили в ворота «Арсенала» – чтобы отменить его из-за офсайда у Эрлинга Холанда.

Привоз №2. Габриэл отдал на ход Холанду

В середине второго тайма «Ман Сити» снова забил – когда в передаче ошибся Габриэл. И Холанд получил мяч на ход.

Эрлинг у штрафной продолжил на Илкая Гюндогана, немец – на Джека Грилиша.

И вот он уже положил почти без сопротивления.

У «Арсенала» мало получалось справляться с прессингом «Сити», инструмент Пепа Гвардиолы сработал.

В концовке его команда только дожала: КДБ ворвался в штрафную, нашел пасом Холанда – и норвежец окончательно прибил «Арсенал».

Холанд молчал три матча подряд, неожиданно – но в важнейшей игре норвежец проявился.

«Ман Сити» выиграл 11-й подряд матч у «Арсенала» в АПЛ. Десять предыдущих завершились победами с общим счетом 26:3. Теперь разница 29:4. Последний раз «Арсенал» цеплял у «Сити» очки еще весной 2017-го. Тогда сыграли 2:2 с голами Агуэро и Мустафи. Совсем другая жизнь.

Благодаря победе «Сити» сравнялся с «Арсеналом» по очкам – большое событие. У лондонцев есть один матч в запасе, но даже так это уже максимально напряженная чемпионская гонка. В которую точно не всем верилось, когда команда Микеля Артеты уходила в предновогодний отрыв.

Фото: REUTERS/Matthew Childs, David Klein