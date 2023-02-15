Коман обижался на родной «ПСЖ», а теперь кусает его в ЛЧ: по голу в финале и 1/8

«В Париже молодежь отодвинута в сторону».

«Бавария» спокойно разобралась с «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала ЛЧ, единственный гол оформил Кингсли Коман. Дэвис перевел мяч с левого фланга в штрафную, а француз хлестко пробил с лета.

Для Кингсли это особенный гол – он вонзил его родному клубу. А еще Коман вернул нас в 2020-й – помните его победный мяч в финале Лиги чемпионов? Тогда ведь тоже досталось «ПСЖ»: Киммих мягко забросил на дальний угол вратарской, а француз забил головой.

Комана воспитал «ПСЖ», но он обиделся: после раннего дебюта ему не давали играть

Кингсли – пятый француз, забивший в финале Лиги чемпионов (в компании с Бензема, Зиданом, Десайи и Боли), но еще он и воспитанник «ПСЖ».

Коман родился в Париже, в семь лет попал в академию. Ив Жерго, тренировавший Комана в молодежной системе «ПСЖ», вспоминал, что вингер был на голову сильнее сверстников:

«Я помню турнир в Испании,. Там были лучшие клубы Европы, и Коман выделялся среди всех игроков».

17 февраля 2013-го Коман вышел на замену в матче против «Сошо», став самым молодым дебютантом «ПСЖ» – 16 лет, 4 месяца и 8 дней. Правда, за ранним стартом не последовало продолжения: в том сезоне он больше не выходил, в следующем – всего две игры в чемпионате.

Кингсли обиделся и ушел: «Ювентус» дождался, пока у Комана истечет контракт с «ПСЖ», и выловил будущую звезду.

«В «ПСЖ» молодые игроки отодвинуты в сторону, – жаловался Коман французскому Canal+, который раньше инвестировал в клуб. – Им нужны победы здесь и сейчас, для молодежи нелегко найти место. Меня стали ценить только когда поняли, что я действительно ухожу. А в «Ювентусе» все не так: нет конкуренции между молодым игроком и ветераном – есть конкуренция между двумя профессионалами.

«Дело было не деньгах. Я считал, что заслуживаю больше игрового времени. Но в той ситуации в «ПСЖ» я не мог это получить. В результате я попросил отпустить меня в аренду, но не получил разрешение от клуба, после чего принял решение уйти.

Сложность ситуации в «ПСЖ» заключается в том, что они хотят результатов прямо сейчас. Но, развивая молодежь, результатов нужно ждать 3-4 года. Может быть, у них не было терпения».

Правда, всего через год туринцы отдали Кингсли на два года «Баварии» и заработали на этом семь миллионов евро. А потом получили за Комана еще 21, когда в Мюнхене активировали опцию выкупа.

Коман постоянно травмируется – даже думал закончить, если понадобится новая операция

В «Баварии» Коман семь раз подряд выиграл чемпионат, но далеко не всегда был в основе. Всему виной травмы. Последнее повреждение было в сентябре 2022-го – проблемы с мышечным волокном оставили его без футбола почти на месяц.

В декабре 2019-го Коман сломался по-крупному: на полном ходу неудачно ковырнул газон, второй ногой подбил воткнувшуюся. Все напряглись – очередная серьезная травма грозила концом карьеры. Об этом говорил сам футболист.

В декабре 2018-го Коман восстанавливался от травмы голеностопа – второй за год. До этого были разрывы связок колена и лодыжки. Тогда-то и задумался о финале (не Лиги чемпионов):

«Для меня этот год выдался очень сложным. Когда я получал травму, для меня это было концом света. Надеюсь, больше мне не придется проходить через то, что я уже прошел. Достаточно. Я не буду в третий раз делать операцию. Наверное, мои ноги просто не предназначены для такой жизни. Значит я начну новую».

Обошлось без операций, Коман вернулся в феврале. После этого травмы случались, но только одна закончилось хирургическим вмешательством: в сентябре 2021-го француз перенес операцию на сердце из-за аритмии. У Комана были проблемы с дыханием, но сейчас все в норме.

Коман когда-нибудь вернется в «ПСЖ» – там его ждет Кимпембе

В интервью Bild Коман признался, что не хочет играть в «Баварии» до конца карьеры: «Если я когда-то уйду из «Баварии», мне придется перейти в еще больший клуб. Но такого не существует. Есть только один вариант: вернуться в любимый клуб детства, «ПСЖ».

Даже после грандиозной победы в финале ЛЧ Коман признавался: параллельно со счастьем он расстроен из-за поражения парижан. «Это невероятные чувства. Меня переполняет счастье, но в то же время есть и грусть за «ПСЖ» – их поражение ранит мое сердце. Хотя, конечно, сейчас я на 100% предан «Баварии», – поделился Кингсли.

В Париже живет лучший друг Комана: с Преснелем Кимпембе они знакомы 14 лет. Французы вместе гоняют в отпуск, в молодежной команде они всегда жили в одной комнате.

«Мы всегда поддерживали друг друга. Преснель мне как брат. Мы жили вместе, это сблизило нас. Я готовил, а он отвечал за уборку».

Кингсли до сих вспоминает тот гол в финале, но и про «ПСЖ» говорит только с любовью: «Этот забитый мяч словно дал мне крылья. Хоть было все уже давно, это прекрасное воспоминание. Я с удовольствием вспоминаю свое время, проведенное в составе парижан».

Фото: globallookpress.com/kolbert-press/Christian Kolbert, imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Adam Pretty/Bongarts; REUTERS/Sarah Meyssonnier