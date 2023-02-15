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«Бавария» доминировала над «ПСЖ». Его освежил только Мбаппе, у которого отменили два гола

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Бавария Бавария
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Уоррен Заир-Эмери Уоррен Заир-Эмери
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Фабиан Руис Фабиан Руис
Футбол Футбол

Справедливые 1:0?

«Бавария» прекрасно вернулась в ЛЧ: прилетела в Париж и обыграла «ПСЖ» 1:0.  

Как это было? 

«ПСЖ» начал бить по воротам только в конце матча. Мбаппе дважды забил из офсайда  

• «Бавария» забрала мяч с первой минуты, «ПСЖ» пытался ловить на контратаках, но они почти сразу захлебывались. Если «ПСЖ» и забирал владение, то буквально на пару минут, а потом снова садился всей командой ниже центра поля. «Бавария» доходила до штрафной и взламывала защиту то через короткий пас Шупо-Мотинга, Мусиалы и Сане, то через забросы Киммиха, Комана и Канселу. К 30-й минуте «Бавария» нанесла шесть ударов, но реально опасных не было. Первый нервный момент немцы создали на 43-й: Киммих мощно пробил низом из-за штрафной, но Доннарумма взял. 

•‎ В итоге «Париж» в первом тайме ни разу не пробил по воротам («Бавария» –  10 раз) и не заработал ни одного углового («Бавария» – четыре). Хотя один удар все же был – Месси попал в стенку со штрафного. 

•‎ Сонные xG первого тайма: 0.06 против 0.48. 

•‎  Второй тайм начался по тому же сценарию, только «Бавария» наконец-то взломала оборону. Альфонсо Дэвис сделал кросс на Комана в штрафную, и тот в касание прошил Доннарумму. Кингсли был абсолютно один. Вообще никого рядом. 

• На 57-й минуте спасать «ПСЖ» вышел Мбаппе, он и правда оживил игру, даже забил дважды, но оба раза из офсайдов. И все судейские решения – по делу, хотя во втором случае все решили сантиметры. 

• «Бавария» могла забить еще несколько раз: спасали перекладина после удара Мусиалы и сэйвы Доннаруммы. К 70-й минуте гости нанесли 15 ударов против 2 у соперника. «Париж» более-менее оживился только в конце матча, на 90+ удалился Павар, но и это не помогло.

• Почти все основные показатели в пользу «Баварии»: 54% владения, 18:9 по ударам, 5:4 по угловым. Мюнхенцы не проигрывают 20 матчей подряд – 16 побед и 4 ничьих. У клуба уже 7 побед из 7 в этой ЛЧ.

• «ПСЖ» нехорошо: проиграл третий матч подряд впервые с 2020 года. Тогда тоже получили от «Баварии», а еще от «Ланса» и «Марселя».

Пророческая цитата Нагельсманна до матча

«Если мы реализуем наш план на игру, у Месси и Неймара будет не так много возможностей проявить себя, – сказал Юлиан на пресс-конференции. – Мы хотим выиграть, подолгу владея мячом, и тогда мы не будем оставлять Неймару и Месси обширных свободных зон. А они очень опасны, когда получают свободное пространство».

Получилось практически все. Браво.

Как сыграл 16-летний парень из «ПСЖ»? 

В основе «ПСЖ» вышел 16-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери – он стал самым молодым игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов (из тех, кто выходил в старте). Если быть точным, ему 16 лет и 343 дня.

16-летний пацан в старте «ПСЖ» – самый юный в истории плей-офф ЛЧ. Что в нем такого?

Правда, матч у Заира-Эмери не получился: он сделал всего 11 точных передач (68,8%) и столько же раз потерял владение. Статистический портал SofaScore поставил ему самую низкую оценку в обеих командах – всего 6,3, столько же получил Ашраф Хакими.

Заир-Эмери провел на поле 57 минут, вместо него вышел опытный Фабиан Руис.

Через три недели ответка в Мюнхене. Ждем Мбаппе в старте?

Ответный матч в Мюнхене пройдет 8 марта и начнется в 23:00 по Москве.

Пройдет больше трех недель, поэтому Килиан Мбаппе точно вернется в старт (если, конечно, опять не травмируется).

Напомним обстоятельства: Мбаппе получил травму 1 февраля в матче с «Монпелье» (3:1), под него жестко подкатился опорник Лео Леруа. Выяснилось, что у Килиана повреждение бицепса бедра левой ноги, он выбыл на три недели.

Судя по этим срокам, Мбаппе не должен был сыграть в первом матче с «Баварией» – до него оставалось две недели. Но Юлиан Нагельсманн не верил официальной версии «ПСЖ» и ждал, что Килиан выйдет – так и вышло. Француза включили в заявку, и на 57-й минуте он заменил Карлоса Солера.

Теперь Мбаппе ждет ответного матча, «Парижу» нужны его скорость и чувство гола.

2 дня назад Гальтье говорил, что Мбаппе не сыграет с «Баварией». Угадаете, кто включен в заявку «ПСЖ»?

ПСЖ Франция – Бавария Германия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
14 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 53 Коман.
ПСЖДоннарумма, Хакими (Кимпембе, 46), Рамос, Маркиньос, Мендеш, Заир-Эмери (Фабиан Руис, 57), Солер (Мбаппе, 57), Данилу Перейра (Витинья, 75), Верратти, Месси, Неймар.
БаварияЗоммер, Жоау Канселу (Дэвис, 46), Упамекано, Павар, де Лигт, Горетцка, Киммих, Шупо-Мотинг (Мюллер, 76), Сане (Станишич, 90), Мусиала (Гравенберх, 87), Коман (Гнабри, 75).
Предупреждения:
Павар (26), Кимпембе (70), Неймар (86).
Удаление:
Павар (90).

Фото: REUTERS/Christian Hartmann, Sarah Meyssonnier; East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP; Gettyimages.ru/Alex Grimm

58 комментариев

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daniil_35
Ответ sayemlo
Ребят, как там магическая связка неймара-месьи? Они уничтожили баварию? Тут вроде глоры Аргентинца уверяли, что без Мбапее псж катком пройдется в плей офф лч))) ну как там лучший пенальтист чм22 сыграл?))
Он кроме пенальти сколько ассистов сделал? Сколько голевых моментов создал? Где бы была Аргентина без его нахождения на поле? Кто-то бы верил в победу на ЧМ без Месси? Он в ПСЖ очень плох по своим меркам, но стебаться за пенки на ЧМ... Старина, завтра не получи двойку в школе))
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Алексей Минеев
Ответ шампион
Нагельсманн нашел идеальный состав Баварии: схема 3-4-2-1 включает девятку, которая, как выяснилось по ходу сезона, необходима, но так же позволяет комбинировать в середине и широко атаковать. По такой схеме играл Хитцфельд в свое время, это контратакующая, пружинистая схема, и у Нагельсманна под нее есть полный набор игроков. ПСЖ до выхода Мбаппе мало что мог поделать. Месси напоминал игрока из прошлого, который тормозит игру, делает какие-то передачи из 2009 года, которые никого не удивляют... Килиан вышел, включил свою читерскую скорость, и чуть не вырвал ничью - Псж атаковал очень мощно. Ответная игра должна быть не хуже. Как хорошо, что отменили идиотское правило гостевого гола.
Руки прочь от идиотских правил!
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Имя Фамилия
Ну кто же такой этот Мбаппе, вон месибои под каждым постом писали, что без него играют даже лучше, когда он не мешает меси забивать Тулузе.

rigobersong
04.02.2023
Очевидно, что Месси сегодня это лучший игрок ПСЖ, а Мбаппе и Неймар никогда не были на его уровне, Мбаппе вообще разочаровывает в последнее время игрок настроения, феерические матчи проводит с провальными, у Месси в прайме и близко такого дисбаланса не было:) Да и игры ПСЖ без Мбаппе как показал этот сезон в качестве не падают:)) Все таки Мбаппе до великих еще далеко, на данный момент я бы его рядом с тем же Салахом поставил в футбольной иерархии, не более:))
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хавбек+
у парижан худшая версия команды сейчас такое поражение скорее вроде победы
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Сергей Штырков
Ответ Артём Горбенко
проблема в том, что и с ним они бывают абсолютно ни о чём, если некому доставить до него мяч (вспомним второй матч с Бенфикой) ПСЖ нужны одновременно Месси и Мбаппе, потому что один отлично забрасывает и продвигает мяч, а второй отлично бежит (безотносительно того, кто и в каком количестве пытается ему помешать)
навесы может и де брюйне подавать или даже трент. там талант не нужен мбаппе догонит даже не точный навес
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Малек2705
Псж пора Комана обратно купить, столько крови родной команде попортил
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Матвей Зауров
Есть ещё, кто ведётся на эти фуфло-каналы с прогнозами?)) Правильно! Таких нет. И всё потому что есть отличный старый сервис. Ему 10 лет. В любом поиске найдешь его по фразе – прогноз СОТКА. А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
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Valencia 0306
у М’бапбе по делу отменили голы, А вот если ПСЖ думает о будущем тогда им нужны умные игроки. Это как с Легендой Месси, его тоже окружали умные игроки люди.
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Can
Ответ Alex Rhea
Мбаппе уходить надо в нормальный чемп и нормальную команду, такой игрок просто не должен пропадать из поля зрения, появляясь перед зрителями по сути на 2 матча плей-офф ЛЧ в год и на крупных турнирах сборных.
реал?))))
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Bayern-fan
Ответ исянов
тут нечего анализировать. с такими убогими днищами вроде вератти и 60летнего серхио рамоса вы можете покорять осер и монпелье, но уж никак не европейские топ-клубы. притом что бавария мягко говоря не в идеальном состоянии сейчас.
если бы не Рамос, Париж бы вынул четверу сегодня, вместе с Мбаппе лучший был в ПСЖ
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Peter Parker
Странно, хвалят Мбаппе забившего из офсайда, но ругают Неймара, хотя он ему и отдавал тот «голевой пас». Если хвалить, то обоих, если ругать, то тоже обоих
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Universal1000
Ответ Роман
Показательный момент. Когда Мбаппе и Неймар в штрафной пробивают вратаря. Месси стоит в сторонке и ждёт когда пенку поставят.
А хорошо у черепахена гол отменили, да? ) Ой, даже два пишут.

Че там есть у Комана или Шупо Моттинга шансы на ЗМ как думаешь? Вахахах.
У Мбаппе их будет "много" с одной Л1(и то не факт) против ЧМ + Л1(скорее всего) ахаха.
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МТБ
Ответ sayemlo
Ребят, как там магическая связка неймара-месьи? Они уничтожили баварию? Тут вроде глоры Аргентинца уверяли, что без Мбапее псж катком пройдется в плей офф лч))) ну как там лучший пенальтист чм22 сыграл?))
Запомните, команда всегда побеждает благодаря солнцеликому, лучшему в истории инопланетянину, который лидер, раздаёт, забивает, идеально исполняет штрафные, у которого невозможно отобрать мяч и вообще, он берёт турниры в одиночку, ГОАТ.

А проигрывает потому, что партнёры у Месси плохие, играют плохо и вообще всё плохо.
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mnogokotin-
Ответ Alex Rhea
Мбаппе уходить надо в нормальный чемп и нормальную команду, такой игрок просто не должен пропадать из поля зрения, появляясь перед зрителями по сути на 2 матча плей-офф ЛЧ в год и на крупных турнирах сборных.
что значит надо? он сам выбор делает )
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МТБ
Ответ Роман
Показательный момент. Когда Мбаппе и Неймар в штрафной пробивают вратаря. Месси стоит в сторонке и ждёт когда пенку поставят.
Ну да. Так он и на ЧМ примерно так же играл.
В принципе Месси за матч отметился корявым штрафным и ударом вникуда, из достаточно неплохой позиции. Всё.
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Peter Parker
Ответ Роман
Показательный момент. Когда Мбаппе и Неймар в штрафной пробивают вратаря. Месси стоит в сторонке и ждёт когда пенку поставят.
Показательный момент, когда Месси обыгрывается в стеночку с Мбаппе и забегает, а Килиан вместо возврата мяча пасует назад и руинит атаку.
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МТБ
Глобальная разница была в том, что Бавария играла умнее. Они не торопили события и реализовывали владение. Где надо придерживали, где надо рисковали. Не всё было идеально, но они минимизировали количество ошибок.
ПСЖ же в первом тайме, это просто попытка забросить на кого-то и отправить того в прорыв. Абсолютно никакого ума в атаке.

По Мбаппе - ну, очевидно, что он лучший игрок ПСЖ (да и в целом, ЗМ этого года должен быть его), он делает разницу, однако его выход не добавил ума игре ПСЖ. Просто именно он лучше всего реализовывал то, во что пытался играть клуб. Правда и его усилий не хватило, чтобы забить с игры. Увы, больше в составе ПСЖ не нашлось игроков, которые могли бы сделать хоть что-то близкое.

Как по мне, ответка будет в Мюнхене, скорее всего и там Бавария будет спокойно играть от преимущества и без рисков, а ПСЖ вряд-ли будет в лучшей форме.

Ну и Мбаппе. Кажется ему надо менять клуб
+6
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шампион
Нагельсманн нашел идеальный состав Баварии: схема 3-4-2-1 включает девятку, которая, как выяснилось по ходу сезона, необходима, но так же позволяет комбинировать в середине и широко атаковать. По такой схеме играл Хитцфельд в свое время, это контратакующая, пружинистая схема, и у Нагельсманна под нее есть полный набор игроков.
ПСЖ до выхода Мбаппе мало что мог поделать. Месси напоминал игрока из прошлого, который тормозит игру, делает какие-то передачи из 2009 года, которые никого не удивляют... Килиан вышел, включил свою читерскую скорость, и чуть не вырвал ничью - Псж атаковал очень мощно.
Ответная игра должна быть не хуже. Как хорошо, что отменили идиотское правило гостевого гола.
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artpal
Ответ Caballero del honor
Нет, несправедливые 1:0. Справедливыми были бы 2:0.
Тогда уже 2-1, ПСЖ в конце очухался и начал создавать очень неплохие моменты
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U. M. A. Muhammad
Ответ Wild91688
Месси же не играл,а вот если бы играл бы то это уже другое
Играл и играл даже не плохо просто процент брака был выше чем в предыдущих матчах играл против него грубо и жёстко, одноклубники редко ткрывплись когда месси с мячом, поэтому часто он проходил в не возможные слалом с мячом и натыкался на соперника
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Исмаилгаджи Хачалов
Месси уже закончил ,ему это все не интересно , думаю летом пора на отдых
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Ruslan Lotockiy
да че вы все на месси наехали между прочим один из лучших в матче у псж пасы неплохие давал в атаку в обострение и обводки норм проходил пару раз удачно!уж точно не он провалил матч! а так да бавария тока тока обороты начинает набирать это прям пипец как чувствуется!
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Maverick407
Ответ Wild91688
Согласен,уничтожил свою карьеру в этом недотклубе
все проблемы пошли сначала из за политики бывшего спортдира Леонардо, а потом с приходом месюна
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I.A.N.Dobermaniac
Ну что ж, не Барселоной единой сильна Бавария. Впрочем, будем посмотреть следующий матч...
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sayemlo
Ответ Егор Крид58
норма всё, чемпион мира сегодня играл, как дела у твоего овоща из Аль-Потехи?
забивает))) и статку голов набивает)) пока Аргентинец позориться
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