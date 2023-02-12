«Реал» – чемпионы мира! Отрываются от «Барсы» и «Баварии» по победам

А Вальверде спас тренерскую карьеру Анчелотти.

«Реал» выиграл клубный ЧМ. Финал против «Аль-Хилаля» получился ярким – 5:3.

По дублю за мадридцев сделали Винисиус Жуниор и Феде Вальверде. Еще один мяч добавил Карим Бензема. За саудовский клуб забивали знакомые фигуры: поигравший в Ла Лиге Лусиано Вьетто (дубль) и экс-бомбардир «Порту» Мусса Марега.

Вальверде добрался до 10 голов в сезоне – ура, Анчелотти не надо рвать тренерскую лицензию!

На 18-й минуте «Реал» уже вел 2:0.

После неразберихи в штрафной мяч попал прямо к Вальверде – и Феде зарядил в створ. Удар выглядел легким, но кипер Аль-Маюф не справился. Так уругваец оформил уже десятый гол в этом сезоне.

Для мадридцев и болельщиков это важное событие. На старте сезона Карло Анчелотти заявил, что разорвет тренерскую лицензию, если Феде не забьет минимум десять мячей. Вальверде согласился на спор, поэтому после голов он обычно посматривал в сторону Карло.

Вальверде получил «Серебряный мяч» за игру на турнире. «Бронзовый» достался нападающему «Аль-Хилаля» Вьетто. А лучшим игроком клубного ЧМ признали Винисиуса (3+1 по гол+пас).

«Мадрид» – короли КЧМ. Но так и должно быть, да?

«Реал» зарезервировал клубный чемпионат мира – уже пятый выигранный титул. Хотя Анчелотти насчитал больше: «Мы счастливы. «Реал» стал чемпионом мира в восьмой раз (5 побед на клубном чемпионате мира, 3 – в матче за Межконтинентальный кубок).

Игра получилась хорошей, атакующие футболисты проявили мастерство. Винисиус, Бензема и Вальверде сыграли очень хорошо, показали свои навыки и качества».

• Преследователей «Реал» держит на расстоянии: «Барса» выиграла КЧМ трижды, «Бавария» и «Коринтианс» – по два раза. Анчелотти взял клубный ЧМ в третьем десятилетии подряд – сначала с «Миланом» в 2007-м, а потом с «Мадридом» в 2015-м и 2023-м.

• Если суммировать два турнира – клубный ЧМ и Межконтинентальный кубок – то «Реал» еще серьезнее оторвался от соперников: у «Баварии» и «Милана» по 4 победы.

Вот как «Реал» выигрывал КЧМ раньше:

• Сезон-2014/15 – переиграли в финале аргентинский «Сан-Лоренсо» со счетом 2:0. Примечательно, что это один из последних трофеев в мадридской карьере легендарного Икера Касильяса – после этого испанец передаст эстафету в надежные руки Кейлора Наваса.

• Сезон-2016/17 – обыграли в финале японский «Касима Антлерс» со счетом 4:2. Тогда только стартовал тренер Зинедин Зидан, а главной звездой команды был Криштиану Роналду – и на счету португальца хет-трик в том финале.

• Сезон-2017/18 – одолели «Гремио» с минимальным счетом. Единственный мяч снова забил Роналду – причем сделал это со штрафного.

• Сезон-2018/19 – разгромили в финале «Аль-Айн» из ОАЭ со счетом 4:1. Вместо Криштиану забивали Модрич и Рамос, а еще Маркос Льоренте, который вскоре окажется в «Атлетико» и принесет Симеоне чемпионство.

«Реал» всегда хочет продолжения.

Фото: REUTERS/Susana Vera, Andrew Boyers; AFP/Fadel Senna