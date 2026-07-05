Артем Дзюба: «В России такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит». В 10-11-летнем возрасте отсеивают очень много. Будь у меня власть, я многое поменял бы в футболе»

Дзюба: в России такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит».

Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал систему подготовки футболистов в России.

– Что посоветуешь пацанам, которые идут в футбол?

– Если бы мне дали власть, то я многое поменял в футболе. Я бы создавал «Спартак-2», «Спартак-3». Не отсеивал бы. У нас в 10-11-летнем возрасте отсеивают очень много. Такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит».

Я бы отменил, как в Европе, результат до 15-16 лет. У нас у тренера есть бонусы, и они играют одним составом весь год. Пусть футболисты совершенствуются.

Когда уже сформирован организм, то здесь вводишь корректировки. За чем мы гонимся? В Европу до 15-16 лет выезжаем – всех обыгрываем. А дальше – все, – сказал Дзюба.