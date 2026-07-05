Артем Дзюба: «В России такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит». В 10-11-летнем возрасте отсеивают очень много. Будь у меня власть, я многое поменял бы в футболе»
Дзюба: в России такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит».
Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал систему подготовки футболистов в России.
– Что посоветуешь пацанам, которые идут в футбол?
– Если бы мне дали власть, то я многое поменял в футболе. Я бы создавал «Спартак-2», «Спартак-3». Не отсеивал бы. У нас в 10-11-летнем возрасте отсеивают очень много. Такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит».
Я бы отменил, как в Европе, результат до 15-16 лет. У нас у тренера есть бонусы, и они играют одним составом весь год. Пусть футболисты совершенствуются.
Когда уже сформирован организм, то здесь вводишь корректировки. За чем мы гонимся? В Европу до 15-16 лет выезжаем – всех обыгрываем. А дальше – все, – сказал Дзюба.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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Я его как персонажа не обсуждаю, а вот конкретно в этих высказываниях?
Я лично вовлечен давно в детский футбол, вижу много маразма и где результат превыше развития футболистов молодых.
За то, что воспитал игрока сборной(Бузникина в моём/нашем случае) РФС после дебюта Максима перечислил тренеру... тоже тысячу рублей. Для нас было гордостью, что Макс занимался ровно здесь, ровно так же, чуть раньше и вон куда дорос. А для тренера, блт... Премия так премия, купи ящик водки и нажрись от щастья
Но дальше, как видишь, не идут. Причин тому много, включая коррупционные, но и физика для тренеров любого уровня важней таланта. Физикой затоптать соперников, получить кубок усть-пердюйского округа - и уже наша школа отработала бюджетные деньги, готовимся к премиям в какие-то тысячи рублей. А не, блин, подготовить игрока реально высокого уровня и получить уже за его трансферы сотни тысяч не рублей.