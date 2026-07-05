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  4. Артем Дзюба: «В России такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит». В 10-11-летнем возрасте отсеивают очень много. Будь у меня власть, я многое поменял бы в футболе»

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Артем Дзюба: «В России такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит». В 10-11-летнем возрасте отсеивают очень много. Будь у меня власть, я многое поменял бы в футболе»
Дзюба: в России такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит».

Экс-нападающий «Спартака» и «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал систему подготовки футболистов в России.

Что посоветуешь пацанам, которые идут в футбол?

– Если бы мне дали власть, то я многое поменял в футболе. Я бы создавал «Спартак-2», «Спартак-3». Не отсеивал бы. У нас в 10-11-летнем возрасте отсеивают очень много. Такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит».

Я бы отменил, как в Европе, результат до 15-16 лет. У нас у тренера есть бонусы, и они играют одним составом весь год. Пусть футболисты совершенствуются.

Когда уже сформирован организм, то здесь вводишь корректировки. За чем мы гонимся? В Европу до 15-16 лет выезжаем – всех обыгрываем. А дальше – все, – сказал Дзюба. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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Комментарии

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Читаю гневные комменты и не пойму, что Артём сказал не так?
Я его как персонажа не обсуждаю, а вот конкретно в этих высказываниях?
Я лично вовлечен давно в детский футбол, вижу много маразма и где результат превыше развития футболистов молодых.
ОтветОлег Бойко
Читаю гневные комменты и не пойму, что Артём сказал не так? Я его как персонажа не обсуждаю, а вот конкретно в этих высказываниях? Я лично вовлечен давно в детский футбол, вижу много маразма и где результат превыше развития футболистов молодых.
Я с тобой полностью согласен, но вот эта штука про результат тянется уж точно с начала 90-х, а скорее всего из совка, который я немножк не застал в игровом плане. Хотя я и начинал заниматься в 90-е(в конце), но тренера были те же. Результат стал очень важным. За победу на региональном турнире тренеру полагалась премия... Тысяча рублей. Примерно его ЗП месячная.
За то, что воспитал игрока сборной(Бузникина в моём/нашем случае) РФС после дебюта Максима перечислил тренеру... тоже тысячу рублей. Для нас было гордостью, что Макс занимался ровно здесь, ровно так же, чуть раньше и вон куда дорос. А для тренера, блт... Премия так премия, купи ящик водки и нажрись от щастья
ОтветОлег Бойко
Читаю гневные комменты и не пойму, что Артём сказал не так? Я его как персонажа не обсуждаю, а вот конкретно в этих высказываниях? Я лично вовлечен давно в детский футбол, вижу много маразма и где результат превыше развития футболистов молодых.
у Артёма карьера закочнилась, теперь нужно кресло и теплое местечко, начался популизм)
Месси и в 11 лет выделялся, он просто забивал аномальное количество голов и играл в команде на 3-4 года старше. Поэтому и попал в поле зрения Барсы. Сказать такому «спасибо хоббит» было бы странно
ОтветМихо
Месси и в 11 лет выделялся, он просто забивал аномальное количество голов и играл в команде на 3-4 года старше. Поэтому и попал в поле зрения Барсы. Сказать такому «спасибо хоббит» было бы странно
В Аргентине сказали же и поэтому он переехал в Испанию
ОтветМихо
Месси и в 11 лет выделялся, он просто забивал аномальное количество голов и играл в команде на 3-4 года старше. Поэтому и попал в поле зрения Барсы. Сказать такому «спасибо хоббит» было бы странно
Я тебе открою Америку, но таких ребят, которые возят всех, играют на год-два старше, полно везде, даже у нас.
Но дальше, как видишь, не идут. Причин тому много, включая коррупционные, но и физика для тренеров любого уровня важней таланта. Физикой затоптать соперников, получить кубок усть-пердюйского округа - и уже наша школа отработала бюджетные деньги, готовимся к премиям в какие-то тысячи рублей. А не, блин, подготовить игрока реально высокого уровня и получить уже за его трансферы сотни тысяч не рублей.
Если он читал Толкиена, то должен знать, что Саурон так же начинал
Ну начинается… Еще один реформатор! С крепкой хваткой руки)) Дягтереву стоит напрячь булки
ОтветWinterburn
Ну начинается… Еще один реформатор! С крепкой хваткой руки)) Дягтереву стоит напрячь булки
Забейте, никто Дзюбуа туда не пустит - слишком неконтролируемый персонаж, а там нужны лояльные от и до
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