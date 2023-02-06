«Михайлович навечно». Изображение на всю трибуну, мощный заряд и особенные футболки – в Белграде чтят память легенды

В Сербии продолжают чтить память легендарного Синиши Михайловича, который ушел из жизни в конце 2022 года.

На матче «Црвены Звезды» и «Войводины» фанаты на всю трибуну составили изображение футболиста с подписью: «Михайлович навечно».

Причем матч с «Войводиной» был выбран не просто так. Синиша начинал профессиональную карьеру в клубе из Нови-Сада и оттуда перешел как раз в «Црвену Звезду». В «Войводине» Михайлович отыграл 3 сезона.

Большую часть карьеры футболиста и практически всю карьеру тренера Синиша Михайлович провел в Италии – играл за «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер», тренировал «Интер», «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», и «Торино». Дважды серб выезжал тренировать вне Италии – с 2012-го по 2013-й он возглавлял сборную Сербии, а в 2018-м заглянул в лиссабонский «Спортинг».

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Синиша Михайлович скончался 16 декабря 2022 года в возрасте 53 лет от лейкемии – он боролся с болезнью с июля 2019-го.

За «Црвену Звезду» Синиша Михайлович провел лишь сезон, но успел выиграть Кубок европейских чемпионов в дебютном для себя сезоне. В 53 матчах Синиша забил 15 мячей – в том числе «Баварии» со штрафного в полуфинале КЕЧ-1990/91.

На матче в Белграде побывали сыновья Михайловича. «Звезда» подарила им символические майки, а весь стадион скандировал: «Синиша Михайлович — один из нас».

«Црвена Звезда», кстати, сыграла в особенной форме – с изображением легенды.

Фото: Gettyimages.ru/Alessandro Sabattini; Делије Север CrvenaZvezdaFK