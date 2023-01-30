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Даже Жозе в восторге от гола Осимхена. Пожал руку во время матча и попросил… не нырять

Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Наполи Наполи
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
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Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Футбол Футбол

Сравнил с Дрогба.

29 января «Наполи» в важнейшем матче обыграл дома «Рому» (2:1), особенно эффектным вышел первый гол.

На 17-й минуте Виктор Осимхен после навеса Хвичи Кварацхелии принял мяч на грудь, подработал бедром и в упор расстрелял Руя Патрисиу.

Красотища! 

Гол поразил обоих тренеров. Лучано Спаллетти восхитился: «В этом голе – все: техническое мастерство, умение жонглировать мячом, находясь между двух защитников, и он так мощно пульнул, словно у него не нога, а пушка».

Жозе Моуринью и вовсе сравнил Осимхена с Дрогба, одновременно подколов: «Осимхен на том же уровне, но Дидье не нырял. Если Виктор хочет в Англию, ему нужно поменяться, потому что в Италии ему спускают с рук такое поведение, а в Англии будет тяжелее». 

Прямо во время матча «Наполи» – «Рома» Жозе Моуринью и Виктор Осимхен пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз.

На послематчевой пресс-конференции Моуринью раскрыл содержание диалога:

«Я сказал ему, что он забил потрясающий гол, и что ему нужно переставать столько нырять. Фантастический гол, он забил такой же в нашей прошлой встрече в этом сезоне, фантастический игрок. Но он не должен нырять».

Статистика Осимхена – топ

Сезон-2022/23 для Виктора Осимхена – лучший в составе «Наполи»: 14 голов и 3 голевые передачи в 16 матчах. Больше по гол+пас Осимхен набирал лишь в одном сезоне: в кампании-2018/19 за «Шарлеруа» Виктор выдал 19+3 в 34 играх. Столько же (17) очков нападающий набирал за «Лилль» в сезоне-2019/20 (13+4), но тогда нигериец сыграл в 27 матчах.

Сейчас Виктор Осимхен управился за 16 игр. Предпродажный показ?

Оцениваем плотность в топ-5 и РПЛ. Космический отрыв «Наполи», непривычное в Германии, «ПСЖ» близко

Фото: East News/Andreas SOLARO / AFP; REUTERS/Ciro De Luca

17 комментариев

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grin478
В Баварии неплохо бы смотрелся
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YOKODZUMA
При всем уважении к Осимхену - то что творила защита ромы в обоих голах это какой то сюр. В первом голе он три раза коснулся мяча во вратарской почти, хоть бы кто помешал, во втором втроем вокруг симеоне стояли ворон пересчитывали
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9wkbc9rjcb
Витя один из сильнейших наподдающих, великолепен!!!
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Вадим Слуцкий
Жозе это памятник самому себе.
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ХЫЫЫ
"Дрогба не нырял" Хаха, он поставил рекорд по ныркам в том финале с Баварией. И вообще это говорит Моуриньо, который всеми способами пытался победить и чаще достигал успеха. Теперь ноет от нового поколения воспитанных на его успешном примере.
Короче я не знаю, что более позорно, нырки или нытье по этому поводу от Моуриньо. Наверно все это неважно, а важен результат от этих манипуляции. Но уже давно Моуриньо напоминает Остапа, который проигрывает любителям, поздравляет высокопарно и пытается провоцировать конфликт. Но т.к он давно не конкурент, никто даже не ведется.
+4
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+4
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Имя Фамилия
Ответ Арман Мартиросян
Ну задним умом все могут писать сейчас такие комменты, как сейчас ты. Я такие "тупые" комменты не писал, но тогда реально его трансфер казался странным и огромным риском. На каждого Осимхена найдется свой Пепе, не забывай.
С задним умом не торопись, 2 года назад я тож самое писал. Для тех, кто следит за Лигой 1 это вообще не сюрприз, что Осимхен супер игрок почти без слабых мест, а что школьники судят об игроках не глядя на их игру это факт.
+1
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Denis242424
Вообще-то он оскорбил игрока чужой команды. Пусть со своими разбирается. Видно, заскучал он в последнее время. На АПЛ стал заглядываться. Может, к Боули попросится.
0
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Said Aliyev
Насколько я помню Жозе после перехода в Интер причислял к симулянтам и Дрогба, и Ван Перси и не помню ещё кого. Наверное немного приврал тогда на эмоциях
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Said Aliyev
Вот кого надо бы в Манчестер Юнайтед. Я бы хотел видить его или Влаховича в Баварии
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Арман Мартиросян
Ответ Имя Фамилия
Сколько же было тупых комментов, что выкинули кучу денег за ноунейма когда Наполи купил его из Лилля. Вите главное без травм, скоро пойдут номинации на всякие ЗМ, он намного выше классом, чем тот же левандоский.
Ну задним умом все могут писать сейчас такие комменты, как сейчас ты. Я такие "тупые" комменты не писал, но тогда реально его трансфер казался странным и огромным риском. На каждого Осимхена найдется свой Пепе, не забывай.
+2
0
+2
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Kanonir152
Ответ Имя Фамилия
Сколько же было тупых комментов, что выкинули кучу денег за ноунейма когда Наполи купил его из Лилля. Вите главное без травм, скоро пойдут номинации на всякие ЗМ, он намного выше классом, чем тот же левандоский.
Левандовски выбивает по 30-40 голов за сезон. Не стоит его принижать.
+7
0
+7
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Ape1sin
вот форвард, вот это настоящий форвард! Конечно, парень настоящий атлет, пластика, мощь, техника, ещё и удар, оказывается.
+8
0
+8
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bengalsckyzh
Россия никогда не признает достижения Осимхена. Это противоречит святой защите традиционных ценностей. Его нет и всё это мираж.
+4
-4
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BuTaJIbKa
Много ныряет Осимхеналду?
0
0
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zukarello
Гол великолепен , но не сравнится с шедевром Ван Бастена в ворота Дасаева на Евро- 88 , да ещё куча голов была пошедевральнее этого
0
-3
-3
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Coil
Закалился в противостояниях с Кофрие
+7
0
+7
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Имя Фамилия
Сколько же было тупых комментов, что выкинули кучу денег за ноунейма когда Наполи купил его из Лилля. Вите главное без травм, скоро пойдут номинации на всякие ЗМ, он намного выше классом, чем тот же левандоский.
+9
-6
+3
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