Даже Жозе в восторге от гола Осимхена. Пожал руку во время матча и попросил… не нырять

Сравнил с Дрогба.

29 января «Наполи» в важнейшем матче обыграл дома «Рому» (2:1), особенно эффектным вышел первый гол.

На 17-й минуте Виктор Осимхен после навеса Хвичи Кварацхелии принял мяч на грудь, подработал бедром и в упор расстрелял Руя Патрисиу.

Красотища!

Гол поразил обоих тренеров. Лучано Спаллетти восхитился: «В этом голе – все: техническое мастерство, умение жонглировать мячом, находясь между двух защитников, и он так мощно пульнул, словно у него не нога, а пушка».

Жозе Моуринью и вовсе сравнил Осимхена с Дрогба, одновременно подколов: «Осимхен на том же уровне, но Дидье не нырял. Если Виктор хочет в Англию, ему нужно поменяться, потому что в Италии ему спускают с рук такое поведение, а в Англии будет тяжелее».

Прямо во время матча «Наполи» – «Рома» Жозе Моуринью и Виктор Осимхен пожали друг другу руки и перекинулись парой фраз.

На послематчевой пресс-конференции Моуринью раскрыл содержание диалога:

«Я сказал ему, что он забил потрясающий гол, и что ему нужно переставать столько нырять. Фантастический гол, он забил такой же в нашей прошлой встрече в этом сезоне, фантастический игрок. Но он не должен нырять».

Статистика Осимхена – топ

Сезон-2022/23 для Виктора Осимхена – лучший в составе «Наполи»: 14 голов и 3 голевые передачи в 16 матчах. Больше по гол+пас Осимхен набирал лишь в одном сезоне: в кампании-2018/19 за «Шарлеруа» Виктор выдал 19+3 в 34 играх. Столько же (17) очков нападающий набирал за «Лилль» в сезоне-2019/20 (13+4), но тогда нигериец сыграл в 27 матчах.

Сейчас Виктор Осимхен управился за 16 игр. Предпродажный показ?

Фото: East News/Andreas SOLARO / AFP; REUTERS/Ciro De Luca